Hannover Schalke 48 Bülter hat das 0:1 auf dem Fuß! Der Ex-Unioner wird aus dem Mittelfeld mit einem Steilpass an die halbrechte Sechzehnerkante geschickt. Bei dichter Verfolgung durch Abwehrmann Börner will er den herauslaufenden Keeper Zieler mit einem flachen Schuss überwinden. Hannovers Torhüter wehrt mit dem rechten Schienbein ab.

Paderborn Regensburg 49 Gelbe Karte für Jamilu Collins (SC Paderborn 07)

Collins erwischt Beste direkt vor den Trainerbänken mit der Hand im Gesicht und sieht dafür den gelben Karton.

Paderborn Regensburg 46 Weiter geht's! Kwasniok reagiert früh. Yalcin und Stiepermann bleiben draußen. Dafür sind Pröger und Mehlem neu dabei. Das wird vermutlich auch eine Umstellung nach sich ziehen. Regensburg kehrt unverändert zurück.

Hannover Schalke 46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der HDI-Arena! Schalke präsentiert sich beim ehemaligen Bundesligarivalen nach den beiden Siegen vor der Länderspielpause als selbstbewusst und phasenweise als das deutlich spielstärkere Team. Im letzten Felddrittel benötigt der Absteiger allerdings mehr Präzision, um seine Überlegenheit in eine entsprechende Anzahl an guten Abschlüsse umzuwandeln.

Hannover Schalke 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Paderborn Regensburg 46 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Marcel Mehlem

Paderborn Regensburg 46 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Marco Stiepermann

Paderborn Regensburg 46 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Kai Pröger

Paderborn Regensburg 46 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Robin Yalcin

Paderborn Regensburg 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Paderborn Regensburg 45 Halbzeitfazit:

Jahn Regensburg führt zur Pause mit 1:0 in Paderborn. Die Gäste haben den perfekten Start erwischt und sind bereits in der zweiten Minute in Front gegangen. Im Anschluss blieb der SSV offensiv gefährlich und setzte den SCP früh unter Druck. Allerdings konnten sie keinen zweiten Treffer nachlegen. Mit zunehmender Spielzeit fand sich der SCP dann immer besser zurecht und konnte das Geschehen ausgeglichen gestalten. Michel ist bei den Ostwestfalen eindeutig der gefährlichste Akteur. Der Stürmer scheiterte kurz vor dem Gang in die Kabinen jedoch an der Latte. Ein Ausgleich wäre mittlerweile auf jeden Fall nicht unverdient. Wenn die Kwasniok-Elf nach dem Seitenwechsel an die Leistung der letzten Minuten anknüpfen kann, dann gibt es einen spannenden zweiten Durchgang. Bis gleich!

Hannover Schalke 45 Halbzeitfazit:

0:0 steht es zur Pause der Zweitligapartie zwischen Hannover 96 und dem FC Schalke 04. Die Königsblauen waren in der ersten Viertelstunde mit hohen Ballbesitzwerten tonangebend und kamen nach mehreren Annäherungen durch Aydıns Pfostentreffer zu einer ersten Topchance (13.). Sie setzten ihre Dominanz in der Folge fort, tauchten aber seltener am und im gegnerischen Strafraum auf. Da die Niedersachsen im Zusammenspiel kaum etwas Produktives auf den Rasen brachten, flachte der Unterhaltungswert des Duells der ehemaligen Bundesligisten ab. In den jüngsten 15 Minuten zeigten die Roten zeitweise zwar etwas mehr Präsenz im Mittelfeld, ohne die Harmlosigkeit im Vorwärtsgang ablegen zu können. S04 verzeichnete durch einen Fernschuss Ouwejan die zweitbeste Möglichkeit des ersten Abschnitts (42.). Bis gleich!

Hannover Schalke 45 Ende 1. Halbzeit

Hannover Schalke 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Durchgang eins in der HDI-Arena soll 180 Sekunden betragen.

Paderborn Regensburg 45 Ende 1. Halbzeit

Paderborn Regensburg 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Paderborn Regensburg 45 Michel scheitert an der Latte! Huth spielt eigentlich zu ungenau hinten raus und Boukhalfa scheint den Ball zu erobern. Allerdings stolpert der Mittelfeldspieler. Dadurch kommt Stiepermann an den Ball und hat ganz viel Raum vor sich. Der Neuzugang von Norwich City treibt das Leder bis auf den linken Flügel und flankt dann butterweich in die Mitte. Platte probiert es artistisch und legt dadurch etwas glücklich mit der Hacke für Michel ab. Der 31-Jährige nimmt den tickenden Ball halblinks aus elf Metern volley und drischt das Ding an den Querbalken.

