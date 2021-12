Hertha BSC Bielefeld 69 Einwechslung bei Hertha BSC: Jurgen Ekkelenkamp

Hertha BSC Bielefeld 69 Auswechslung bei Hertha BSC: Suat Serdar

Bayern Mainz 05 69 Bayern hat mittlerweile wirklich alles unter Kontrolle. Die Gäste kommen kaum noch hinten heraus und können nicht mehr die Nadelstiche setzen, die ihnen in den ersten 45 Minuten noch gelungen sind.

Bochum Dortmund 72 Aus Sicht des Favoriten verläuft das Derby hier bislang äußerst frustrierend. Die Gäste sind das klar bessere und aktivere Team. Das gegnerische Tor ist bislang aber wie vernagelt.

Hertha BSC Bielefeld 68 Die Arminia wird aktiver. Lasmes Flanke von rechts landet bei Krüger, der die Hereingabe technisch stark aus der Luft pflückt und Wimmer zentral in der Box anspielt. Sein Schuss wird aber noch leicht abgefälscht und geht am Tor vorbei.

Freiburg Hoffenheim 70 20 Minuten sind noch auf der Uhr und so langsam wird die Punkteteilung immer realistischer. Beide Teams neutralisieren sich fortlaufend und wollen auch nicht unnötig ins Risiko gehen.

RB Leipzig M'gladbach 72 Laimer wird auf Seiten der Sachsen in der Schlussphase für die kommenden Aufgaben geschont. Adams ist der dritte Joker bei den Roten Bullen.

Freiburg Hoffenheim 68 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Christoph Baumgartner

Freiburg Hoffenheim 68 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Andrej Kramarić

Freiburg Hoffenheim 68 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Pavel Kadeřábek

Bayern Mainz 05 66 Für Marc Roca ist es übrigens der erste Einsatz in der laufenden Bundesliga-Saison. Zuvor kam der Spanier nur zu zwei Kurzeinsätzen in der Champions League.

Freiburg Hoffenheim 68 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Kevin Akpoguma

RB Leipzig M'gladbach 71 Einwechslung bei RB Leipzig: Tyler Adams

RB Leipzig M'gladbach 71 Auswechslung bei RB Leipzig: Konrad Laimer

Freiburg Hoffenheim 67 Die TSG ruft den nächsten Angriff aus und probiert es auf der rechten Seite mit einem Vorstoß von Akpoguma. Die Flanke des Hoffenheimers kommt zu ungenau und landet in den Armen von Flekken.

RB Leipzig M'gladbach 70 Nach aktuellem Stand rücken die Roten Bullen mit einem Sieg auf den neunten Tabellenplatz vor. Der Rückstand auf die Champions-League-Ränge beträgt fünf Zähler.

Hertha BSC Bielefeld 65 Und prompt haben die Bielefelder ihre beste Chance! Zeefuik springt unter Brunners Flanke von rechts hindurch, weshalb Krüger am zweiten Pfosten an die Kugel kommt. Der Joker fackelt nicht lange und zieht nach kurzer Brustannahme sofort ab. Sein Flachschuss geht links an das Außennetz.

Bochum Dortmund 69 Doppelwechsel bei beiden Teams. Reis ersetzt Holtmann und Polter durch Bockhorn und Ganvoula. Zickler nimmt Wolf und Dahoud vom Feld, dafür bringt er Hazard und Brandt.

Bayern Mainz 05 65 Was für ein Wechselfestival! Bei Mainz kommen mit Ingvartsen und Boëtius zwei Frische Kräfte für die Offensive. Nagelsmann wechselt sogar dreifach und bringt Gnabry, Marc Roca und Süle. Alle fünf Veränderungen sind positionsgetreu.

Bochum Dortmund 68 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Julian Brandt

Bochum Dortmund 68 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Mahmoud Dahoud

Hertha BSC Bielefeld 64 Den Gästen fehlt es weiterhin an der Torgefahr. Bielefeld schafft es nicht, die Defensive der Hausherren mal wirklich in Bedrängnis zu bringen. Richtig große Torchancen wurden für den DSC noch nicht notiert.

Bochum Dortmund 68 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Thorgan Hazard

Bochum Dortmund 68 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Marius Wolf

Freiburg Hoffenheim 64 Der Elfer war in dieser eng geführten 2. Halbzeit natürlich die große Chance für den Sport-Club. So bleibt es beim 1:1, das mittlerweile ein wenig an die Schach-WM erinnert...

Bochum Dortmund 68 Einwechslung bei VfL Bochum: Silvère Ganvoula

Bochum Dortmund 68 Auswechslung bei VfL Bochum: Sebastian Polter

RB Leipzig M'gladbach 67 Leipzig verpasst es gegen weiterhin verunsichert auftretende Gäste, das Torverhältnis so richtig aufzubessern. Mönchengladbach ist kaum besser als in der Vorwoche gegen Freiburg, doch ist der heutige Widersacher eben nicht so effizient wie die Breisgauer.

Bochum Dortmund 67 Einwechslung bei VfL Bochum: Herbert Bockhorn

Bayern Mainz 05 65 Einwechslung bei Bayern München: Serge Gnabry

Bochum Dortmund 67 Auswechslung bei VfL Bochum: Gerrit Holtmann

Bayern Mainz 05 65 Auswechslung bei Bayern München: Leroy Sané

Bayern Mainz 05 65 Einwechslung bei Bayern München: Niklas Süle

Bayern Mainz 05 65 Auswechslung bei Bayern München: Lucas Hernández

Bayern Mainz 05 65 Einwechslung bei Bayern München: Marc Roca

Bayern Mainz 05 65 Auswechslung bei Bayern München: Corentin Tolisso

Bayern Mainz 05 64 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Jean-Paul Boëtius

Bayern Mainz 05 64 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Jae-sung Lee

Bayern Mainz 05 64 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Marcus Ingvartsen

Bayern Mainz 05 64 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Jonathan Burkardt

Bochum Dortmund 65 Jeder Angriff der Schwarz-Gelben strahlt höchste Gefahr aus. Jetzt ist es Reus, dessen halbhohe Flanke von rechts Mašović knapp am langen Eck vorbei ins Toraus verlängert. Die bringt im Endeffekt nichts ein.

Hertha BSC Bielefeld 61 Offensiver Doppelwechsel bei der Arminia. Kramer löst die Doppelsechs auf und baut nun auf zwei Stürmer. Lasme und Krüger sollen für mehr Torgefahr sorgen.

Bayern Mainz 05 62 Mainz gelingt es im Moment mal wieder das Geschehen mehr ins Mittelfeld zu verlagern. Zudem bereitet Bo Svensson an der Seitenlinie die ersten Wechsel vor.

Hertha BSC Bielefeld 61 Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Brian Lasme

Hertha BSC Bielefeld 61 Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Fabian Klos

Hertha BSC Bielefeld 61 Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Florian Krüger

Hertha BSC Bielefeld 61 Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Fabian Kunze

Freiburg Hoffenheim 62 Elfmeter verschossen von Vincenzo Grifo, SC Freiburg

Baumann ahnt die Ecke und hält den Strafstoß! Grifo haut den Ball mit Wucht nach rechts und scheitert an Baumann, der das Leder mit einer starken Parade von der Linie kratzt. Starke Rettungstat vom TSG-Schlussmann!

Freiburg Hoffenheim 61 Gelbe Karte für Kevin Akpoguma (1899 Hoffenheim)



Hertha BSC Bielefeld 60 Nein! Wimmers flache Hereingabe wird am ersten Pfosten aus der Gefahrenzone befördert.

Bayern Mainz 05 60 Der zweite Durchgang geht ganz klar an den FC Bayern. Die Münchner machen richtig Druck und sammeln immer mehr Möglichkeiten. Dieses Mal bittet Coman links im Strafraum zum Tänzchen und drischt den Ball nach seine guten Dribbling nur haarscharf über das lange Eck.

RB Leipzig M'gladbach 64 Domenico Tedesco bringt mit Szoboszlai und Henrichs zwei frische Kräfte. Forsberg und der verwarnte Orban verabschieden sich in den vorzeitigen Feierabend.

Hertha BSC Bielefeld 60 Zeefuik spielt einen ungenauen Rückpass zu Boyata und schenkt den Bielefeldern so eine Ecke. Kann der DSC daraus Kapital schlagen?

Freiburg Hoffenheim 61 Elfmeter für Freiburg! Akpoguma nimmt links im Sechzehner die Verfolgungsjagd von Günter auf und entscheidet sich zu früh für eine Grätsche. Günter wird klar getroffen, geht zu Boden und der Schiri zeigt auf den Punkt!

Bochum Dortmund 62 Auf der Linie! Das gibt es doch einfach nicht! Eine Ecke von rechts landet über Umwege links im Sechzehner beim völlig freien Reus. Dessen Vollspann-Schuss rettet Soares knapp vor der Linie, weil er gerade noch die Beine zusammenbekommt.

Hertha BSC Bielefeld 58 Nächster Abschluss von Jovetić. Der Torschütze zieht von der linken Seite kommend ins Zentrum und probiert es aus 23 Metern. Dem Schuss fehlt aber das Tempo und Ortega kann den Flachschuss locker parieren.

