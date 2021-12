Paderborn Darmstadt 6 Infolge einer Bogenlampe aus dem Mittelfeld gelangt Luca Pfeiffer im linken Halbraum vor die letzte Paderborner Linie. Er produziert aus gut 20 Metern zwar einen Schuss mit dem rechten Spann, trifft den Ball aber nicht richtig. Er verfehlt die rechte Ecke deutlich.

Ingolstadt Hannover 5 Scheinbar wollen die 96er die verunsicherten Ingolstädter gleich überrollen und gar nicht erst ins Spiel kommen lassen. 96 nimmt den Schwung vom HSV-Sieg mit und arbeitet in Ingolstadt an der frühen Führung!

Holstein Kiel Sandhausen 4 Kiel erspielt sich den ersten Eckstoß der Partie! Von der rechten Fahne zieht Alexander Mühling das Leder nach innen. Am Fünfer räumt SVS-Keeper Patrick Drewes auf und faustet die Kugel weg.

Ingolstadt Hannover 3 Hannover legt gut los! Die Niedersachsen machen von Beginn an Druck und sorgen damit für erste Unsicherheiten bei den Schanzern. Keeper Buntić und Kotzke können sich bei einer Klärungsaktion in der Luft nicht einigen, sodass Kerk danach aufs leere Tor schießen kann. Preißinger wirft sich in die Schussbahn und verhindert den frühen Rückstand für den FCI.

Paderborn Darmstadt 4 Die Lilien attackieren den gegnerischen Aufbau mit gleich vier Spielern und sorgen damit für leichte Anlaufschwierigkeiten beim Heimteam. Zu ganz gefährlichen Szenen am und im Sechzehner kommt es allerdings noch nicht.

Holstein Kiel Sandhausen 2 Angefeuert von rund 8000 Zuschauern wagen die Hausherren den ersten Vorstoß nach vorne. Auf dem linken Flügel bleibt aber Fabian Reese an Dennis Diekmeier hängen.

Ingolstadt Hannover 2 Macht Lukas Hinterseer heute ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub sein erstes Tor für Hannover? Ein erster langer Ball von Maina landet beinahe bei Hinterseer im Fünfer.

Ingolstadt Hannover 1 Das Kellerduell geht los! Schiri Florian Lechner gibt die Partie frei und Hannover stößt an. Fans sind im Audi-Sportpark heute leider aufgrund der Pandemie nicht erlaubt, es ist ein Geisterspiel.

Holstein Kiel Sandhausen 1 Der Ball rollt im Holstein-Stadion! Schiedsrichter der Begegnung ist Lasse Koslowski, der von seinen beiden Assistenten Julian-Tim Skorczyk sowie Dominik Jolk unterstützt wird.

Paderborn Darmstadt 1 Paderborn gegen Darmstadt – Durchgang eins in der Benteler-Arena ist eröffnet!

Paderborn Darmstadt 1 Spielbeginn

Holstein Kiel Sandhausen 1 Spielbeginn

Ingolstadt Hannover 1 Spielbeginn

Paderborn Darmstadt Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Ingolstadt Hannover Sehen wir heute überhaupt Tore? Statistisch gesehen treffen gleich die beiden ungefährlichsten Teams der Liga aufeinander. Keine andere Mannschaft erzielte weniger Treffer als Ingolstadt (11) und Hannover (10).

Ingolstadt Hannover Personell vertraut der neue 96-Coach größtenteils dem Team vom 1:0-Sieg gegen Hamburg und beruft lediglich Kerk sowie Börner neu in die Startelf. Trainerkollege Rehm mischt bei seinem Amtstritt hingegen ordentlich durch und bringt mit Kuschke, Beister, Linsmeyer, Preißinger und Keeper Buntic gleich fünf neue Spieler.

Holstein Kiel Sandhausen Hoffnung macht Sandhausen, dass die Kurpfälzer alle bisherigen drei Saisonsiege in der Fremde geholt haben. "Wir wollen in Kiel das, was wir uns in der zweiten Hälfte im Spiel gegen den SC Paderborn erarbeitet haben, erneut auf den Platz bringen. Also die Partie mit Leidenschaft angehen, um drei Punkte mitnehmen zu können. Die zweite Halbzeit im Paderborn-Spiel hat gezeigt, was in uns steckt", verkündete SVS-Trainer Alois Schwartz zuversichtlich.

Paderborn Darmstadt Bei den Südhessen, die das letzte Gastspiel beim SCP Anfang März nach zwischenzeitlichem Rückstand mit 3:2 für sich entschieden und die in der Fremde 14 ihrer 20 Gegentore kassierten, stellt Coach Torsten Lieberknecht nach der 1:3-Heimniederlage gegen Fortuna Düsseldorf ebenfalls zweimal um. Ronstadt und Skarke nehmen die Plätze von Bader (Gehirnerschütterung) und Manu (Bank) ein.

Ingolstadt Hannover Einen ähnlichen Schleudersitz hat derweil in Hannover nun auch Christoph Dabrowski übernommen. Der ehemalige Bochum- und Hannover-Profi wurde bei den Niedersachsen zunächst als Interimstrainer nach dem geschassten Jan Zimmermann vorgestellt und darf 96 nach einem überraschenden 1:0-Sieg gegen den HSV nun zumindest bis zur Winterpause weitertrainieren. Sollte Dabrowski mit den kriselnden Niedersachsen weiter punkten, ist wohl auch eine längerfristige Anstellung möglich.

