Heidenheim Holstein Kiel 22 Das Spiel erwacht wieder aus seinem gut fünfzehnminütigen Winterschlaf. Beide Teams probieren es mit mehr Offensive.

Dresden Düsseldorf 21 Iyoha macht auf dem linken Flügel Dampf und sucht Hennings in der Mitte mit einer halbhohen Hereingabe. Der verlängert den Ball uns das Ding fliegt einen guten Meter am langen Pfosten vorbei.

Dresden Düsseldorf 21 Die Fortuna lässt nahezu nichts zu. Die Mannschaft von Christian Preußer verteidigt hoch und hält den Gegner weit vom eigenen Tor weg. Den Dresdnern unterlaufen im Spiel nach vorne zu viele Fehlpässe. Das liegt vor allem daran, dass Düsseldorf die Gastgeber durch frühes Anlaufen stresst.

Ingolstadt Karlsruhe 20 Choi kriegt den Ball auf dem rechten Flügel und legt zurück auf Thiede. Der Außenverteidiger schickt Gondorf rechts in den Strafraum und der 33-Jährige leitet direkt weiter zu Choi. Der Südkoreaner probiert es aus halbrechten 15 Metern mit einem Flachschuss auf das kurze Eck. Buntić ist aber auf dem Posten und pariert sicher.

Heidenheim Holstein Kiel 19 Vorausgegangen war der Szene übrigens eine Ecke der Gastgeber mit Schnitt zum Tor, die Dähne gerade noch vor der Linie parierte.

Heidenheim Holstein Kiel 18 Das sah mal gar nicht so schlecht aus. Nach einem schnell ausgeführten Ballwechsel schickt Holtby Bartels mit einem hohen Steilpass aus der eigenen Hälfte auf links auf die Reise. Der Ex-Bremer bleibt mit seiner flachen Hereingabe aber hängen.

Ingolstadt Karlsruhe 16 Stendera fängt einen schlechten KSC-Pass ab und bringt den Ball sofort von der Mittellinie hoch vorne rein. Bei den Gästen fehlt die Abstimmung zwischen den Innenverteidigern und dem Keeper. Deshalb taucht Kutschke freistehend, acht Meter vor dem Tor auf. Der FCI-Kapitän erwischt die Hereingabe allerdings nicht richtig mit der Stirn und die Kugel tickt knapp am linken Pfosten vorbei.

Dresden Düsseldorf 18 Außennetz! Erster Eckball der Partie - für F95. Harrtherz flankt auf den kurzen Pfosten, wo Daferner hochsteigt und den Ball mit dem Hinterkopf fast ins eigene Tor nickt. Die anschließende Ecke bringt nichts ein.

Ingolstadt Karlsruhe 15 Die erste Viertelstunde ist bereits vorbei. Ingolstadt ist die aktivere und gefährlichere Mannschaft. Karlsruhe ist es in den letzten Augenblicken aber besser gelungen sich nach vorne zu kombinieren.

Dresden Düsseldorf 16 Die Gäste haben jetzt etwas mehr vom Spiel als die SGD. Die Mannschaft in den roten Trikots presst clever und lässt den Ball in der gegnerischen Hälfte etwas besser laufen als Dresden.

Heidenheim Holstein Kiel 15 Die Störche haben extreme Probleme mit dem eigenen Spielaufbau. Nach Ballgewinn geht Heidenheim sehr aggressiv ins Gegenpressing. Bislang geht der Plan vollkommen auf.

Ingolstadt Karlsruhe 12 Auf Seiten des KSC gibt es heute einen Jubilar. Daniel Gordon bestreitet seine 200. Partie in der 2. Bundesliga. Dem Innenverteidiger sind dabei sogar 17 Tore gelungen.

Dresden Düsseldorf 13 Hennings kommt an der Seitenlinie gegen Akoto zu spät. Der geht zu Boden, kann nach einer kurzen Unterbrechung aber weiterspielen.

