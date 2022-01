45 Und auch die Bayern haben nochmal eine Riesenchance! Lewandowski wird mit einem weiten Schlag hinter die aufgerückte Kette der Fohlen geschickt. Auf der linken Seite lässt er Elvedi stehen und zieht beinahe von der Grundlinie aus ab. Die Kugel klatscht zunächst an den rechten Pfosten und dann vor die Füße von Müller. Doch Ginter steht goldrichtig und verhindert kurz vor der Linie das 2:2!

45 Es gibt nochmal 120 Sekunden obendrauf.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Beinahe das 3:1! Kramer hat vor dem Strafraum etwas zu viel Platz und legt rechts in den Sechzehner zu Embolo. Der Schweizer zieht aus spitzem Winkel hoch auf das kurze Eck, doch Ulreich fährt reaktionsschnell die linke Hand aus und kann parieren. Stark gehalten!

43 Neuhaus tankt sich über links schön in den Strafraum durch und taucht frei vor Ulreich auf. Der Mittelfeldmann scheitert aber am Keeper, doch ein Treffer hätte nicht gezählt, denn Siebert ahndet ein Handspiel des Gladbachers im Vorfeld.

41 Wenige Minuten noch bis zur Pause. Die Münchener kommen seit dem Ausgleichstreffer nicht mehr flüssig ins Angriffsspiel.

38 Wieder macht Lainer über den rechten Flügel Tempo nach vorne und flankt aus vollem Lauf in Richtung Elfmeterpunkt. Pavard ist aber zur Stelle und klärt per Kopf vor Koné.

36 Mit der Führung im Rücken ziehen sich Gladbacher nun erstmal wieder etwas tiefer in die eigene Hälfte zurück.

34 Der Rekordmeister ist um eine Antwort bemüht. Gnabrys Flanke von der rechten Bahn wird aber abgefälscht. So kann Sommer aus seinem Tor eilen und sich das Leder vor dem einlaufenden Lewandowski schnappen.

31 Stefan Lainer M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:2 durch Stefan Lainer

Und wie! Mit der zweiten richtigen Chance drehen die Fohlen das Spiel! Netz bringt einen Eckball von der rechten Seite mit Schnitt auf den kurzen Pfosten, wo Rechtsverteidiger Lainer vor Pavard an die Kugel kommt und aufs linke Eck köpft. Erneut ist Ulreich am Ball, doch erneut muss sich der FCB-Schlussmann geschlagen geben.

30 Kann die Borussia aus dem überraschenden Ausgleichstreffer nun weiteren Mut schöpfen?

27 Florian Neuhaus M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:1 durch Florian Neuhaus

Aus dem Nichts der Ausgleich für die Borussia! Lainers Flanke von der rechten Seite kann Embolo am langen Pfosten nicht kontrollieren. Kimmich geht dazwischen, produziert aber einen Querschläger im eigenen Strafraum, der genau vor den Füßen des freistehenden Neuhaus landet. Dieser nimmt die Kugel aus zehn Metern volley und netzt flach unten links ein! Ulreich ist zwar noch leicht dran, kann den Einschlag aber nicht mehr verhindern.

25 Kimmich zieht einen Freistoß aus dem Halbfeld lang auf den rechten Pfosten, wo Tillman per Kopf wieder ins Zentrum legt. Sommer ist aber auf dem Posten und schnappt sich den Ball.

23 Sabitzer schaltet sich mal offensiv mit ein, zieht ins Zentrum und feuert aus 27 Metern einfach mal drauf. Die Kugel fliegt nur knapp links über den Querbalken.

20 Die bislang bessere Mannschaft ist also verdient in Führung gegangen. Denn im Gegensatz zu den Gästen macht der FCB deutlich mehr für das Spiel.

18 Robert Lewandowski Bayern Tooor für Bayern München, 1:0 durch Robert Lewandowski

Das 1:0 für die Bayern und das hatte sich angedeutet! Süle eröffnet das Spiel mit einem Zuspiel auf die rechte Seite, wo Gnabry sofort ins Zentrum zu Müller klatschen lässt. Der heutige Kapitän setzt mit dem ersten Kontakt Lewandowski in der Box in Szene. Der Pole dreht sich elegant um Elvedi in den freien Raum und vollendet aus 13 Metern halbrechter Position wuchtig in die kurze Ecke! Ein toller Angriff des Rekordmeisters und der 20. Saisontreffer von Bayerns Nummer 9!

16 Im Aufbau werden die Fohlen vom Tabellenführer schon im eigenen Strafraum unter Druck gesetzt und hat somit Schwierigkeiten geordnet nach vorne zu kommen.

14 Die erste gute Chance für den Rekordmeister! Ein abgefälschter Pass landet eher zufällig im Lauf von Lewandowski, der halblinks in der Box Ginter mit einem Haken stehen lässt und aus 14 Metern abzieht. Sommer bekommt rechtzeitig die Beine zu und kann parieren.

