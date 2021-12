90 Chris Richards Hoffenheim Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:2 durch Chris Richards

Hoffenheim schlägt Freiburg in der Schlussminute! Ein Lucky Punch für drei Punkte! Raum bringt den Eckball von links, bei dem Richards Gegenspieler Schlotterbeck wegdrückt und mit einem wuchtigen Kopfball einnetzt!

90 Nach einem Freistoß von Rudy gibt es nochmal eine Ecke für die TSG. In der 94. Minute!

90 In der umkämpften und eher zähen 2. Halbzeit laufen nun die letzten zwei Minuten. Bleibt es beim 1:1?

90 Sallai will das Traumtor! Der Ungar kommt unverhofft zum Ball, da Höler die Kugel auf den Hinterkopf fällt. Sallai holt daraufhin aus 20 Metern zum Kunstschuss aus und nagelt den Ball links in die Werbebande.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

89 Sebastian Rudy Hoffenheim Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Sebastian Rudy

89 Diadié Samassékou Hoffenheim Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Diadié Samassékou

89 Sargis Adamyan Hoffenheim Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Sargis Adamyan

89 Ihlas Bebou Hoffenheim Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Ihlas Bebou

89 Die Freiburger sind in den umkämpften Schlussminuten einen Tick fitter und nehmen nochmal Anlauf. Der der TSG bereitet Hoeneß einen abschließenden Doppelwechsel vor.

87 Lukas Kübler Freiburg Gelbe Karte für Lukas Kübler (SC Freiburg)

Kurz nach seiner guten Gelegenheit sieht Freiburgs Kübler jetzt die Gelbe Karte.

85 Großchance für Kübler! Dusel für Hoffenheim: Die Gäste bekommen eine gechippte Flanke von Jeong nicht vollständig geklärt und übersehen im Sechzehner Kübler. Der Freiburger ballert sofort auf die Kiste und scheitert am mitspielenden Baumann, der sich groß macht und mit seinem Körper das 2:1 verhindert. Dazu hat Hoffenheim Glück, dass der Schiri einen Hand-Kontakt von Raum nicht weiter überprüft.

84 Woo-yeong Jeong Freiburg Einwechslung bei SC Freiburg: Woo-yeong Jeong

84 Vincenzo Grifo Freiburg Auswechslung bei SC Freiburg: Vincenzo Grifo

82 Gibt es noch einen Sieger im badischen Derby? Die TSG Hoffenheim ist durch den auffälligen Baumgartner wieder stürmischer unterwegs und schnuppert in Freiburg am späten Auswärtssieg.

80 Kevin Vogt Hoffenheim Gelbe Karte für Kevin Vogt (1899 Hoffenheim)

Vogt foult Höler und sieht seine viert Gelbe in der laufenden Saison.

79 Drei Baumgartner-Chancen in vier Minuten! Nach bereits zwei guten Gelegenheiten holt der Österreicher jetzt auch noch zum Fernschuss aus. Flekken muss liefern und entschärft den hohen Gewaltschuss aus 25 Metern mit den Fingerspitzen.

78 Wieder Baumgartner! Die TSG bleibt in der Offensive und erhöht den Druck. Nach einer Hereingabe von rechts überlässt Richards auf engstem Raum für Baumgarnter. Der Österreicher nimmt die Kugel aus der Drehung mit und scheitert mit einem harten Abschluss an Flekken, der sofort zur Stelle ist.

76 Janik Haberer Freiburg Einwechslung bei SC Freiburg: Janik Haberer

76 Maximilian Eggestein Freiburg Auswechslung bei SC Freiburg: Maximilian Eggestein

76 Roland Sallai Freiburg Einwechslung bei SC Freiburg: Roland Sallai

76 Kevin Schade Freiburg Auswechslung bei SC Freiburg: Kevin Schade

76 Keven Schlotterbeck Freiburg Einwechslung bei SC Freiburg: Keven Schlotterbeck

76 Nico Schlotterbeck Freiburg Auswechslung bei SC Freiburg: Nico Schlotterbeck

75 Die beste Torchance der Hoffenheimer in der 2. Halbzeit! Raum dreht auf der linken Seite auf und flankt zentral in den Fünfer. Baumgarnter setzt sich von der SC-Abwehr ab und nickt den Ball mit Wucht nur knapp über die Latte!

