45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45 Nicht ungefährlich! Beim darauffolgenden Freistoß schleicht sich Hector im Rücken der Bayer-Abwehr davon und setzt einen Kopfball unbedrängt am rechten Pfosten vorbei.

44 Kerem Demirbay Leverkusen Gelbe Karte für Kerem Demirbay (Bayer Leverkusen)

Gelb für Demirbay! Der Leverkusener reißt Özcan am Trikot und sieht für sein Foul an der rechten Seitenlinie den Karton.

42 Passiert noch etwas vor der Halbzeit? Die Kölner haben den Ball und sind bemüht. Was fehlt, sind allerdings weiterhin die Abschlüsse. Hectors Versuch aus der 33. Minute ist immer noch der einzige Torschuss der Hausherren.

40 Der Effzeh hat sich mittlerweile vom Doppelschlag erholt und darf noch auf den zweiten Durchgang hoffen. Bayer setzt derzeit nicht mehr so häufig Konter, ist aber auch schon mit 2:0 vorn.

38 Wichtig! Die Hausherren setzen ihren positiven Trend der letzten Minuten fort und nähern sich weiter an. Uth wird rechts am Pfosten freigestellt und springt beherzt zum Ball. Kossounou ist jedoch etwas schneller unterwegs und blockt gerade noch rechtzeitig ab.

36 Pech für Bayer: Bellarabi muss verletzungsbedingt raus und wird jetzt von Adli ersetzt.

36 Amine Adli Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Amine Adli

36 Karim Bellarabi Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Karim Bellarabi

36 Mark Uth Köln Gelbe Karte für Mark Uth (1. FC Köln)

Die erste Gelbe! Bellarabi verletzt sich und bleibt bei einem Angriff der Kölner liegen. Als der Effzeh daraufhin fast schon zum Torschuss ansetzt, unterbricht Zwayer in einem ungünstigen Moment die Partie. Uth platzt deshalb der Kragen und wird kurz darauf verwarnt.

34 Zu kompliziert! Nach der besten Effzeh-Chance holt Bayer abermals den Tempoboost raus und rennt die Kölner Abwehr mit Schick, Wirtz und Diaby an. Schick will dabei unbedingt einen Doppelpass mit Wirtz spielen und verzettelt sich.

33 Jetzt gibt es auch mal kölsche Torgefahr! Jonas Hector wird links vor der Strafraumgrenze freigestellt und nagelt den Ball mit Schmackes nach rechts. Lukáš Hrádecký macht sich lang und lenkt die Kugel mit den Fingerspitzen zur Ecke!

31 Bayer nimmt sich eine kleine Auszeit und lässt die Kölner etwas kommen. Gibt die Baumgart-Elf bei ihren Angriffsversuchen allerdings den Ball ab, droht sofort der nächste Bayer-Konter.

30 Ein Ball für den Keeper! Kainz übernimmt bei den Gastgebern einen Freistoß und bugsiert den Ball von links hoch in den Bayer-Sechzehner. Hrádecký kommt raus und faustet den Freistoß mit einer Hand sicher in die Ferne.

28 Der Effzeh steigert sich etwas und kommt direkt zur nächsten Toraktion: Ljubicic flankt von rechts außen und findet im Fünfer Modeste. Der Franzose köpft und schiebt den Ball mit seiner Stirn etwas zu weit nach rechts.

26 Immerhin mal ein Abschluss der Kölner! Salih Özcan zieht mangels an freien Mitspielern aus dem Rückraum ab und drischt die Kugel deutlich am rechten Pfosten vorbei.

25 Lattenknaller von Bayer! Die Werkself setzt den nächsten blitzschnellen Konter und macht jetzt die rechte Flügelseite kurzerhand zur Autobahn. Frimpong sieht Schick neben sich, will es aber selbst wissen und chippt den Ball gegen den Querträger!

24 Während sich auch die 50.000 noch in einer Art Schockstarre befinden, will der Effzeh mit einem ruhigen Spielaufbau und Sicherheitspässen wieder zurück in die Spur finden. Nach vorne geht für die Baumgart-Elf aber nichts.

21 Köln wackelt! Die Hausherren sind von der Rolle und leisten sich im Spielaufbau zu viele einfache Ballverluste gegen die schnelle Offensive der Werkself. Nun führt ein Patzer von Czichos zu einem Bayer-Konter, bei dem die Gäste überfallartig ausschwärmen. Am Ende fehlt bei einer Flane von Diaby allerdings die nötige Präzision.

20 Was macht jetzt der Effzeh? Bayer sorgt am Rhein erstmal für klare Verhältnisse und überrollt die Kölner mit einem schnellen Doppelschlag in nur zwei Minuten.

17 Karim Bellarabi Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:2 durch Karim Bellarabi

Doppelschlag von Bayer 04! Kurz nach dem 0:1 tanzt sich Wirtz links am Fünfer durch die Kölner Abwehr und übergibt an Andrich, der ebenfalls technisch stark nach rechts auflegt. Am rechten Alu ist niemand bei Bellarabi und dann steht es auch schon 0:2!

15 Patrik Schick Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Patrik Schick

Schick schockt den Effzeh! Bayer kontert die Kölner eiskalt aus: Nach einem Ballverlust von Modeste braucht die Werkself nur zwei Pässe, um durchzubrechen. Diaby bringt den Ball von links vor die Kiste, wo Schick einläuft und den Ball im Fallen ins rechte Eck spitzelt.

