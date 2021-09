55 Timo Werner läuft gegen die extrem tiefstehende Liechtensteiner Abwehr bereits zum dritten Mal ins Abseits. Das ist ein bisschen sinnbildlich für die Einfallslosigkeit im deutschen Spiel.

52 Leroy Sané schlägt dafür mal eine ordentliche Flanke und findet in der Mitte Kimmich. Der Münchner steigt zehn Meter vor der Kiste völlig unbedrängt hoch und köpft 20 Meter rechts vorbei.

50 Linksverteidiger Robin Gosens hat überhaupt keine defensiven Aufgaben und wird vorne immer wieder eingebunden. Allerdings hat der 27-Jährige mit seinen Hereingaben bisher kein Glück und kommt selten durch.

47 Liechtenstein spielt tatsächlich eine Art Angriff! Frommelt wird tief geschickt, hat im Laufduell mit Kehrer aber keine Chance. Zudem hat Leno aufgepasst, kommt weit raus und klärt.

46 Ohne personelle Veränderungen geht es in den zweiten Durchgang.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Die erste DFB-Halbzeit unter Hansi Flick endet mit einer knappen 1:0-Führung gegen den Fußballzwerg Liechtenstein. Nach gutem Beginn mit zwei dicken Chancen in den ersten sechs Minuten tat sich die DFB-Elf gegen couragiert verteidigende Liechtensteiner lange schwer. Ein Pfostenkopfball von Gosens war neben dem Treffer von Werner (41.) die beste Chance. Ansonsten war viel Leerlauf im deutschen Spiel und von dem von Flick geforderten Tempo wenig zu sehen. Gegen offensiv überhaupt nicht stattfindende Gastgeber belagerte Deutschland zwar durchgehend den Strafraum, kam aber nur selten zum Abschluss. Da ist für die zweiten 45 Minuten auf jeden Fall noch Luft nach oben.

45 Ende 1. Halbzeit

44 İlkay Gündoğan will es wissen und zieht bereits zum vierten Mal aus der Entfernung ab. Auch diesmal rausch der Ball deutlich links vorbei.

41 Timo Werner Deutschland Tooor für Deutschland, 0:1 durch Timo Werner

Fünf Minuten vor der Pause trifft Werner zur erlösenden Führung! Musiala zieht mit Tempo von links nach innen und steckt durch in den Lauf von Werner, der noch einen Gegenspieler überläuft und dann vor Büchel auftaucht. Durch die Beine des herausstürzenden Keepers trifft der Stürmer vom Chelsea FC zum 0:1.

38 Es ist vielleicht noch etwas zu früh, um von Verzweiflung zu sprechen, aber einfallsreich ist das keinesfalls, was Deutschland hier spielt. Sané versucht es zweimal mit der Brechstange aus der Distanz und wird zweimal geblockt. Anschließend jagt Gündoğan das Leder aus 20 Metern in den dritten Stock.

35 Gosens hat Glück, dass er nach einer rüden Grätsche an der Außenlinie keine Gelbe Karte sieht. Der Linksfuß von Atalanta Bergamo ist als einer von fünf deutschen Spielern vorbelastet und wäre bei einer weiteren Verwarnung gesperrt.

33 Gündoğan bekommt den nächsten Abschluss serviert, rutscht bei seinem Versuch aus 18 Metern aber aus und verfehlt erneut klar.

31 Nach einem Einwurf auf der linken Seite schlägt Aron Sele den Ball aus über 40 Metern einfach mal hinter das deutsche Tor. Das dürfte als erster Torschuss für Liechtenstein zählen.

30 Ridle Baku macht auf der rechten Bahn bisher nicht den glücklichsten Eindruck. Erst läuft der Wolfsburger schon vor dem Zuspiel von Havertz klar ins Abseits, dann rennt er auch noch mit dem Ball ins Aus.

27 Insgesamt ist das deutsche Spiel einfach zu statisch. Leroy Sané tänzelt vor dem Strafraum vor vier Liechtensteinern rum, kommt aber überhaupt nicht vorwärts. Es bietet sich aber auch niemand an. Da muss mehr Tempo und Kreativität rein ins Spiel.

24 Jamal Musiala zeigt mal seine Klasse und lupft die Kugel zwischen zwei Gegenspielern hindurch in den Strafraum. Joshua Kimmich will es direkt versuchen, schlägt aber ein Luftloch.

22 Das Spiel findet ausschließlich in der liechtensteinischen Hälfte statt. Defensiv wird die DFB -Elf überhaupt nicht gefordert. Dafür ist es offensiv trotz aller Überlegenheit gegen einen Gegner, bei dem fast nur Amateure spielen, noch zu wenig.

19 Pfosten! Nach einer abgewehrten Ecke macht Kimmich den Ball noch mal scharf und chippt ihn von halbrechts in die Box. Gosens läuft ein, kriegt am Elfer den Kopf dran und nickt ans linke Alu!

16 Weil es mit dem Klein-Klein-Gespiele einmal mehr nicht hinhaut, versucht es İlkay Gündoğan mal aus der Distanz. Der Mittelfeldmann von Manchester City trifft den Ball aber nicht voll und jagt ihn weit links vorbei.

14 Liechtenstein verteidigt tatsächlich mit allen zehn Feldspielern im oder am eigenen Sechzehner. da ist es natürlich auch nicht ganz einfach, die entscheidende Lücke zu finden.

12 Im letzten Drittel spielt es die deutsche Elf noch etwas zu kompliziert. Meist ist es ein Pass oder ein Haken zu viel, sodass weitere Abschlüsse ausbleiben.

