18 Maximilian Arnold probiert es einfach mal aus der zweiten Reihe. Mit seinem starken Rechten zieht er ab und verfehlt das obere rechte Eck nur ganz knapp.

17 Lacroix setzt Nmecha mit einem starken Steilpass sehr gut in Szene. Der Stürmer sucht von rechts im Strafraum den Abschluss. Aus sehr spitzem Winkel scheitert er aber an Pervan.

16 Demirbay hat knapp in der gegnerischen Hälfte etwas Raum und spielt einen traumhaften Steckpass zentral in die Box. Etwa am Elfmeterpunkt nimmt Adli den Ball an und sucht dann schnell den Abschluss. Der junge Franzose wird noch entscheidend von Mbabu gestört und haut den Ball weit über den Kasten. Da war deutlich mehr drin für die Rheinländer.

15 Bei den Gästen liegt der Fokus in der Offensive durch den Ausfall von Wirtz ganz klar auf Diaby. Der 22-Jährige macht in der Anfangsphase einen guten Eindruck und ist an fast jeder Aktion beteiligt.

12 Bei einem schnellen Gegenangriff dringt Diaby rechts mit Tempo in den Sechzehner. Der Franzose ist aber zu weit außen für einen Abschluss und versucht querzulegen. Der Pass wird jedoch von einem VfL-Verteidiger geblockt.

9 Amine Adli Leverkusen Gelbe Karte für Amine Adli (Bayer Leverkusen)

Im defensiven linken Halbfeld foult Adli den weit aufgerückten Lacroix und wird für sein Einsteigen mit Gelb bestraft.

7 Wolfsburg ist in den ersten Minuten die aktivere Mannschaft. Leverkusen konzentriert sich auf eine kompakte Defensive und lauert vermehrt auf Konter.

5 Kossounou bildet mit Tah und Tapsoba eine klare Dreierkette. Mit Bakker und Bellarabi hat Bayer zwei offensive Außenbahnspieler, die sicherlich einige Aktionen haben werden.

2 Die Hausherren starten offensiv und kommen früh zur ersten Möglichkeit. Kruse flankt aus dem linken Halbfeld hoch vorne rein. Wind kommt zum Kopfball, aber kriegt keinen Schwung in seinen Versuch. Dementsprechend ist sein Kopfball eine leichte Beute für Hrádecký.

1 Los geht's! Bayer stößt an und der Ball rollt. Die Gäste spielen im gewohnten Rot-Schwarz. Wolfsburg agiert komplett in Grün.

1 Spielbeginn

In jüngster Vergangenheit geht der direkte Vergleich in der Liga klar an Wolfsburg. In den letzten vier Aufeinandertreffen blieben sie ungeschlagen und konnten sogar dreimal gewinnen. Im Hinspiel gab Kohfeldt seinen Einstand und konnte sofort einen 2:0-Erfolg feiern. Nmecha und Arnold erzielten die Treffer für die Niedersachsen.

Bei den Leverkusenern gibt es gleich vier Wechsel gegenüber dem Aus in der Europa League gegen Atalanta Bergamo. Fosu-Mensah, der eigentliche Frimpong-Ersatz, hat sich nun auch verletzt und wird von Kossounou ersetzt. Möglicherweise stellt Seoane dann auch auf eine Dreierkette um. Zudem geben Bellarabi und Andrich ihr Comeback in der Anfangsformation. Für Azmoun ist es sogar das Debüt von Beginn an. Dafür bleiben Aránguiz, Palacios und Hincapié draußen.

Florian Kohfeldt nimmt im Vergleich zur späten 3:2-Pleite gegen den SC Freiburg nur eine Veränderung in der Startelf vor. Lukas Nmecha feiert sein Startelf-Comeback nach seiner langen Verletzungspause. Der Angreifer ersetzt Maximilian Philipp positionsgetreu.

Auch die Form der Leverkusener stimmt derzeit nicht. Die Werkself hat die letzten drei Pflichtspiele allesamt verloren und nur einen Sieg aus den vergangenen sechs Partien geholt. Dadurch haben sie ihre komfortable Ausgangslage im Rennen um die Champions-League-Plätze verloren und sind sogar aus der Europa League ausgeschieden. Zu allem Überfluss haben sich in den Begegnungen auch noch wichtige Spieler verletzt. Für Jeremie Frimpong und Florian Wirtz ist die Saison nämlich bereits vorzeitig beendet. Nun wird sich zeigen, ob Bayer die Ausfälle auffangen kann. Eins zu eins sind die beiden Leistungsträger mit Sicherheit nicht zu ersetzen.

Wolfsburg hat nur eins der letzten vier Spiele gewonnen. Dadurch hat der VfL sein positives Momentum im Abstiegskampf ein wenig verloren und liegt weiterhin nur fünf Zähler vor dem Relegationsplatz. Allerdings beträgt der Rückstand auf den siebten Rang auch nur sieben Punkte. Mit einem Dreier könnten die Wölfe also nicht nur auf den elften Rang vorrücken, sondern auch wieder ein bisschen nach oben schielen.