RB Leipzig M'gladbach 63 Einwechslung bei RB Leipzig: Benjamin Henrichs

RB Leipzig M'gladbach 63 Auswechslung bei RB Leipzig: Willi Orban

RB Leipzig M'gladbach 63 Einwechslung bei RB Leipzig: Dominik Szoboszlai

Freiburg Hoffenheim 59 Gute Freistoßchance für Hoffenheim! Der Schiedsrichter lässt zunächst einen harten Einsatz von Richards gegen Höler laufen und zeiht damit den Unmut der Breisgauer auf sich. Danach nimmt Bebou einen Kontakt dankend an und holt einen Freistoß aus 20 Metern heraus. Was macht die TSG aus dem Standard?

RB Leipzig M'gladbach 63 Auswechslung bei RB Leipzig: Emil Forsberg

RB Leipzig M'gladbach 62 Forsberg fehlen Zentimeter! Nachdem Bensebaini André Silvas Querpass von der rechten Strafraumseite unglücklich vor die Füße des Schweden gespitzelt hat, feuert dieser den Ball aus gut 15 Metern in Richtung linker Ecke. Die verfehlt er hauchdünn.

Bochum Dortmund 61 Dortmund macht weiter. Dahoud gibt aus dem rechten Halbfeld bei einem Freistoß hoch an den zweiten Pfosten. Haaland köpft vor den Fünfer, wo Hummels mit dem langgestreckten Kopf knapp verpasst.

Bayern Mainz 05 59 Gelbe Karte für Anton Stach (1. FSV Mainz 05)

Stach tritt dem davonlaufenden Müller von hinten in die Beine. Dafür gibt es die Verwarnung und einen FCB-Freistoß auf der linken Offensivseite.

Freiburg Hoffenheim 57 Hoffenheim fehlt in der 2. Halbzeit bei den Angriffen ebenfalls das nötige Tempo und ist derzeit auch eher harmlos. Andrej Kramarić will vom linken Flügel mit einer schwungvollen Hereingabe für mehr Torgefahr sorgen und zwirbelt den Ball direkt auf den Kopf von Philipp Lienhart.

Hertha BSC Bielefeld 55 Klos spielt von der linken Seite einen tollen Diagonalball rechts in die Box zu Brunner. Der Rechtsverteidiger kann das Zuspiel aber nicht kontrollieren und die Kugel rollt ins Toraus.

Bochum Dortmund 58 Gelbe Karte für Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Wenig später meckert Hummels nach einem aus seiner Sicht falsch interpretierten Foulspiel. Auch er wird verwarnt.

Bochum Dortmund 57 Gelbe Karte für Nico Schulz (Borussia Dortmund)

Schulz redet - während Schiedsrichter Jöllenbeck in der Review-Area steht - permanent auf den Unparteiischen ein. Dafür sieht er Gelb.

Freiburg Hoffenheim 56 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Georginio Rutter

Freiburg Hoffenheim 56 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Munas Dabbur

RB Leipzig M'gladbach 59 Gelbe Karte für Willi Orban (RB Leipzig)

Infolge eines hohen Ballgewinns wird Embolo durch eine seitliche Grätsche Orbans niedergestreckt. Schiedsrichter Dankert bleibt nichts anderes übrig, als die Gelbe Karte zu zücken.

Freiburg Hoffenheim 56 Momentan flacht das Derby ab! Beide Teams spiegeln die Aufstellung des Gegners und neutralisieren sich nun zunehmend. TSG-Hoffenheim wird gleich erstmals wechseln.

RB Leipzig M'gladbach 58 Die Fohlen setzen in dieser Phase den ein oder anderen Nadelstich, indem sie sich in der Arbeit gegen den Ball steigern. Die Chance auf eine in der Höhe erträgliche Niederlage steigt.

Bayern Mainz 05 56 Gelbe Karte für Lucas Hernández (Bayern München)

Hernández klammert sich in der gegnerischen Hälfte an Onisiwo fest und unterbindet damit einen aussichtsreichen Gegenangriff. Dafür sieht der 25-Jährige völlig zurecht Gelb.

Freiburg Hoffenheim 54 Schade nimmt im TSG-Sechzehner die Verfolgung von Posch auf und probiert sein Glück wenig später auch noch bei Akpoguma. Der Freiburger schafft es jeweils nicht an die Kugel und zieht gegen Akpoguma schließlich ein Stürmerfoul.

Bochum Dortmund 54 VAR-Entscheidung: Das Tor durch M. Wolf (Borussia Dortmund) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:1

Nicht der Ausgleich! Reus legt halblinks in der Box nach gewonnenem Kopfballduell von Haaland für Wolf ab. Dessen Schuss aus zwölf Metern schlägt unten rechts ein. Allerdings stand Bellingham dabei direkt vor Riemann und irritiert den Keeper durch sein passives Eingreifen aus Abseitsstellung heraus. Nach fast dreiminütiger Überprüfung findet der Treffer keine Anerkennung.

Bayern Mainz 05 54 Für Corentin Tolisso, dessen Form zuletzt klar ansteigend ist, ist es die erste Torbeteiligung der Saison und für Kingsley Coman das vierte Tor in der Bundesliga.

Hertha BSC Bielefeld 53 Tooor für Hertha BSC, 1:0 durch Stevan Jovetić

Die Führung für Hertha BSC! Jovetić leitet seinen Treffer selbst ein indem er die Kugel durchs Mittelfeld treibt und auf die linke Seite zum aufgerückten Plattenhardt gibt. Die flache Hereingabe des Defensivmanns kann Belfodil am kurzen Pfosten kontrollieren und steckt dann in Richtung Elfmeterpunkt, wo Jovetić wieder eingelaufen ist und per Dropkick in die obere rechte Ecke vollendet! Ortega ist ohne Chance!

Freiburg Hoffenheim 52 Dazu passt auch diese Szene: Grifo nimmt den Ball 30 Meter vor dem Tor auf und läuft von links fast einmal komplett nach rechts und parallel zum Sechzehner. Näher ans Tor kommt der Freiburger jedoch nicht.

Bayern Mainz 05 53 Tooor für Bayern München, 1:1 durch Kingsley Coman

Bayern belohnt sich für einen guten Auftakt in die zweite Häflte mit dem Ausgleich! Tolisso hat in der eigenen Hälfte alle Freiheiten, sieht den großen Raum hinter der letzten FSV-Reihe und schickt Coman traumhaft auf die Reise. Der Rechtsaußen kontrolliert den langen Pass ganz stark mit einem Kontakt, legt sich den Ball noch einmal in den Strafraum vor und schiebt die Kugel aus halbrechter Position dann gekonnt durch die Beine von Zentner.

Hertha BSC Bielefeld 51 Eine Schöpf-Ecke von der rechten Seite fliegt bis an den langen Pfosten, wo Nilsson den Ball per Kopf nochmal ins Zentrum gibt. Der Abschlussversuch von Klos wird aber geblockt. Schwolow muss nicht eingreifen.

Freiburg Hoffenheim 51 Die Hausherren bauen ihr Offensivspiel in dieser Phase ruhiger auf und setzen auf klare Pässe. Hoffenheim verdichtet den eigenen Strafraum allerdings aufmerksam und lässt keine Lücken zu.

RB Leipzig M'gladbach 55 Für den angeschlagenen Hofmann, der wohl Schmerzen im Oberschenkel hat, ist der Arbeitstag vorzeitig beendet. Der Ex-Dortmunder wird durch Bénes ersetzt.

Bayern Mainz 05 51 Bayern macht aktuell Dampf. Die Roten finden im Moment häufiger die freien Räume zwischen den Mainzer Verteidigern. Kingsley Coman hat die beste Chance jedoch vor wenigen Augenblicken vergeben.

Hertha BSC Bielefeld 50 Auf der anderen Seite probiert es Wimmer auf dem rechten Flügel mal mit einer Einzelaktion. Der Bielefelder dringt auch bis in den Strafraum vor, wird anschließend aber durch Stark vom Ball getrennt.

RB Leipzig M'gladbach 54 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: László Bénes

RB Leipzig M'gladbach 54 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Jonas Hofmann

Bayern Mainz 05 49 Zentner steht zweimal kurz hintereinander genau richtig! Erst kommt Lewandowski nach einer Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld zum Kopfball und scheitert an dem FSV-Schlussmann. Dann ist Coman sieben Meter vor dem Tor plötzlich völlig blank und kann sich das Eck eigentlich aussuchen. Kopfbälle gehören jedoch nicht zur Paradedisziplin des Franzosen, der Zentner den Ball quasi in die Arme nickt.

RB Leipzig M'gladbach 53 Stindl gegen Gulácsi! Der bisher abgetauchte Kapitän der Fohlen packt aus zentralen 20 Metern einen wuchtigen Schuss mit dem rechten Spann aus, der mittig auf das Heimtor rauscht. Im Nachfassen sichert der ungarische Schlussmann den Ball.

Hertha BSC Bielefeld 47 Ein erster Offensivvorstoß der Gastgeber nach Wiederbeginn. Plattenhardts Flanke von der linken Außenbahn rutscht durch bis zum zweiten Pfosten, wird dann aber von Laursen aus der Gefahrenzone befördert.

Freiburg Hoffenheim 49 Sollte es heute beim Remis bleiben, könnten die beiden badischen Klubs damit wohl ganz gut leben. In der Livetabelle belegen beide momentan weiterhin Platz vier und fünf.

Bochum Dortmund 52 Bochum schwimmt gewaltig. Reus legt von der rechten Torauslinie in den Rückraum für Bellingham ab. Dessen Direktversuch blockt ein Blau-Weißer vor der Linie zur Ecke ab. Diese landet am ersten Pfosten bei Zagadou - drüber.

