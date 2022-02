76 Positionsgetreuer Wechsel bei der Eintracht. Hauge rückt nun ins offensive Mittelfeld.

76 Jens Hauge Frankfurt Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Jens Hauge

76 Jesper Lindstrøm Frankfurt Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Jesper Lindstrøm

74 Die Schlussviertelstunde bricht an. Bleibt es beim Remis oder kann ein Team noch den entscheidenden Punch setzen?

71 Chandlers Hereingabe rechts von der Grundlinie rutscht zu Kamada, der außerhalb des Sechzehners einmal die Kugel annimmt und per Dropkick abschließt. Der Ball geht einen knappen Meter links vorbei.

68 Nach Uths Vertikalball in die Spitze lässt Modeste für Ljubicic klatschen, der aus 23 Metern sofort abschließt. Der Schuss fliegt jedoch weit über die Latte.

66 Skhiri hat im Zentrum etwas Platz und will den einstartenden Hector durch die Gasse schicken. Doch Tuta hat das Zuspiel stark antizipiert und fängt das Leder ab.

63 Martin Hinteregger Frankfurt Gelbe Karte für Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt)

Hinteregger fällt Uth im Mittelfeld und wird völlig zu Recht verwarnt.

61 Erster Wechsel bei den Kölnern. 14-Tore-Stürmer Modeste kommt positionsgetreu für Andersson.

61 Anthony Modeste Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Anthony Modeste

61 Sebastian Andersson Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Sebastian Andersson

59 Nach einem guten Zusammenspiel zwischen Hector und Özcan wird der Mittelfeldmann zur Grundlinie geschickt und spielt von links flach nach innen. Tuta haut den Ball aus dem Strafraum.

57 Auch nach der Pause ist es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Die großen Akzente fehlen noch auf beiden Seiten nach dem Wiederanpfiff.

54 Tuta trifft Kainz im Zweikampf klar am Fuß. Hier lässt Dingert die Gelbe Karte stecken.

52 Hector zieht von der linken Außenbahn mal ins Zentrum und zirkelt den Ball mit dem schwachen Fuß auf den langen Pfosten. Dort steht N'Dicka aber goldrichtig und kann klären.

49 Kainz übernimmt die Ausführung, schlenzt die Kugel aber knapp über den Querbalken. Guter Versuch des Flügelspielers.

48 Jakić bringt Özcan zentral vor dem Strafraum zu Fall. Es gibt Freistoß für Köln aus knapp 25 Metern Torentfernung.

46 Sebastian Andersson Köln Gelbe Karte für Sebastian Andersson (1. FC Köln)

Frühe Gelbe Karte in Durchgang zwei. Andersson checkt Hinteregger zu Boden und wird verwarnt.

46 Der zweite Durchgang läuft! Glasner wechselt zur Pause einmal und bringt Kamada für Rode.

46 Daichi Kamada Frankfurt Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Daichi Kamada

46 Sebastian Rode Frankfurt Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Sebastian Rode

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Pause in Köln! Nach 45 Minuten geht es zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt mit 0:0 in die Kabinen. Dabei starteten beide Teams schwungvoll in die Partie. Nach dem ersten Abtasten waren es die Frankfurter, die durch Kostić und Rode zwei gute Chancen verbuchten. In der Folge übernahmen jedoch die Hausherren das Kommando und wurden dominanter. Doch die SGE überstand die Druckphase der Kölner schadlos. Özcan ließ dabei nach einer Ecke die beste Gelegenheit zum 1:0 liegen (26.). Somit steht zur Pause ein leistungsgerechtes Remis. Wir sind gespannt, was sich beide Trainer für den zweiten Durchgang einfallen lassen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

43 Wenige Minuten noch bis zur Pause. Es scheint wohl mit dem torlosen Remis in die Kabinen zu gehen.

41 Hectors Flanke von der linken Seite köpft Tuta zunächst aus der Box. Doch Kainz nimmt das Leder links vor dem Strafraum runter, schlägt einen Haken und schließt dann ab. Trapp ist gegen den Flachschuss aber auf dem Posten.