Paderborn Regensburg 43 Benedikt Saller zieht von rechts nach innen, setzt sich im Zweikampf mit Collins durch und schließt aus rund 25 Metern ab. Der Schlenzer mit dem linken Innenrist geht nur ganz knapp links neben das Tor.

Hannover Schalke 42 Ouwejan gegen Zieler! Der Niederländer gelangt im offensiven Zentrum vor die letzte gegnerische Linie und schießt aus gut 20 Metern mit dem linken Spann auf die halbhohe rechte Ecke. Zieler hebt rechtzeitig ab und pariert zur Seite.

Hannover Schalke 41 Kerk zirkelt einen Freistoß von der rechten Angriffsseite mit viel Effet auf den Elfmeterpunkt. Gästeschlussmann Fraisl hat dies vorausgeahnt und fängt den Ball sicher aus der Luft.

Paderborn Regensburg 40 Mittlerweile ist es eine komplett ausgeglichene Partie mit vielen intensiven Zweikämpfen. Aufgrund der guten SSV-Anfangsphase ist die Jahn-Führung jedoch weiterhin verdient.

Hannover Schalke 39 Wirklich begeistern können die Roten ihre Anhänger auf den Rängen noch nicht, aber nach der sehr passiven Anfangsphase gestalten sie die Kräfteverhältnisse zumindest ausgeglichener. Auf ihren erste Gelegenheit warten sie aber noch.

Paderborn Regensburg 37 Ein Singh-Schuss wird am linken Sechzehnereck abgefälscht und landet bei Beste. Der Rechtsaußen taucht ausnahmsweise mal links auf und bringt den Ball von der Grundlinie flach nach innen. Der Pass wird noch abgefälscht. Deshalb ist Huth im kurzen Eck überrascht und verursacht unnötigerweise eine Ecke. Die bleibt im Anschluss ungefährlich.

Hannover Schalke 36 Ouwejans halbhohe Eckstoßflanke von der rechten Fahne wird am ersten Pfosten durch Bülter verlängert. Am langen Fünfereck setzt Terodde zu einem Seitfallzieher an, doch Abwehrmann Franke kann diesen mit fairen Mitteln unterbinden.

Hannover Schalke 33 Thiaw schraubt sich nach Drexlers Freistoßflanke aus dem halblinken Angriffskoridor vor dem langen Pfosten am höchsten. Aus gut neun Metern nickt er allerdings weit rechts am Ziel vorbei.

Paderborn Regensburg 34 Gelbe Karte für Carlo Boukhalfa (Jahn Regensburg)

Boukhalfa geht zu übermotiviert in den Zweikampf mit Schuster. Obwohl der Paderborner noch in der eigenen Hälfte ist und keine Möglichkeit hat nach vorne zu kommen, tritt er ihn von hinten um. Dafür gibt es zurecht Gelb.

Paderborn Regensburg 32 Michel kriegt den Ball halblinks an der Strafraumgrenze. Der 31-Jährige täuscht das Dribbling nur an und zieht fast aus dem Stand auf. Der Schuss wird doppelt abgefälscht und tickt nur haarscharf rechts vorbei.

Hannover Schalke 32 Gelbe Karte für Tom Trybull (Hannover 96)

Trybull erwischt Terodde auf der halbrechten Abwehrseite mit offener Sohle. Als erster Hannoveraner wird er mit einer Verwarnung bestraft.

Paderborn Regensburg 31 Paderborn gewinnt im Moment immer mehr an Ballsicherheit. Die Ostwestfalen haben allerdings weiterhin Probleme sich bis in die gefährliche Zone zu kombinieren.

Hannover Schalke 30 Hinterseer produziert infolge einer Hereingabe Ernsts aus mittigen sechs Metern einen Fallrückzieher, bringt aber nur einen Kullerball zustande. Der ehemalige Südkorea-Legionär hat ohnehin einen Schritt im Abseits gestanden.