Bochum Dortmund 51 Immer wieder Dortmund. Nun ist es Haaland, der aus 19 Metern relativ mittiger Position verzieht. Sein Rechtsschuss streicht über den Querbalken.

RB Leipzig M'gladbach 52 Wahnsinn: André Silva mit der Szene für den Saisonrückblick! Nachdem Sommer sich nach dem Verlassen seines Strafraums mit seinem Anspiel völlig verschätzt hat, will der Portugiese nach dem Querpass Nkunkus aus mittigen 13 Metern bei freier Schussbahn in den leeren Gästekasten schlenzen. Er setzt den Ball aber an den Querbalken.

Bayern Mainz 05 47 Erste kleine Aufregung nach dem Wiederanpfiff: Bei einer Bogenlampe reißt Hack Lewandowski um. Über den Foulpfiff regt sich der Innenverteidiger anschließend auf und Cortus führt ein kurzes Gespräch mit den beiden Beteiligten.

Bochum Dortmund 49 Die nächste Riesenchance für die Borussia! Reus scheitert von rechts aus leicht spitzem Winkel mit seinem gedachten Zuspiel in die Mitte an Riemann. Der hoch wegspringende Abpraller segelt in Richtung Haaland, der vor der Linie einköpfbereit steht. Auf der Linie rettet Mašović mit dem Hinterkopf vor dem Norweger.

Hertha BSC Bielefeld 46 Der zweite Durchgang läuft! Beide Trainer verzichten nach der Pause auf personelle Veränderungen.

Freiburg Hoffenheim 47 Die zweiten 45 Minuten beginnen mit einem harten Foul von Lienhart! Der bereits verwarnte Freiburger trifft Dabbur mit einem Ellbogencheck am Oberkörper. Viel darf sich Lienhart jetzt nicht mehr erlauben...

Hertha BSC Bielefeld 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Freiburg Hoffenheim 46 In Freiburg startet der zweite Durchgang. Der SC wechselt zur Pause: Ermedin Demirović bleibt in den Katakomben und wird von Manuel Gulde ersetzt.

Bayern Mainz 05 46 Weiter geht's! Beide Teams kehren unverändert aus den Kabinen zurück.

RB Leipzig M'gladbach 49 Weder Domenico Tedesco noch Adi Hütter haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

Freiburg Hoffenheim 46 Einwechslung bei SC Freiburg: Manuel Gulde

Bayern Mainz 05 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Freiburg Hoffenheim 46 Auswechslung bei SC Freiburg: Ermedin Demirović

Freiburg Hoffenheim 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Bochum Dortmund 46 Weiter geht's - und zwar gefährlich! Dahoud passt aus der Zentrale nach rechts zu Meunier, dessen Hereingabe am langen Pfosten bei Schulz landet. Dessen Mischung aus Schuss und Ablage klärt Leitsch vor der Linie.

Bochum Dortmund 46 Anpfiff 2. Halbzeit

RB Leipzig M'gladbach 46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Red-Bull-Arena! Im Debütspiel unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco waren die Roten Bullen von Beginn an voller Tatendrang und zeigten den weiterhin verunsicherten Fohlen deutlich die Grenzen auf. Bei besserer Chancenverwertung der Sachsen würde Mönchengladbach schon zu diesem Zeitpunkt eine weitere Rekordpleite drohen; auch ohne diese deutet alles auf einen souveränen Heimerfolg Leipzigs hin.

RB Leipzig M'gladbach 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Bayern Mainz 05 45 Halbzeitfazit:

Der 1. FSV Mainz 05 führt nicht unverdient mit 1:0 in München! Die Gäste zeigen wirkliche eine starke Leistung. Defensiv sind sie gut in den Zweikämpfen, doppeln die FCB-Flügel und lassen nur wenig zu. Im Angriff agieren sie mutig und mit jeder Menge Tempo. Daran hat sich auch nach dem Führungstreffer nichts geändert. Der FC Bayern hat wirklich große Probleme sich Chancen zu erspielen und sogar ein wenig Glück, dass die Nullfünfer ihre Konter nicht immer optimal ausgespielt haben. Der Rekordmeister wird im zweiten Abschnitt natürlich alles geben, um eine Pleite zu verhindern und das Spiel zu drehen. Davon könnten jedoch auch die Mainzer profitieren, da sich dann mehr Räume ergeben. Es wird also spannend. Bis gleich!

Freiburg Hoffenheim 45 Halbzeitfazit:

Beim überraschenden Derby-Spitzenspiel zwischen dem SC Freiburg und der TSG Hoffenheim geht es nach munteren 45 Minuten erstmal mit einem 1:1 in die Pause. Hoffenheim legte im Breisgau sofort mit einem Blitzstart los und ging schon in der 3. Minute durch das erste Bundesligator von Raum mit 0:1 in Führung. Freiburg fand gegen eine sehr aufmerksame und ballsichere TSG nur schwer ins Spiel, machte aber in der 21. Minute nach einem Eckball den 1:1-Ausgleich durch Schlotterbeck. Danach wurde die Partie ausgeglichener und beide Teams spielten weiterhin offensiv nach vorne. Hoffenheim präsentierte sich dabei etwas zielstrebiger und hat bisher leichte Vorteile.

Hertha BSC Bielefeld 45 Halbzeitfazit:

Pause im Olympiastadion! Nach 45 Minuten geht es zwischen Hertha BSC und den Gästen aus Bielefeld mit einem torlosen Remis in die Kabinen. Dabei waren die Berliner über weite Strecken das bessere Team und auch deutlich näher am Führungstreffer. Die beste Chance für die Hausherren hatte Serdar nach 14 Minuten, aber Nilsson verhinderte auf der Linie das 1:0. In der Folge stabilisierten sich die Ostwestfalen zumindest in der Defensive, ließen im Angriffsspiel aber einiges vermissen. Schwolow verlebt bis hierhin einen ruhigen Nachmittag und wurde noch nicht wirklich gefordert. Wir sind gespannt, was sich beide Trainer in der Halbzeitpause einfallen lassen. Bis gleich!

Bochum Dortmund 45 Halbzeitfazit:

Halbzeit in Bochum, der VfL führt mit 1:0 gegen Borussia Dortmund. Nach eher langsamem Beginn erarbeiteten sich die Schwarz-Gelben ein klares Übergewicht. Haaland und Bellingham ließen dabei aber beste Chancen ungenutzt. Nach etwas einer halben Stunde, in der der BVB längst hätte führen können, neutralisierte sich das Geschehen wieder. Dann holte Kobel Antwi-Adjei übermotiviert von den Beinen, Polter verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:0. Angebahnt hatte sich das Tor nicht, dennoch haben sich die Gäste den Gegentreffer selbst zuzuschreiben. Noch ist hier aber alles drin. Bis gleich!

Bayern Mainz 05 45 Ende 1. Halbzeit

Bayern Mainz 05 45 Zum Abschluss der ersten Hälfte gibt es noch einen Freistoß für den FCB. Leroy Sané probiert es aus zentralen 25 Metern direkt. Sein Schuss bleibt aber bereits in der Mauer hängen.

Bayern Mainz 05 45 120 Sekunden gibt es oben drauf. Im ersten Durchgang gab es nur wenige Unterbrechungen. Deshalb geht das komplett in Ordnung.

Freiburg Hoffenheim 45 Ende 1. Halbzeit

RB Leipzig M'gladbach 45 Halbzeitfazit:

Der RB Leipzig führt zur Pause der Bundesligapartie gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:0. Die Sachsen waren von Anfang an tonangebend und schrammten in der 9. Minute durch Laimers Abstauberversuch nur hauchdünn an der Führung vorbei. Wenig später schob André Silva den Ball nur knapp am Gästekasten vorbei (11.). Nachdem Nkunku die dritte gute Gelegenheit der Roten Bullen ungenutzt gelassen hatte (19.), war es ein Kopfball Gvardiols, der sie nach vorne brachte (21.). Die Fohlen bauten ihre Anteile in den Folgeminuten leicht aus, luden die Hausherren durch viele Ungenauigkeiten im Zusammenspiel aber zu etlichen weiteren Angriffen ein. Per Konter legte Leipzig in der 33. Minute durch André Silva den zweiten Treffer nach. Nkunku (35., 44.) und André Silva (37., 45.) hätten den Zwischenstand noch weiter in die Höhe schrauben können, denn die Gäste zeigten in der letzten Viertelstunde Auflösungserscheinungen. Bis gleich!

Hertha BSC Bielefeld 45 Ende 1. Halbzeit

Hertha BSC Bielefeld 45 Welz lässt im ersten Durchgang nochmal eine Minute nachspielen.

Freiburg Hoffenheim 45 Freiburg ist kurz vor dem Pausenpfiff am Drücker und hofft nochmal auf eine Last-Minute-Chance. Demirović steht bei einem Angriff über rechts erst lange im Abseits und nimmt gar nicht am Spielgeschehen ein. Dann foult der Bosnier allerdings Vogt und wird zurückgepfiffen.

Hertha BSC Bielefeld 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Bayern Mainz 05 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Bayern Mainz 05 44 Hack verhindert den Ausgleich! Eine FCB-Flanke vom rechten Flügel segelt gefühlvoll in den Sechzehner. Zentner kommt raus und will das Ding wegfausten. Das gelingt ihm aber überhaupt nicht. Stattdessen landet der Ball rechts am Fünfer bei Coman, der etwas zu überhastet draufhaut und an Hack hängen bleibt, der direkt zwischen ihm und dem Tor steht.

