Freiburg Dortmund 38 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Raphaël Guerreiro

Bochum Mainz 05 36 Die letzten zehn Zeigerumdrehungen dieses ersten Durchgangs laufen. Zufrieden kann Svensson mit dem Auftritt seiner Truppe nicht sein. Spätestens in der Kabine wird es einiger Worte bedürfen.

Freiburg Dortmund 38 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Nico Schulz

Gr. Fürth Bielefeld 37 Schöpf foult Hrgota im Mittelfeld und sorgt damit erneut für Unruhe auf den Rängen. Das war das erste Foul des Mittelfeldspielers, weshalb die Entscheidung einer Ermahung aber völlig richtig ist.

Freiburg Dortmund 37 Nach Malens Querpass aus dem linken Halbfeld taucht Bellingham im Zentrum vir der Freiburger Abwehrkette auf und zieht mit dem rechten Spann ab. Der noch leicht abgefälschte Versuch ist leichte Beute für Flekken.

Frankfurt Augsburg 35 Die Eintracht wird offensiv aktiver. Allerdings sind die Hereingaben häufig zu ungenau und die Gäste haben kaum Probleme zu klären.

Hertha BSC Wolfsburg 33 Das Spiel ist aktuell zerfahren, weil immer wieder kleinere Fouls passieren. Der Ballbesitz wechselt daher oft.

Gr. Fürth Bielefeld 36 Der fällige Freistoß fliegt gefährlich auf den Kopf von Klos! Rechts im Strafraum nickt er das Leder überlegt zurück ins Zentrum, doch die Kollegen rücken nicht entsprechend nach! So hoppelt die Kugel unberührt ins Toraus.

Gr. Fürth Bielefeld 35 Nach einem Luftduell geht Lasme zu Boden, weil Hoogma ihm zu aggressiv in den Rücken springt. Das ist nicht weiter spektakulär, zieht aber einmal mehr den Unmut der Fans nach sich.

Bochum Mainz 05 33 Wilde Minuten hier an der Ruhr. Insbesondere die Reis-Elf macht nun richtig Druck und verdient sich diese Führung. Von den Nullfünfern ist das bislang viel zu wenig.

Frankfurt Augsburg 32 Hrustić zirkelt eine Ecke an den ersten Pfosten. Dort verlängert Borré und hinten kommt Hauge zum Kopfball. Der Norweger wirkt überrascht, trifft die Kugel nicht optimal und verfehlt den FCA-Kasten deutlich.

Freiburg Dortmund 34 Gelbe Karte für Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund)

Dortmunds Mittelfeldmann reißt Jeong im Mittelfeld zu Boden, um einen weiteren schnellen Gegenstoß der Breisgauer zu vereiteln. Die zweite Gelbe Karte des Nachmittags ist fällig.

Hertha BSC Wolfsburg 31 Gelbe Karte für Kevin Mbabu (VfL Wolfsburg)

Mbabu ärgert sich, dass er nicht das Foul bekommt, rennt hinter Dilrosun her und steigt ihm auf den Fuß. Dafür sieht er zurecht die Gelbe Karte.

Freiburg Dortmund 33 Jeong verpasst aus bester Lage! Am Ende eines beinahe perfekten Freiburger Konters legt Grifos von der tiefen linken Seite für den Südkoreaner quer, der aus zentralen sechs Metern unbedrängt vollenden will. Er drückt den Ball mit dem rechten Innenrist aber links am Ziel vorbei.

Bochum Mainz 05 30 Dann schlägt es doch ein - aber es zählt nicht! Nach Ecke von rechts kommt der Ball etwas glücklich über Bella-Kotchap zu Zoller. Der Angreifer knallt die Murmel aus halbrechter Position und acht Metern oben rechts ins Netz. Bei der Ballannahme springt ihm das Rund aber an den Arm. Nach kurzer Überprüfung wird der Treffer korrekterweise zurückgenommen.

Gr. Fürth Bielefeld 33 Mit dem schwachen linken Fuß schlägt Ortega den Ball direkt ins Aus. Im Moment ist das leider eine der auffälligen Aktionen im Spiel.

Freiburg Dortmund 32 Bellingham scheitert am Pfosten! Der junge Engländer springt nach einer Ecke von der rechten Fahne höher als sein Bewacher Schmid und befördert den Ball mit der Stirn auf die linke Ecke. Für den geschlagenen Keeper Flekken rettet das Aluminium.

Frankfurt Augsburg 30 Hrustić hält aus der zweiten Reihe drauf und jagt den Ball deutlich drüber.

Hertha BSC Wolfsburg 29 Gelbe Karte für Kevin-Prince Boateng (Hertha BSC)

Im Dribbling springt Boateng die Kugel zu weit nach vorne, die Rettungs-Grätsche im Mittelkreis geht nur in Schlager.

