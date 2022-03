Sosa hat die erste große Chance des Spiels. Ito spielt einen tollen Ball über die Gladbacher Abwehrkette hinweg. Sosa geht auf links in den Strafraum und zieht dann aus spitzem Winkel ab. Sein Schuss geht deutlich am langen Pfosten vorbei. Der Querpass auf Tiago Tomás wäre die bessere Wahl gewesen.

Auch Gladbach taucht das erste Mal vorne auf. Thuram bringt von der rechten Seite eine Flanke in die Mitte. Bensebaini nimmt den Ball direkt, schießt sich aber nur selbst an. Im Nachhinein geht auch hier die Fahne hoch.

Endo bringt aus dem rechten Halbfeld eine schöne Flanke in die Mitte. Alle verpassen den Ball, sodass Führich am zweiten Pfosten ins Spiel kommt. Er vertändelt die Chance aber und dann geht die Fahne hoch. Führich war im Abseits.

Auch Adi Hütter wechselt nach dem 2:2 gegen Wolfsburg sein Spielsystem. Anstelle eines 3-4-3 schickt er seine Mannschaft heute im 4-2-3-1 auf den Platz. Außerdem nimmt er zwei personelle Änderungen vor. Innenverteidiger Jordan Beyer steht nicht im Kader. Für ihn kommt Kouadio Koné in die Mannschaft. Der Franzose beginnt auf der Sechs. Auch Stefan Lainer steht heute nicht zur Verfügung. Für ihn startet Joe Scally in der Rechtsverteidigung.

Da könnte der heutige Gegner gelegen kommen. Auch Gladbach läuft den eigenen Erwartungen weit hinterher. In den vergangenen sieben Pflichtspielen gelang nur ein einziger Sieg. Außerdem ging man vor zwei Wochen mit 0:6 bei Borussia Dortmund unter. Die löchrige Abwehr ist das größte Problem der Fohlen. Schon fünf Mal fing die Mannschaft von Adi Hütter in der Liga vier oder mehr Gegentore. Gladbach hat sogar mehr Gegentore als der heutige Gegner Stuttgart. Und auch die Borussia muss sich mit dem Abstieg beschäftigen. Aktuell hat der Verein auf Platz 13 stehend nur vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Die Stuttgarter stecken tief in der Krise. Der letzte Bundesligasieg gelang der Mannschaft von Pellegrino Matarazzo am 11. Dezember 2021. Seitdem wurden aus neun Partien nur zwei Punkte geholt. Der VfB steht auf Rang 17 der Tabelle und hat vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. In den vergangenen beiden Spielen deutete alles auf einen Stuttgarter Abstieg hin. Gegen Bochum und Hoffenheim führte man lange Zeit und gewann trotzdem nicht. Bochum erzielte in der 94. Minute den Ausgleich. Hoffenheim schenkte dem VfB in der 85. und 90. Minute ein Tor ein. Das Glück ist aktuell nicht auf Seiten der Schwaben.