45 Halbzeitfazit:

Dann ist Pause! Nach 45 Minuten geht es zwischen Arminia Bielefeld und dem FC Augsburg mit einem torlosen Remis in die Kabinen. Das Ergebnis ist dabei dem Spielverlauf der ersten Halbzeit auch völlig angemessen. Von Beginn an war es eine intensive Partie, die von vielen Zweikämpfen geprägt war. Zudem gab es einige Verletzungsunterbrechungen, die den Spielfluss nachhaltig störten. Große Torchancen waren so bisher Mangelware. Gregoritsch hatte in Minute 45 die bislang beste Gelegenheit des Spiels. Wir sind gespannt, was sich beide Trainer für den zweiten Durchgang einfallen lassen. Es bleibt spannend! Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Sebastian Vasiliadis Bielefeld Gelbe Karte für Sebastian Vasiliadis (Arminia Bielefeld)

Vasiliadis sieht für ein taktisches Foul Gelb.

45 Eine Vargas-Flanke von der linken Seite rutscht an den ersten Pfosten durch zu Gregoritsch, der aus kurzer Distanz aber knapp am Tor vorbeiköpft! Gute Chance für die Gäste.

45 Aufgrund einiger Verletzungsunterbrechungen gibt es vier Minuten obendrauf.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

43 Wenige Minuten noch bis zur Pause. Wirklich andeuten tut sich ein Treffer aktuell nicht.

41 Guter Angriff des FCA. Über Maier und Vargas landet die Kugel auf der linken Seite bei Iago, der von der Grundlinie in die Mitte chippen will. Dabei trifft er den Ball aber nicht richtig und es geht mit Abstoß weiter.

39 Kunze probiert es mal aus der zweiten Reihe. Sein Schuss aus knapp 27 Metern geht aber doch ein gutes Stück über die Latte.

37 Starke Defensivaktino von Guilherme Ramos, der Sarenren Bazee mit einer perfekt getimten Grätsche im eigenen Strafraum vom Ball trennt.

35 Mal ein Abschluss für den FCA. Gregoritsch köpft eine Iago-Flanke von links aber deutlich über den Kasten.

33 Da ist der angekündigte Wechsel. Winther rückt positionsgetreu in die defensive Dreierkette. Derweil kehrt der Bielefelder Wimmer auf das Feld zurück.

33 Frederik Winther Augsburg Einwechslung bei FC Augsburg: Frederik Winther

33 Felix Uduokhai Augsburg Auswechslung bei FC Augsburg: Felix Uduokhai

31 Beim Augsburger scheint es nicht weiterzugehen.

30 Uduokhai erwischt Wimmer zunächst mit offener Sohle am Fuß und knickt dann noch unglücklich um. Beide Spieler müssen behandelt werden.

29 Eine knappe halbe Stunde ist rum und die Partie ist bislang sehr ausgeglichen. Beide Teams haben Schwierigkeiten damit, Chancen zu kreieren.

26 Carlos Gruezo Augsburg Gelbe Karte für Carlos Gruezo (FC Augsburg)

Nächste Verwarnung für einen Augsburger. Gruezo grätscht Kunze auf Höhe der Mittellinie um.

23 Missverständnis zwischen Wimmer und Castro. Der Österreicher hatte nicht mit einem Steilpass des Routiniers gerechnet. So geht es mit Abstoß Augsburg weiter.

21 Daniel Caligiuri Augsburg Gelbe Karte für Daniel Caligiuri (FC Augsburg)

Erneut kommt Caligiuri gegen Okugawa zu spät. Referee Dr. Brych zieht jetzt die Gelbe Karte.

18 Die Arminia hat die erste gute Chance des Spiels! Wimmer lässt Uduokhai auf der rechten Seite aussteigen, zieht in die gegnerische Hälfte und setzt dann Klos am kurzen Pfosten in Szene. Der Angreifer scheitert aus spitzem Winkel aber an Gikiewicz, der rechtzeitig die Fäuste hochbekommt.

16 Guilherme Ramos erwischt Gregoritsch unabsichtlich mit offener Sohle am linken Sprunggelenk. Nach kurzer Pause kann der Österreicher aber weiterspielen.