Hertha BSC Wolfsburg 27 Da war mehr drin! Weghorst steckt vom rechten Flügel hinter die Abwehr auf Philipp durch, der jedoch zu lange zögert und vor dem letzten Gegenspieler einfach abdreht. Es ergibt sich daher nur ein Schuss für Steffen, der die Ablage aber erneut nur auf den Gegenspieler feuern kann.

Freiburg Dortmund 31 Grifo flankt einen Freistoß aus dem halbrechten Offensivkorridor in das Strafraumzentrum. Im Rücken Witsels kommt Schlotterbeck freistehend zum Kopfball, nickt aus gut zwölf Metern aber direkt in die Hände von BVB-Schlussmann Kobel.

Frankfurt Augsburg 28 Es geht bereits weiter. Borré lässt sich rechts raus fallen und kommt zur Flanke. Die ist allerdings zu ungenau und segelt durch bis ins Seitenaus.

Bochum Mainz 05 30 Zentner bärenstark! Polter verlängert einen Einwurf von links in die Mitte, wo Tauer den Ball richtig scharf macht. Von seinem Schädel landet er bei Zoller, dessen Fallrückzieher Zentner mit einer Pranke über die Latte wischt. Klasse gehalten.

Freiburg Dortmund 30 Malen sucht Haaland! Der Niederländer dribbelt über den linken Halbraum in den Sechzehner und passt auf Höhe der Fünferkante vor den kurzen Pfosten. Haaland will mit dem linken Fuß einschieben, doch der fair grätschende Schlotterbeck kann das verhindern.

Gr. Fürth Bielefeld 30 Rechtsaußen tritt Lasme im Eins-gegen-Eins schnell an, doch verzieht die Flanke dann komplett. Im hohen Bogen fliegt sie hinters Tor.

Hertha BSC Wolfsburg 25 Schon wieder bringt Plattenhardt einen Einwurf von links als Flanke vor den Fünfer. Wie gefährlich das sein kann, wissen auch die Wolfsburger, die letzte Woche durch einen Einwurf ihren Treffer einleiteten.

Gr. Fürth Bielefeld 29 Mit dem ruhigen Spielaufbau hat Fürth Probleme. Damit haben sie sich vor der Saison wahrscheinlich wenig auseinandergesetzt. Dagegen verschiebt Bielefeld sauber und nahezu fehlerlos, sodass kein Durchkommen ist.

Bochum Mainz 05 28 Und weiter geht's.

Bochum Mainz 05 26 Schiedsrichter Ittrich bittet nach 26 Minuten zur ersten Trinkpause.

Freiburg Dortmund 27 Höler, Freiburgs einzige Spitze, hängt noch ziemlich in der Luft. Er wird durch Günter mit einem flachen Anspiel auf die tiefe linke Außenbahn gesucht. Der Pass ist aber viel zu steil geraten und landet im Toraus.

Frankfurt Augsburg 26 Harm Osmers schickt die Teams zur Trinkpause. Beide Trainer nutzen die kurze Unterbrechung für taktische Anweisungen.

Hertha BSC Wolfsburg 23 Die Hertha reagiert darauf und zieht sich gegen den Ball in die eigene Hälfte zurück. Entsprechend eng sind die offensiven Räume.

Gr. Fürth Bielefeld 26 Zum wiederholten Male spielt Fabian Kunze Foul und kommt erneut ohne Verwarnung davon. In dieser Hinsicht sind die Zuschauer im Ronhof nachvollziehbar sauer.

Frankfurt Augsburg 23 Nach über 20 Minuten ist es eine ausgeglichene Partie. Frankfurt hat etwas mehr vom Spiel, aber richtig gefährliche Chancen gab es auf beiden Seiten nicht.

Gr. Fürth Bielefeld 25 Jetzt zeigt sich Schlager etwas offenherziger und lässt Abiama mit Nilsson an der Grundlinie um den Ball kämpfen. Schubsen und Ziehen lässt er durchgehen, ehe sich Abiama behauptet und Nielsen bedient. Der holt eine Ecke heraus, die allerdings nichts einbringt.

Bochum Mainz 05 24 Holtmann hat mal so richtig Bock! Der Torschütze erläuft sich auf links einen langen Riemann-Abschlag und zieht einfach mal aus ganz spitzem Winkel von außerhalb des Sechzehners ab. Der verdutzte Zentner wäre wohl da gewesen, dürfte aber trotzdem froh sein, dass das Geschoss am Außennetz landet.

Freiburg Dortmund 24 Wegen der hohen Temperaturen beraumt Schiedsrichter Schröder eine Trinkpause an.

Hertha BSC Wolfsburg 20 Die Wolfsburger setzen sich immer mehr vorne fest! Die Berliner kontrollieren im Spielaufbau zwar lange die Kugel, doch nach vorne gelingt bei den Hausherren aktuell sehr wenig.