11 Die Bayern kontrollieren in der Anfangsphase die Partie. Gladbach zieht sich eher zurück und wurde offensiv noch nicht auffällig.

8 Sabitzer bleibt mit seiner Ausführung zunächst in der Mauer hängen, doch die Kugel prallt vor die Füße von Gnabry, der sofort abzieht. Sommer kann den wuchtigen Flachschuss aus 17 Metern zur Seite abwehren.

7 Elvedi kommt im Zweikampf gegen Lewandowski zu spät. Es gibt Freistoß für die Bayern aus 24 Metern Torentfernung in zentraler Position.

5 Sommer trennt sich vor dem eigenen Strafraum erst im letzten Moment vom Ball und wird dann von Lewandowski unsanft zu Boden gecheckt. Der Gladbacher Keeper steht aber schnell wieder auf den Beinen.

3 Nagelsmann hat seine Elf in einem 4-2-3-1 angeordnet. Sabitzer hilft dafür heute auf der linken Defensivposition aus, Kimmich auf rechts. Gladbach formiert sich in der Anfangsphase in einem 3-4-3.

1 Der Ball rollt im Münchener Schneetreiben! Die Gäste haben in weißen Trikots angestoßen, die Bayern sind in Rot gekleidet.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter der heutigen Partie ist Daniel Siebert. Ihm assistieren an den Seitenlinien Lasse Koslowski und Jan Seidel. VAR ist Bastian Dankert.

Mut schöpfen können die Gladbacher aber aus den bisherigen Auftritten in dieser Spielzeit gegen den Rekordmeister. Neben dem 1:1 in der Hinrunde, kegelte die Hütter-Elf den FCB mit einem 5:0 aus dem DFB-Pokal. Zudem weisen die Gäste seit 2014 die mit Abstand beste Bilanz aller Bundesligisten gegen die Bayern auf. Gerade mit Blick auf das krachende Pokalaus sind die Hausherren also auf Wiedergutmachung aus. "Ich habe schon so leichte Revanchegedanken. Scheiß auf die Umstände. Das sollte nicht so stehen bleiben", formulierte Julian Nagelsmann angriffslustig.

Bei der Borussia nimmt Hütter gegenüber dem letzten Spiel des Jahres 2021 bei der TSG Hoffenheim ebenfalls fünf Wechsel vor. Comebacker Jantschke, Elvedi, Netz, Koné und Neuhaus ersetzen Bensebaini (Afrika-Cup), Scally, Zakaria (beide Corona-Infektion), Thuram und Herrmann (beide Bank).

Die Gäste aus Gladbach hingegen kämpfen zum Start der Rückserie vor allem gegen ihren Negativlauf. Aus den letzten fünf Ligaspielen gab es nur einen Zähler, der letzte Sieg geht bereits auf den 20. November gegen Schlusslicht Greuther Fürth zurück. Mit lediglich 19 Punkten liegen die Fohlen zudem nur knapp vor dem Relegationsrang. "Natürlich kennen wir die Tabelle und wissen, dass die Situation nicht ungefährlich ist. Wir wollen in der Rückrunde eine Aufholjagd starten. Dafür müssen wir uns in gewissen Dingen verbessern", sagte Trainer Adi Hütter im Vorfeld und warnte zudem trotz der angespannten personellen Lage vor einer weiterhin starken Mannschaft des FC Bayern.

Somit ergibt sich die immer noch sehr schlagkräftige Aufstellung des FC Bayern fast von selbst. Im Vergleich zum Hinrundenabschluss gegen den VfL Wolfsburg (4:0) sind Ulreich, Süle, Rückkehrer Kimmich, Sabitzer sowie Tillman anstelle von Neuer, Upamecano, Hernández, Davies sowie Sané dabei. Beim Blick auf die Ersatzbank zeigt sich aber die Personalnot. Bundesligaetablierte Kräfte fehlen dem Rekordmeister dort gänzlich.

Die Vorbereitung des FC Bayern auf den Rückrundenauftakt wurde durch etliche Corona-Fälle enorm beeinträchtigt. Gleich neuen Spieler fallen aufgrund eines positiven Corona-Tests aus, darunter etliche Stammspieler wie Neuer, Davies, Upamecano, Hernández, Coman oder Sané. Da zudem auch Choupo-Moting und Sarr (beim Afrika-Cup) sowie Goretzka und Stanišić (verletzungsbedingt) ausfallen, tritt der Rekordmeister mit einem extrem ausgedünnten Aufgebot an. Eine Spielverlegung, die mit der DFL und Gladbach diskutiert wurde, wurde nicht umgesetzt. Bayerns Coach Nagelsmann zeigte sich auf der Pressekonferenz aber von der Thematik unbeeindruckt: "Ich bin keiner, der rumheult, das war ich noch nie. Es gibt sicherlich auch mal Klubs, die nach München fahren und sagen, es ist eigentlich ungerecht, dass wir gegen diese Weltauswahl spielen müssen."