9 Der zweite Eckball von Joshua Kimmich kommt etwas besser, ist aber sichere Beute für Benjamin Büchel.

7 Die Führung liegt in der Luft! Wieder wird Sané links tief geschickt und findet in der Mitte Werner. Nach Doppelpass mit Havertz zieht der Ex-Leipziger aus fünf Metern mit links ab und scheitert ebenfalls an Büchel.

4 Erste richtig gute Chance für den DFB! Gosens schickt den genau rechtzeitig startenden Sané über links in die Box und der Münchner legt clever in den Rückraum für seinen Teamkollegen Kimmich ab. Aus neun Metern kommt der Kapitän aber nicht an Keeper Benjamin Büchel vorbei.

3 Robin Gosens kriegt gleich mal einen Fuß im Gesicht ab und muss kurz behandelt werden. Anschließend gibt es den ersten Eckball für Deutschland, den Kapitän Kimmich aber direkt ins Toraus befördert.

1 Der Ball rollt! Deutschland spielt wie üblich in Schwarz und Weiß, Liechtenstein in Blau-Rot.

1 Spielbeginn

Geleitet wird die Partie vom portugiesischen Trio aus Schiedsrichter Fábio Veríssimo und seinen Assistenten Bruno Jesus und Pedro Martins. Die drei haben den Rasen im Kybunpark von St. Gallen gemeinsam mit den Teams auch bereits betreten und sich zur Hymne aufgereiht. In wenigen Minuten geht's los mit dem ersten DFB-Auftritt unter Hansi Flick!

Noch ein paar Worte zur Mannschaft der Nummer 189 der FIFA-Weltrangliste: Bekannte Namen gibt es im Kader von Coach Martin Stocklasa kaum. In Deutschland dürfte Stürmer Yanik Frick vom Regionalligisten Energie Cottbus dem einen oder anderen Fan ein Begriff sein. Einige Spieler kicken in der schweizerischen zweiten Liga, der Großteil aber daheim in Liechtenstein.

Auch wenn man bei der Nationalmannschaft zuletzt fast vor jedem Gegner zittern musste, sollte Liechtenstein für den DFB nicht zur Stolperfalle werden. In vier Partien gegen den Fußballzwerg aus Mitteleuropa hat Deutschland ein Torverhältnis von 27:3 herausgeschossen. Das "knappste" Resultat war ein 4:0 in der Qualifikation zur WM 2010. Die Liechtensteiner haben auch in dieser Runde noch nicht viel gerissen und sind nach drei Spielen mit null Punkten und 1:10 Toren Tabellenletzter.

Eines dürfte klar sein: Nach den teilweise unerträglich lahmen Auftritten in den letzten Jahren der Ära Löw wird es unter Flick wieder Vollgasfußball geben. Denn genau dafür stand der 56-Jährige schon in seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister. Hohes Pressing, intensives Gegenpressing, schnelles Umschaltspiel und hohes Tempo mit dem Ball gehören zu Flicks Spielphilosophie. Der Coach gab sich im Vorfeld seiner Mission optimistisch. "Die Mannschaft zerreißt sich für Deutschland. Das ist das A und O. Ich bin sehr überzeugt von diesem Team", stellte der neue Bundestrainer klar.

Am Ende des letzten Qualifikationsspiels gegen Nordmazedonien stand Ende März eine 1:2-Heimniederlage zu Buche. Mit sechs Zählern nach drei Partien liegt Deutschland in der Gruppe J hinter den noch verlustpunktfreien Armeniern und Nordmazedonien auf Rang drei. Panik ist in dieser insgesamt mehr als machbaren Gruppe sicher noch nicht angesagt, aber nach dem letzten Ausrutscher müssen nun schon Resultate her, damit es am Ende keine Zitterpartie wird.

Nicht nur der Trainer ist also neu, auch das Personal auf dem Platz. Toni Kroos ist nach dem EM-Aus aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Thomas Müller fehlt bei den drei anstehenden Quali-Spielen ebenso verletzungsbedingt wie Mats Hummels. Dessen Dortmunder Mitspieler Marco Reus ist wieder dabei, Ex-Teamkollege Mario Götze hingegen nicht. Neu im Kreise der Nationalmannschaft sind die von Flick berufenen Karim Adeyemi, David Raum und Nico Schlotterbeck.

Gleich mal ein Blick auf die erste Aufstellung des neuen Bundestrainers: Bernd Leno hütet das Tor für den verletzten Manuel Neuer, davor verteidigen in einer Viererkette Robin Gosens, Niklas Süle, Thilo Kehrer und Ridle Baku. Die Zentrale wird vom neuen Kapitän Joshua Kimmich und İlkay Gündoğan besetzt, davor agiert überraschend Jamal Musiala neben Kai Havertz und Leroy Sané. Ganz vorne versucht sich im 4-2-3-1 Timo Werner.

Nach 15 Jahren Jogi Löw steht nun also ein Neuer an der Seitenlinie. Wobei neu nicht ganz richtig ist, denn Hansi Flick hat als Assistenztrainer bereits großen Anteil am Erfolg der Ära Löw gehabt. Nun aber hat der ehemalige Bayern-Coach das Zepter selbst in der Hand und soll die Nationalelf nach den peinlichen Auftritten bei der WM 2018 und der EM 2020 wieder in die Erfolgsspur führen. Da es noch kein Testspiel unter dem neuen Trainer gab, kommt es ganz gelegen, dass es mit Liechtenstein gegen einen Gegner geht, der Deutschland kaum ernsthaft fordern dürfte.