Gr. Fürth Bielefeld 24 Nilsson klärt einen hohen Ball auf einmal mit einem verkappten Scorpion-Kick. Dafür bestand eigentlich keine große Not, aber es hat funktioniert.

Freiburg Dortmund 22 Nach längerer Zeit ist die Streich-Auswahl in der Lage, den Schwerpunkt des Geschehens etwas weiter in das Mittelfeld zu verlagern. Hinsichtlich schneller Gegenstöße hat sie allerdings noch viel Luft nach oben.

Gr. Fürth Bielefeld 22 Vorne rechts behaupten die Hausherren den Ball, bis Hrgota praktisch von der Eckfahne flanken kann. Dort verlieren Abiama und Nielsen jedoch das Kopfballduell gegen Pieper.

Hertha BSC Wolfsburg 17 Weghorst! Links bringt Roussillon die Flanke aus dem Halbfeld perfekt in den Lauf des Stürmers. Der Mittelstürmer dreht sich aus dem Lauf in den Ball und kann den Kopfball im Fallen dadurch im linken Winkel platzieren. Schwolow macht sich aber ganz lang und kommt so mit den Fingerspitzen dran!

Bochum Mainz 05 21 Tooor für VfL Bochum, 1:0 durch Gerrit Holtmann

Ein überragendes Tor für den VfL! Zoller kickt die Kugel aus der eigenen Hälfte einmal quer auf die andere Seite nach links zu Holtmann. Der 26-Jährige startet nun seinen furiosen Sololauf, rast von links vorbei an der halben Mainzer Mannschaft bis in den rechten Strafraumkorridor. Dort vernascht er auch noch Hack und schiebt aus kurzer Distanz unter Zentner hindurch in die Maschen ein. Fantastisch gemacht!

Bochum Mainz 05 20 Beispiel gefällig? Lee sucht auf dem linken Flügel mit Nebel den Doppelpass, ist aber für das zu steile Zuspiel einen Tick zu langsam.

Gr. Fürth Bielefeld 20 Kunze stellt hart seinen Körper in den startenden Green, woraufhin die Fans lautstark Gelb fordern. Schlager hört nicht auf die vielen Stimmen und belässt es beim Freistoß.

Frankfurt Augsburg 19 Gelbe Karte für Rafael Borré (Eintracht Frankfurt)

Borré verspringt die Kugel im Mittelfeld. Dorsch geht dazwischen und mit dem Kopf zum Ball. Der Mittelfeldspieler wird vom Kolumbianer am Kopf getroffen und der Stürmer sieht zurecht Gelb.

Hertha BSC Wolfsburg 15 Eine Flanke von Weghorst von rechts verlängert Baku mit dem Kopf im Zentrum. Aus acht Metern kommt daher Steffen an die Kugel, doch in den Linksschuss auf Hüfthöhe wirft sich Pekarík gerade noch rechtzeitig.

Bochum Mainz 05 17 Mehr als eine Viertelstunde ist durch. Die etwas gefährlicheren Aktionen generiert der Aufsteiger. Von Mainz ist offensiv noch nichts zu sehen.

Freiburg Dortmund 19 Gelbe Karte für Donyell Malen (Borussia Dortmund)

Der ballführende Malen schlägt Lienhart nach einer Richtungsänderung mit der rechten Hand unfreiwillig ins Gesicht. Dieses schmerzhafte, aber sehr unglückliche Einsteigen zieht die erste Verwarnung der Partie nach sich.

Freiburg Dortmund 18 Dortmund ist weiterhin klar tonangebend und drängt mit aller Macht auf das Ausgleichstor. Der Sport-Club hat noch einen langen Nachmittag vor sich, will er den knappen Vorsprung mit dieser passiven Grundhaltung über die Ziellinie bringen.

Frankfurt Augsburg 17 Für Niederlechner geht es tatsächlich nicht weiter. Der Stürmer schleicht vom Feld und wird von Jensen ersetzt.

Hertha BSC Wolfsburg 14 16 Meter vor dem Tor flankt Phillipp mit Zug zum Tor auf den zweiten Pfosten. Über alle Spieler hinweg fliegt der Ball über die Grundlinie.

Gr. Fürth Bielefeld 18 Lange Pässe in die Spitze sollen den Fürthern den Erfolg bringen, in diesem Moment läuft Prietl den Ball aber ganz souverän ab.

Frankfurt Augsburg 17 Einwechslung bei FC Augsburg: Fredrik Jensen

Frankfurt Augsburg 17 Auswechslung bei FC Augsburg: Florian Niederlechner

Hertha BSC Wolfsburg 12 Lukebakio dribbelt sich über rechts frei und zieht gegen Brooks in die Box ein. Beim Abspiel trifft er kurz vor der Grundlinie aber die falsche Entscheidung. Das flache Zuspiel in die Mitte kann Casteels abfangen, die Stürmer hatten sich alle in den Rückraum orientiert.