14 Erneut probiert es Vargas mit einem langen Ball in die Spitze. Dieses Mal klärt Ortega vor seinem eigenen Strafraum per Kopf.

13 Vargas will auf der rechten Außenbahn den aufgerückten Caligiuri mit einem Diagonalball in Szene setzen. Die Kugel rutscht ihm jedoch vom Fuß und landet genau in den Armen von Ortega.

10 Die Anfangsphase ist geprägt von vielen intensiven Zweikämpfen. Beide Mannschaften wissen, um was es in diesem Spiel geht.

7 Der Japaner humpelt vom Platz zur Seitenlinie, kommt dann aber erstmal zurück auf das Feld.

6 Nächste Verletzungsunterbrechung. Dieses Mal hat es Okugawa erwischt, der von Caligiuri mit offener Sohle am Fuß getroffen wurde.

5 Klos bekommt den Arm von Oxford beim Luftduell in den Nacken. Der Bielefelder Kapitän muss sich kurz sammeln, steht aber schnell wieder.

2 Erster guter Vorstoß der Arminia. Klos lässt einen langen Ball im Zentrum zu Wimmer klatschen, der Castro über die linke Seite schickt. Seine Hereingabe wird jedoch von Oxford aus dem Strafraum befördert.

1 Der Ball rollt! Augsburg hat in weißen Trikots angestoßen, die Arminia ist in Schwarz gekleidet.

1 Spielbeginn

Referee der Partie ist Dr. Felix Brych. Ihm assistieren Mark Borsch und Stefan Lupp. VAR ist Sören Storks.

Im Hinspiel trennten sich die Kontrahenten mit 1:1. Oxford und Laursen erzielten damals die beiden Treffer. Der FCA hat in dieser Saison aber mit einer eklatanten Auswärtsschwäche zu kämpfen. Es gelang nur ein Sieg in den bisherigen zwölf Auswärtsspielen.

Augsburgs Coach Weinzierl rotiert nach dem Dortmund-Spiel auf drei Positionen. Iago, Gruezo und Sarenren Bazee spielen für Dorsch (5. Gelbe Karte), Pedersen sowie Pepi.

Im Vergleich zum 0:3 in Leverkusen am vergangenen Wochenende wechselt Kramer in der Startelf der Arminia gleich viermal. Brunner, Andrade, Castro sowie Klos sind anstelle von De Medina, Laursen (beide Bank) sowie Schöpf und Serra (beide nicht im Kader) dabei.

Für die Augsburger ging es nach dem 1:1 gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende erstmals seit dem 19. Spieltag runter von den Abstiegsrängen. Mit einem Auswärtssieg in Bielefeld könnten die Fuggerstädter sogar am heutigen Kontrahenten vorbeiziehen. Zudem ist der FCA in Pflichtspielen gegen die Arminia noch ungeschlagen. In den bisherigen drei Bundesliga-Duellen gegen die Arminia gab es einen Sieg und zwei Remis. "Wir müssen die Zweikämpfe annehmen, es wird ein sehr wichtiges Spiel, da brauchen wir nicht drum rum reden Wir wissen alle, worum es geht und dass wir eine gute Leistung auf den Platz bringen müssen Wir wollen Bielefeld überholen! Das ist das große Ziel", sagte FCA-Trainer Markus Weinzierl im Vorfeld.

Zum Auftakt des 25. Spieltags steht in der Fußball-Bundesliga ein echtes Kellerduell auf dem Programm. Schließlich empfängt der Tabellen-14. Arminia Bielefeld den Tabellen-15. aus Augsburg. "Es ist ein direkter Konkurrent mit dem selben Ziel, natürlich ist es ein wichtiges Spiel. Auch danach sind noch neun Spiele zu spielen und 27 Punkte zu vergeben. Jedes Pünktchen, jedes Unentschieden und jeder Sieg ist da Balsam und kann hilfreich sein", will Arminia-Coach Frank Kramer aber nicht von einem Sechs-Punkte-Spiel sprechen. Bauen können die Ostwestfalen dabei auf ihre starke Heimbilanz. In den letzten sechs Partien vor heimischem Publikum blieben die Arminen bei zwei Siegen und vier Remis ungeschlagen.