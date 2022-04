90 Fazit:

Das war’s, in einem sehr durchwachsenen Bundesliga-Spiel trennen sich der VfL Bochum und Bayer Leverkusen mit einem 0:0-Unentschieden! Ein weiteres Mal beißt sich eine Top-Mannschaft an den Blau-Weißen die Zähne aus, die sich den Punkt deswegen verdienen. Über die gesamte Spielzeit hinweg gab es allerdings kaum Torraumaktionen, da sich ein Großteil der Szenen im Mittelfeld abspielte. Die einzige dicke Möglichkeit auf den Siegtreffer versemmelte Moussa Diaby, als er sich bei einem Elfmeter am eigenen Standbein anschoss. Während der Aufsteiger den Klassenerhalt nahezu in der Tasche hat, könnte es für die Werkself im Kampf um die Champions-League nochmal eng werden.

90 Die Nachspielzeit ist bereits angebrochen. Im Moment sieht es eher danach aus, dass Bochum hier den Lucky-Punch erzwingen will. Nach einer flachen Flanke von Danny Blum ist Simon Zoller am kurzen Pfosten vor Edmond Tapsoba zur Stelle, platziert den Ball aber neben dem Tor.

89 Leverkusen protestiert und möchte einen zweiten Strafstoß haben! Danilo Soares erwischt im Strafraum zwar zuerst den Ball, dann jedoch auch den Knöchel von Moussa Diaby. Nach einer kurzen Unterbrechung lässt Felix Zwayer die Partie aber weiterlaufen.

87 Eine präzise Hereingabe von Cristian Gamboa erreicht Danny Blum im Sechzehner. Aus zehn Metern ist der Kopfball der Stürmers allerdings zu harmlos, um Lukáš Hrádecký überwinden zu können.

86 Während sich die Hausherren mit einem Punkt wohl zufrieden geben würden, hätte ein Erfolg der Rheinländer eine doppelte Bedeutung für den Klub, da es das Restprogramm durchaus in sich hat. Nach der Partie im Ruhrgebiet geht es für die Werkself im Saisonendspurt fast ausschließlich gegen die direkte Konkurrenz.

83 Die Mannschaft von Thomas Reis erhöht in der Schlussphase ganz leicht das Risiko. Ein Eckstoß von Eduard Löwen bringt aber keine Gefahr ein, denn Lucas Alario klärt per Kopf am kurzen Pfosten.

82 Ein emotionaler Moment "anne Castroper": Simon Zoller feiert nach einer fast siebenmonatiger Zwangspause wegen eines Kreuzbandrisses das langersehnte Comeback. Im vergangenen Aufstiegsjahr steuerte der Stürmer dem VfL noch satte 15 Treffer bei.

79 Nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung muss Karim Bellarabi wieder vom Feld und wird durch Daley Sinkgraven ersetzt. Ob und welche Art von einer Verletzung beim Flügelspieler vorliegt, ist nicht zu erkennen.

76 Am linken Fünfereck wird Eduard Löwen von Danilo Soares in Szene gesetzt. Aus ganz spitzem Winkel sucht der 25-Jährige den Abschluss, der allerdings parallel zum Kasten von Lukáš Hrádecký ins Seitenaus fliegt.

74 Abgesehen von dem Elfmeter fällt der Werkself weiterhin gar nichts ein. Die Zuordnung in der Hintermannschaft der Bochumer stimmt in fast allen Aktionen, weshalb die Gäste erst bei mageren sechs Torschüssen stehen.

71 Takuma Asano schickt Sebastian Polter in den Strafraum, der vor Piero Hincapié am Ball ist und aus halblinker Position abzieht. Letztlich kullert der Schuss aber recht ungefährlich am rechten Pfosten vorbei.

68 Die Begegnung ist in dieser Phase sehr zerfahren. Generell ist die teilweise fehlende Passqualität ist ein Faktor, der sich beim Aufsteiger trotz allen Erfolgen schon durch die gesamte Saison zieht. Bei der Passquote belegen die Blau-Weißen mit nur 72 Prozent ligaweit den letzten Platz.