Frankfurt Augsburg 14 Martin Hinteregger ist schon wieder auf den Beinen. Florian Niederlechner scheint eine Platzwunde davongetragen zu haben und liegt noch immer auf dem Rasen.

Gr. Fürth Bielefeld 15 Den Freistoß verteidigen die Franken und schalten dann über Hrgota schnell um. Im letzten Drittel verpasst der Schwede allerdings den richtigen Moment für das Abspiel und bedient Nielsen erst, als der schon längst im Abseits steht.

Bochum Mainz 05 14 Da war mehr drin für Bella-Kotchap: Nach Holtmanns Freistoßflanke aus dem linken Halbfeld hat der Abwehrmann relativ viel Platz und Zeit für seinen Kopfball. Aus leicht spitzem Winkel und sieben Metern setzt er diesen aber klar links vorbei.

Freiburg Dortmund 15 Haaland steht am Ende einer langen Flachpasskombination durch die Mitte, kommt aus halbrechten 14 Metern nach Reynas Verlagerung unbedrängt zum Abschluss. Seine flache Abnahme mit dem linken Innenrist, die für die kurze Ecke bestimmt ist, fordert Torhüter Flekken nicht ernsthaft heraus.

Frankfurt Augsburg 13 Gikiewicz haut einen Abschlag tief in die andere Hälfte. Hinteregger und Niederlechner steigen hoch und prallen mit den Köpfen zusammen. Beide müssen behandelt werden.

Hertha BSC Wolfsburg 9 Die Anfangsphase ist sehr umkämpft, dabei nehmen auch die Fans im Stadion eine Rolle ein. Sie peitschen ihr Team in die Zweikämpfe, die daher nicht immer fair enden.

Gr. Fürth Bielefeld 14 Klos bleibt für einen Moment liegen und lässt sich den Knöchel kühlen, ehe er signalisiert, dass es weitergeht.

Frankfurt Augsburg 12 Kostić wird auf dem linken Flügel freigespielt und bringt den Ball flach nach innen. Am Fünfer lauert Borré und der Kolumbianer schließt direkt ab. Uduokhai passt aber auf, ist ganz dicht dran und kann zur Ecke abwehren.

Bochum Mainz 05 11 Ansonsten bleibt es dabei, dass beide Defensivreihen sehr kompakt stehen. Es wirkt so, als ob weder die Bochumer noch die Mainzer den Ball wirklich haben wollten.

Gr. Fürth Bielefeld 14 Gelbe Karte für Håvard Nielsen (SpVgg Greuther Fürth)

Innerhalb der ersten Viertelstunde sieht die SpVgg bereits die zweite Verwarnung. Nielsen erwischt Klos hart am Knöchel, spielt zuvor klar den Ball. Da entscheidet Schlager im Sinne des Spielerschutzes.

Gr. Fürth Bielefeld 13 Okugawa wird steil an die Grundlinie geschickt, doch erreicht die Kugel nicht mehr vor dem Toraus.

Freiburg Dortmund 12 Bellingham mit der Riesenchance zum schnellen Ausgleich! Der junge Engländer zieht mit seinem Tempodribbling auf halbrechts an gleich drei Verteidigern vorbei und hat plötzlich nur noch SCF-Keeper Flekken vor sich. Bellingham scheitert mit seinem flachen Linksschuss aus zwölf Metern an dessen linkem Knie.

Gr. Fürth Bielefeld 11 Mit einer Grätsche erobert Hoogma im Mittelfeld dabei. Der folgende Angriff der Fürther führt fast zum ersten Eckall. Letztlich ist Abiama aber doch als letzter am Ball.

Hertha BSC Wolfsburg 6 Auch auf der Gegenseite wird es das erste Mal gefährlich! Arnold zirkelt aus 25 Metern die Kugel von links in die Mitte. Der zum Freistoß aufgerückte Lacroix ist 13 Meter vor dem Tor als erster am Ball, doch der Kopfball streift am linken Außenpfosten vorbei.

Gr. Fürth Bielefeld 10 Es entwickelt sich eine ausgeglichene Partie im Ronhof. Dickson Abiama kann den zweiten langen Ball in seine Richtung nicht vor Ortega erlaufen.

Frankfurt Augsburg 9 Gelbe Karte für Raphael Framberger (FC Augsburg)

Framberger erwischt Kostić mit der offenen Sohle am Sprunggelenk. Für das Foul am gegnerischen Sechzehner sieht der 25-Jährige seine erste Gelbe Karte der Saison.

Frankfurt Augsburg 7 Frankfurt hat aktuell zum ersten Mal eine längere Ballbesitzphase. Raumgewinn erzielen die Hausherren dabei jedoch fast gar nicht. Am Ende ist ein langer Schlag zu ungenau und der FCA kommt dazwischen.