Ingolstadt Hannover Rüdigers Rehms neue Aufgabe beim FC Ingolstadt gleicht einem Himmelfahrtskommando: Der erfahrene Coach übernimmt die Ingolstädter als abgeschlagener Tabellenletzter und soll die Schanzer trotz zehn Punkten Rückstand auf Platz 15 zum Klassenerhalt führen. „Ich brenne auf die Herausforderung“, sagte Rehm bei seiner Vorstellung kämpferisch. Vorgänger André Schubert konnte die Schanzer zuvor nicht stabilisieren und musste bereits nach acht Spielen wieder gehen.

Paderborn Darmstadt Auf Seiten der Ostwestfalen, die nur neun ihrer 27 Punkte vor eigenem Publikum holten und die die Hinrunde im Falle eines Sieges auf dem zweiten Tabellenplatz beenden würden, hat Trainer Łukasz Kwasniok im Vergleich zum 1:1-Auswärtsunentschieden zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Owusu und Cuni (beide auf der Bank) beginnen Michel und Srbeny.

Holstein Kiel Sandhausen Zumindest im heimischen Stadion haben die Schleswig-Holsteiner in den letzten Wochen wieder in die Spur gefunden. Sieben Punkte sammelten die Störche dort in den vergangenen drei Spielen. Um sich vor der Winterpause etwas Luft verschaffen zu können, benötigen die Kieler aber einen weiteren Sieg. "Wir sind uns der Bedeutung dieser Partie bewusst. Es geht darum, bei sich zu bleiben. Aber klar ist, dass wir dieses Heimspiel natürlich gewinnen wollen", sagte KSV-Coach Marcel Rapp vor der Partie.

Holstein Kiel Sandhausen Noch einen Tick schlechter stellt sich die Situation bei den Gästen aus Sandhausen dar. Schon in der vergangenen Saison konnten die Kurpfälzer den Gang in die Drittklassigkeit nur knapp verhindern, diesmal wird es für den SVS erneut eng. Mit 13 Zählern rangiert der Verein aus Baden-Württemberg lediglich auf dem vorletzten Rang. Zuletzt verschärften vier sieglose Spiele in Folge die bedrohliche Lage, gegen Aufstiegskandidaten Paderborn reichte es aber immerhin zu einem 1:1-Unentschieden.

Paderborn Darmstadt Der Höhenflug des SV Darmstadt 98 fand vor acht Tagen im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf ein Ende. Nachdem die Lilien zuvor in sieben Matches 19 Punkte eingefahren hatten, mussten sie sich den Rheinländern mit 1:3 geschlagen geben. Sie zeigten in spielerischer Hinsicht eine ordentliche Leistung, doch eine schlechte Chancenverwertung vor allem nach Wiederbeginn verhinderte eine Aufholjagd.

Paderborn Darmstadt Der SC Paderborn 07 ist seit dem 22. Oktober ungeschlagen, kommt in den letzten Wochen aber nicht wirklich von der Stelle, endeten seine jüngsten drei Begegnungen doch mit Punkteteilungen. War das 1:1-Heimremis gegen Aufsteiger FC Hansa Rostock durch Michels späten Strafstoßtreffer (85.) noch eher glücklich gewesen, verspielten die Blau-Schwarzen am letzten Samstag beim SV Sandhausen Mehlems frühe Führung (5.) erst in der Nachspielzeit.

Ingolstadt Hannover Dieses Spiel ist Abstiegskampf pur: Der abgeschlagene Tabellenletzte Ingolstadt trifft auf die ebenfalls abstiegsbedrohten Hannoveraner. Was beide Mannschaften im Tabellenkeller außerdem verbindet? Ein neuer Trainer: Bei Ingolstadt ist nach dem Rauswurf von Andre Schubert nun Routinier Rüdiger Rehm am Steuer, 96 vertraut nach Jan Zimmermann auf Ex-Spieler Christoph Dabrowski.

Holstein Kiel Sandhausen Beide Mannschaften befinden sich nach einer enttäuschenden Hinrunde in der hinteren Tabellenregion. Der verpasste Bundesliga-Aufstieg im Sommer durch die Niederlage in der Relegation hing Holstein lange in den Knochen, an eine weitere Erfolgsgeschichte ist bei den Norddeutschen daher im Moment nicht zu denken. Stattdessen werden die Störche nur knapp vor den Abstiegsrängen überwintern. Die Pleite in der Vorwoche gegen Nürnberg (1:2) ließ die Kieler wieder auf den 14. Platz abrutschen.

Paderborn Darmstadt Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Samstagnachmittag! Der SC Paderborn 07 empfängt am letzten Hinrundenspieltag den SV Darmstadt 98. Ostwestfalen und Südhessen stehen sich ab 15:30 Uhr auf dem Rasen der Benteler-Arena gegenüber.

Ingolstadt Hannover Herzlich willkommen zum Spiel FC Ingolstadt 04 - Hannover 96! Rechtzeitig vor Anpfiff geht es los mit dem Liveticker der Partie vom 17. Spieltag der 2. Bundesliga.