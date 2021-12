26 Karim Bellarabi Leverkusen Gelbe Karte für Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen)

Etwas übertrieben erhält Bellarabi für seinen Tritt jetzt auch noch Gelb. Der Leverkusener kann seinen Gegenspieler im Rücken allerdings gar nicht sehen und erwischt Blazic eher unglücklich.

24 Traumtor zählt nicht! Bitter für Bayer: Retsos steigt nach einem Solo von Bellarabi mit in einen Angriff ein und lupft den Ball überraschend mit ganz viel Gefühl vom rechten Sechzehner-Eck über den Keeper in die lange Ecke - was für ein Tor! Kurz darauf ertönt jedoch ein Pfiff: Bellarabi tritt bei seiner Vorarbeit - mit der Hacke - Blazic um. Das wunderbare Tor zählt leider nicht...

22 Rechts vor dem Strafraum der Gastgeber hat Bellarabi etwas freien Rasen vor sich und zieht daher umgehend mit einem Flachschuss ab. Die Ferencváros-Abwehr ist noch dran und fälscht links zur Ecke ab. Den Eckstoß kann die Werkself daraufhin nicht verwerten.

21 Munteres Spielchen! Die Ungarn wollen offensiv mit Bayer mithalten und sind gleichzeitig sehr anfällig in der eigenen Abwehr. Bayer drückt daher auf 0:1, ist in der Rückwärtsarbeit aber auch nicht ganz fehlerfrei.

19 Die Einschläge kommen näher! Verteidiger Blazic zöget im eigenen Sechzehner und lockt die Bayer-Stürmer unnötig an. Nach einem Fehlpass in den Rückraum kommt die Werkself beinahe zu einem freien Abschluss aus 16 Metern.

17 Bayer schnuppert am Führungstor. Ferencváros sackt immer weiter in der eigenen Hälfte ab und baut bei den Angriffsversuchen der Werkself jetzt auch erste individuelle Fehler ein.

14 Wieder Amiri! Nun taucht Bellarabi auf der linken Seite auf und spitzelt den Ball kurz hinter die Abwehrkette der Ungarn. Amiri rennt in die Lücke und schiebt die Kugel aus der Drehung gegen Dibusz. Der Kapitän der Hausherren macht die kurze Ecke zu und pariert mit einer Fußabwehr.

12 Amiri mit der ersten Chance! Bellarabi dribbelt sich auf der rechten Torauslinie durch und chippt die Kugel gefährlich in den Fünfer. Nach einer zu kurzen Faustabwehr von Budapest-Keeper Dibusz zimmert Amiri den Ball mit einem Dropkick knapp über die Latte!

11 Bayer legt auch in den Zweikämpfen etwas zu und passt sich so langsam der aggressiven Gangart der Ungarn an.

9 Leverkusen finden nun etwas besser herein und beruhigt die Partie mit mehr Ballbesitzphasen. Sinkgraven will auf dem linken Flügel steil gehen, reißt mit einem Stürmerfoul aber seinen Gegenspieler Botka um.

7 Die Gastgeber legen schwungvoll los und setzen die durchgewürfelte Bayer-Elf schnell unter Druck. Besonders die Stürmer Tokmac Nguen und Myrto Uzuni sorgen mit kleinen und schnellen Bewegungen für Unruhe im Bayer-Strafraum.

4 Dicker Patzer von Kossounou! Der Bayer-Verteidiger will einen Rückpass zum eigenen Torhüter spielen und schenkt Nguen ein freies Solo. Keeper Lunev ist bei seinem Debüt für die Werkself sofort gefordert und läuft den freien Ball mit einem schnellen Sprint an die Sechzehnerkante aufmerksam ab.

3 In Budapest bekommt es die Werkself heute mit den "Grünen Adlern" zu tun. So lautet der Spitzname der Hausherren. Die ungarischen Fans geben weiter Vollgas und verhängen das Spielfeld durch ihre Bengalos mit einen großen Rauchwolke.

2 Flotter Beginn! Die Hausherren stürmen sofort los und wollen ihren Fans scheinbar unbedingt nochmal einen Sieg schenken. Nach einer Flanke in den linken Sechzehner-Korridor wird Zubkov bei einem Volley abgeblockt.

1 Und los! Schiri Kirill Levnikov aus Russland pfeift die Partie an. Bayer gastiert im verregneten Budapest in Rot und Schwarz, Ferencváros trägt gemäß den Vereinsfarben Grün und Weiß.

1 Spielbeginn

Hitzige Stimmung: Die Ferencváros-Fans verwandeln die Groupama Arena schon vor Anpfiff in einen Hexenkessel und begrüßen ihre Mannschaft beim Einlauf mit einer großen Choreografie. Pyro inklusive.

Wie schlägt sich Bayers B-Elf beim letzten Gruppenspiel mit Testspiel-Charakter? In rund zehn Minuten geht's in Budapest los!

Während Bayer als souveräner Gruppenerster in die nächste Runde einziehen wird, wurde die Europa League für Ferencváros Budapest dagegen mal wieder zum Desaster. Der ungarische Meister ging in der Gruppe mit fünf Niederlagen und 4:12-Toren chancenlos unter und wird die K.o.–Runde wie schon im vergangenen Jahr erneut klar verpassen. In der ungarischen Liga läuft es für das Teeam von Ex-Köln-Coach Peter Stöger besser: Titelverteidiger Ferencváros ist in der Meisterschaft mittlerweile seit sechs Partien ungeschlagen und steht kurz vor dem Hinrunden-Ende erneut ganz oben.

Die Reservisten im Bayer-Kader bekommen also eine Chance, sich zu beweisen und sollen die Werkself in Budapest trotz der geringen Bedeutung des Spiels angemessen vertreten: „Wir wollen unsere guten Ergebnisse bestätigen und auch das sechste Spiel seriös angehen“, fordert Seoane. Auch Bayer-Routinier Karim Bellarabi nimmt seine Kollegen in die Pflicht und denkt dabei vor allem an die rund 300 mitgereisten Bayer-Fans vor Ort: „Es werden einige Fans im Stadion sein, wir wollen ihnen ein gutes Spiel und bestenfalls erfolgreiches Spiel liefern“, so Bellarabi.

Beim bedeutungslosen Gruppenfinale in Budapest lässt Bayer-Trainer Gerado Seoane heute kräftig rotieren und gönnt seinen Topspielern kurz vor dem anstrengenden Jahresendspurt eine Verschnaufpause. „Wir werden so viel wie möglich wechseln“, kündigte der Schweizer schon frühzeitig an und schickt heute eine komplett durchgewürfelte Werkself auf den Platz. Im Vergleich zur 7:1-Gala gegen Greuther Fürth gibt es gleich neun Veränderungen. Einzig Innenverteidiger Edmond Tabsoba und Sechser Exequiel Palacios bleiben in der Bayer-Startelf. Torhüter Lukas Hradecky, Youngster Florian Wirtz und Goalgetter Patrik Schick sind hingegen nicht mit nach Ungarn geflogen und dürfen zuhause relaxen.