Bochum Mainz 05 8 Das war doch mal nennenswert. Holtmann gibt von links halbhoch an den kurzen Pfosten, wo Polter mit dem langen Bein knapp verpasst. Zentner ist zur Stelle.

Freiburg Dortmund 9 Nach 96 Minuten hat die Streich-Truppe also ihren ersten Saisontreffer. Besser hätte sie gegen den am vergangenen Wochenende bärenstarken BVB nicht in den Nachmittag starten können.

Hertha BSC Wolfsburg 4 Selke prüft Casteels! Zwanzig Meter vor dem Tor wirft Plattenhardt von links auf den kurzen Pfosten, aus drei Metern verlängert Selke ins lange Eck. Der belgische Keeper ist aber zur Stelle.

Bochum Mainz 05 7 Spielfluss kommt noch nicht auf. Immer wieder rennen die Stürmer ins Abseits. Es ist noch wenig Tempo geboten.

Gr. Fürth Bielefeld 7 Bei den Freistößen aus dem Halbfeld steht das Kleeblatt extrem hoch, um gefährliche Kopfbälle innerhalb des eigenen Sechzehners zu unterbinden. Bislang funktioniert das. Burchert fängt eine Flanke ab.

Gr. Fürth Bielefeld 6 Hrgota grätscht seinen Gegenspieler mit hoher Intensität um, doch kommt mit einer Ermahnung davon.

Freiburg Dortmund 6 Tooor für SC Freiburg, 1:0 durch Vincenzo Grifo

Grifo bringt den Sport-Club mit einem perfekt getretenen Freistoß in Führung! Nach Passlacks Foul an Höfler zirkelt der Deutsch-Italiener den ruhenden Ball aus mittigen 24 Metern über die Mauer hinweg auf die obere linke Torecke. Vom Innenpfosten springt der Ball in die Maschen.

Freiburg Dortmund 5 Gegen den Ball arbeiten die Breisgauer mit zwei Viererketten. Die ersten Minuten im Dreisamstadion bestehen vornehmlich aus langen Ballbesitzphasen der Schwarz-Gelben.

Frankfurt Augsburg 4 Die Gäste sind von Beginn an voll da und hauen sich in jeden Zweikampf. Da müssen die Adlerträger dagegenhalten.

Hertha BSC Wolfsburg 2 Schon nach einer Minute wird es laut! Steffen grätscht etwas übermotiviert in Pekarík, der an der rechten Auslinie in der eigenen Hälfte zu Boden geht.

Bochum Mainz 05 4 Verhaltener Beginn auf beiden Seiten. Noch traut sich kein Team, die Initiative zu übernehmen.

Frankfurt Augsburg 3 Oliver Glasner hat taktische umgestellt. Die Eintracht agiert heute mit einer Viererkette. Dadurch ist Filip Kostić auf dem linken Flügel positioniert und Christopher Lenz hält dem Serben den Rücken frei.

Freiburg Dortmund 4 ... Flekken kann Reynas scharfe Ausführung vor die mittige Fünferkante trotz arger Bedrängnis mit beiden Fäusten aus der Gefahrenzone befördern.

Hertha BSC Wolfsburg 1 Auf geht's! Wolfsburg in Dunkelgrün stößt an, Hertha trägt sein weiß-blaues Heimtrikot.

Gr. Fürth Bielefeld 5 Gelbe Karte für Paul Seguin (SpVgg Greuther Fürth)

Nach einem bösen Fehler hinten rechts befreit sich die Arminia gerade so aus einem Angriff der Fürther und starten den Konter. Seguin unterbindet diesen frühzeitig und sieht dafür auch die frühe Gelbe Karte.

Gr. Fürth Bielefeld 4 Auf der Gegenseite hat Kunze den ersten Abschluss. Nach einem geblockten Freistoß schießt der Mittelfeldspieler aus gut 30 Metern deutlich am Tor vorbei.

Freiburg Dortmund 3 Der durch Reus im Sechzehner an die linke Grundlinie geschickte Bellingham holt einen ersten Eckball heraus...

Hertha BSC Wolfsburg 1 Spielbeginn

Frankfurt Augsburg 2 Frankfurt spielt komplett in Schwarz und Augsburg in Weiß.

Gr. Fürth Bielefeld 2 Nach einem langen Zuspiel schießt Abiama erstmals aufs Tor. Den Ball holt er super mit rechts herunter, legt ihn sich damit auf den linken Fuß und schießt aus 16 Metern wuchtig aufs Tor. Stefan Ortega ist zur Stelle und hält den Ball!

Hertha BSC Wolfsburg Vor der Partie gibt es eine Gedenkminute für Gerd Müller, der sich mit 365-Bundesliga-Toren ein Denkmal im Deutschen Fußball gesetzt hat.