Paderborn Regensburg 28 Michel schickt Justvan mit einem schicken Außenristpass rechts in die Box. Der 23-Jährige zögert ein bisschen. Von der Grundlinie legt der Zehner am Ende quer und Breitkreuz kann im Fünfer klären.

Hannover Schalke 27 Nach gut 90-sekündiger Behandlung außerhalb des Platzes kehrt Drexler zurück und beendet die zweite Unterzahlphase der Königsblauen.

Paderborn Regensburg 25 Michel taucht nach einem weiten Schlag plötzlich halbrechts im Strafraum auf. Der Routinier verzichtet auf den schnellen Abschluss. Stattdessen versucht er es mit einem Haken, um auch den letzten Gegenspieler stehen zu lassen. Nachreiner ist mit seiner Grätsche aber dazwischen und stoppt den Stürmer mit einem harten Tackling.

Hannover Schalke 25 Mit Drexler hat es einen weiteren Gästeakteur erwischt; der ehemalige Kölner muss auf dem Rasen am rechten Knöchel behandelt werden.

Paderborn Regensburg 22 Yalcin übernimmt einen Einwurf beinahe an der eigenen rechten Eckfahne und kriegt den Ball schnell wieder zurück. Allerdings fehlen ihm die Anspielstationen. Deshalb schlägt der Verteidiger die Kugel riskant auf die andere Seite. Collins rettet den Ball erst im letzten Moment vor dem Seitenaus und holt dann den nächsten Einwurf heraus.

Hannover Schalke 22 Das Zimmermann-Team ist noch überhaupt nicht in dieser Partie angekommen, schafft es bisher nur mit hohen Schlägen in den gegnerischen Sechzehner.

Hannover Schalke 19 Neuzugang Ranftl (LASK) ersetzt Aydın auf dem rechten Flügel. Der Österreicher, als Stammspieler in die Saison gestartet, gehört momentan nur zum erweiterten Aufgebot der Schalker.

Paderborn Regensburg 20 Schallenberg verlagert sehr gut die Seite. Der Achter bedient Yalcin auf rechts und der 27-Jährige flankt aus dem Halbfeld. Michel kommt aus etwa 12 Metern zum Kopfball und nickt das Leder ein gutes Stück rechts neben den Kasten.

Hannover Schalke 18 Einwechslung bei FC Schalke 04: Reinhold Ranftl

Hannover Schalke 18 Auswechslung bei FC Schalke 04: Mehmet-Can Aydın

Paderborn Regensburg 17 Die Gäste sorgen auch aus der Distanz für Gefahr. Vor wenigen Minuten scheiterte Makridis mit einem Volley aus zentraler Position an Huth. Jetzt probiert es Besuschkow aus der zweiten Reihe, aber sein Abschluss wird zum Einwurf abgeblockt.

Hannover Schalke 17 Aydın hat sich nun schon zum zweiten Mal auf den Boden gesetzt und wird mit Muskelproblemen wohl nicht weitermachen können. Gästetrainer Dimitrios Grammozis ist anscheinend zu einem frühen Tausch gezwungen.

Hannover Schalke 14 Gelbe Karte für Marcin Kamiński (FC Schalke 04)

Kamiński wirft im linken Mittelfeld von Beier überlaufen und kann den Youngster dann nur noch mit einem Trikotzupfer stoppen. Referee Cortus ahndet dieses Vergehen mit der ersten Gelben Karte des Abends.

Hannover Schalke 13 Aydın scheitert am linken Pfosten! Das Eigengewächs wirft im Rahmen eines Gegenstoßes über halbrechts den Turbo an. Im Sechzehner angekommen, befördert er den Ball aus gut 13 Metern mit dem rechten Spann auf die flache linke Ecke. Für den geschlagenen Keeper Zieler rettet das Aluminium.

Paderborn Regensburg 14 Gelbe Karte für Sarpreet Singh (Jahn Regensburg)

Paderborn findet ausnahmsweise den Weg in den Angriff. Singh hält Stiepermann aber auf der linken Defensivseite fest und sieht für das taktische Vergehen die erste Karte der Partie.

Paderborn Regensburg 12 Paderborn findet sich derzeit überhaupt nicht zurecht. Regensburg setzt den Ostwestfalen mit der hohen Verteidigung ordentlich zu.

Hannover Schalke 10 Terodde mit dem Kopf! Der Rekordjäger verlängert Ouwejans scharfe Hereingabe aus der linken Halbspur aus mittigen 13 Metern mit der Stirn in Richtung oberer linker Ecke. Die Direktabnahme ist nur etwas zu hoch angesetzt.

