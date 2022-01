Werder Düsseldorf 2 Peterson legt Bittencourt. Den fälligen Freistoß aus dem rechten Halbfeld bringt Ducksch scharf in den Sechzehner. Dort kann der neue Mann Gavory allerdings klären.

St. Pauli Aue 1 Ab geht's.

St. Pauli Aue 1 Spielbeginn

Werder Düsseldorf 1 Der Ball rollt in Bremen. Die Werderaner treten in ihren gewohnten grünen Trikots über weißen Hosen an. Die Gäste aus NRW sind ganz in Rot gekleidet. Los geht's.

Werder Düsseldorf 1 Spielbeginn

Nürnberg Paderborn 1 Nürnberg gegen Paderborn – auf geht's im Max-Morlock-Stadion!

Nürnberg Paderborn 1 Spielbeginn

Nürnberg Paderborn Soeben haben die Mannschaften vor leeren Rängen den Rasen betreten.

St. Pauli Aue Andere Pläne verfolgen dagegen die Sachsen. Mit 14 Punkten auf dem Konto belegen sie zurzeit die 17. Position. Deren drei beträgt der Rückstand auf Rang 16, bereits sechs sind es auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Dazu trug auch die schlechte Serie gegen Ende der Hinrunde und am ersten Rückrundenspieltag bei. Nacheinander verloren sie gegen den SV Darmstadt 98 (1:2), den SV Werder Bremen (0:4), die SG Dynamo Dresden (0:1) und den 1. FC Nürnberg (1:3). Es wäre überraschend, sollte heute ein Sieg beim Branchenprimus herausspringen.

Nürnberg Paderborn Bei den Ostwestfalen, die wettbewerbsübergreifend in sechs Pflichtspielen noch nie gegen den Club gewonnen haben und die mit fünf Siegen und drei Unentschieden das beste Auswärtsteam der 2. Bundesliga stellen, hat Trainer Łukasz Kwasniok im Vergleich zur 1:2-Heimniederlage gegen den 1. FC Heidenheim 1846 vier personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von van der Werff, Carls, Thalhammer (allesamt auf der Bank) und Mehlem (nicht im Kader) beginnen Correia, Neuverpflichtung Muslija (Hannover 96), Rückkehrer Klement (VfB Stuttgart, Leihe) und Srbeny.

Werder Düsseldorf Insgesamt 53 Aufeinandertreffen hat es zwischen beiden Mannschaften bislang gegeben. Mit 24 Siegen führen die Bremer den direkten Vergleich an (zwölf Remis, 17 Niederlagen). Im Hinspiel setzte sich der SVW spät mit 3:2 in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt durch. Nachdem zunächst Khaled Narey in der vierten Minute der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich für die Fortuna erzielte, verwandelte Maximilian Eggestein in der sechsten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter zum 3:2-Endstand.

Nürnberg Paderborn Auf Seiten der Mittelfranken, die im Hinspiel Ende Juli in der Benteler-Arena wegen eines späten Gegentreffers nur knapp an einem Sieg vorbeischrammten und die seit 2016 auf einen dreifachen Punktgewinn im ersten Spiel eines Kalenderjahres warten, stellt Coach Robert Klauß nach dem 3:1-Auswärtssieg beim FC Erzgebirge Aue einmal um. Geis verdrängt Shuranov auf die Bank. Winterneuzugang Castrop (1. FC Köln II, Leihe) sitzt zunächst auf der Bank.

Nürnberg Paderborn Der SC Paderborn 07 hat in den letzten Wochen des Kalenderjahres 2021 einen deutlich bessere Ausgangslage verpasst: Aus den jüngsten fünf Partien zog er lediglich drei Zähler; die letzten beiden Heimspiele gegen den SV Darmstadt 98 (0:1) und gegen den 1. FC Heidenheim 1846 wurden wegen später Gegentore sogar verloren. Es stockte zuletzt vor allem in der Offensivausbeute: Seit Anfang November trafen die Blau-Schwarzen nur noch maximal einmal.

Werder Düsseldorf Im letzten Spiel vor der Winterpause fingen sich die Flingeraner sogar eine 0:1-Heimniederlage gegen den abstiegsgefährdeten SV Sandhausen ein. Christian Preußer muss hierauf reagieren und verändert seine Startformation auf fünf Positionen. Das Tor hütet der nach Corona-Infektion wieder einsatzbereite Florian Kastenmeier für Raphael Wolf (Bank). Außerdem rücken Kristoffer Peterson, Matthias Zimmermann, Shinta Appelkamp und Winterneuzugang Nicolas Gavory in die erste Elf. Draußen bleiben dafür Marcel Sobottka (Bank), Emmanuel Iyoha (COVID-19), Dragoș Nedelcu und Leonardo Koutris (beide nicht im Kader).

