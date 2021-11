Bei den Süddeutschen, die letztmals in ihrer Titelsaison 19/20 ohne Punktverlust durch die Gruppenphase spazierten und die ihre letzte Pleite in der ersten Wettbewerbsphase der Königsklasse im September 2017 kassierten, stellt Coach Julian Nagelsmann nach der 1:2-Auswärtsniederlage beim FC Augsburg ebenfalls viermal um. Anstelle von Upamecano (Gelbsperre) Gnabry (Quarantäne), Sabitzer (muskuläre Probleme) und Richards (Bank) beginnen Davies, Nianzou Kouassi, Tolisso und Coman.

Der FK Dinamo Kiev hat zwar noch eine Chance auf seinen ersten Achtelfinaleinzug seit sechs Jahren, doch der ist bei fünf Punkten Rückstand auf Gruppenplatz zwei nur noch theoretischer Natur. Der ukrainische Meister wartet noch auf seinen ersten internationalen Treffer in der laufenden Saison; dem Auftakt-0:0 gegen den SL Benfica folgte eine 0:5-Klatsche beim FC Bayern München sowie zwei 0:1-Niederlagen beim und gegen den FC Barcelona.

Der FC Bayern München will in der ukrainischen Hauptstadt auch Wiedergutmachung für die jüngste Bundesligapleite am Freitag betreiben. Beim FC Augsburg verlor der Tabellenführer überraschend mit 1:2 und liegt nun nur noch einen Punkt vor Verfolger Borussia Dortmund. Zur Niederlage bei den abstiegsbedrohten Fuggerstädtern trug sicherlich auch die durch die Diskussion um den Impfstatus des fehlenden Joshua Kimmich ausgelöste Unruhe bei.