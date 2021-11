45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Munir tritt diesen...

43 Munir rauscht mit Tempo auf die Box zu und wird von Arnold in einer Entfernung von 25 Metern zu Fall gebracht. Es gibt Freistoß in guter Position!

42 Im Parallelspiel führt der OSC Lille übrigens gegen RB Salzburg und hat die Gruppenführung übernommen.

41 Vor dem Halbzeitpfiff lösen sich auf beiden Seiten etwas die Strukturen und die Spieler können das Mittelfeld nicht mehr durchgehend so kompakt gestalten. Das bietet Möglichkeiten, um gefährlich vor das Tor zu kommen!

39 Wenige Minuten vor der Pause trauen sich die Niedersachsen wieder etwas aus der Deckung. Sie tun das nicht zuletzt auch deshalb, weil die Sevillistas ihnen das gewähren.

37 Fernando Sevilla Gelbe Karte für Fernando (Sevilla FC)

Nach einem frühen Ballverlust muss Fernando im Zentrum einen Gegenangriff unterbinden und hält den vorbeiziehenden Gerhardt an der rechten Schulter fest.

35 Lucas Ocampos profitiert beinahe von einem Stellungsfehler von Brooks, der am Sechzehner unter einem hohen Ball druntertaucht. Bevor der Angreifer entscheidend an die Kugel kommt, ist Pervan zur Stelle und schnappt sie sich!

34 Bezeichnend für das Wolfsburger Angriffsspiel: Brooks hat nahe der Mittellinie das Leder und setzt zu einem druckvollen, halbhohen Pass in die Spitze an. Sein Zuspiel findet aber weit und breit keinen Mitspieler und der Ball ist weg.

32 Nur sehr selten können die Gäste mal einen gegnerischen Angriff früh unterbinden und zum Umschaltspiel ansetzen. Selbst wenn dies heute einmal der Fall war, wurde es bis auf beim Versuch von Nmecha nicht gefährlich.

30 Das Spiel plätschert in diesen Minuten so dahin. Wout Weghorst als vorderster Mann weiterhin zu einem großen Teil der Zeit knapp vor der Mittellinie in der eigenen Hälfte zu finden. So geht es auf die eine, und von dort wieder auf die andere Seite.

28 Immer wieder kombinieren sich die Spanier ohne Probleme bis vor den Wolfsburger Sechzehner. Dort steht der VfL nun aber ziemlich kompakt.

26 Nachdem sich Wolfsburg in der Offensive jetzt auch einmal lautstark zu Wort gemeldet hat, übernimmt wieder Sevilla die Kontrolle und sucht die Lücken in der gegnerischen Hintermannschaft.

23 Was für ein Abschluss! Die erste richtig gute Gelegenheit für den Verein für Leibesübungen! Lukas Nmecha, der in der Offensive noch am meisten Wirbel macht, zieht halbrechts knapp vor der Box einfach mal ab. Und wie! Der Youngster trifft die Kugel mit rechts optimal und befördert das Leder mit Hochgeschwindigkeit auf Bounou zu. Obwohl diese Fackel ziemlich zentral kommt, hat der Keeper so seine Schwierigkeiten und hat Glück, dass er Ball von seiner Faustabwehr an die Latte klatscht und nicht im Netz zappelt.

22 Yannick Gerhardt spielt nahe der Seitenlinie die Kugel ins Aus, der Ball war wohl zu platt und wird gewechselt.

20 Die Niedersachsen haben sich mittlerweile wieder bis zur Mittellinie zurückgezogen, was in Anbetracht des Spielstandes nicht unbedingt nachvollziehbar erscheint.

19 Und die Blanquirrojos machen es aus ihrer Sicht genau richtig, spielen selbst weiterhin aktiv nach vorne.

17 Die Wolfsburger Ausflüge nach vorne häufen sich. So richtig gefährlich wurde es bisher allerdings noch nicht.

15 Die anfängliche defensive Ausrichtung hat nicht ganz funktioniert, die Kohfeldt-Elf muss mutiger werden, und das wird sie auch nach dem Treffer.

12 Joan Jordán Sevilla Tooor für Sevilla FC, 1:0 durch Joan Jordán

Und dann fällt der frühe Führungstreffer für die Hausherren! Beim zweiten Ball nach dem Freistoß, den Standardspezialist Ivan Rakitić erneut aus dem rechten Halbfeld hoch in die Mitte bringt, lassen die Wolfsburger Verteidiger Joan Jordán dort sträflich frei. Der Spanier nutzt die Chance und köpft aus zentraler Position und ungefähr fünf Metern unhaltbar ein.

11 Roussillon hat auf seiner linken Seite im 1-gegen-1 mit Ocampos das Nachsehen und fällt den trickreichen Argentinier. Es gibt Freistoß seitlich des Sechzehners.

9 Pavao Pervan muss zum ersten Mal eingreifen! Die anschließende Ecke von links findet zentral am Fünfer den trotz seiner vergleichsweise geringen Größe kopfballstarken Jules Koundé, dessen Versuch aus wenigen Metern aber deutlich zu zentral und deshalb kein Problem Für Pavao Pervan ist.