75 Freiburg ist aktuell nur zu zehnt. Schlotterbeck ist bereits in der Kabine, doch ein Ersatzspieler steht noch nicht parat.

73 Hoher Einsatz: Schlotterbeck verletzt sich bei seiner Klärung und muss sogar ausgewechselt werden. Kurz nach der Aktion gestikuliert der Freiburger aber trotz schmerzverzerrtem Gesicht Richtung Schiri und will unbedingt klar machen, dass er den Ball gespielt hat.

71 Beide Spieler rauschen bei der Aktion heftig zusammen und müssen länger behandelt werden. Das Tackling von Schlotterbeck ist ist hart, aber noch im Rahmen.

70 Glanztat von Schlotterbeck! Rutter tanzt Schade aus und ist nach einem flotten Doppelpass bereits im SC-Strafraum. Kurz vor dem Tor eilt Schlotterbeck herbei und blockt den Franzosen in höchster Not mit einem Monster-Tackling ab!

70 20 Minuten sind noch auf der Uhr und so langsam wird die Punkteteilung immer realistischer. Beide Teams neutralisieren sich fortlaufend und wollen auch nicht unnötig ins Risiko gehen.

68 Christoph Baumgartner Hoffenheim Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Christoph Baumgartner

68 Andrej Kramarić Hoffenheim Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Andrej Kramarić

68 Pavel Kadeřábek Hoffenheim Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Pavel Kadeřábek

68 Kevin Akpoguma Hoffenheim Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Kevin Akpoguma

67 Die TSG ruft den nächsten Angriff aus und probiert es auf der rechten Seite mit einem Vorstoß von Akpoguma. Die Flanke des Hoffenheimers kommt zu ungenau und landet in den Armen von Flekken.

64 Der Elfer war in dieser eng geführten 2. Halbzeit natürlich die große Chance für den Sport-Club. So bleibt es beim 1:1, das mittlerweile ein wenig an die Schach-WM erinnert...

62 Vincenzo Grifo Freiburg Elfmeter verschossen von Vincenzo Grifo, SC Freiburg

Baumann ahnt die Ecke und hält den Strafstoß! Grifo haut den Ball mit Wucht nach rechts und scheitert an Baumann, der das Leder mit einer starken Parade von der Linie kratzt. Starke Rettungstat vom TSG-Schlussmann!

61 Kevin Akpoguma Hoffenheim Gelbe Karte für Kevin Akpoguma (1899 Hoffenheim)



61 Elfmeter für Freiburg! Akpoguma nimmt links im Sechzehner die Verfolgungsjagd von Günter auf und entscheidet sich zu früh für eine Grätsche. Günter wird klar getroffen, geht zu Boden und der Schiri zeigt auf den Punkt!

59 Gute Freistoßchance für Hoffenheim! Der Schiedsrichter lässt zunächst einen harten Einsatz von Richards gegen Höler laufen und zeiht damit den Unmut der Breisgauer auf sich. Danach nimmt Bebou einen Kontakt dankend an und holt einen Freistoß aus 20 Metern heraus. Was macht die TSG aus dem Standard?

57 Hoffenheim fehlt in der 2. Halbzeit bei den Angriffen ebenfalls das nötige Tempo und ist derzeit auch eher harmlos. Andrej Kramarić will vom linken Flügel mit einer schwungvollen Hereingabe für mehr Torgefahr sorgen und zwirbelt den Ball direkt auf den Kopf von Philipp Lienhart.

56 Georginio Rutter Hoffenheim Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Georginio Rutter

56 Munas Dabbur Hoffenheim Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Munas Dabbur

56 Momentan flacht das Derby ab! Beide Teams spiegeln die Aufstellung des Gegners und neutralisieren sich nun zunehmend. TSG-Hoffenheim wird gleich erstmals wechseln.

54 Schade nimmt im TSG-Sechzehner die Verfolgung von Posch auf und probiert sein Glück wenig später auch noch bei Akpoguma. Der Freiburger schafft es jeweils nicht an die Kugel und zieht gegen Akpoguma schließlich ein Stürmerfoul.

