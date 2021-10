59 Leverkusen kombiniert rund um den Münchner Strafraum ganz gut, der Pass von links in die Mitte ist dann aber zu ungenau. Schicks Ablage erreicht niemanden.

58 Das versteht er nicht! Sané kriegt recht mittig vor dem Sechzehner den Ball und links ist Stanišić komplett blank. Der Pass folgt nicht, sondern ein abgeblockter Schuss.

57 Die Bayern schieben sich aktuell die Kugel recht ruhig durch die eigenen Reihen. Der Schongang ist trotz des Gegentreffers aktuell eingelegt.

55 Patrik Schick Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:5 durch Patrik Schick

Jetzt gelingt der Ehrentreffer! Wirtz schickt seinen Stürmer mit einem tollen Flachpass in die Schnittstelle zwischen Stanišić und Hernández. Der Franzose kommt nicht richtig hinterher, Schick schießt von halblinks aufs Tor und vom linken Innenpfosten prallt der Ball ins Netz!

53 Leverkusen erzielt fast den Ehrentreffer! Leverkusen lässt das Leder halblinks am Strafraum gut auf den startenden Demirbay klatschen. Der steht frei im Strafraum, scheitert aber mit dem Schuss von links an Neuers ausgefahrenem Bein! Der Nachschuss von Diaby aus dem Rückraum wird geblockt!

52 Sabitzer bekommt ebenfalls zu viel Platz und kann aus dem rechten Halbfeld flanken. Hrádecký ahnt die Hereingabe und fischt den Ball aus der Luft.

50 Sané kriegt einen langen Ball nach vorne fast an Hrádecký vorbeigespitzelt, der Leverkusener Keeper ist jedoch in höchster Not noch zur Stelle und klärt zur Seite.

49 Nach einer Ballannahme im Mittelfeld dreht sich Wirtz um die eigene Achse und will Schick auf die Reise in die Spitze schicken. Der Pass ist jedoch viel zu lang.

48 Bei Bayern mangelt es heute auch oft an der fehlenden Körperspannung. Die Münchner erobern links an der Sechzehnerkante das Leder und Lewandowski bedient Sané. Der Nationalspieler schießt in die Arme von Hrádecký.

46 Beide Teams haben unterdessen jeweils einmal gewechselt. Sabitzer ersetzt Goretzka bei den Bayern, die Hausherren bringen Tapsoba für Paulinho.

46 Das Spiel läuft wieder! Machen die Bayern mit der Gala-Vorstellung weiter oder betreibt Leverkusen erfolgreich Schadensbegrenzung?

46 Edmond Tapsoba Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Edmond Tapsoba

46 Paulinho Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Paulinho

46 Marcel Sabitzer Bayern Einwechslung bei Bayern München: Marcel Sabitzer

46 Leon Goretzka Bayern Auswechslung bei Bayern München: Leon Goretzka

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Trotz des Pausenstands von 0:5 fällt das Pfiefkonzert den Leverkusener Publikums nicht allzu groß aus. Die Werkself kam gegen Bayern eigentlich ganz ordentlich ins Spiel, musste aber schon bei der ersten Chance des Rekordmeisters den Rückstand durch das Tor von Lewandowski hinnehmen. Die Bayern wurden immer dominanter, trafen zunächst noch den Pfosten und legten dann so richtig los: Innerhalb von sieben Minuten trafen die Münchner sage und schreibe viermal und nutzten dabei die Lücken in der Defensive der Gastgeber gnadenlos aus. Statt eines spannenden Topspiels erleben wir ganz viel Einseitigkeit. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Frimpong lässt an der rechten Sechzehnerkante mal einen Gegenspieler stehen, sein folgender Schuss ist aber viel zu harmlos.

43 Immerhin geben sie sich noch nicht ganz auf. Wirtz bedient Diaby am Sechzehner, doch der Schuss des Mittelfeldmanns landet in den Armen von Neuer.

42 Da lag das 6:0 in der Luft! Eine Hereingabe von der rechten Grundlinie landet im Dunstkreis des langen Pfostens, wo Bayer mal wieder nicht gut steht. Sané probiert es mit dem Volley aus zehn Metern, doch der geht drüber.