8 Papu Gómez lässt auf der linken Außenbahn Ridle Baku alt aussehen, dribbelt auf die Box zu und geht nach einem Kontakt mit Maxence Lacroix zu Boden. Er fordert einem Elfmeter, der erfahrene Schiedsrichter schätzt die Situation aber völlig richtig ein und lässt weiterspielen. Ohnehin wäre es, wenn dann, ein Freistoß gewesen.

6 Den Flankenversuch von Außenverteidiger Gonzalo Montiel von der rechten Seite fängt die Verteidigung um Josuha Guilavogui am kurzen Pfosten ab. Auch der zweite Ball landet beim VfL.

5 Die Hausherren kommen zu Beginn immer wieder spielerisch stark nach vorne und werden teilweise erst zehn Meter nach der Mittellinie so richtig unter Druck gesetzt.

4 Die Wölfe überlassen den Sevillistas in den ersten Minuten größtenteils den Ballbesitz und ziehen sich zunächst bis zur Mittellinie zurück.

2 Eine interessante Eckballvariante!. Nach zwei kurz ausgeführten Doppelpässen, wobei der zweite in der Box klatschen gelassen wird, kommt Papu Gómez halblinks im Strafraum zu einer ersten guten Abschlusssituation! Der Linksschuss aus 15 Metern kann aber von John Anthony Brooks geblockt werden.

1 Die Hausherren spielen in schwarz-weißer Montur, die Wolfsburger halten in dunkelgrünen Jerseys dagegen.

1 In Sevilla rollt der Ball!

1 Spielbeginn

Maximilian Arnold und Ivan Rakitić sind zur Platzwahl beim Schiedsrichtergespann um Cüneyt Çakır. Gleich kann es losgehen!

Die Voraussetzungen versprechen eine hochspannende und hochklassige Fußballpartie, endlich wieder ein Champions-League-Abend!

Für den deutschen Vertreter aus Wolfsburg heißt das: warm anziehen. Seitdem Coach Florian Kohfeldt im Amt ist, läuft es wieder für den aktuell Sechsten der Bundesliga, der danach noch kein Pflichtspiel verloren hat. Wird das nach dem heutigen Abend auch noch so sein? Die kommenden 90 Minuten haben die Antwort parat!

Es ist kein Wunder, dass der spanische Top-Coach eine starbesetzte Elf von Beginn an auf den Platz schickt. In der Königsklasse läuft es noch überhaupt nicht für Los Blanquirrojos - sie warten immer noch auf ihren ersten Sieg in dieser Saison. Der soll heute unbedingt her...

Auch die Hausherren kamen am Wochenende zuhause nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen Deportivo Alavés hinaus, stehen in La Liga aber trotzdem mehr als vernünftig war. Mit 28 Punkten nach 13 Spielen ist der Vorjahresvierte aktuell Real-Madrid-Verfolger Nummer eins. Gegenüber zum Alavés-Spiel rotiert Coach Lopetegui, dem zur Zeit einige elementare Spieler wie En-Nesyri oder Jesús Navas fehlen, auf vier Positionen. Óliver Torres, Rafa Mir, Ex-Bremer Augustinsson (alle Bank) sowie Idrissi müssen weichen. Sie werden von Rakitić, Acuña, Munir und Gómez vertreten.

Im Vergleich zum Unentschieden gegen Bielefeld am vergangenen Samstag nimmt Kohfeldt insgesamt fünf Veränderungen vor. In seinem CL-Debüt vertritt Pavao Pervan den aufgrund einer COVID-Infektion ausfallenden Koen Casteels. Auch der angeschlagene Renato Steffen nicht zur Verfügung, für ihn beginnt Aster Vranckx. Sebastiaan Bornauw, Kevin Mbabu und Paulo Otávio nehmen zunächst auf der Bank Platz. Für sie beginnen Josuha Guilavogui, Maxence Lacroix und Jérôme Roussillon.

Mit den Sevillistas bekommt sie es heute aber mit keinem geringeren, als dem amtierenden Europa-League-Sieger zu tun, der seine unschöne Lage heute tunlichst verändern möchte!

Beim aktuellen Stand hat die Truppe um Trainer Florian Kohfeldt noch ziemlich gute Karten. Um diese auch vor der letzten Partie der Gruppenphase in der Hand haben zu können, darf sie heute im Ramón Sánchez Pizjuán eigentlich auf keinen Fall verlieren.

Es ist weiterhin denkbar eng in der Wolfsburger Gruppe G: den Ersten, RB Salzburg, trennen am vorletzten Spieltag nur vier Zähler vom FC Sevilla auf dem vierten Rang. Dank eines besseren Torverhältnisses steht der OSC Lille bei gleicher Punktzahl von fünf knapp über den Wölfen auf dem zweiten Platz. Nach dem heutigen Abend kann das logischerweise aber schon wieder ganz anders aussehen, was dieser Gruppe eine immense Spannung verleiht!