Bochum Dortmund 45 Ende 1. Halbzeit

Freiburg Hoffenheim 45 Nach einigen Verletzungspausen gibt es schon in der 1. Halbzeit drei Minuten Nachspielzeit.

RB Leipzig M'gladbach 45 Ende 1. Halbzeit

Freiburg Hoffenheim 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

RB Leipzig M'gladbach 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins in der Red-Bull-Arena soll um 60 Sekunden verlängert werden.

Bayern Mainz 05 43 Hack lässt sich im eigenen Strafraum zu viel Zeit. Deswegen kann ihn Musiala unter Druck setzen und den Befreiungsschlag blocken. Der Ball springt rechts raus zu Müller, der direkt hereinflankt. Davies kommt zum Kopfball, aber verfehlt das Ziel deutlich.

Hertha BSC Bielefeld 42 Der Ball liegt im Tor der Bielefelder! Das 1:0? Nein! Ascacíbar hat links vor dem Strafraum das Auge für den einlaufenden Jovetić, der Pieper im Rücken entwischt und dann links in der Box Ortega per Flachschuss im kurzen Eck überwindet. Die Fahne des Assistenten geht aber sofort hoch, da der Stürmer aus minimaler Abseitsposition gestartet war. Die korrekte Entscheidung.

RB Leipzig M'gladbach 45 Sommer verhindert das 3:0! André Silva kann nach einer verunglückten Klärungsaktion Elvedis aus zwentralen zwölf Metern abziehen, feuert auf die flache linke Ecke. Mönchengladbachs Keeper ist schnell unten und stoppt den Ball mit der rechten Hand.

Bochum Dortmund 43 Kurz vor der Halbzeit ist dieser Treffer für die Ruhrstädter natürlich besonders günstig. Nun müssen sie diesen knappen Vorsprung in die Kabine mitnehmen.

RB Leipzig M'gladbach 44 Nkunku ist an der halbrechten Strafraumkante Adressat eines kurzen Querpasses durch Mukiele. Er zirkelt den Ball mit dem rechten Innenrist nicht weit am rechten Kreuzeck vorbei.

Freiburg Hoffenheim 44 Vogt macht die Tür zu! Grifo hat die Idee nach einem Einwurf und chippt den Ball in den Lauf von Günter. Der Freiburger will bereits links aus spitzem Winkel abziehen, da kommt Vogt doch noch in die Quere und stellt sich in den Weg.

Freiburg Hoffenheim 42 Passiert noch etwas vor der Halbzeit? Die Freiburger sorgen mit eine zarten Druckphase für mehr Ruhe in der eigenen Hintermannschaft und halten den Ball in der Hälfte der Gäste. Die TSG hofft derweil auf den nächsten, schnellen Konter.

Bayern Mainz 05 40 Die Gäste zeigen wirklich eine klasse Leistung. Sie schaffen es fast immer die bayrischen Flügelspieler zu doppeln. Dadurch kommen Davies und Coman nur selten durch und Lewandowski und Co. warten in der Mitte vergeblich auf die Hereingaben.

Hertha BSC Bielefeld 40 Fünf Minuten noch bis zur Pause. Die Hertha hat in den letzten Minuten wieder mehr die Spielkontrolle übernommen und drückt nochmal auf den Führungstreffer.

RB Leipzig M'gladbach 42 Gelbe Karte für Lars Stindl (Bor. Mönchengladbach)

Stindl reißt Simakan auf dessen rechter Angriffsseite mit einem Griff an dessen linker Schulter zu Boden. Die Folge ist die fünfte Verwarnung des Kapitäns in der laufenden Saison. Er fehlt damit im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt.

Bochum Dortmund 40 Tooor für VfL Bochum, 1:0 durch Sebastian Polter

Der VfL geht in Führung! Polter schießt halbrechts unten in die Maschen, Kobel war in die adere Richtung unterwegs. Sonst wäre der Elfer leichte Beute für den Keeper gewesen.

Bochum Dortmund 39 Elfmeter für Bochum! Ein langer Pass nach links in den Borussia-Strafraum erreicht Antwi-Adjei. Kobel kommt weit aus seinem Kasten heraus und holt den Angreifer unsanft von den Beinen. Klarer Strafstoß - eine Karte gibt es nicht.

RB Leipzig M'gladbach 41 Gelbe Karte für Breel Embolo (Bor. Mönchengladbach)

Embolo bringt Gvardiol auf der halblinken Abwehrseite bei erhöhtem Tempo mit einem Stoß in den Rücken zu Fall. Schiedsrichter Dankert ahndet dieses Vergehen mit der ersten Gelben Karte des Nachmittags.

Bayern Mainz 05 38 Eine Freistoßflanke aus dem linken Halbfeld landet in der Mitte bei Niakhaté, der noch entscheidend gestört wird. Der Kopfball des französischen Innenverteidigers wird noch abgefälscht und geht rechts am Tor vorbei.

Freiburg Hoffenheim 39 Unsicherheit bei Baumann! Der TSG-Schlussmann segelt bei einer Ecke von links am Ball vorbei und faustet ins Leere. Rechts köpft Schade daraufhin unkontrolliert ins Toraus.

Bochum Dortmund 38 Bei einem Konter wuselt sich Holtmann auf dem rechten Flügel an Zagadou vorbei und zieht bis zur Grundlinie durch. Kobel fängt seine Hereingabe ab.

RB Leipzig M'gladbach 40 Hat Mönchengladbach noch eine realistische Chance auf einen Punktgewinn oder ght es nur noch darum, die nächste heftige Abreibung zu verhindern? In der Schlussphase von Halbzeit eins deutet vieles auf letzteres hin.

Hertha BSC Bielefeld 37 Darida wird zentral vor dem Bielefelder Sechzehner nicht attackiert. Deshalb probiert es der Tscheche einfach mal aus knapp 24 Metern Torentfernung per strammem Abschluss. Ortega hat mit dem Flatterball etwas Probleme, kann aber letztlich mit der rechten Schulter den Einschlag verhindern.

Freiburg Hoffenheim 38 Gelbe Karte für Stefan Posch (1899 Hoffenheim)

Posch kann Schade im Laufduell nicht folgen und stoppt den Freiburger daher mit einem taktischen Foul.

Freiburg Hoffenheim 37 Da fehlt nicht viel! Hoffenheim trägt den nächsten schnellen Angriff vor und macht auf der linken Seite durch Raum abermals Meter. Es folgt die Hereingabe zu Bebou, der Lienhart im Duell auf die Schulter köpft. Beim anschließenden Eckball setzen die Kraichgauer auf eine kurze Variante und bleiben ohne Abschluss.

RB Leipzig M'gladbach 37 André Silva fast mit dem Doppelpack! Der Portugiese taucht am Ende des nächsten Gegenstoßes der Sachsen auf der rechten Sechzehnerseite auf und hat freie Schussbahn in Richtung Gästekasten. Der noch leicht vom grätschenden Elvedi abgefälschte Versuch segelt nur hauchdünn an der linken Stange vorbei.

Bayern Mainz 05 36 Gelbe Karte für Leroy Sané (Bayern München)

Sané foult Burkardt im Mittelkreis. Danach drischt der Nationalspieler den Ball gefrustet weg und sieht dafür den gelben Karton.

Bayern Mainz 05 35 Die Münchner rennen vor der Pause nochmal an. Der Rekordmeister schafft es jetzt wieder das Spielgeschehen beinahe komplett in die FSV-Hälfte zu verlagern. Die Mainzer machen hinten aber gut dicht.

Hertha BSC Bielefeld 34 Berlin kann im eigenen Stadion kontern. Zeefuik wird über die rechte Bahn steil geschickt und spielt flach in den Fünfer, wo Nilsson aber mit der langen Grätsche vor Serdar am Ball ist. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

Bochum Dortmund 35 Nun nimmt sich die Begegnung wieder eine kleine Auszeit. Dortmund kontrolliert das Geschehen, agiert aber nicht auf "Teufel komm' raus" offensiv.

RB Leipzig M'gladbach 35 Nkunku aus der Distanz! Infolge eines weiteren hohen Ballgewinns visiert der Franzose aus halblinken 20 Metern die obere rechte Ecke an. Er befördert den Ball mit dem rechten Spann nur knapp über den rechten Winkel hinweg.

Freiburg Hoffenheim 34 Der Sport-Club ist in der Rückwärtsbewegung weiterhin etwas behäbig unterwegs und geht zu spät in die Angriffe der Hoffenheimer. Die Gäste können den Ball daher immer wieder problemlos steil auf die Flügel spielen.

Bayern Mainz 05 32 Plötzlich hat Müller die große Chance auf den Ausgleich! Eine Flanke von der linken Seite segelt hoch und weit an den zweiten Pfosten. Dort kommt Lewandowski zwar nicht zum Kopfball, aber über Umwege landet der Ball in der Mitte bei Müller, der leicht im Fallen abschließt und nur wenige Zentimeter über die Latte schießt. Ansonsten wäre Zentner aber wohl auch zur Stelle gewesen.

Hertha BSC Bielefeld 32 Schöpf führt den ruhenden Ball aus zentraler Position selbst aus, scheitert aber an der Mauer.

Freiburg Hoffenheim 32 Enger Fight! Posch und Höler liefen sich ein umkämpftes Duell an der Seitenlinie und schießen sich dabei jeweils gegenseitig ab. Danach fällt der Ball zu Vogt, der mit einem Befreiungsschlag für Ruhe sorgt.