Paderborn Regensburg 10 Yalcin nimmt den Ball fast am eigenen rechten Sechzehnereck mit der Brust an und legt zurück zu seinem Schlussmann. Der Rückpass ist allerdings zu locker und Albers kommt dazwischen. Der Däne kann Huth danach sogar umkurven, aber scheitert fast von der Grundlinie am linken Außennetz.

Paderborn Regensburg 7 Erstmals erhitzen die Gemüter! Dr. Robert Kampka lässt einen harten Zweikampf im Mittelfeld laufen. Nur wenige Augenblicke später grätscht Albers Collins an der rechten Seitenlinie um. Das gefällt Michel überhaupt nicht und er knöpft sich den gegnerischen Stürmer vor.

Hannover Schalke 7 Die Königsblauen, deren Anhang auf den Rängen sich lautstarkemäßig nicht vor dem der Roten verstecken muss, erwischen den deutlich besseren Start, geben in den ersten Minuten mit hohen Ballbesitzwerten und sauberem Passspiel den Takt vor.

Paderborn Regensburg 4 Der Führungstreffer tut den Rothosen sehr gut. Der Jahn setzt die Hausherren früh unter Druck und ist im eigenen Passspiel sehr sicher.

Hannover Schalke 4 Bülter ist unweit des rechten Fünferecks Adressat einer hohen Verlagerung von der halblinken Seite. Er nimmt den Ball trotz enger Bewachung durch Börner herunter und probiert sich mit einem Linksschuss. Börner blockt mit dem rechten Fuß.

Hannover Schalke 2 Der erste Abschluss gehört den Gästen! Zalazar nimmt im halbrechten Offensivkorridor gegen aufgerückte Hausherren an Fahrt auf und treibt den Ball bis in den Sechzehner. Aus vollem Lauf und gut 14 Metern schießt er auf die kurze Ecke. Zieler ist schnell unten und hält den Ball fest.

Paderborn Regensburg 2 Tooor für Jahn Regensburg, 0:1 durch Charalambos Makridis

Regensburg gelingt der perfekte Start! Über mehrere Stationen lässt der SSV den Ball laufen, ehe der tiefe Pass auf Singh folgt. Der Neuseeländer lässt klug klatschen. Makridis vernascht seinen Gegenspieler noch mit einem schönen Übersteiger und zieht aus etwa 20 Metern ab. Mit links schießt der 25-Jährige unten rechts an den Innenpfosten und von dort geht der Ball unhaltbar ins Tor.

Paderborn Regensburg 1 Los geht's! Michel stößt an und lupft den Ball an. Justvan drischt das Ding anschließend ganz hoch in die Luft und leicht in die gegenerische Hälfte. Eine interessante Variante, die aber für keine Probleme bei den Gästen sorgt.

Hannover Schalke 1 Hannover gegen Schalke – Durchgang eins in der HDI-Arena ist eröffnet!

Hannover Schalke 1 Spielbeginn

Paderborn Regensburg 1 Spielbeginn

Hannover Schalke Soeben haben die Mannschaften vor 40000 Zuschauern den Rasen betreten.

Paderborn Regensburg Der direkte Vergleich ist fast ausgeglichen. Von zehn Aufeinandertreffen konnte Paderborn fünf für sich entscheiden, Regensburg holte vier Siege und zusätzlich gab es ein Remis. In der 2. Bundesliga hat der SCP jedoch noch kein Heimspiel gegen die Jahnelf verloren.

Hannover Schalke Bei den Gelsenkirchenern, die den letzten Pflichtspielvergleich mit Hannover Ende März 2019 mit 1:0 für sich entschieden und die heute im Optimalfall auf einen direkten Aufstiegsplatz vorrücken können, stellt Coach Dimitrios Grammozis nach dem 3:0-Heimsieg gegen den FC Ingolstadt 04 ebenfalls einmal um. Pálsson verdrängt Flick auf die Bank.

Paderborn Regensburg Drei Wechsel nimmt Mersad Selimbegović vor. Gegenüber dem 2:2 gegen Karlsruhe stehen Sebastian Nachreiner, Benedikt Saller und Charalambos Makridis für Jan Elvedi, Konrad Faber und Benedikt Gimber, der krankheitsbedingt fehlt, in der Anfangsformation.

