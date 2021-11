45 Ende 1. Halbzeit

44 ...die Kopfballabwehr landet 23 Meter vor den Füßen Vasiliadis'. Dessen Direktabnahme saust in den süddeutschen Abendhimmel.

43 Infolge eines Freistoßes versuchen es die Arminen gleich zwei Mal aus verdeckter Position. Immerhin gibt es eine Ecke...

41 Die letzten Minuten im ersten Durchgang brechen an. Kann eines der Teams hier noch ein Tor erzielen? Viel deutet darauf nicht hin.

38 Die Ostwestfalen können derzeit kaum für Entlastung sorgen. Immer wieder haben sie alle Hände voll zu tun mit Sané und Co.

35 Etwas glücklich gelangt die Kugel links im Strafraum zu Davies. Dessen Dropkick entschärft Ortega zur Ecke, die verpufft.

33 Sané tritt eine Ecke von rechts an den Fünfmeterraum, wo sich Lewandowski im Luftduell durchsetzt. Sein Kopfball saust drüber.

31 Nach über einer halben Stunde haben die Hausherren wie erwartet die besseren Gelegenheiten. Noch immer aber steht auf beiden Seiten die Null.

28 Auf einmal Bielefeld! Okugawa taucht völlig frei vor Neuer auf, bleibt gegen den Keeper aber nur zweiter Sieger. Anschließend hebt Schiedsrichter Fritz aber den Arm - Abseits.

27 Der FCB erarbeitet sich auf links einen Freistoß. Müller führt aus, schleudert die Kugel aber viel zu weit. Gut war das nicht.

24 Um ein Haar! Tolisso leitet halblinks weiter in den Sechzehnmeterraum zu Lewandowski. Der Pole schlägt einen Haken nach innen und zieht dann ab. Nilsson fälscht ab und sorgt so dafür, dass das Spielgerät hauchzart am langen Eck vorbeitrudelt. Der ruhende Ball bringt dann nichts ein.

21 Coman! Müller verlängert eine flache Sané-Hereingabe von links per Hacke an den Elfmeterpunkt. Dort rauscht Coman heran, sein Abschluss wird aber zur Ecke geblockt. Diese landet über Umwege halblinks in der Box bei Müller. Der Volley-Versuch des Routiniers landet in Ortegas Armen.

19 Langsam aber sicher schnüren die Gastgeber den Vorjahresaufsteiger hinten ein. Immer wieder überbrücken sie ohne viel Gegenwehr das Mittelfeld, um im letzten Drittel nach Lösungen zu suchen.

16 Und dann hat Davies die erste dicke Möglichkeit der Partie! Müller leitet aus der Zentrale nach links zum Flügelspieler weiter. Der tanzt sich durch zwei Gegner hindurch in Richtung Grundlinie. Aus spitzem Winkel scheitert er aber an Ortega.

14 Die erste Viertelstunde ist rum. Noch tun sich die Münchner schwer, im letzten Drittel durch das dichte Bielefelder Bollwerk zu spielen.

11 Sané nimmt aus 24 zentralen Metern Maß und knallt das Leder wuchtig aufs Tor. Ortega muss ran und wehrt mit feiner Flugeinlage zur Seite ab. Die folgende Ecke verpufft.

9 Noch sehen wir einen eher ausgeglichenen Beginn. Naturgemäß haben die Roten mehr Ballbesitz als ihr Gegner. Der zieht sich in den ersten zehn Minuten aber keineswegs zurück.

6 Wieder die Kramer-Elf! Klos zieht nach einem Einwurf aus der Drehung aus sieben Metern an. Upamecano blockt gerade noch. Im Nachsetzen bringt auch Okugawa keinen richtigen Abschluss zustande. Er stand aber auch im Abseits.

5 Halbchancen auf beiden Seiten. Erst bleibt Sané aus 15 mittigen Metern hängen. Im Gegenzug verdaddelt Wimmer die Kugel im gegnerischen Strafraum aus aussichtsreicher Position.

4 ...die kurze Variante mündet in ein Missverständnis. Abstoß.

3 Guter Beginn für die Arminia. Wimmer holt auf dem rechten Flügel eine erste Ecke heraus...

1 Los geht's.

1 Spielbeginn

Eine Reaktion haben auch die Ostwestfalen zuletzt gezeigt. Nach schwachen Resultaten und magerer Punkteausbeute gelang noch vor der Länderspielpause beim VfB Stuttgart (1:0) endlich der lang ersehnte erste Saisonsieg. Jüngst sicherten sie sich mit dem Remis vor eigenem Publikum gegen den VfL Wolfsburg (2:2) immerhin einen Achtungserfolg, obwohl die Unzufriedenheit aufgrund der zwischenzeitlichen 2:0-Führung überwiegen durfte. Noch immer sieht es im Klassement aber nicht rosig aus. Mit neun Zählern liegen sie deren drei hinter dem FC Augsburg auf Platz 17.

So richtig glücklich dürften sie beim Rekordmeister gerade nicht sein. Corona-Diskussionen, Niederlage beim FC Augsburg am vergangenen Wochenende (1:2) und dann auch noch Probleme bei der Jahreshauptversammlung: Selten war es bei den Süddeutschen so ungemütlich. Auch tabellarisch dürften sich die Gemüter nicht unbedingt entspannt haben. Durch die Pleite beim FCA konnte Borussia Dortmund bis auf einen Zähler an die Tabellenspitze heranrücken. Heute muss nach dem Triumph unter der Woche in der Champions League bei Dinamo Kiev (2:1) die nächste Reaktion her.

Die Gäste nehmen mit Blick auf das zurückliegende Wochenende ebenfalls eine Veränderung. Andrade beginnt anstelle von Laursen.

Schauen wir zunächst auf die Aufstellungen beider Teams. Die Hausherren wechseln im Vergleich zum Dienstag in der Königsklasse ein Mal. Für Nainzou beginnt Upamecano.