Hertha BSC Bielefeld 31 Zeefuik räumt Schöpf im Luftduell aus dem Weg. Welz entscheidet auf Freistoß für die Gäste. Die Torentfernung beträgt knappe 20 Meter. Eine exzellente Position für den DSC.

Bochum Dortmund 32 Der BVB hätte sich die Führung inzwischen verdient. Er steht hinten ziemlich sicher und setzt vorne immer wieder gefährliche Nadelstiche. Noch fehlt aber die letzte Konsequenz im Abschluss.

RB Leipzig M'gladbach 33 Tooor für RB Leipzig, 2:0 durch André Silva

Per Konter legen die Sachsen ihren zweiten Treffer nach! Nkunku treibt den Ball durch die Mitte und bedient Forsberg, der auf die linke Strafraumseite zu Angeliño abgibt. Der Spanier passt flach und hart vor den Kasten. André Silva schießt aus gut acht Metern auf die rechte Ecke. Dort ist Sommer noch am Ball, kann den Einschlag aber nicht verhindern.

RB Leipzig M'gladbach 32 Elvedi ist vor dem langen Pfosten Adressat einer sanften Freistoßflanke Hofmanns von der rechten Grundlinie. Der Schweizer kommt zwar mit dem Kopf an den Ball, produziert aber nur eine ungefährliche Bogenlampe.

Bayern Mainz 05 30 Seit dem 1:0 sind die Gäste sogar die gefährlichere Mannschaft. Allerdings spielen sie es vor dem gegnerischen Strafraum regelmäßig zu kompliziert und ungenau.

Freiburg Hoffenheim 31 Was probiert der Posch denn da? Der Hoffenheimer sieht, dass Flekken ein paar Meter zu weit vor seiner Kiste steht und haut den Ball fast von der Mittellinie Richtung Tor. Der verrückte Fernschuss ist zu ungenau und landet in den Armen von Flekken.

Hertha BSC Bielefeld 28 Jovetić zieht einen Freistoß von der linken Strafraumseite scharf auf das kurze Eck. Ortega ist zur Stelle und lenkt die Kugel mit dem Knie zur Seite ab. Allerdings geht im Anschluss die Fahne hoch, weil Belfodil in Abseitsposition den Fuß reinhielt und so aktiv ins Spiel eingegriffen hatte.

Freiburg Hoffenheim 29 Höfler geht dazwischen! Akpoguma schickt Posch in den Lauf, der mit einem kurzen Querpass sofort in den Gefahrenbereich weiterleiten will. Höfler rennt in die Lücke und blockt sicherheitshalber zur Ecke ab.

Bochum Dortmund 29 Jetzt auch mal Blau-Weiß! Ein Stafylidis-Einwurf von rechts rutscht bis in den Strafraum durch. Von halblinks zieht Antwi-Adjei aus elf Metern ab, scheitert aber am gut stehenden Kobel.

RB Leipzig M'gladbach 30 Leipzig kann einer halben Stunde gut damit leben, nicht den Ball in den eigenen Reihen zu haben. Mit einfachen defensiven Mitteln kann die Führung gehalten werden; Thuram und Co. kommen ziemlich harmlos daher.

Bochum Dortmund 28 Dicke Möglichkeit für Haaland! Bellingham schüttelt im Mittelfeld drei Bochumer ab und passt dann hervorragend in die Schnittstelle zu Haaland. Der 21-Jährige schließt aus 13 mittigen Metern aber etwas zu lasch ab. Riemann pariert.

Freiburg Hoffenheim 28 Nach knapp 30 Minuten ist das badische Derby nun ausgeglichen. Freiburg findet mittlerweile besser in die Offensive und sorgt mit schnellen Umschaltmomenten ebenfalls für Torgefahr. Das 1:1 geht bis hierhin absolut in Ordnung.

Bayern Mainz 05 27 Gelbe Karte für Jamal Musiala (Bayern München)

Musiala trifft Burkardt noch knapp in der gegnerischen Hälfte mit der offenen Sohle von der Seite auf dem Fuß. Dafür sieht der Youngster die erste Gelbe Karte der Begegnung.

Bayern Mainz 05 26 Bayern hat derzeit wirklich Probleme sich vor den gegnerischen Kasten zu kombinieren. Die Nullfünfer verteidigen kompakt und variieren sehr gut zwischen frühem Pressing und einer defensiveren Grundhaltung. Im Angriff agieren sie zudem sehr mutig.

Bochum Dortmund 27 ...auch dieser Standard verpufft.

RB Leipzig M'gladbach 27 Mönchengladbach steigerte seine Passsicherheit jenseits der Mittellinie, kombiniert aber in den meisten Situationen viel zu langsam, um die Hausherren ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Zweifellios geht der aktuelle Vorteile Leipzigs in Ordnung.

Hertha BSC Bielefeld 25 Ortega spielt einen überragenden Diagonalball auf die rechte Seite in den Fuß von Brunner. Der Außenverteidiger macht Meter und flankt anschließend scharf auf den ersten Pfosten. Dort ist Boyata aber einen Schritt schneller als Klos und verhindert so die Torchance für die Gäste.

Bochum Dortmund 26 Nicht ideal gemacht: Schulz legt von links in die Mitte, wo Reus für Haaland durchlässt. Der Norweger ist davon aber zu überrascht, holt nur eine Ecke heraus. Die mündet in einer weiteren...

Bayern Mainz 05 24 Damit gehen die Mainzer zum dritten Mal in Folge gegen die Bayern in Führung. Bei den letzten beiden Duellen erzielte Jonathan Burkardt das 1:0. Heute agierte der 21-Jährige als Vorbereiter.

Freiburg Hoffenheim 25 Starker Antritt! Kevin Schade packt im rechten Sechzehner-Eck den Turbo aus und knallt den Ball nach einem schnellen Sprint aus spitzem Winkel auf die kurze Ecke. Oliver Baumann macht einen Zwischenschritt und verhindert den Einschlag mit einer Fußabwehr.

Freiburg Hoffenheim 23 Der Freiburger probiert es zumindest erstmal und macht, so wie Richards, angeschlagen weiter. Ob beide durchspielen können, ist unklar.

Bochum Dortmund 23 Durchatmen für den Aufsteiger. In den letzten fünf Minuten hätte es gut und gerne auch 0:1 heißen können. Nun muss er selbst mal offensiv in Erscheinung treten.

Freiburg Hoffenheim 23 Muss der Sport-Club verletzungsbedingt wechseln? Philipp Lienhart wird draußen am linken Fuß behandelt.

RB Leipzig M'gladbach 24 Der durch Scally auf der linken Strafraumseite bediente Thuram kann trotz enger Bewachung durch zwei Leipziger für Embolo querlegen. Embolo kommt aus zentralen 13 Metern zwar mit links zum Abschluss, setzt den Ball aber weit drüber.

Hertha BSC Bielefeld 22 Mal ein Abschluss für den DSC. Kunze probiert es einfach mal aus der zweiten Reihe, zielt aber ein gutes Stück rechts am Tor vorbei.

Hertha BSC Bielefeld 20 Hoppla! Ascacíbar hat im eigenen Strafraum viel Zeit, spielt ohne Bedrängnis aber nicht zu seinem Kollegen Stark auf der linken Seite sondern weit ins Seitenaus. Sein Fehler bleibt aber ohne Folgen.

Bayern Mainz 05 22 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 0:1 durch Karim Onisiwo

Die Mainzer gehen in Front! Der Schiedsrichter schaut sich den möglichen Strafstoß nicht selbst an und es geht weiter mit einem FSV-Einwurf auf der linken Offensivseite. Den übernimmt Niakhaté und die Mainzer finden tatsächlich den Weg in den Strafraum. Von links in der Box löffelt Burkardt den Ball hoch an den Fünfer. Onisiwo ist dort viel zu frei und hat keinerlei Probleme zu vollstrecken.

Bayern Mainz 05 20 Upamecano trifft Lee im FCB-Strafraum am Fuß. Der Südkoreaner fällt ziemlich theatralisch. Dennoch ist es eine diskutable Szene. Benjamin Cortus ist deswegen aktuell in Kontakt mit dem VAR.

Bochum Dortmund 20 Infolge eines Zagadou-Fehlers schnappt sich Antwi-Adjei das Leder, gerät aber in Bedrängnis und haut es aus 17 halbrechten Metern klar links vorbei. Nur kurz zuvor hatte Haaland nach Wolf-Vorarbeit am Fünfer eine gute Gelegenheit, trat aber am Ball vorbei.

Freiburg Hoffenheim 21 Tooor für SC Freiburg, 1:1 durch Nico Schlotterbeck

Die Freiburger machen aus dem Eckball den 1:1-Ausgleich! Schlotterbeck hält sich Posch im Fünfer vom Leib und köpft mit einem wuchtigen Kopfball in den linken Winkel! Der Assist geht aufs Konto von Grifo.

Freiburg Hoffenheim 20 Unordnung im Sechzehner der Gäste! Die Hoffenheimer Abwehr ist sich bei einer hohen Hereingabe uneinig und klärt nur mit Glück zur Ecke.

Hertha BSC Bielefeld 18 Die Ostwestfalen sind bisher hauptsächlich in der Defensive gefordert. Wimmer arbeitet nun gut mit zurück und blockt Plattenhardts scharfe Hereingabe vom linken Flügel ab. So entsteht keine Gefahr.