Heidenheim Holstein Kiel 12 Gute Gelegenheit für die Hausherren! Busch flankt von rechts in Richtung Elfmeterpunkt, wo Kühlwetter per Kopf an Dähne scheitert.

Dresden Düsseldorf 11 Narey mit der Chance! Klaus steckt mit der Hacke wunderbar durch auf Iyoha. Der legt den Ball zentral an der Strafraumgrenze rechts rüber auf Narey. Der 27-Jährige versucht es mit einem Schuss aus halbrechter Position, doch Akoto blockt.

Heidenheim Holstein Kiel 10 10 Minuten sind absolviert. Der FCH zieht sich zurzeit zurück und lässt den Gegner machen. Wirkliche Spannung kommt jedoch beidseitig nicht auf.

Ingolstadt Karlsruhe 10 Ingolstadt zeigt in den ersten Minuten eine wirklich ansprechende Leistung. Das Schlusslicht spielt mutig und offensiv. Karlsruhe hat aktuell wirklich Probleme sich aus der eigenen Hälfte zu befreien.

Dresden Düsseldorf 9 Wir sehen zahlreiche Zweikämpfe im Mittelfeld. Sowohl die Dresdner als auch die Düsseldorfer gehen entschlossen in die direkten Duelle. Aktuell sehen wir viele Ballbesitzwechsel.

Ingolstadt Karlsruhe 7 Der anschließende Eckstoß wird erneut kurz ausgeführt. Dieses Mal entsteht jedoch keinerlei Gefahr.

Heidenheim Holstein Kiel 7 Die Gäste versuchen, eine Reaktion zu zeigen. Bislang aber kommt noch nichts Produktives zustande.

Ingolstadt Karlsruhe 6 Interessante Eckvariante der Hausherren: Preißinger spielt flach ins Halbfeld zu Stendera. Der Mittelfeldspieler wird von Beister hinterlaufen und bedient seinen Mitspieler. Dadurch hat Beister rechts vor dem Strafraum ein wenig Platz und hält drauf. Sein Versuch wird aber ins Toraus abgefälscht.

Dresden Düsseldorf 6 Beide Mannschaften gehen mutig zu Werke und spielen nicht lange hinten rum. Beide Teams versuchen es von Beginn an immer wieder direkt mit Vertikalpässen.

Heidenheim Holstein Kiel 4 Damit gelingt Heidenheim der Traumstart. Kiel ist geschickt und muss sich erstmal sortieren.

Ingolstadt Karlsruhe 3 Auch Karlsruhe mit der ersten guten Möglichkeit! Choi behauptet den Ball links in der Box hervorragend und flankt dann zurück an die Sechzehnerlinie. Dort steht Gondorf bereits und hält direkt drauf. Gaus wirft sich im letzten Moment noch in den wuchtigen Schuss und blockt mit dem Hinterteil.

Dresden Düsseldorf 3 Ehlers klärt. Stark verliert den Ball bei einem Vorstoß und dann schaltet Düsseldorf um. Auf rechts wird Iyoha steil geschickt. Der 24-Jährige bringt den Ball flach ins Zentrum, wo Ehlers zum Einwurf klärt.

Ingolstadt Karlsruhe 1 Direkt die erste Großchance für den FCI! Kutschke verlängert einen langen Ball mit dem Kopf zu Gebauer, der schnell zu Beister weiterleitet. Der 31-Jährige kommt links im Strafraum völlig frei zum Abschluss und vergibt überraschend deutlich. Sein Versuch geht weit rechts am Tor vorbei.

Ingolstadt Karlsruhe 1 Los geht's! Die Gäste stoßen an und spielen heute in weißen Trikots mit blauen Akzenten. Ingolstadt hält in Schwarz-Rot dagegen.

