In den letzten vier Partien der Hinrunde unter Neu-Coach Tayfun Korkut konnte sich Hertha BSC zumindest etwas stabilisieren und verschaffte sich mit sieben Punkten etwas Luft im Tabellenkeller. Vor allem der 3:2-Erfolg am 17. Spieltag gegen Borussia Dortmund ließ die Berliner mit ordentlich Selbstvertrauen in die Winterpause gehen. Zudem könnten die Hauptstädter mit einem Dreier den dritten Heimsieg in Folge einfahren, was zuletzt zum Saisonstart 2018/19 gelang. "Auf uns kommt ein Gegner zu, der uns bis zur letzten Sekunde fordern und wenig Pausen gönnen wird. Wir müssen an unser eigenes Spiel glauben und auch auf den Platz bringen. An den Mut, die Spielfreude und die Aktivität der vergangenen Heimspiele wollen wir anknüpfen", so Korkut.