65 Moussa Diaby Leverkusen Elfmeter verschossen von Moussa Diaby, Bayer Leverkusen

Das passt zu dieser Partie! Moussa Diaby rutscht beim Schuss weg und schießt sich deswegen selbst am Standbein an. Zwar fliegt der Ball in die linke obere Ecke an Manuel Riemann vorbei, doch Schiedsrichter Felix Zwayer erkennt den regelwidrigen Treffer nicht an.

64 Plötzlich zeigt Felix Zwayer auf den Punkt, es gibt einen Elfmeter für Leverkusen! Nach einem Doppelpass mit Patrik Schick kam Paulinho im Zweikampf gegen den erst kurz zuvor eingewechselten Eduard Löwen zu Fall.

61 Erst zum zweiten Mal an diesem Nachmittag zieht Kerem Demirbay einen Eckball in die Mitte. Dort ist Odilon Kossounou diesmal offensiv in Aktion, entwischt das Leder aber mit dem Kopf nicht richtig.

58 Auf dem rechten Flügel nimmt Cristian Gamboa viel Tempo auf und schüttelt Mitchel Bakker ab. Die folgende Hereingabe landet am langen Pfosten bei Miloš Pantović, der das Leder unter Bedrägnis von Odilon Kossounou am Kasten vorbei köpft.

57 Mit einem Chancenfestival werden die Zuschauer wohl auch im zweiten Durchgang nicht belohnt. Noch immer waren die beiden Torhüter Manuel Riemann und Lukáš Hrádecký nahezu beschäftigungslos.

55 Odilon Kossounou holt Takuma Asano im linken Halbfeld von den Beinen und verursacht somit einen Freistoß. Den Standard chippt Kostas Stafylidis an den Fünfmeterraum, wo Charles Aránguiz klären kann.

52 In der Bayer-Offensive präsentiert sich heute vor allem Paulinho als Aktivposten - noch aber ohne Ertrag. Der Brasilaner soll wieder bestmöglich die Lücke füllen, die Florian Wirtz nach seiner Verletzung hinterlassen hat und für Überraschungsmomente sorgen.

49 Aus zentraler Position hebt Kerem Demirbay einen Freistoß in den Sechzehner. Dort ist Armel Bella-Kotchap vor Odilon Kossounou an der Kugel - auch nach der Pause steht die VfL-Hintermannschaft äußerst kompakt.

47 Edmond Tapsoba sucht den flinken Moussa Diaby mit einem langen Schlag aus dem Mittelfeld. Am Elfmeterpunkt fehlt dem Franzosen allerdings ein Schritt, um den Ball in aussichtsreicher Lage kontrollieren zu können.

46 Weiter geht’s mit dem zweiten Durchgang an der Castroper Straße! Sowohl Thomas Reis als auch Gerardo Seoane verzichten zu diesem Zeitpunkt auf personelle Veränderungen. Bereits vor der Pause ersetzte Mitchel Bakker den verletzten Jonathan Tah.

45 Halbzeitfazit:

Nach einem recht unspektakulären und umkämpften ersten Durchgang steht es zwischen dem VfL Bochum und Bayer Leverkusen folgerichtig noch 0:0-Unentschieden! Zwar war die Werkself optisch leicht überlegen, konnte den Ballbesitz allerdings kaum in Torgefahr ummünzen. Auf der Gegenseite fanden auch die Hausherren mit ihrem schnellen Umschaltspiel über weite Strecke kein Durchkommen. Erst kurz vor der Halbzeit schnupperte die Mannschaft von Thomas Reis zweimal an der Führung. Die beste Gelegenheit verbuchte dabei Danilo Soares, der das Leder aus der Distanz an den Querbalken hämmerte. Dennoch darf nach dem Seitenwechsel gerne mehr in den beiden Sechzehnern passieren.

45 Nochmal steht Danilo Soares im Mittelpunkt! Diesmal hebt der Brasilianer eine Flanke von links an den Fünfer, wo sich Sebastian Polter behauptet, aber keinen Druck mehr auf die Kugel bringt. So packt Lukáš Hrádecký kurz vor dem Pausenpfiff sicher zu.

45 Nach einem Zusammenspiel von Patrik Schick und Paulinho fällt Charles Aránguiz das Leder in mittiger Lage auf den Fuß. Sein Fernschuss fliegt aber ein gutes Stück am Kasten von Manuel Riemann vorbei.

