39 Edson Álvarez Ajax Gelbe Karte für Edson Álvarez (AFC Ajax)

Álvarez' Schubser gegen Bellingham hat Dortmunds Konter nicht ausbremsen können. Wegen seiner taktischen Natur gibt es hinterher aber trotzdem die Gelbe Karte.

39 Reus schnuppert am schnellen Doppelpack! Am Ende eines schnellen Gegenstoßes visiert er nach Brandts Kurzpass aus halbrechten 15 Metern mit dem linken Innenrist die obere linke Ecke an. Der Schuss ist nur etwas zu hoch angesetzt.

37 Marco Reus Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Marco Reus

Kapitän Reus bringt den BVB in Front! Er schießt mit dem rechten Innenrist auf die auf die halbhohe linke Ecke. Pasveer ist mit dem Fingerspitzen der rechten Hand noch am Ball, kann den Einschlag aber nicht verhindern.

36 ... und er zeigt auf den Punkt: Es gibt Strafstoß für Dortmund! Mazraoui ist Bellingham wohl in die Hacken gelaufen, hat den Engländer leicht berührt.

36 Nach einem mutmaßlich Foul Mazraouis an Bellingham wird Referee Oliver vom VAR in die Review-Arena gerufen...

35 Hazard wird aus taktischen Gründen in den vorzeitigen Feierabend geschickt. Pongračić übernimmt Hummels' Platz in der Innenverteidigung.

34 Marin Pongračić Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Marin Pongračić

34 Thorgan Hazard Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Thorgan Hazard

31 ... die Entscheidung steht! Nach längerem Kontakt mit dem VAR will der englische Unparteiische seine ursprüngliche Strafe nicht ändern. Hummels versteht die Welt nicht mehr, muss seinen Platzverweis aber natürlich akzeptieren.

29 Mats Hummels Dortmund Rote Karte für Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Referee Oliver schickt Hummels mit einer glatten Roten Karte vom Feld! Der deutsche Nationalspieler hat im Mittelfeld gegen Antony zwar eine riskante, seitliche Grätsche ausgepackt, die auf den ersten Blick ziemlich brutal aussieht. Getroffen hat er weder den Ball noch den Brasilianer...

27 Reus gegen Pasveer! Dortmunds Kapitän taucht auf halblinks vor der letzten gegnerischen Linie auf und tankt sich in den Sechzehner. Bei verdeckter Schussbahn feuert er den Ball aus gut 14 Metern auf die untere rechte Ecke. Pasveer wehrt mit einem starken Reflex zur Seite ab.

24 Nach Hallers flacher Rücklage aus dem Sechzehnerzentrum zirkelt Gravenberch den Ball aus 17 Metern auf die untere rechte Ecke. Kobel taucht schnell ab und pariert zur Seite. Ein Treffer hätte wegen einer Abseitsstellung Hallers allerdings ohnehin nicht gezählt.

22 Den Weiß-Roten reicht übrigens ein Unentschieden zum vorzeitigen Achtelfinaleinzug, sollte Sporting gegen Beşiktaş einen Sieg verpassen. In Lissabon steht es zu diesem Zeitpunkt ebenfalls noch 0:0.

19 Haller mit der ersten Annäherung des AFC! Nach einem Missverständnis im Dortmunder Abwehrzentrum legt Tadić für den Ex-Frankfurter ab, der aus mittigen 18 Metern mit dem rechten Innenrist den rechten Winkel anvisiert. Der abgefälschte Ball verfehlt diesen um etwa einen halben Meter.

17 Über Mazraoui und Blind bringt Ajax seine ersten beiden Flanken in den Dortmunder Sechzehner zustande. Der BVB kann diese durch Akanji und Torhüter Kobel aber souverän verteidigen.

15 Bellingham dribbelt über links hinter die gegnerische Abwehrkette und passt auf Höhe der Fünferkante flach vor den kurzen Pfosten. Hazard will von dort mit der Hacke direkt abnehmen, doch sein Bewacher Timber kann dies verhindern.

12 Das ten-Hag-Team ist noch nicht wirklich in dieser Begegnung angekommen. Nur selten gelingt der Aufbau insofern, dass es der Gast mit flachen Pässen über die Mittellinie schafft.