Frankfurt Augsburg 1 Los geht's! Frankfurt stößt an und der FCA geht direkt vorne drauf. Niederlechner kriegt einen Pass von N'Dicka sogar geblockt, aber Hinteregger hat anschließend alles unter Kontrolle.

Bochum Mainz 05 1 Auf geht's.

Bochum Mainz 05 1 Spielbeginn

Frankfurt Augsburg 1 Spielbeginn

Freiburg Dortmund 1 Freiburg gegen Dortmund – auf geht's im Dreisamstadion!

Freiburg Dortmund 1 Spielbeginn

Hertha BSC Wolfsburg Von den 25.000 verfügbaren Karten wurden etwa 20.000 verkauft. Die Menschen im Stadion feuern ihre Schützlinge an, die in diesem Moment das Feld betreten.

Gr. Fürth Bielefeld 1 Zu Beginn eine schlechte Nachricht für die Franken: Gideon Jung hat sich beim Aufwärmen verletzt, weshalb Justin Hoogma in die Startelf gerückt ist.

Frankfurt Augsburg Im Vorfeld gibt es noch eine Schweigeminute zu Ehren von Gerd Müller. Der "Bomber der Nation" ist einer der besten Stürmer der Geschichte und seine 365 Tore in der Bundesliga sind bis heute unerreicht.

Gr. Fürth Bielefeld 1 Jetzt rollt die Kugel! Los geht die wilde Fahrt!

Freiburg Dortmund Es gibt eine Gedenkminute für Gerd Müller.

Gr. Fürth Bielefeld 1 Spielbeginn

Gr. Fürth Bielefeld Auch im Ronhof von Fürth wird eine Schweigeminute in Gedenken an den verstorbenen Gerd Müller abgehalten.

Freiburg Dortmund Soeben haben die Mannschaften vor 10000 Zuschauern den Rasen betreten.

Gr. Fürth Bielefeld Im Inneren des Sportparks Ronhof reihen sich die Mannschaften auf. Es dauert nicht mehr lange.

Bochum Mainz 05 Ganz anders sieht die Lage bei den Rheinhessen aus. Gegen die favorisierten Leipziger gab es im eigenen Stadion einen knappen Sieg (1:0). Nach dem Positivlauf der vergangenen Saison, als die Nullfünfer die fünftbeste Rückrundenmannschaft waren und den kaum für möglich gehaltenen Nichtabstieg vorzeitig sicherstellen konnten, geht die Serie also erstmal weiter. Nun soll bei den Bochumern direkt Triumph Nummer Zwei her.

Gr. Fürth Bielefeld Das erste Bundesligaspiel der Saison feiert heute Schiedsrichter Daniel Schlager. Den 31-jährigen Rastätter unterstützen die Linienrichter Sven Waschitzki und Arno Blos.

Hertha BSC Wolfsburg Ins Olympiastadion dürfen heute erstmals wieder Zuschauende eingelassen werden - sehr zur Freude von Santiago Ascacíbar. Der argentinische Mittelfeldmann freut sich im Vorfeld besonders darauf: "Fußball ohne Fans ist einfach nicht das Gleiche, ein bisschen wie in Argentinien an einem Lagerfeuer zu sitzen und keinen Mate Tee zu trinken". Bis zu 25.000 Menschen dürfen auf die Tribünen.

Hertha BSC Wolfsburg Beim VfL gibt es dagegen keine Veränderungen nach dem 1:0-Erfolg gegen Bochum.

Hertha BSC Wolfsburg Schauen wir auf die Aufstellungen: Bei der Hertha tauscht Dárdai nicht nur Cunha aus, der wie bereits beschrieben gar nicht erst im Kader steht. Auch Dárdai, der ausfällt, Tousart und Jovetić werden ausgetauscht. Dafür beginnen Boyata in der Innenverteidigung sowie Lukebakio, Selke und Dilrosun in der offensiven Dreierreihe.

Gr. Fürth Bielefeld Zufrieden mit dem ersten Auftritt setzt Frank Kramer bei der Arminia auf dieselbe Startelf wie im Spiel gegen Freiburg. Sogar auf der Bank gibt es nur eine Veränderung, sodass der 18-jährige gebürtige Russe, Vladislav Cherny erstmals im Bundesliga-Aufgebot steht.

Bochum Mainz 05 Ein bitterer Auftakt war es für die Westfalen. Nach der lang ersehnten Bundesligarückkehr flog Defensivmann Tesche gegen den VfL Wolfsburg nach wenigen Minuten vom Platz. In Unterzahl erwies sich das Verteidigen des eigenen Tores letztlich als etwas zu große Aufgabe. Trotz tollem Kampfes mussten sie sich den Wölfen schließlich knapp geschlagen geben (0:1). Im Elf-gegen-Elf wollen sie nun einen weiteren Anlauf nehmen.