40 Die Bayern fangen nun schon mit den Schonungsmaßnahmen an. Stanišić ersetzt Davies.

40 Josip Stanišić Bayern Einwechslung bei Bayern München: Josip Stanišić

40 Alphonso Davies Bayern Auswechslung bei Bayern München: Alphonso Davies

37 Serge Gnabry Bayern Tooor für Bayern München, 0:5 durch Serge Gnabry

Was ist denn hier los? Leverkusen fällt komplett in sich zusammen! Gnabry spielt nach einer Balleroberung von Upamecano am eigenen Sechzehner halbrechts am Strafraum einen einfachen Doppelpass mit Goretzka. Der Außenspieler der Münchner steht frei vor Hrádecký und schiebt zum nächsten Treffer ein. Es ist unglaublich.

35 Serge Gnabry Bayern Tooor für Bayern München, 0:4 durch Serge Gnabry

Das gibt es doch nicht! 17 Sekunden nach dem Anpfiff klingelt es schon wieder! Die Werkself verliert die Kugel auf der eigenen rechten Seite. Blitzschnell wird Müller auf der Seitenbahn bedient, der spielt direkt in die Mitte zu Gnabry, der genau im richtigen Moment gestartet ist und vor Hrádecký am Ball ist. Er spitzelt den Ball ins Tor und es steht 4:0!

34 Thomas Müller Bayern Tooor für Bayern München, 0:3 durch Thomas Müller

Die Bayern machen eiskalt weiter! Der Ball von von rechts in die Mitte und in der hinteren Strafraumhälfte nimmt Süle das Leder an. Er legt es sich auf den rechten Fuß, verlädt so einen Gegenspieler, schießt Müllers linken, hinteren Oberschenkel kurz vor der Torlinie an und Hrádecký hat keine Chance!

33 Die Zwei-Tore-Führung der Bayern geht in Ordnung. Von rechts kommt nun die nächste Ecke rein.

30 Robert Lewandowski Bayern Tooor für Bayern München, 0:2 durch Robert Lewandowski

Das zweite Tor von Lewandowski besiegelt vielleicht schon die Vorentscheidung! Durch die Mitte treiben die Bayern das Leder durch die Mitte nach vorne. Kimmich chipt den Ball von halblinks in den Lauf von Sané. Der stoppt den Ball links im Strafraum und gibt an Davies weiter, der parallel zur Torlinie weitergeht und für Lewandowksi liegen lässt. Der Pole schiebt aus sieben Metern mit dem rechten Fuß ein. Da waren die Leverkusener zu weit von den Männern entfernt!

29 Demirbay bringt die nächste Ecke herein. Die Flanke von links landet acht Meter vor dem Tor auf dem Schädel von Tah - drüber!

28 Nach viel Gewusel im Strafraum ohne Torschuss liegt Paulinho auf dem Boden, ist aber wohl viel zu leicht gefallen und das Spiel läuft weiter.

27 Wirtz beweist Übersicht und bedient beim nächsten Bayer-Vorstoß auf der freien rechten Seite Frimpong. Die Hereingabe wird von Sané abgefälscht und sie bekommen eine Ecke.

26 Jetzt vielleicht? Wirtz bedient Schick mit einem Pass in den Lauf in den Sechzehner, doch Davies klärt zur Ecke. Diese geht lang über die Box hin weg und die anschließende Flanke bleibt ungefährlich.

25 Bislang geht der Plan mit Amiri und Demirbay auf der Doppel-Sechs nicht wirklich auf. Hinten agieren sie nicht geschlossen genug und vorne kommt noch zu wenig in der Offensive.

23 Vor allem in der Mitte klaffen bei Bayer große defensive Lücken. Plötzlich steht Goretzka zentral am Sechzehner frei und kann sich quasi die Ecke für seinen Schuss aussuchen, doch er schießt Hrádecký den Ball mehr oder weniger in die Arme. Da war mehr drin!

22 Davies schmeißt links am Sechzehner den Turbo an und schießt aus recht spitzem Winkel auf das Tor. Hrádecký pariert!

21 Das muss man nicht unbedingt pfeifen. Demirbay geht gegen Hernández etwas härter zu Werke und erobert am Sechzehner den Ball, doch Jablonski pfeift das Ganze ab.