Paderborn Regensburg Łukasz Kwasniok tauscht im Vergleich zum Sieg gegen Düsseldorf doppelt. Marcel Correia rückt für den gelbgesperrten Jasper van der Werff in die Innenverteidigung und kommt damit zu seinem ersten Einsatz von Anfang an in dieser Saison. Außerdem kehrt Jamilu Collins Gelb-Roten Karte gegen Kiel zurück und verdrängt Maximilian Thalhammer auf die Bank.

Hannover Schalke Auf Seiten der Niedersachsen, die nur eine der letzten sieben Begegnungen mit Schalke gewinnen konnten und die den Vorsprung auf die Abstziegszone mit einem dreifachen Punktgewinn auf sieben Zähler ausbauen würden, hat Trainer Jan Zimmermann im Vergleich zum torlosen Auswärtsunentschieden beim 1. FC Nürnberg eine personelle Änderung vorgenommen. Anstelle von Hult (nicht im Kader) beginnt Krajnc.

Hannover Schalke Der FC Schalke 04 konnte sich vor der Länderspielpause vom elften auf den vierten Tabellenplatz vorarbeiten, indem er sowohl beim FC Hansa Rockst (2:0) als auch gegen den FC Ingolstadt 04 (3:0) gewann. Gegen die Aufsteiger traf Goagletter Terodde dreimal, doch die erfreulichste Entwicklung bei den Königsblauen geht in der Defensivabteilung vonstatten: In drei der jüngsten vier Matches ließ diese keinen Gegentreffer zu.

Paderborn Regensburg Regensburg hat einen sensationellen Saisonstart hingelegt und konnte die ersten vier Begegnungen allesamt gewinnen. Seitdem ist allerdings nur noch ein Dreier aus den letzten fünf Partien geglückt. Dazu gab es drei Unentschieden und eine Pleite gegen den FCSP. Trotzdem steht die Jahnelf mit 18 Zähler auf dem zweiten Rang und könnte bereits durch einen Punktgewinn mit dem Spitzenreiter aus St. Pauli gleichziehen. Auf Rang drei lauert jedoch der heutige Gegner, der nur ein Pünktchen hinter dem SSV liegt und mit einem Dreier ebenfalls vorübergehend auf den ersten Platz vorrücken könnte.

Hannover Schalke Hannover 96 hat nach zuvor zwei Siegen vor dem freien Wochenende an Formstärke eingebüßt, sprang aus den beiden Matches gegen den SV Sandhausen (1:2) und beim 1. FC Nürnberg (0:0) doch lediglich ein Zähler heraus. Vor allem die schwache Offensivausbeute (sieben Treffer, zweitschlechtester Wert) sorgt dafür, dass die Roten als aktueller Tabellen-13. im unteren Mittelfeld festhängen und nicht mit den Aufstiegskandidaten Schritt halten können.

Paderborn Regensburg Vor der Länderspielpause lieferte sich der SCP einen spektakulären Schlagabtausch mit Fortuna Düsseldorf. Dabei gab Paderborn erst eine 1:0-Führung aus der Hand, drehte dann aber einen 2:1-Rückstand und bejubelte am Ende einen 3:2-Auswärtssieg. Dadurch haben die Ostwestfalen zum zweiten Mal hintereinander einen Dreier in der Fremde auf eine Pleite im eigenen Stadion folgen lassen. In der heimischen Benteler-Arena läuft es ohnehin noch nicht. Łukasz Kwasniok und seine Truppe konnten dort erst vier Zähler sammeln. Diese schlechte Ausbeute soll heute im Spitzenspiel verbessert werden.

Hannover Schalke Nach der vorletzten Länderspielpause des Kalenderjahres meldet sich die 2. Bundesliga am heutigen Freitag mit einer Paarung zurück, die nicht nach nationalem Fußball-Unterhaus, sondern zweifellos nach Eliteklasse klingt. Erstmals seit 30 Jahren treffen Hannover 96 und der FC Schalke in der 2. Bundesliga aufeinander.

Hannover Schalke Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Freitagabend! Am 10. Spieltag fordert Hannover 96 den FC Schalke 04 heraus. Niedersachsen und Gelsenkirchener stehen sich ab 18:30 Uhr auf dem Rasen der HDI-Arena gegenüber.