Freiburg Dortmund Bei den Westfalen, die 27 der bisherigen 42 Bundesligamatches gegen den Sport-Club für sich entschieden und die in der vergangenen Saison sechs ihrer 17 Auswärtsspiele verloren, stellt Coach Marco Rose nach der 1:3-DFL-Supercup-Niederlage gegen den FC Bayern München einmal um. Neuzugang Malen verdrängt Youngster Mouoko auf die Bank.

Frankfurt Augsburg Markus Weinzierl muss zwei Änderungen in der Startelf vornehmen: Für den angeschlagenen Jeffrey Gouweleeuw und Fredrik Jensen (Bank) rutschen Raphael Framberger und Reece Oxford neu in die Mannschaft.

Freiburg Dortmund Auf Seiten der Breisgauer, die den BVB beim jüngsten Vergleich Anfang Februar dank der Treffer Jeongs (49.) und Schmids (52.) mit 2:1 schlugen und die in der Vorsaison in Sachen Verwertung von Großchancen das effektivste Bundesligateam stellten (69 %), hat Trainer Christian Streich im Vergleich zum torlosen Unentschieden beim DSC Arminia Bielefeld eine personelle Änderung vorgenommen. Sallai nimmt den Platz des wegen einer Hüftprellung ausfallenden Gulde ein.

Gr. Fürth Bielefeld Trotz der deutlichen Niederlage gegen Stuttgart wechselt Fürth-Trainer Stefan Leitl nur auf zwei Positionen. Justin Hoogma und Nils Seufert schauen erstmal von der Bank aus zu. Dafür beginnen Hans Nunoo Sarpei und Dickson Abiama, der letzte Woche zumindest den Ehrentreffer vorbereiten konnte. Außerdem sitzt in Jeremy Dudziak erstmals der neue Mann vom Hamburger SV auf der Bank.

Hertha BSC Wolfsburg Anders als die Berliner konnte Wolfsburg dagegen am ersten Spieltag einen Sieg einfahren. Gegen die Aufsteiger in Bochum spielten die Männer von Mark van Bommel 85 Minuten in Überzahl. Daraus ergaben sich zahlreiche Chancen, doch trotz der Überlegenheit wurde es beim 1:0-Sieg am Ende doch knapper als gedacht.

Bochum Mainz 05 Die Gäste schicken dagegen dieselbe Startelf ins Rennen, die auch am vergangenen Wochenende begann. Wechsel gibt es keine.

Frankfurt Augsburg Gleich fünfmal tauscht Glasner aus: Christopher Lenz, Erik Durm, Ajdin Hrustić, Jesper Lindstrøm und Rafael Borré sollen dafür sorgen, dass sich die Pleite in Dortmund zum Auftakt nicht wiederholt.

Freiburg Dortmund Borussia Dortmund hat mit einem 5:2-Heimsieg gegen den Vorjahresfünften SG Eintracht Frankfurt das dickste Ausrufezeichen des Auftaktspieltags gesetzt. Mit zwei Treffern und drei Vorlagen war Haaland wie beim lockeren DFB-Pokal-Triumph in Wiesbaden Mann der Partie. Die Hoffnungen, in dieser Saison erstmals seit zehn Jahren wieder Meister zu werden, wurden allerdings unter der Woche durch die 1:3-DFB-Supercup-Pleite gegen den FC Bayern München wieder etwas gedämpft.

Hertha BSC Wolfsburg Dagegen ist die Situation in Wolfsburg beinahe entspannt, obwohl auch in der Autostadt viel Unruhe entstanden ist. Nachdem der neue Coach Mark van Bommel keines der Testspiele gewinnen konnte, wechselte er beim knappern Weiterkommen in Münster einmal zu viel. Am Montag entschied das Sportgericht des DFB, dass die Wölfe nachträglich aus dem Pokal ausscheiden. Dagegen wurde jedoch Berufung ausgelegt.

Gr. Fürth Bielefeld Arminia Bielefeld ist ebenfalls noch recht frisch in der Liga und durfte sich letzte Woche gegen den SC Freiburg über einen Punkt freuen. Wie viel dieses torlose Unentschieden letzten Endes wert ist, zeigt sich logischerweise erst in der Zukunft. Allerdings liest sich ein Punkt gegen stets unangenehme Freiburger gut. Darauf aufbauend wollen die Ostwestfalen den ersten Saisonsieg beim Aufsteiger aus Fürth einfahren und damit früh die ersten Big Points holen.

Hertha BSC Wolfsburg So überrascht es nicht jeden, dass der Brasilianer heute gar nicht erst im Kader steht. Berichtet wird zudem über ein angebliches Interesse von Atlético Madrid.