Werder Düsseldorf Für die Fortuna lief es derweil in den Endzügen von 2021 nicht ganz so erfolgreich. Nur eines der letzten sieben Ligaspiele konnten die Flingeraner gewinnen. Jener Sieg hatte es aber in sich. Beim 3:1-Auswärtssieg beim SV Darmstadt fügten die Düsseldorfer ausgerechnet dem derzeitigen Tabellenzweiten aus Südhessen die einzige Niederlage unter den letzten zehn Ligaspielen zu. Stimmt alles, braucht sich die Truppe von Christian Preußer also grundsätzlich vor niemandem zu verstecken. Rang 14 der Tabelle verweist allerdings darauf, dass es eben selten glückte, das volle Potenzial auf den Platz zu bringen.

St. Pauli Aue Es ging mit einem Dämpfer für den Tabellenführer in die Winterpause. Nachdem zuvor gegen direkte Aufstiegskonkurrenten wie dem 1. FC Nürnberg (3:2) und dem FC Schalke 04 (2:1) wichtige Siege eingefahren werden konnten, verabschiedeten sich die Kiezkicker mit einer Pleite bei Holstein Kiel (0:3) aus dem vergangenen Jahr. Weiterhin aber rangieren sie mit nunmehr fünf Zählern Vorsprung auf den dritten Platz an der Spitze des Klassements. Heute soll der Vorsprung zumindest vorübergehend ausgebaut werden.

Nürnberg Paderborn Der 1. FC Nürnberg hat die Adventszeit mit zwei Siegen und zwei Niederlagen wechselhaft bestritten, baute vor allem in defensiver Hinsicht ab (neun Gegentore in vier Partien nach zuvor durchschnittlich einem pro Spiel). Zweifellos ist der erste Saisonteil aber trotzdem zufriedenstellend verlaufen, darf sich der Klub doch als Aufstiegskandidat bezeichnen. Unmittelbar vor der Winterpause siegte er beim FC Erzgebirge Aue dank eines Dreierpacks Dovedans mit 3:1.

Werder Düsseldorf Vor der Winterpause feierte die Elf von Ole Werner einen überzeugenden 4:1-Auswärtssieg bei Hannover 96. Auch mehrere Wochen später sieht der Übungsleiter der Norddeutschen keinen Grund, etwas an seiner Startformation zu verändern. Er entsendet exakt die elf Spieler aufs Feld, die bereits beim Auswärtserfolg im Nordduell begannen.

Nürnberg Paderborn Im nationalen Fußball-Unterhaus gibt es hinter dem Spitzenduo aus St. Pauli und Darmstadt, das sich vor Weihnachten leicht absetzen konnte, eine größere Gruppe von Vereinen, die sich in unmittelbarer Schlagdistanz zum dritten Tabellenplatz befinden und diesen nach dem gestrigen Unentschieden des Hamburger SV (31 Punkte) bei der SG Dynamo Dresden teilweise sogar einnehmen können. Zu dieser Riege der Verfolger gehören der 1. FC Nürnberg (30) und der SC Paderborn 07 (27).

Werder Düsseldorf Die Werderaner würden liebend gerne das Momentum aus dem perfekten Dezember, in dem mit drei Siegen aus drei Spielen bei 11:3-Toren die maximale Ausbeute von neun möglichen Punkten geholt wurde, ins neue Jahr transportieren. Mit Fortuna Düsseldorf kommt hierbei ein durchaus gern gesehener Gast ins Wohninvest Weserstadion. Der SVW konnte vier der letzten fünf Heimspiele gegen die Flingeraner gewinnen.

Nürnberg Paderborn Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Samstagnachmittag! Der 1. FC Nürnberg empfängt am 19. Spieltag Mitverfolger SC Paderborn 07. Mittelfranken und Ostwestfalen stehen sich ab 13:30 Uhr auf dem Rasen des Max-Morlock-Stadions gegenüber.

St. Pauli Aue Herzlich willkommen zum Spiel FC St. Pauli - Erzgebirge Aue! Rechtzeitig vor Anpfiff geht es los mit dem Liveticker der Partie vom 19. Spieltag der 2. Bundesliga.