9 Bellingham mit der Großchance zum frühen 1:0! Nachdem ein Flugball aus der eigenen Hälfte zu Hazard durchgerutscht ist, lässt sich dieser vom herauslaufenden Keeper Pasveer zwar weit nach links abdrängen, macht den Ball mit einer Flanke nach innen aber wieder scharf. Bellingham nickt aus acht Metern bei leichter Bedrängnis knapp neben den halbleeren Kasten.

7 Bellingham treibt den Ball über den halblinken Korridor mit hohem Tempo nach vorne und spielt zentral vor dem Sechzehner zu Kapitän Reus. Dessen Rechtsschuss aus gut 19 Metern kann der vorrückende Innenverteidiger Timber blocken.

5 Dortmund gibt in den ersten Momenten den Takt vor, startet mit hoher Passpräzision in den Abend. Wie im Hinspiel sind die Weiß-Roten ganz zu Beginn etwas zurückhaltend.

2 Nach 70 Sekunden verzeichnet der BVB die erste Chance! Hummels befördert Brandts Freistoßflanke von der rechten Außenbahn aus mittigen 13 Metern unbewacht per Kopf in Richtung des rechten Winkels. Der Ball rauscht nur knapp über die Latte hinweg.

1 Dortmunds Revancheversuch gegen Ajax – Durchgang eins im Signal-Iduna-Park ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Die Champions-League-Hymne ertönt.

Vor wenigen Augenblicken haben die Mannschaften die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Bei den Niederländern, die heute erstmals in ihrer Vereinsgeschichte den vierten Sieg im vierten Champions-League-Gruppenspiel einfahren können und die vier ihrer jüngsten sechs Gastspiele bei Bundesligisten verloren, stellt Coach Erik ten Hag nach dem torlosen Auswärtsunentschieden bei Heracles Almelo ebenfalls einmal um. Mazraoui verdrängt Rensch auf die Bank.

Auf Seiten der Westfalen, die wettbewerbs- und saisonübergreifend ihre letzten 13 Partien vor heimischer Kulisse allesamt für sich entschieden und die den Einzug in das Champions-League-Achtelfinale letztmals vor vier Jahren verpassten, hat Trainer Marco Rose im Vergleich zum 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Köln eine personelle Änderung vorgenommen. Anstelle von Pongračić beginnt Tigges.

Der AFC Ajax kann es heute dem FC Bayern München und dem Juventus FC gleichtun und als drittes Team bereits am 4. Gruppenspieltag das Achtelfinalticket lösen. Dies ist möglich, weil der niederländische Meister vor dem Sieg gegen Borussia Dortmund auch beim Sporting CP (5:1) und gegen den Beşiktaş (2:0) gewonnen hatte. In der Eredivise halbierte sich der Vorsprung der Godenzonen auf die Verfolger am Wochenende durch ein torloses Remis bei Heracles Almelo.

In der Bundesliga hat Borussia Dortmund zuletzt Arbeitssiege beim DSC Arminia Bielefeld (3:1) und gegen den 1. FC Köln (2:0) gefeiert; zwischendurch wurde Zweitligaschlusslicht FC Ingolstadt 04 in der 2. Runde des DFB-Pokals glanzlos mit 2:0 geschlagen. Ohne Goalgetter Haaland muss sich der BVB dieser Tage seine Erfolgserlebnisse erkämpfen, bekommt dies mit etwas Spielglück aber ziemlich konstant auf die Reihe.

Gestern vor zwei Wochen hat die Amtszeit Marcos Rose als Trainer von Borussia Dortmund die erste große Erschütterung erlitten, denn bei der auch in der Höhe verdienten 0:4-Niederlage beim AFC Ajax wurden die Schwarz-Gelben zeitweise vorgeführt. Heute will der Tabellenzweite der Bundesliga unter Beweis stellen, dass die 90 Minuten in Amsterdam nur ein Ausrutscher waren, und mit einem Dreier möglichst dafür sorgen, dass der Sporting CP auf Abstand gehalten wird.