14 Starke Grätsche! Bellarabi schickt Wirtz im rechten Sechzehner-Bereich, wo der Bayer-Youngster fast schon frei durch ist. Kölns Ljubicic kommt angerauscht und klärt mit einer Lehrbuch-Grätsche zur Ecke. Die darauffolgende Ecke von Demirbay bringt Bayer nichts ein.

12 Modeste will Hincapie am Spielaufbau hindern und erwischt den Bayer-Rechtsverteidiger etwas zu spät am Knöchel. Zwayer pfeift ab und ermahnt den Kölner.

10 Nach den ersten guten Sturmversuchen der Werkself tritt der Effzeh etwas auf die Bremse und pustet bei einer regelrechten Einwurf-Serie im Mittelfeld kurz durch.

8 Was jetzt schon auffällt: Im rheinischen Derby ist sofort Feuer drin! Beide Teams schenken sich keinen freien Meter und gehen intensiv in die Zweikämpfe. Zu Beginn schafft es Bayer schneller nach vorne und schaltet besser um.

6 Zu viel Rechtsdrall: Wirtz nimmt kurz vor dem Strafraum der Hausherren erneut Tempo aus und kommt danach vom linken Sechzehner-Eck zum Abschluss. Der ehemalige Kölner trifft den Ball überhaupt nicht und schießt deutlich rechts vorbei.

5 Der erste Torschuss! Diaby führt den Ball in die Gefahrenzone der Kölner und bedient links Schick. Bayers Torjäger schließt sofort ab, kommt dabei aber etwas aus dem Tritt. Horn sichert den Ball souverän im kurzen Eck.

5 Im Rückraum nimmt Bayer-Youngster Florian Wirtz die Kugel auf und wird von den Effzeh-Fans direkt mit einem Pfeifkonzert begrüßt. Der nachfolgende Steilpass für Patrik Schick wird daraufhin etwas zu lang und landet nur bei Köln-Keeer Timo Horn.

3 Der Ball ist in den Anfangsminuten erstmal bei den Kölnern, die mit Ruhe ins Spiel finden wollen. Leverkusens Andrich setzt indes im Mittelfeld das erste "Zeichen" und räumt Özcan mit einem Schubser aus dem Weg.

1 Der Ball rollt, es ist Derbyzeit! Die Hausherren tragen heute weiße Trikots, Bayer ist in Rot und Schwarz unterwegs. Schiedsrichter beim Nachbarschaftsduell ist Felix Zwayer.

1 Spielbeginn

Die Stimmung im Rheinergiestadion? Elektrisierend! Jetzt wird es Zeit für die Effzeh-Hymne und 50.000 wehende Schals in der Luft.

Wer ist die Nummer eins am Rhein? Gleich beginnt in Köln das brisante Rhein-Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer 04!

Kurz vor Anpfiff gibt es jetzt jeweils noch einen mutmachenden Statistik-Fakt für beide Fanlager: Bayer Leverkusen gewann die vergangenen drei Derbys am Stück und erzielte dabei satte 10:1-Tore. Für den Effzeh spricht dagegen die Heimstärke: Der 1. FC Köln ist saisonübergreifend seit fünf Heimspielen ungeschlagen und erzielte dabei immer mindestens einen Treffer.

Beim Effzeh freut man sich heute vor allem über die Rückkehr von Kapitän Hector. Neu in der Startelf der Kölner steht zudem der ebenfalls wiedergenesene Ljubicic sowie Kilian und Duda.

Personell tauscht Leverkusens Trainer Seoane nach der Europa League dreimal und bringt mit Wirtz und Schick seine beiden besten Angreifer wieder von Anfang an. Dazu kommt auch Innenverteidiger Kossounou neu in die Werkself.

Auch Rhein-Rivale Bayer 04 kassierte am letzten Spieltag gleich fünf Gegentore und ging im Spitzenspiel gegen den FC Bayern mit 1:5 chancenlos baden. Im Gegensatz zu den Kölnern, konnten sich die Leverkusener davon jedoch bereits in der Europa League rehabilitieren und holten bei Betis Sevilla mit einer halben B-Elf ein achtbares 1:1-Unentschieden. Im Derby gegen den Effzeh will es Bayer-Coach Gerardo Seoane nun kontrolliert angehen: „Es gilt Ruhe zu bewahren und unseren Mann zu stehen“, fordert der Schweizer von seiner Elf. Unter besonderer Beachtung steht bei der Gästen heute mal wieder Florian Wirtz. Der Youngster der Werkself spielte früher in der U17 der Kölner und kehrt heute als Bayer-Topscorer nach Müngersdorf zurück.

Nach einem gelungenen Saisonstart mit Platz neun und einer neu entfachten Lust auf den 1. FC Köln geht Steffen Baumgart als neuer Effzeh-Coach heute in sein erstes Rhein-Derby gegen Bayer 04 Leverkusen. 50.000 Fans sind im ausverkauften Rheinenergie-Stadion live mit dabei und hoffen heute auf den ersten Derbysieg seit Dezember 2019. „Ich bin positiv angespannt“, verriet Baumgart auf der Pressekonferenz. „Es ist schon eine große Aufregung dabei, sogar Lampenfieber.“ Auch sein Team sei trotz der kürzlichen 0:5-Klatsche gegen Hoffenheim bereits seit Tagen voll im Derby-Modus: „Besonders anheizen und heiß machen, muss ich keinen“, so Baumgart.