Bayern Mainz 05 18 Onisiwo ist rechts im Strafraum unter Druck. Trotzdem spielt er keinen überhasteten Pass, sondern legt clever in den Rückraum zu Lee. Der Südkoreaner zögert an der Strafraumgrenze etwas zu lange mit dem Abschluss. Deshalb bleibt er an Tolisso hängen, der sich im letzten Moment dazwischen wirft.

RB Leipzig M'gladbach 21 Tooor für RB Leipzig, 1:0 durch Joško Gvardiol

Die Sachsen belohnt sich mit der Führung! Angeliños scharfe Freistoßflanke vom rechten Strafraumeck kann der unbewachte Gvardiol aus zentralen fünf Metern über die Stirn in die lange Ecke gleiten lassen.

Freiburg Hoffenheim 19 Richards kann weitermachen. Der US-Amerikaner wird vom Teamarzt wie ein Boxer behandelt und spielt jetzt mit einem kleinen Cut unter dem Auge weiter.

Bochum Dortmund 18 Riemann pariert stark! Die Hausherren lassen sich im Spielaufbau den Ball abjagen. Halblinks an der Strafraumkante legt Haaland klasse quer für den im Zentrum völlig freistehenden Bellingham. Aus zwölf Metern scheitert er mit seinem Flachschuss an der überragenden Fußabwehr des Schlussmannes. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

RB Leipzig M'gladbach 19 Nkunku beinahe mit der Leipziger Führung! Gegen erstmals aufgerückte Fohlen wird der Franzose aus dem Mittelfeld mit einem halbhohen Ball in die offensive Mitte geschickt. Bei dichter Verfolgung schafft es Nkunku in den Sechzehner und schießt aus gut 13 Metern auf die nahe Ecke. Sommer ist mit dem linken Fuß zur Stelle.

Freiburg Hoffenheim 18 Hoffenheims Außenverteidiger Chris Richards wird bei einem Zweikampf im Strafraum im Gesicht getroffen und muss behandelt werden. Schlotterbeck spielt zuvor den Ball und erwischt Richards danach ungewollt am Auge.

Bochum Dortmund 17 Gefährlich! Riemann nimmt einen Rückpass an und wird von Haaland festgehalten. Der nachsetzende Bellingham luchst dem Keeper das Rund beinahe ab. Am Ende kriegen die Bochumer die Geschichte irgendwie geklärt.

Bayern Mainz 05 15 Die Nullfünfer erobern den Ball im Mittelfeld und machen sich sofort auf den Weg nach vorne. Im letzten Drittel fehlt ihnen jedoch noch die Durchschlagskraft. Deswegen kommt Onisiwo nur zum Distanzschuss aus halbrechten 20 Metern. Der Versuch ist relativ lasch und sehr mittig. Dementsprechend hat Neuer keinerlei Probleme.

Hertha BSC Bielefeld 15 Gelbe Karte für Vladimír Darida (Hertha BSC)

Darida sieht für ein taktisches Foul die erste Verwarnung des Spiels.

Hertha BSC Bielefeld 14 Hertha drückt auf die Führung! Zeefuik setzt auf der rechten Seite gegen Laursen nach und kann deshalb flach in Richtung Elfmeterpunkt spielen. Pieper kann den Ball nicht klären, weshalb Serdar dahinter zum Abschluss kommt. Ortega ist bereits geschlagen, aber dahinter steht Nilsson und verhindert auf der Linie per Kopf das sichere 1:0!

Freiburg Hoffenheim 17 Gelbe Karte für Philipp Lienhart (SC Freiburg)

Lienhart in höchster Not! Die Hoffenheimer schlagen den Ball hoch nach vorn und schon ist Bebou auf dem Weg zur Großchance. Weit vor dem Tor stoppt Lienhart den Ball daher - als letzter Mann - mit der Hand. Auch Rot wäre hier sicher möglich gewesen...

Bochum Dortmund 15 Zagadou möchte es mal spannend machen. Gegen den pressenden Rexhbeçaj geht er als letzter Mann vor dem Sechzehnmeterraum ins Dribbling, vertändelt die Kugel allerdings nicht.

Freiburg Hoffenheim 16 Demirović rennt im Rücken von Kevin Vogt davon und hofft auf der rechten Außenbahn auf ein Solo. Nach dem Antritt des Freiburgers geht die Fahne hoch: Abseits.

Bayern Mainz 05 13 Die Bayern geben ganz klar den Ton an und haben über 70 Prozent Ballbesitz. Mainz hält dennoch gut dagegen, ist giftig in den Zweikämpfen und lauert immer auf Möglichkeiten schnell umzuschalten.

RB Leipzig M'gladbach 16 Laimer will Mukiele aus dem linken Mittelfeld mit einer hohen Verlagerung auf die rechte Sechzehnerseite in Szene setzen. Sommer hat dies vorausgeahnt und pflückt den Ball weit vor seinem Kasten vor dem Franzosen aus der Luft.

Hertha BSC Bielefeld 12 Erste gute Chance des Spiels! Belfodil wird dieses Mal über rechts zur Grundlinie geschickt und spielt in den Rückraum. Serdar zieht aus neun Metern sofort ab, platziert das Leder aber genau in die Arme von Ortega.

Freiburg Hoffenheim 13 1899 Hoffenheim ist weiterhin besser im Spiel. Die Kraichgauer haben das 1:0 auf der Habenseite und steuern das Geschehen mit ihrem Ballbesitz. Freiburg rennt erstmal hinterher und ist bislang einen Schritt langsamer.

Hertha BSC Bielefeld 11 Plattenhardt bringt die Kugel von links ins Zentrum, wo Stark hochsteigt, aber Nilsson auf den Hinterkopf köpft. Es gibt die nächste Ecke von der anderen Seite, bei der Ortega Probleme hat die Hereingabe zu sichern. Die Arminia-Defensive kann mit vereinten Kräften klären.

Bayern Mainz 05 10 Der Druck der Münchner nimmt immer mehr zu! Pavard flankt von rechts im Sechzehner scharf nach innen. Der stramme Pass wird von Niakhaté leicht abgefälscht. Dadurch muss Zentner eingreifen, aber kann nur nach vorne klatschen lassen. Der Abpraller landet dann bei Davies, der bei seiner Direktabnahme noch am Ball vorbeitritt. Danach legt sich der 21-Jährige das Leder aber nochmal zurecht und zieht fast vom Elfmeterpunkt ab. Der Schuss auf das untere linke Eck wird aber noch zur Ecke abgewehrt.

RB Leipzig M'gladbach 14 Die Fohlen leisten sich immer mehr Ballverluste im Aufbau und laden die Sachsen damit fast schon zu Offensivszenen ein. Der Gast muss höllisch aufpassen, dass sie durch eine solche Ungenauigkeit im Zusammenspiel nicht früh in Rückstand geraten.

Bochum Dortmund 12 So richtig viel Tempo ist dennoch nicht drin. Die Zickler-Truppe sucht mit viel Ballbesitz geduldig die Lücke im gegnerischen Defensivverbund. Die gibt es bislang noch nicht.

Hertha BSC Bielefeld 10 Belfodil wird über die linke Seite in den Sechzehner geschickt. Seine Flanke blockt Pieper ins Toraus. Es gibt die erste Ecke des Spiels.

Bochum Dortmund 9 Der VfL traut sich nun zunehmend nach vorne. Nachdem es zu Beginn insbesondere die Borussen waren, die sich offensiv bemüht zeigten, geht es jetzt auch in die andere Richtung.

Bayern Mainz 05 9 Coman spielt eine Ecke auf der linken Seite kurz auf Sané aus und der findet Musiala in der Box. Die Gäste passen aber auf und können die Situation entschärfen.

Hertha BSC Bielefeld 8 Recht zerfahrener Beginn in der Hauptstadt. Beide Mannschaften sind in den Anfangsminuten auf Sicherheit im Spiel bedacht.

Freiburg Hoffenheim 10 Auf der gegenüberliegenden Seite setzt Kramarić zum ersten Eckstoß der Hoffenheimer an. Am ersten Pfosten leitet Bebou mit der Hacke zu ungenau weiter.

RB Leipzig M'gladbach 11 André Silva mit der nächsten guten Möglichkeiten! Nach Doppelpass mit Nkunku schafft es Kampl über links hinter die gegnerische Abwehrkette. Er spielt flach nach innen. Aus mittigen acht Metern nimmt André Silva mit dem linken Fuß direkt ab und verfehlt die linke Ecke nur knapp.

Freiburg Hoffenheim 8 Günter setzt am linken Seitenrand zur nächsten Hereingabe an und befördert den Ball in die Mitte. Nach einer ersten Rettungstat der Kraichgauer schießt Eggestein die Kugel in die Arme von Baumann.

Bayern Mainz 05 6 Nach einer ganz langen FCB-Passstafette gibt es die erste gute Chance für die Hausherren. Coman tanzt auf dem rechten Flügel gleich mehrere Gegner aus, nimmt Pavard mit und der Ball landet in der Mitte beim eingerückten Davies. Der Kanadier probiert es mit einem Volley, aber haut den Ball recht deutlich über den Kasten.

Hertha BSC Bielefeld 5 Kurz darauf erwischt Zeefuik seinen Gegenspieler Okugawa unabsichtlich mit dem Ellenbogen im Gesicht. Welz belässt es bei ermahnenden Worten in Richtung des Berliners.