42 Lattenknaller von Danilo Soares! Von der linken Seite stürmt der Brasilianer ins Zentrum und schließt aus 16 Metern ab. Der Schuss wird noch leicht von Charles Aránguiz abgefälscht und klatscht deshalb an den Querbalken.

40 Armel Bella-Kotchap und Maxim Leitsch haben Patrik Schick bislang gut im Griff. Nachdem der 20-fache Saisontorschütze schon in der Vorwoche sein Comeback gefeiert hat, steht der Tscheche heute erstmals nach seiner Wadenverletzung wieder in der Startformation.

38 Kerem Demirbay zieht einen Eckball von der rechten Fahne in die Mitte. Am langen Pfosten ist Piero Hincapié per Kopf zur Stelle, doch Maxim Leitsch kann schon vor der Linie für Manuel Riemann klären.

36 Nach einem Steilpass von Patrik Schick rutscht Cristian Gamboa als letzter Mann an der Mittellinie weg und eröffnet Paulinho die Gelegenheit. Doch der Abwehrmann der Hausherren kämpft sich zurück in die Aktion und drängt den Brasilianer rechtzeitig ab.

33 Die Gäste aus dem Rheinländer haben sich mittlerweile ein leichtes Übergewicht erspielt und verbuchen knapp 60 Prozent Ballbesitz. Auf die erste große Chance dieser Begegnung warten wir jedoch nach wie vor.

30 Jonathan Tah legt sich auf den Rasen und muss wegen Problemen an der Hüfte endgültig runter. Mitchel Bakker wird den Posten des Linksverteidigers übernehmen, stattdessen rückt Piero Hincapié nach innen.

28 Jetzt hat sich Jonathan Tah in einem Zweikampf verletzt und zeigt in die Richtung von Gerardo Seoane sofort an, dass es möglicherweise nicht weitergehen kann. Mitchel Bakker streift sich sein Trikot bereits über.

26 Nach einem langen Schlag von Edmond Tapsoba auf Moussa Diaby agiert Manuel Riemann aufmerksam. Schon vor der Sechzehnergrenze köpft der VfL-Keeper die Kugel vor dem heraneilenden Franzosen weg.

24 Eine Flanke von Charles Aránguiz segelt an den Fünfmeterraum zu Patrik Schick. Unter Gegnerdruck von Danilo Soares drückt der Stürmer aus Tschechien das Leder per Kopf aber nur auf das Dach des Tores.

23 Offenbar haben die meisten Akteure im Ruhrstadion auch mit leichten Standschwierigkeiten zu kämpfen. Ausrutscher werden den Zuschauern in recht regelmäßigen Abständen präsentiert.

21 Alles in allem fehlt auf beiden Seiten noch die nötige Präzision in den finalen Pässen. Sowohl Manuel Riemann als auch Lukáš Hrádecký waren deswegen noch kein einziges Mal nennenswert gefordert.

18 Patrik Schick vernascht Armel Bella-Kotchap auf dem linken Flügel und spielt das Leder in den Rückraum zu Paulinho. Dessen Schussversuch aus rund 16 Metern wird von Cristian Gamboa abgeblockt.

16 Die Gastgeber verstecken sich hier keineswegs, sondern suchen in der Anfangsphase munter den Weg nach vorne. Insbesondere die pfeilschnellen Miloš Pantović und Takuma Asano dienen immer wieder als Zielspieler.

14 Mit hoher Geschwindigkeit dringt Miloš Pantović von der rechten Seite in den Sechzehner ein, rutscht aber im Dribbling weg. So schnappt sich Bayer-Verteidiger Piero Hincapié recht locker die Kugel.

11 Der ehemalige Leverkusener Kostas Stafylidis bringt eine Freistoßflanke von rechts in den Strafraum. Allerdings setzt der Grieche den Ball viel zu hoch an, sodass die Hereingabe für niemanden erreichbar ist.

9 Nach einer kurzen Behandlungspause geht es bei Manuel Riemann weiter. Wenige Augenblicke später startet Takuma Asano einen Konter der Hausherren, den die Gäste aber in Person von Jonathan Tah entschärfen können.

7 Kerem Demirbay schlägt eine Flanke aus dem rechten Halbfeld an den Fünfmeterraum. Dort klärt Armel Bella-Kotchap artistisch vor Patrik Schick, gleichzeitig scheint sich Manuel Riemann leicht am Knie verletzt zu haben.