Heidenheim Holstein Kiel 1 Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 1:0 durch Christian Kühlwetter

Und nur wenige Sekunden später macht der Angreifer das 1:0! Wahl vertändelt die Kugel im Spielaufbau und spielt einen üblen Fehlpass. Mainka spritzt in der gegnerischen Hälfte stark dazwischen. Sein Zuspiel findet links in der Box Kühlwetter, der Dähne aus zwölf Metern und spitzem linken Winkel mit seinem Flachschuss ins lange Eck keine Chance lässt.

Heidenheim Holstein Kiel 1 Auf geht's, nach 15 Sekunden gibt es auch direkt den ersten Abschluss. Kühlwetter verfehlt aus 19 Metern von halbrechts deutlich.

Dresden Düsseldorf 2 Das Stadion ist zu etwa einem Drittel gefüllt. Es wird in diesem Jahr das letzte Heimspiel der SG sein, das vor Zuschauern stattfindet.

Heidenheim Holstein Kiel 1 Spielbeginn

Dresden Düsseldorf 1 Der Ball rollt!

Ingolstadt Karlsruhe 1 Spielbeginn

Dresden Düsseldorf 1 Spielbeginn

Dresden Düsseldorf Die beiden Mannschaften betreten den Rasen. In wenigen Augenblicken kann es losgehen!

Dresden Düsseldorf Der leitende Unparteiische der Begegnung ist Dr. Matthias Jöllenbeck. Die beiden Außenlinien besetzen Jonas Weickenmeier und Justus Zorn.

Ingolstadt Karlsruhe Das letzte Aufeinandertreffen zwischen dem FCI und dem KSC ist tatsächlich bereits über sechs Jahre her. In der 2. Bundesliga ist die Bilanz bislang komplett ausgeglichen. Beide Teams konnten von den acht direkten Vergleichen je drei gewinnen und dazu gab es zwei Unentschieden. Ein Mutmacher für die Schanzer gibt es jedoch noch, denn die Bilanz von André Schubert gegen Karlsruhe ist beinahe perfekt. Von sieben Duellen konnte der 50-Jährige mit seinen vorherigen Vereinen sechs für sich entscheiden.

Dresden Düsseldorf Die letzten direkten Duelle der beiden Klubs gab es in der Saison 2017/2018. Damals gewann jeweils das Auswärtsteam. Im Hinspiel setzte sich Dresden mit 3:1 durch, im Rückspiel gewannen die Düsseldorfer mit 2:1.

Heidenheim Holstein Kiel Alles andere als in Lauerstellung ist derweil die KSV. Trotz Trainerwechsel kommen die Störche noch nicht so richtig in Fahrt. Immerhin: Sie sind seit vier Partien in der Liga ungeschlagen, konnten dem Unentschieden beim Hamburger SV (1:1) zuletzt auch endlich wieder einen Sieg folgen lassen (2:1 gegen die SG Dynamo Dresden). Dadurch rückten sie auch mit nunmehr 14 Zählern auf den 15. Platz vor, könnten mit einem Dreier aber ins Tabellenmittelfeld vorstoßen.

Dresden Düsseldorf Auch die Düsseldorfer gehen mit drei Veränderungen in der ersten Elf ins Spiel. Hoffmann und Appelkamp sind nicht mit dabei, Sobottka nimmt zunächst auf der Bank Platz. Die drei werden ersetzt durch Oberdorf, Tanaka und Iyoha.

Ingolstadt Karlsruhe Auch Christian Eichner tauscht nur einmal das Personal. Dominik Kother rückt für den verletzten Marc Lorenz in die Startelf.

Ingolstadt Karlsruhe André Schubert nimmt im Vergleich zur 2:1-Pleite in Paderborn nur eine Veränderung vor. Christian Gebauer steht für den erfahrenen Denis Linsmayer, der zunächst nur auf der Bank sitzt, in der Anfangsformation.