52 Dazu passt auch diese Szene: Grifo nimmt den Ball 30 Meter vor dem Tor auf und läuft von links fast einmal komplett nach rechts und parallel zum Sechzehner. Näher ans Tor kommt der Freiburger jedoch nicht.

51 Die Hausherren bauen ihr Offensivspiel in dieser Phase ruhiger auf und setzen auf klare Pässe. Hoffenheim verdichtet den eigenen Strafraum allerdings aufmerksam und lässt keine Lücken zu.

49 Sollte es heute beim Remis bleiben, könnten die beiden badischen Klubs damit wohl ganz gut leben. In der Livetabelle belegen beide momentan weiterhin Platz vier und fünf.

47 Die zweiten 45 Minuten beginnen mit einem harten Foul von Lienhart! Der bereits verwarnte Freiburger trifft Dabbur mit einem Ellbogencheck am Oberkörper. Viel darf sich Lienhart jetzt nicht mehr erlauben...

46 In Freiburg startet der zweite Durchgang. Der SC wechselt zur Pause: Ermedin Demirović bleibt in den Katakomben und wird von Manuel Gulde ersetzt.

46 Manuel Gulde Freiburg Einwechslung bei SC Freiburg: Manuel Gulde

46 Ermedin Demirović Freiburg Auswechslung bei SC Freiburg: Ermedin Demirović

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Beim überraschenden Derby-Spitzenspiel zwischen dem SC Freiburg und der TSG Hoffenheim geht es nach munteren 45 Minuten erstmal mit einem 1:1 in die Pause. Hoffenheim legte im Breisgau sofort mit einem Blitzstart los und ging schon in der 3. Minute durch das erste Bundesligator von Raum mit 0:1 in Führung. Freiburg fand gegen eine sehr aufmerksame und ballsichere TSG nur schwer ins Spiel, machte aber in der 21. Minute nach einem Eckball den 1:1-Ausgleich durch Schlotterbeck. Danach wurde die Partie ausgeglichener und beide Teams spielten weiterhin offensiv nach vorne. Hoffenheim präsentierte sich dabei etwas zielstrebiger und hat bisher leichte Vorteile.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Freiburg ist kurz vor dem Pausenpfiff am Drücker und hofft nochmal auf eine Last-Minute-Chance. Demirović steht bei einem Angriff über rechts erst lange im Abseits und nimmt gar nicht am Spielgeschehen ein. Dann foult der Bosnier allerdings Vogt und wird zurückgepfiffen.

45 Nach einigen Verletzungspausen gibt es schon in der 1. Halbzeit drei Minuten Nachspielzeit.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

44 Vogt macht die Tür zu! Grifo hat die Idee nach einem Einwurf und chippt den Ball in den Lauf von Günter. Der Freiburger will bereits links aus spitzem Winkel abziehen, da kommt Vogt doch noch in die Quere und stellt sich in den Weg.

42 Passiert noch etwas vor der Halbzeit? Die Freiburger sorgen mit eine zarten Druckphase für mehr Ruhe in der eigenen Hintermannschaft und halten den Ball in der Hälfte der Gäste. Die TSG hofft derweil auf den nächsten, schnellen Konter.

39 Unsicherheit bei Baumann! Der TSG-Schlussmann segelt bei einer Ecke von links am Ball vorbei und faustet ins Leere. Rechts köpft Schade daraufhin unkontrolliert ins Toraus.

38 Stefan Posch Hoffenheim Gelbe Karte für Stefan Posch (1899 Hoffenheim)

Posch kann Schade im Laufduell nicht folgen und stoppt den Freiburger daher mit einem taktischen Foul.

37 Da fehlt nicht viel! Hoffenheim trägt den nächsten schnellen Angriff vor und macht auf der linken Seite durch Raum abermals Meter. Es folgt die Hereingabe zu Bebou, der Lienhart im Duell auf die Schulter köpft. Beim anschließenden Eckball setzen die Kraichgauer auf eine kurze Variante und bleiben ohne Abschluss.