Frankfurt Augsburg Augsburg hat am ersten Spieltag ebenfalls eine herbe Niederlage hinnehmen müssen. Gegen die TSG aus Hoffenheim unterlag der FCA mit 4:0 und steht deswegen aktuell sogar auf dem letzten Tabellenplatz. Allerdings scheint ein missglückter Start nicht ungewöhnlich für Weinzierl-Teams zu sein. Zehnmal saß der 46-Jährige in der Bundesliga an den ersten beiden Spieltagen auf der Trainerbank und konnte mit seinen Mannschaften dabei nur einen Zähler einfahren.

Bochum Mainz 05 Schauen wir zunächst auf die Aufstellungen beider Teams. Die Hausherren wechseln im Vergleich zur Vorwoche vier Mal durch. Für Antwi-Adjei, Asano, Tesche und Leitsch beginnen Polter, Pantović, Holtmann und Bella-Kotchap.

Hertha BSC Wolfsburg Ruhe ist in der Hauptstadt aber weiterhin ganz weit entfernt. Die Hauptrolle im aktuellsten Durcheinander spielt Matheus Cunha. Der brasilianische Olympiasieger wurde nach der Niederlage in Köln öffentlich von seinem Trainer angezählt: "Nur Spazierengehen reicht nicht! Außerdem kommentierte Dadai die Verletzung seines Stars mit dem Zusatz "angeblich".

Freiburg Dortmund Der SC Freiburg ist mit einem 0:0 beim letztjährigen Aufsteiger DSC Arminia Bielefeld in seine sechste aufeinanderfolgende Saison in der nationalen Eliteklasse gestartet. Wie die Ostwestfalen spielten die Breisgauer zwar mutig nach vorne, erarbeiteten sich aber nur wenige klare Gelegenheiten. Bei einem leichten Chancenplus wäre für die Streich-Auswahl dennoch ein knapper Sieg möglich gewesen.

Gr. Fürth Bielefeld Die Bundesliga-Rückkehr haben sich die Fürther definitiv anders vorgestellt. Mit 5:1 gerieten sie beim VfB Stuttgart unter die Räder, hielten nur bis zum 1:0 wirklich mit, ehe die Mannschaft sukzessive auseinanderbrach. Schwächen bei Standards und in direkten Duellen offenbarten sich, weshalb heute nochmal auf Null geschaltet wird. Im ersten Heimspiel nach dem Aufstieg soll gegen einen potenziellen direkten Konkurrenten der erste Heimsieg der Bundesligageschichte her. Die Zuschauer im heimischen Ronhof werden dabei helfen.

Hertha BSC Wolfsburg Die Herthaner stehen nach dem 1:3 in Köln schon am zweiten Spieltag unter Druck. Nachdem in der vergangenen Saison gerade so der Klassenerhalt geglückt ist, sollte diese Spielzeit eigentlich ruhiger verlaufen.

Freiburg Dortmund Nachdem der SC Freiburg Mitte Mai gegen den FC Bayern München (2:2) das vermeintlich letzte Bundesligaspiel im Dreisamstadion absolviert hat, stehen nun doch noch drei Matches im östlichen Stadtteil Waldsee an der Schwarzwaldstraße auf dem Programm. Der Grund: Wegen baulicher Verzögerungen ist das neue SC-Stadion im Stadtdteil Brühl neben dem Flugplatz erst Mitte Oktober bezugsfertig. Es wird am 8. Spieltag mit einer Partie gegen den RB Leipzig eröffnet.

Frankfurt Augsburg Der Auftakt in die neue Spielzeit hätte für die Eintracht kaum schlechter sein können. Im DFB-Pokal mussten sich die Adlerträger bereits in der ersten Runde geschlagen geben. Die Partie gegen Waldhof Mannheim ging mit 2:0 verloren. Am vergangenen Wochenende ging zudem der Ligastart schief. In Dortmund kamen die Frankfurter gehörig unter die Räder und kassierten eine deutliche 5:2-Klatsche. Im eigenen Stadion wollen es die Hessen nun besser machen und an die Heimstärke der Vorsaison anknüpfen. Dort blieb die SGE ungeschlagen und konnte eine Bilanz von zehn Siegen und sieben Unentschieden vorweisen.

Bochum Mainz 05 Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Spieltag der Bundesliga! Aufsteiger VfL Bochum trifft heute auf den 1. FSV Mainz 05. Anstoß im Ruhrstadion ist um 15:30 Uhr.

Gr. Fürth Bielefeld Herzlich willkommen zum 2. Spieltag der Fußball Bundesliga! Die SpVgg Greuther Fürth empfängt um 15:30 Uhr den DSC Arminia Bielefeld.

Freiburg Dortmund Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Noch im alten Dreisamstadion startet der SC Freiburg mit einem Spiel gegen Borussia Dortmund in seine Heimsaison. Breisgauer und Westfalen duellieren sich ab 15:30 Uhr.

Frankfurt Augsburg Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstag. Eintracht Frankfurt hat beim ersten Heimspiel der Saison den FC Augsburg zu Gast. Anstoß ist um 15:30 Uhr im Deutsche Bank Park.