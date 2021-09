"Das ist eine aggressive Mannschaft, die auch physische Präsenz hat, vor allem in der Defensive", stellte Seoane die Qualitäten der Ungarn vor dem Spiel heraus. Und in der Tat haben die Grün-Weißen kaum eine Wahl als physisch präsent zu sein und in der Gruppe den Spielverderber zu spielen. Große Namen hat der Kader nicht zu bieten, dafür aber oftmals bekannte Gesichter auf der Trainerbank. Nach vielen Jahren mit Thomas Doll an der Seitenlinie betreut mittlerweile der Ex-Kölner Peter Stöger den ungarischen Serien- und Rekordmeister. Besonders ihn freut die Rückkehr ins Rheinland sichtlich.