19 Pfostentreffer der Bayern! Leverkusen agiert nun deutlich zu passiv! Sané bekommt 18 Meter vor dem Tor in halbrechter Position zu viel Platz geschenkt und zieht mit der linken Klebe ab. Der Ball tropft satt an den rechten Pfosten und geht dann nach links zur Seite weg.

18 Die Bayern bleiben aktiv! Sie beißen sich kurz halbrechts vor dem Sechzehner fest. Kimmich lupft in den Lauf von Lewandowski an den Fünfer, doch Hrádecký passt auf und schnappt sich den Ball.

17 Sané wird im Sechzehner getroffen, der Kontakt war aber wohl zu gering. Jablonski winkt direkt ab. Müller erarbeitet sich rechts den Ball an der Seitenlinie, doch die anschließende Flanke ist nicht gut.

16 20 Meter vor dem Kasten hat Sané eine ordentliche Schussposition und zieht ab - sein Versuch wird geblockt.

15 Wenige Augenblicke später kann Lewandowski einen Ball vorne nicht mitnehmen. Nach einem insgesamt eher ungefährlichen Vorstoß von Bayer will Müller aus dem Zentrum Lewandowski in die Spitze schicken. Die Werkself-Defensive macht die Tür zu.

14 Die Werkself sucht aktuell die Lücke im gut gestaffelten Münchner Mannschaftsverbund. Kossounou spielt einen unnötigen Fehlpass auf Sané, der von links in den Strafraum eindringt, sich die Kugel dort aber zu weit vorlegt.

12 Schießen liegt ihm mehr als das Flanken! Lewandowski wird rechts neben den Strafraum angespielt, doch seine Hereingabe landet hinter dem gegnerischen Gehäuse.

12 Gnabry hat 25 Meter vor dem Tor in zentraler Position Platz, bleibt mit seinem Schuss allerdings hängen.

10 Schick legt den Ball kurz vor dem Sechzehner im Zweikampf mit Süle auf den mitgelaufenen Amiri ab. Der will Paulinho links an die Grundlinie schicken, doch der Pass ist zu lang.

9 Tah wird in hinterster Reihe von Gnabry und Lewandowski bedrängt, schickt den polnischen Topstürmer aber durch eine geschickte Bewegung ins Leere und kann somit den sicheren Querpass spielen. Auch sowas sollte mal gelobt werden!

8 Wirtz legt die Kugel halbrechts im Mittelfeld schön auf Frimpong ab, doch der kann den Ball nicht richtig mitnehmen.

7 Die Bayern beweisen in den ersten Minuten eine sehr gute Präsenz in den Zweikämpfen. Sie sind direkt voll da.

6 Leverkusen begann mit guter Energie, aber nun müssen sie dem frühen Rückstand hinterherlaufen. Lewandowski wird sich freuen, dass er nach zwei Ligaspielen ohne Treffer wieder einnetzen konnte.

4 Robert Lewandowski Bayern Tooor für Bayern München, 0:1 durch Robert Lewandowski

Da ist die frühe Führung für den Rekordmeister! Von der linken Seite schlägt Kimmich das Leder an den langen Pfosten. Dorthin hat sich Upamecano geschlichen, legt direkt in die Mitte ab und Lewandowski verwertet mustergültig aus kürzester Distanz mit der Hacke. Ein tolles Tor und die Variante wirkte definitiv einstudiert.

3 Das geht direkt mit viel Action los! Auf der halblinken Seite wird Davies gefällt und Sané und Kimmich stehen zum Freistoß bereit.

2 Amiri wird in der Mitte vom eigenen Mann Kossounou abgeräumt, der Schiri entscheidet jedoch auf ein Offensivfoul.

1 Es geht direkt mit einem langen Ball auf Schick los, der gegen Upamecano aber nicht durchkommt. Stattdessen holen die Bayern auf der Gegenseite einen frühen Eckball gegen Tah nach einem schlechten Pass von Hrádecký heraus. Sie wollen schnell ausführen, werden aber zurückgepfiffen.