Dresden Düsseldorf SG-Coach Schmidt verändert seine Startelf im Vergleich zum Spiel in Kiel auf drei Positionen. Für Kade, Mörschel und Will beginnen Ehlers, Herrmann und Borrello. Wir erwarten die Sachsen in einem 4-4-2-System. Herrmann und Stark bilden die Doppel-Sechs, vorne stürmen Schröter und Daferner.

Ingolstadt Karlsruhe Nach dem zehnten Spieltag belegten die Karlsruher noch den siebten Platz und waren in Schlagdistanz zu den Top Drei. Vor der Länderspielpause folgten allerdings Pleiten gegen Düsseldorf und Paderborn und ein Remis gegen den Hamburger SV. Dadurch befinden sich die Baden-Württemberger mittlerweile im Mittelfeld der Tabelle. Derzeit sind sie punktetechnisch sogar näher an den Abstiegs- als an den Aufstiegsrängen. Mit einem Dreier könnten sie das zumindest wieder ändern und auf den achten Platz vorrücken.

Dresden Düsseldorf Bei den Dresdnern läuft nach einem überragenden Saisonstart in den vergangenen Wochen nichts mehr zusammen. Fünf Pflichtspielpleiten in Folge gab es zuletzt für die Sachsen. Am vergangenen Spieltag verlor Dynamo nach einer zwischenzeitlichen Führung durch Mörschel am Ende mit 1:2 bei Holstein Kiel.

Heidenheim Holstein Kiel Es war ein klarer Dämpfer, den die Baden-Württemberger vor der Winterpause einstecken mussten. Nachdem sie zuvor kurz vor Schluss daheim den FC Schalke 04 bezwingen konnten (1:0), setzte es bei Abstiegskandidat Erzgebirge Aue eine verdiente Niederlage (0:2). Durch die auch davor eher wechselhaften Resultate sind sie auch aktuell noch nicht so richtig Teil des Aufstiegsrennen, warten aber mit Rang neun und sieben Punkten Rückstand auf den SC Paderborn 07 auf der dritten Position in Lauerstellung.

Ingolstadt Karlsruhe Mit nur fünf Zählern liegt der FCI abgeschlagen auf dem letzten Platz. Der Rückstand auf den 16. Rang beträgt bereits acht Punkte und die Schanzer stellen dazu auch noch die schlechteste Offensive und die schlechteste Defensive der Liga. Viel Grund zur Hoffnung gibt es beim Aufsteiger aktuell also nicht. Schließlich hat auch der Trainerwechsel zu André Schubert für keine Veränderung gesorgt. In den sechs Pflichtspielen unter der Leitung des 50-Jährigen blieben die Ingolstädter sieglos und holten nur ein mickriges Pünktchen beim 1:1 gegen Kiel.

Dresden Düsseldorf 13 Spiele, 16 Punkte, Platz zwölf - das hätte sich Fortuna Düsseldorf vor der Saison wahrscheinlich anders vorgestellt. Nach zwei Niederlagen konnte die Fortuna am vergangenen Spieltag beim 1:1 gegen Hannover zumindest mal wieder punkten. Christoph Klarer sorgte mit seinem frühen Treffer für einen gelungenen Auftakt. Dann aber glich Hannover in der 92. Minute durch Muslija aus und schnappte dem Team von Christian Preußer zwei Zähler weg.

Dresden Düsseldorf Hallo und herzlich willkommen im Rudolf-Harbig-Stadion zum 14. Spieltag der 2. Liga und der Partie zwischen Dynamo Dresden und Fortuna Düsseldorf. Um 13:30 Uhr geht’s los.

Heidenheim Holstein Kiel Hallo und herzlich willkommen zum 14. Spieltag in der 2. Bundesliga! In einem auf dem Papier hochinteressanten Duell gastiert Holstein Kiel heute beim 1. FC Heidenheim. Anstoß in der Voith-Arena ist um 13:30 Uhr.