RB Leipzig M'gladbach 9 Laimer mit der Riesenchance zum 1:0! Infolge eines Ballgewinns im Mittelfeld schickt Forsberg Mukiele auf die rechte Sechzehnerseite. Der zieht aus gut 13 Metern mit rechts ab. Sommer lässt nach vorne abklatschen. Laimer will aus gut sieben Metern abstauben, drückt den Ball aber knapp über die Latte.

Bochum Dortmund 6 Die Atmosphäre an der Castroper Straße ist herausragend. Beide Fanlager machen in diesem Revierderby richtig Stimmung. Beste Voraussetzungen für ein Fußballfest.

Freiburg Hoffenheim 6 Die Hausherren schaffen es nun erstmals in die gegnerische Hälfte und verfrachten Ball über Grifo erstmals hoch in den TSG-Strafraum. Baumann kommt raus und sichert den Ball in der Luft.

Hertha BSC Bielefeld 4 Kurzer Schreckmoment für die Hertha, weil Klos links vor dem Strafraum den Fuß in einen zu kurzen Rückpass hält. Zeefuik ist aber zur Stelle und spitzelt die Kugel mit dem langen Bein zur Seite weg.

Bayern Mainz 05 4 Für Robin Zentner ist es das 100. Pflichtspiel zwischen den Pfosten der Mainzer. Bei den Bayern könnte Julian Nagelsmann ein Jubiläum feiern und den 100. Sieg in der Bundesliga einfahren.

Freiburg Hoffenheim 4 Freiburg-Trainer Christian Streich schmeckt dieser Auftakt mal gar nicht und pfeift seine Elf von draußen zusammen. Folgt für den Sport-Club nach der Gladbach-Gala heute der Kater?

RB Leipzig M'gladbach 7 Forsberg gegen Sommer! Der Schwede zirkelt einen Freistoß vom linken Strafraumeck mit dem rechten Innenrist auf die lange Ecke. Den flatternden Schuss wehrt der Mönchengladbacher Schlussmann sicherheitshalber zur Seite ab.

RB Leipzig M'gladbach 5 Die Fohlen bringen einen ersten schnellen Gegenstoß auf den Rasen. An dessen Ende tankt sich Thuram nach Embolos Steilpass über halbrechts in den Sechzehner. Sein abgefälschter Schuss aus gut 14 Metern ist in der Tormitte leichte Beute für Gulácsi.

Bochum Dortmund 3 Der BVB erarbeitet sich auf der rechten Seite eine erste Ecke. Mit der Dahoud-Hereingabe haben die Gastgeber aber keine Mühe.

Bayern Mainz 05 2 Der erste schnelle FSV-Angriff kommt über die linke Offensivseite. Die halbhohe Hereingabe rauscht aber an allen vorbei.

Freiburg Hoffenheim 3 Tooor für 1899 Hoffenheim, 0:1 durch David Raum

Freiburg schläft noch und kassiert sofort das 0:1! Nach einem Pass von Dabbur ist der linke Flügel für Raum vollkommen frei. Der Hoffenheimer rennt der offenen SC-Abwehr davon und nagelt den Ball neben Flekken ins kurze Eck!

RB Leipzig M'gladbach 3 Nach Vorarbeit Kampls schlägt Nkunku von der linken Außenbahn einen ersten hohen Ball vor den Gästekasten. Sommer ist rechtzeitig vorgerückt und packt an der mittigen Sechzehnerkante sicher zu.

Hertha BSC Bielefeld 1 Referee Tobias Welz hat die Partie angepfiffen! Hertha hat in blau-weißem Outfit angestoßen, Bielefeld ist in Schwarz gekleidet.

Freiburg Hoffenheim 1 Jetzt rollt der Bally! Die Hausherren tragen im heimischen Rund Rot und Weiß, Hoffenheim gastiert von Kopf bis Fuß in Blau.

Hertha BSC Bielefeld 1 Spielbeginn

Bayern Mainz 05 1 Los geht's! Die komplett in Weiß spielenden Mainzer stoßen an. Bayern hält in den roten Heimtrikots dagegen.

Bochum Dortmund 1 Auf geht's.

Bayern Mainz 05 1 Spielbeginn

Bochum Dortmund 1 Spielbeginn

Freiburg Hoffenheim 1 Spielbeginn

Freiburg Hoffenheim Kuriose Szene vor Anpiff: Schiri Willenborg will die Seitenwahl durchführen und scheitert immer wieder beim Münzwurf. Die Münze will im Freiburger Rasen einfach nicht auf eine Seite landen. Nach dem vierten Versuch schenkt TSG-Kapitän Baumann schlussendlich den Freiburgern die Seitenwahl.

RB Leipzig M'gladbach 1 Leipzig gegen Mönchengladbach – Durchgang eins in der Red-Bull-Arena ist eröffnet!

RB Leipzig M'gladbach 1 Spielbeginn

Freiburg Hoffenheim Die Rahmen des Nachbarschaftsduell ist aufgrund der Pandemie leider abgespeckt: Lediglich 750 Fans sind im Europa-Park-Stadion heute zugelassen.

Freiburg Hoffenheim Gleich geht das Derby los! Wer ist die Nummer eins in Baden? Der SC Freiburg aus dem Norden oder die TSG 1899 aus dem Süden? Lassen wir uns überraschen!

RB Leipzig M'gladbach Vor leeren Rängen haben die Mannschaften soeben den Rasen betreten.

Hertha BSC Bielefeld In der vergangenen Saison blieben die Arminen gegen die Hertha ungeschlagen. Nach einem 1:0 im Heimspiel, trennten sich die Teams im Schlussspurt der Saison 0:0. Ein Punkt, mit dem damals im Abstiegskampf beide zufrieden waren. „Damals hat beiden Mannschaften der Punkt geholfen, es war ja auch im Endspurt der Saison. Jetzt ist das ein ganz anderes Spiel, das kann man nicht vergleichen“, erwartet Kramer heute eine andere Partie.

Bayern Mainz 05 Der direkte Vergleich spricht klar für den FC Bayern. Von 32 Duellen konnten sie 24 gewinnen und haben nur fünf verloren. Allerdings ist Svensson ein absoluter FCB-Schreck. Der Däne hat als Spieler und als Trainer eine positive Bilanz gegen den Rekordmeister. Die einzige Partie als FSV-Coach gab es im vergangenen April. Mainz konnte die Münchner damals mit 2:1 bezwingen und einen Negativlauf von sieben Pleiten nacheinander gegen den Branchenprimus beenden.

Bochum Dortmund Auf der anderen Seite gab es am vergangenen Wochenende einen echten Dämpfer. Im Topspiel gegen den FC Bayern München mussten sich die Borussen knapp geschlagen geben (2:3). In einem packenden Spiel mit zahlreichen Aufregern sorgte eine umstrittene Elfmeterentscheidung letztlich für den Sieg der Süddeutschen, die den ärgsten Verfolger damit auf vier Punkte distanzierten. Trainer Marco Rose wurde zusätzlich mit der Gelb-Roten Karte belegt – er wird heute durch Assistent Alexander Zickler vertreten. Immerhin: Unter der Woche gab es in der Champions League trotz zuvor feststehenden Ausscheidens einen halbwegs versöhnlichen Abschluss gegen Besiktas Istanbul (5:0).

Hertha BSC Bielefeld Gäste-Coach Kramer setzt auf exakt die Startelf, die am letzten Spieltag 1:1 gegen Köln spielte. Auch Mittelfeldakteur Sebastian Vasiliadis fällt damit nochmal aus. Nach seiner Covid-Infektion schlug das Freitesten Mitte der Woche fehl. Vasiliadis muss aufgrund eines positiven Testergebnisses weiterhin passen.

RB Leipzig M'gladbach Bei der Elf vom Niederrhein, die in der Vorsaison bei den Sachsen nach einer 2:0-Pausenführung noch mit 2:3 verloren und die in der Fremde nur eines ihrer bisherigen sieben Spiele der laufenden Saison gewinnen konnten, stellt Coach Adi Hütter nach der 0:6-Heimniederlage gegen den SC Freiburg zweimal um. Stindl und Embolo verdrängen Lainer und Pléa auf die Bank.

Freiburg Hoffenheim Die TSG Hoffenheim kommt ebenfalls mit breiter Brust ins neue Freiburger Stadion und rückte in den vergangenen Wochen eher unbeachtet vom Rest der Liga bis auf Tabellenplatz fünf vor. Mit den Dreiern gegen Leipzig, Fürth und Frankfurt holte die formstarke TSG unter Trainer Sebastian Hoeneß sogar erstmals drei Bundesligasiege nacheinander. In Freiburg erwartet der 1899-Coach nun „eine extrem anspruchsvolle Aufgabe“ und verweist damit auf die Heimstärke der Breisgauer, die nur eines der letzten zehn Heimspiele verloren. An Selbstvertrauen mangelt es dem Hoffeheimer Coach deshalb aber nicht: „Wir wollen gerne an Freiburg vorbeiziehen und auch die Vorherrschaft in der Region sichern“, sagte Hoeneß.

Bayern Mainz 05 Bo Svensson setzt auf große Konstanz in seiner Anfangsformation. Deswegen schickt er heute dieselbe Startelf auf den Rasen, die am vergangenen Wochenende mit 3:0 gegen Wolfsburg gewinnen konnte. Mit Jonathan Burkardt und Karim Onisiwo haben sie zwei spielstarke Angreifer vorne drin, die den Bayern bei Kontern vor große Probleme stellen können.