1 Die Bayern laufen heute übrigens in weiß auf, die Werkself trägt rot-schwarz.

1 Sven Jablonski pfeift das Topspiel an - kann sich eines der beiden Team heute die Tabellenspitze sichern?

1 Spielbeginn

Die beiden Mannschaften werden von ihren Torhütern als Kapitäne auf den Rasen geführt. In wenigen Minuten geht das Spektakel los!

Der Blick auf die Aufstellungen verrät: Leverkusen bringt drei Neue von Beginn an. Bakker, Amiri und Paulinho rotieren für Hincapié, Aránguiz und Adli ins Team. Vor allem die Hereinnahme von Amiri für die Sechser-Position spricht für eine offensive Ausirchtung. Für die Bayern läuft die Elf vom 1:2 gegen Frankfurt auf.

Bei Bayer kehrt Edmond Tapsoba nach längerer Verletzungspause in den Kader zurück. Damit fehlen nur die Langzeitverletzten Timothy Fosu-Mensah (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und Julian Baumgartlinger (Kreuzbandriss). Die Bayern müssen in Leverkusen auf den rotgesperrten Benjamin Pavard verzichten. Ebenfalls nicht im Kader steht Torwart Sven Ullreich wegen eines Innenbandanrisses im Knie.

Beide Trainer waren in den Pressekonferenzen voll des Lobes über den jeweiligen Gegner. "Wir nehmen dieses Spiel als Referenz, um anschließend zu wissen, wo wir momentan gegenüber der besten Mannschaft Deutschlands stehen", sagte Seoane, während Nagelsmann dem Gegner eine gute Entwicklung bescheinigte. Dennoch ist er optimistisch: "Wir müssen auswärts einen sehr, sehr guten Tag erwischen und eine gute Leistung bringen – das trauen wir uns aber auf jeden Fall zu."

Unabhängig von einem möglichen Wirtz-Transfer haben die Bayern eine wichtige Vertragsverlängerung vollzogen. Außenverteidiger Josip Stanisic hat seinen Vertrag bis zum 30.06.2025 verlängert. Das Eigengewächs debütierte jüngst in der kroatischen Nationalmannschaft. Sportdirektor Hasan Salihamidzic lobte die schnelle Integration des Abwehrspielers, der in dieser Saison bereits achtmal zum Einsatz kam.

Im Fokus steht bei diesem Spitzenspiel ein Youngster. Bei Bayer ist Florian Wirtz in aller Munde. Der 18-Jährige hat einen fabelhaften Saisonstart hingelegt. In acht Pflichtspielen traf er sechsmal und knackte gegen Mainz als jüngster Bundesliga-Spieler die Zehn-Tore-Marke. Zudem war er mit 9 Torbeteiligung an fast der Hälfte der Treffer (20) beteiligt. Längst ist er auf dem Zettel internationaler Topclubs gelandet, auch die Bayern sollen bereits die Fühler ausgestreckt haben. In Leverkusen hat Wirtz einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. "Uns ist allen bewusst, dass der nächste Schritt zu einem der Top-Fünf-Vereine irgendwann kommen wird", sagte Bayers Cheftrainer.

Die Bayern mussten zuletzt eine unglückliche 1:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt hinnehmen, als man trotz Chancenplus als Verlierer vom Platz ging. Trotzdem hat mit Julian Nagelsmann auch in München der neue Trainer voll eingeschlagen. Er hat in der Liga genau wie Seoane eine 5-1-1-Bilanz und zuletzt sorgte die Offensivabteilung regelmäßig für Schützenfeste wie etwa beim 7:0 über Bochum oder beim 5:0 gegen Kiev in der Champions League.

Bayer Leverkusen blüht unter Coach Gerado Seoane auf. In der Europa League startete man mit zwei Siegen und in der Bundesliga ist Bayer seit dem knappen 3:4 gegen Dortmund am 4. Spieltag ungeschlagen, kassierte in den letzten drei Spielen nur ein Gegentor beim 3:1 in Stuttgart. Bei einem Sieg über die Bayern würde Leverkusen am aktuellen Tabellenführer aus Dortmund vorbeiziehen.