34 Der Sport-Club ist in der Rückwärtsbewegung weiterhin etwas behäbig unterwegs und geht zu spät in die Angriffe der Hoffenheimer. Die Gäste können den Ball daher immer wieder problemlos steil auf die Flügel spielen.

32 Enger Fight! Posch und Höler liefen sich ein umkämpftes Duell an der Seitenlinie und schießen sich dabei jeweils gegenseitig ab. Danach fällt der Ball zu Vogt, der mit einem Befreiungsschlag für Ruhe sorgt.

31 Was probiert der Posch denn da? Der Hoffenheimer sieht, dass Flekken ein paar Meter zu weit vor seiner Kiste steht und haut den Ball fast von der Mittellinie Richtung Tor. Der verrückte Fernschuss ist zu ungenau und landet in den Armen von Flekken.

29 Höfler geht dazwischen! Akpoguma schickt Posch in den Lauf, der mit einem kurzen Querpass sofort in den Gefahrenbereich weiterleiten will. Höfler rennt in die Lücke und blockt sicherheitshalber zur Ecke ab.

28 Nach knapp 30 Minuten ist das badische Derby nun ausgeglichen. Freiburg findet mittlerweile besser in die Offensive und sorgt mit schnellen Umschaltmomenten ebenfalls für Torgefahr. Das 1:1 geht bis hierhin absolut in Ordnung.

25 Starker Antritt! Kevin Schade packt im rechten Sechzehner-Eck den Turbo aus und knallt den Ball nach einem schnellen Sprint aus spitzem Winkel auf die kurze Ecke. Oliver Baumann macht einen Zwischenschritt und verhindert den Einschlag mit einer Fußabwehr.

23 Der Freiburger probiert es zumindest erstmal und macht, so wie Richards, angeschlagen weiter. Ob beide durchspielen können, ist unklar.

23 Muss der Sport-Club verletzungsbedingt wechseln? Philipp Lienhart wird draußen am linken Fuß behandelt.

21 Nico Schlotterbeck Freiburg Tooor für SC Freiburg, 1:1 durch Nico Schlotterbeck

Die Freiburger machen aus dem Eckball den 1:1-Ausgleich! Schlotterbeck hält sich Posch im Fünfer vom Leib und köpft mit einem wuchtigen Kopfball in den linken Winkel! Der Assist geht aufs Konto von Grifo.

20 Unordnung im Sechzehner der Gäste! Die Hoffenheimer Abwehr ist sich bei einer hohen Hereingabe uneinig und klärt nur mit Glück zur Ecke.

19 Richards kann weitermachen. Der US-Amerikaner wird vom Teamarzt wie ein Boxer behandelt und spielt jetzt mit einem kleinen Cut unter dem Auge weiter.

18 Hoffenheims Außenverteidiger Chris Richards wird bei einem Zweikampf im Strafraum im Gesicht getroffen und muss behandelt werden. Schlotterbeck spielt zuvor den Ball und erwischt Richards danach ungewollt am Auge.

17 Philipp Lienhart Freiburg Gelbe Karte für Philipp Lienhart (SC Freiburg)

Lienhart in höchster Not! Die Hoffenheimer schlagen den Ball hoch nach vorn und schon ist Bebou auf dem Weg zur Großchance. Weit vor dem Tor stoppt Lienhart den Ball daher - als letzter Mann - mit der Hand. Auch Rot wäre hier sicher möglich gewesen...

16 Demirović rennt im Rücken von Kevin Vogt davon und hofft auf der rechten Außenbahn auf ein Solo. Nach dem Antritt des Freiburgers geht die Fahne hoch: Abseits.

13 1899 Hoffenheim ist weiterhin besser im Spiel. Die Kraichgauer haben das 1:0 auf der Habenseite und steuern das Geschehen mit ihrem Ballbesitz. Freiburg rennt erstmal hinterher und ist bislang einen Schritt langsamer.

10 Auf der gegenüberliegenden Seite setzt Kramarić zum ersten Eckstoß der Hoffenheimer an. Am ersten Pfosten leitet Bebou mit der Hacke zu ungenau weiter.