5 Jetzt nähern sich auch die Rheinländer erstmals an! Paulinho legt im Sechzehner zu Patrik Schick quer, der die Kugel am Elfmeterpunkt nicht richtig erwischt. VfL-Schlussmann Manuel Riemann greift problemlos zu.

4 Die ersten zaghaften Angriffsbemühungen gehen auf das Konto der Gastgeber. Auf der rechten Außenbahn schickt Elvis Rexhbeçaj den startenden Miloš Pantović in die Tiefe, doch Edmond Tapsoba entscheidet das Laufduell für sich.

2 Unmittelbar vor dem Anpfiff brannten die mitgereisten Bayer-Fans im Gästeblock reichlich Pyro ab. Folglich ist die Sicht speziell in der Hälfte von Lukáš Hrádecký noch ziemlich vernebelt.

1 Los geht’s an der Castroper Straße! Als Schiedsrichter wird Felix Zwayer die Begegnung im Westen der Republik begleiten und sich um die Einhaltung der Regeln kümmern, Sören Storks unterstützt als Videoassistet.

Bei Bochum rückt im Vergleich zur Vorwoche und dem 2:1-Erfolg in Hoffenheim nur Armel Bella-Kotchap nach abgesessener Gelbsperre wieder für Erhan Mašović in die Mannschaft. Im Gegensatz dazu verändert Gerardo Seoane seine Startelf auf drei Positionen. Piero Hincapié, Kerem Demirbay sowie Patrik Schick beginnen für Mitchel Bakker, Karim Bellarabi und Lucas Alario.

Die bisherigen Auftritte des Aufsteigers gegen die Top-Mannschaften haben gezeigt, dass man die drei Punkte im Stadion des VfL nicht im Vorbeigehen mitnehmen wird. "Bochum ist eine starke Mannschaft, die sowohl mutig verteidigt als auch offensiv mit gutem Umschaltspiel überzeugt. Sie haben Spieler mit individueller Qualität und sind heimstark. Wir haben uns die Woche intensiv darauf eingestellt" erklärte Bayer-Trainer Gerardo Seoane auf der Pressekonferenz. Mit der entsprechenden Gegenwehr will Schweizer "das Maximum rausholen" und somit die gesteckten Saisonziele erreichen.

Für VfL-Coach Thomas Reis ändert das Fehlen von Schlüsselspielern wie Florian Witz oder Jeremie Frimpong nichts an der Spielausrichtung der Rheinländer. "Leverkusen hat sich nochmal weiter entwickelt. Sie werden die Ausfälle kompensieren können. Wir müssen unbedingt Ballverluste vermeiden, im Umschaltspiel und in der Geschwindigkeit bringen sie richtig Qualität mit", so der 48-Jährige. Zudem ist sich Reis der Stärken seines eigenen Teams bewusst: "Die Stimmung ist sehr gut. Wir haben am Sonntag eine weitere Riesenmöglichkeit, unserem Ziel näher zu kommen."

Bei der Werkself soll am Ende der Saison die Qualifikation für die Champions-League herausspringen. Momentan befindet sich die Mannschaft von Cheftrainer Gerardo Seoane dahingehend auf Kurs, denn Leverkusen steht mit 51 Punkten auf dem zweiten Rang, wobei der Abstand auf Platz fünf schon sechs Zähler beträgt. Das kleine Zwischentief samt der Derby-Pleite gegen Köln und dem Aus in der Europa-League scheinen die Rheinländer überwunden zu haben, zuletzt manövrierten sich die Gäste durch Erfolge in Wolfsburg (2:0) und Hertha BSC (2:1) zurück in die Erfolgsspur.

In Bochum blickt man einem entspannten Saisonfinale entgegen. Die Mannschaft von Thomas Reis steht auf dem zwölften Platz und wird in der ersten Bundesliga-Spielzeit nach elf Jahren wohl nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Mit 35 Punkten nach 28 Spieltagen beträgt der Vorsprung des VfL auf den Relegationsrang mittlerweile recht komfortable neun Zähler. Lediglich der Spielabbruch im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach hatte kürzlich für Unruhe gesorgt, weil ein Schiedsrichterassistent von einem Getränkebecher am Kopf getroffen worden war.