Bayern Mainz 05 Joshua Kimmich konnte sich unter der Woche zwar aus der Quarantäne freitesten, aber fällt mit leichten Lungenproblemen dennoch für den Rest der Hinrunde aus. Außerdem muss auch Leon Goretzka angeschlagen aussetzen. Dementsprechend fehlt den Münchnern auch heute die etatmäßige Doppelsechs. Julian Nagelsmann setzt deswegen erneut auf Corentin Tolisso und Jamal Musiala im zentralen Mittelfeld. Im Vergleich zum Sieg gegen Barcelona nimmt der FCB-Coach ohnehin nur einen Wechsel vor und bringt Lucas Hernández für Niklas Süle.

Hertha BSC Bielefeld Herthas Trainer Korkut nimmt im Vergleich zum 2:2 in Stuttgart drei personelle Wechsel in der Startelf vor. Zeefuik und Stark ersetzen Pekarík und Torunarigha in der Viererkette. Zudem rückt Serdar nach auskurierter Erkältung wieder ins offensive Mittelfeld und verdrängt Maolida auf die Bank.

RB Leipzig M'gladbach Auf Seiten der Sachsen, die 15 ihrer 18 Punkte im eigenen Stadion einsammelten und die von bisher zehn Bundesligavergleichen mit den Fohlen lediglich einen einzigen verloren, hat Trainer Domenico Tedesco die Startelf Achim Beierlorzers beim 2:1-Heimsieg gegen den Manchester City FC zweimal verändert. Anstelle von Klostermann (muskuläre Probleme) und Szoboszlai (Bank) beginnen Simakan und Orban.

Bochum Dortmund Es läuft bei den Blau-Weißen. Drei der letzten vier Punktspiele konnten sie siegreich gestalten, zuletzt gewannen sie gleich zwei Mal in Folge. Dem Dreier über den SC Freiburg (2:1) im eigenen Stadion folgte zuletzt ein weiterer beim FC Augsburg. Durch diese wichtigen sechs Punkte schoben sie sich auf den zehnten Tabellenplatz vor. Damit rangieren sie noch vor Teams wie RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach.

Hertha BSC Bielefeld Die Gäste aus Bielefeld stehen hingegen erst bei einem Saisonsieg. In den vergangenen Wochen überzeugte die Elf von Frank Kramer meist, verpasste es jedoch sich mit drei Punkten zu belohnen. Auch im Heimspiel gegen den 1. FC Köln wäre vor einer Woche mehr als nur das 1:1 drin gewesen. So stehen die Ostwestfalen nun vor einer enorm wichtigen englischen Woche mit den Duellen gegen Hertha und am Dienstag gegen den VfL Bochum. Mindestens ein Sieg sollte aus diesen Partien für den DSC herausspringen. Vor der individuellen Qualität des heutigen Gegners hat Arminia-Trainer Kramer zwar viel Respekt, betont jedoch auch: „Sie haben es diese Saison noch nicht so gut geschafft, das als Mannschaft auf den Platz zu bekommen.“

Bayern Mainz 05 Am vergangenen Wochenende haben die Mainzer mit 3:0 gegen den VfL Wolfsburg gewonnen. Es war das 34. Ligaspiel unter der Leitung von Bo Svensson. Damit haben die Nullfünfer jetzt quasi eine komplette Saison unter dem Dänen absolviert und die Bilanz ist durchaus beeindruckend. Der 42-Jährige und sein Team haben in dem Zeitraum überragende 54 Punkte geholt. In der letzten Spielzeit hätte das für den sechsten Platz und damit für das internationale Geschäft gereicht. Zudem haben die Rheinhessen nur eins der letzten sechs Matches verloren und werden auch heute wieder alles geben, um für eine kleine Überraschung zu sorgen.

RB Leipzig M'gladbach Borussia Mönchengladbach war am vergangenen Wochenende die Lachnummer Fußballdeutschlands. Im Heimspiel gegen den SC Freiburg wurden die Schwarz-Weiß-Grünen vorgeführt und kassierten in den ersten 37 Minuten Rekorde brechende sechs Gegentore, vier davon nach ruhenden Bällen. Nur den nach der Pause auf Verwaltung umstellenden Breisgauern war es zu verdanken, dass sich die Klatsche nicht einer zweistelligen Höhe annäherte. Kann Mönchengladbach heute Wiedergutmachung betreiben?

Freiburg Hoffenheim Sechs Tore in 37 Minuten und sechs verschiedene Torschützen – so drehte der SC Freiburg beim Rekordsieg in Gladbach zuletzt auf und sorgte für das bisher wohl verrückteste Bundesligaspiel in dieser Saison. Rund eine Woche nach der legendären Gala geht aber auch für die torhungrigen Freiburger das nächste Spiel wieder mit 0:0 los und Hoffenheim bittet zum heißen Derby-Tanz. SC-Trainer Christian Streich warnt seine Spieler vor zu viel Übermut und fordert gegen die volle Konzentration: „Wir treffen auf eine Mannschaft, die flexibel und sehr variabel ist und ihre Grundformation immer wieder verändert“, sagte Streich. Halten sich die Breisgauer an die Vorgaben ihres Trainers, winkt dem langjährigen SC-Coach ein Rekord: Streich beim Sport-Club vor seinem 100. Bundesligasieg.

Hertha BSC Bielefeld Für beide Seiten ist es im Abstiegskampf ein richtungsweisendes Duell. Für die Herthaner, die auf Platz 15 stehen, geht es darum, den Abstand zur roten Zone zu vergrößern. Aktuell liegen die Berliner mit 15 Punkten einen Zähler vor dem Relegationsrang und fünf Punkte vor dem heutigen Gegner aus Bielefeld, die Vorletzter sind. Unter dem neuen Trainer Tayfun Korkut gab es am letzten Spieltag immerhin einen kleinen Hoffnungsschimmer, als man sich beim VfB Stuttgart noch ein 2:2-Remis erkämpfte. „Arminia Bielefeld ist ein sehr unangenehmer Gegner. Sie verteidigen sehr leidenschaftlich, stehen sehr tief. Es wird wichtig sein, dass wir geduldig sind und gleichzeitig zielstrebig“, sagte Hertha-Coach Korkut im Vorfeld.

Bochum Dortmund Die Gäste nehmen mit Blick auf den Champions-League-Auftritt am Dienstag derweil zwei Veränderungen vor. Can und Haaland übernehmen für Witsel und Malen.

RB Leipzig M'gladbach Der RB Leipzig hat eine turbulente Woche hinter sich. Folgte der 1:2-Auswärtspleite beim 1. FC Union Berlin die Entlassung des erst im Sommer verpflichteten Trainer Jesse Marsch, wurde am Dienstag unter Interimscoach Achim Beierlorzer durch ein Heim-2:1 gegen Königsklassenvorjahresfinalist die Europa-League-K.o.-Phase erreicht. Gegen Borussia Mönchengladbach sitzt heute bereits der am Donnerstag vorgestellte Domenico Tedesco auf der Bank und soll den Negativtrend auch in der Bundesliga stoppen.

Bochum Dortmund Schauen wir auf die Aufstellungen beider Teams. Im Vergleich zum vergangenen Wochenende tauschen die Hausherren vier Mal. Anstelle von Esser, Lampropoulos, Löwen und Asano beginnen Riemann, Leitsch, Pantović und Antwi-Adjei.

Bayern Mainz 05 Der FC Bayern ist im Jahresendspurt nochmal in guter Form. Die Münchner haben vier Spiele in Serie gewonnen. Zuletzt gab es einen souveränen 3:0-Erfolg gegen den FC Barcelona und in der Liga konnten sie das Topspiel gegen den BVB mit 3:2 für sich entscheiden. Dadurch beträgt der Vorsprung auf den ärgsten Konkurrenten jetzt bereits vier Zähler. In den verbleibenden drei Partien im Jahr 2021 will der Rekordmeister jetzt natürlich den Abstand wahren oder im besten Fall sogar noch weiter ausbauen.

Freiburg Hoffenheim In Baden steigt heute ein Derby mit Spitzenspiel-Charakter. Der Tabellenvierte Freiburg trifft auf den Tabellenfünften Hoffenheim. Beide Klubs mischen im Tableau ganz oben mit und präsentieren sich momentan sogar in Topform: Der SC Freiburg holte vergangene Woche das sensationelle 6:0 bei Borussia Mönchengladbach und die TSG gewann zuletzt dreimal nacheinander.

Bochum Dortmund Herzlich willkommen zum Spiel VfL Bochum - Borussia Dortmund! Rechtzeitig vor Anpfiff geht es los mit dem Liveticker der Partie vom 15. Spieltag der Bundesliga.

Hertha BSC Bielefeld Herzlich willkommen zum Spiel Hertha BSC - Arminia Bielefeld! Rechtzeitig vor Anpfiff geht es los mit dem Liveticker der Partie vom 15. Spieltag der Bundesliga.

Freiburg Hoffenheim Herzlich willkommen zum Spiel SC Freiburg - 1899 Hoffenheim! Rechtzeitig vor Anpfiff geht es los mit dem Liveticker der Partie vom 15. Spieltag der Bundesliga.

RB Leipzig M'gladbach Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Der RB Leipzig empfängt zum Debüt seines neuen Trainers Domenico Tedesco Borussia Mönchengladbach. Rote Bullen und Fohlen stehen sich ab 15:30 Uhr auf dem Rasen der zuschauerlosen Red-Bull-Arena gegenüber.