8 Günter setzt am linken Seitenrand zur nächsten Hereingabe an und befördert den Ball in die Mitte. Nach einer ersten Rettungstat der Kraichgauer schießt Eggestein die Kugel in die Arme von Baumann.

6 Die Hausherren schaffen es nun erstmals in die gegnerische Hälfte und verfrachten Ball über Grifo erstmals hoch in den TSG-Strafraum. Baumann kommt raus und sichert den Ball in der Luft.

4 Freiburg-Trainer Christian Streich schmeckt dieser Auftakt mal gar nicht und pfeift seine Elf von draußen zusammen. Folgt für den Sport-Club nach der Gladbach-Gala heute der Kater?

3 David Raum Hoffenheim Tooor für 1899 Hoffenheim, 0:1 durch David Raum

Freiburg schläft noch und kassiert sofort das 0:1! Nach einem Pass von Dabbur ist der linke Flügel für Raum vollkommen frei. Der Hoffenheimer rennt der offenen SC-Abwehr davon und nagelt den Ball neben Flekken ins kurze Eck!

1 Jetzt rollt der Bally! Die Hausherren tragen im heimischen Rund Rot und Weiß, Hoffenheim gastiert von Kopf bis Fuß in Blau.

1 Spielbeginn

Kuriose Szene vor Anpiff: Schiri Willenborg will die Seitenwahl durchführen und scheitert immer wieder beim Münzwurf. Die Münze will im Freiburger Rasen einfach nicht auf eine Seite landen. Nach dem vierten Versuch schenkt TSG-Kapitän Baumann schlussendlich den Freiburgern die Seitenwahl.

Die Rahmen des Nachbarschaftsduell ist aufgrund der Pandemie leider abgespeckt: Lediglich 750 Fans sind im Europa-Park-Stadion heute zugelassen.

Gleich geht das Derby los! Wer ist die Nummer eins in Baden? Der SC Freiburg aus dem Norden oder die TSG 1899 aus dem Süden? Lassen wir uns überraschen!

Die TSG Hoffenheim kommt ebenfalls mit breiter Brust ins neue Freiburger Stadion und rückte in den vergangenen Wochen eher unbeachtet vom Rest der Liga bis auf Tabellenplatz fünf vor. Mit den Dreiern gegen Leipzig, Fürth und Frankfurt holte die formstarke TSG unter Trainer Sebastian Hoeneß sogar erstmals drei Bundesligasiege nacheinander. In Freiburg erwartet der 1899-Coach nun „eine extrem anspruchsvolle Aufgabe“ und verweist damit auf die Heimstärke der Breisgauer, die nur eines der letzten zehn Heimspiele verloren. An Selbstvertrauen mangelt es dem Hoffeheimer Coach deshalb aber nicht: „Wir wollen gerne an Freiburg vorbeiziehen und auch die Vorherrschaft in der Region sichern“, sagte Hoeneß.

Sechs Tore in 37 Minuten und sechs verschiedene Torschützen – so drehte der SC Freiburg beim Rekordsieg in Gladbach zuletzt auf und sorgte für das bisher wohl verrückteste Bundesligaspiel in dieser Saison. Rund eine Woche nach der legendären Gala geht aber auch für die torhungrigen Freiburger das nächste Spiel wieder mit 0:0 los und Hoffenheim bittet zum heißen Derby-Tanz. SC-Trainer Christian Streich warnt seine Spieler vor zu viel Übermut und fordert gegen die volle Konzentration: „Wir treffen auf eine Mannschaft, die flexibel und sehr variabel ist und ihre Grundformation immer wieder verändert“, sagte Streich. Halten sich die Breisgauer an die Vorgaben ihres Trainers, winkt dem langjährigen SC-Coach ein Rekord: Streich beim Sport-Club vor seinem 100. Bundesligasieg.

In Baden steigt heute ein Derby mit Spitzenspiel-Charakter. Der Tabellenvierte Freiburg trifft auf den Tabellenfünften Hoffenheim. Beide Klubs mischen im Tableau ganz oben mit und präsentieren sich momentan sogar in Topform: Der SC Freiburg holte vergangene Woche das sensationelle 6:0 bei Borussia Mönchengladbach und die TSG gewann zuletzt dreimal nacheinander.