38 Da war mehr drin! Nach Chandlers Ball auf die rechte Seite steckt Borré für Lindstrøm durch, der am zweiten Pfosten den komplett freien Sow anspielen will. Doch Kilian ist dazwischen und klärt zur Ecke, die dann verpufft.

35 Nach Kilians Ausrutscher kommt Borré unverhofft an die Kugel und schließt aus der zweiten Reihe ab. Sein Schuss geht aber ein gutes Stück links am Tor vorbei.

34 Das Spiel war kurzzeitig unterbrochen, weil Kostić einen Schlag abbekommen hatte. Der Serbe kann aber weiterspielen.

32 Etwas mehr als eine halbe Stunde ist rum. Und Frankfurt schafft es in den letzten Minuten wieder, das Spiel ausgeglichener zu gestalten. Die Druckphase des Effzeh hat die SGE schadlos überstanden.

29 Kostić verlagert das Spiel auf die rechte Seite zu Chandler, der scharf in den Fünfer spielt. Kilian steht aber richtig und haut die Kugel aus der Gefahrenzone.

26 Und auch die folgende Ecke wird gefährlich! Uth zirkelt den Ball auf den langen Pfosten, doch Özcan köpft aus sechs Metern denkbar knapp am Tor vorbei.

25 Starke Aktion von Andersson, der einen Chip-Ball rechts in den Sechzehner gut vor Tuta abschirmt und dann aus spitzem Winkel aus der Drehung abzieht. Doch erneut kann Trapp parieren.

24 Bei den Hausherren geht in der Anfangsphase viel über die rechte Offensivseite. Ljubicic und Schmitz sorgen da für ordentlich Betrieb.

22 Nach einem langen Hector-Einwurf von der linken Seite legt Uth am Elfmeterpunkt für Özcan ab, der aber keinen Druck hinter den Schuss bekommt. Trapp kann ohne Probleme parieren.

19 Nun übernehmen die Kölner wieder etwas die Spielkontrolle. Auch in puncto Ballbesitz hat der Effzeh mit 64 Prozent deutliche Vorteile.

16 Jetzt auch die große Chance für Köln! Nach einer flachen Hereingabe von der linken Seite verlängert Andersson nach rechts in die Box zu Ljubicic. Dessen Abschluss aus 12 Metern ist aber zu zentral und wird von Trapp zur Seite abgewehrt.

13 Ein Freistoß von Kainz aus dem rechten Halbfeld landet vor den Füßen von Hübers, der aus zehn Metern mit der Pike abschließt. Die Kugel landet aber genau in den Armen von Trapp.

12 Flotter Beginn in Köln. Die besten Chancen hatten bis hierhin aber die Frankfurter.

9 Die dicke Chance für die SGE! Borré setzt sich links an der Eckfahne gegen Hübers durch und zieht in die Box ein. Der Angreifer hat den Kopf oben und legt schön zurück an den Elfmeterpunkt zum völlig blanken Rode. Doch Frankfurts Kapitän bleibt mit dem Schuss an Kilian hängen, der vor der Linie blockt.

8 Jetzt mal die Gäste! Lindstrøm ist auf den rechten Flügel ausgewichen, lässt Hector stehen und flankt auf den zweiten Pfosten. Dort steht Kostić blank, haut aber über den Ball. Da war mehr drin!

6 Kainz hat auf der linken Seite etwas Platz und flankt auf den langen Pfosten, wo Ljubicic aber knapp verpasst.

5 Druckvoller Beginn des Effzeh, der sofort aufs Gaspedal drückt und die Offensive sucht.

2 Riskante Aktion von Horn, der im eigenen Strafraum Borré mit der Sohle aussteigen lässt.

1 Der Ball rollt! Frankfurt hat in schwarzen Trikots angestoßen, Köln ist ganz in Weiß gekleidet.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter der Partie ist Christian Dingert. Ihm assistieren Benedikt Kempkes sowie Timo Gerach. VAR ist Sven Jablonski.

Mit einem Eilantrag wollten die Kölner im Vorfeld eine Erhöhung auf 25.000 Zuschauer erwirken. Damit scheiterte der Verein jedoch vor dem Oberverwaltungsgericht Münster. Somit dürfen heute nur 10.000 Fans ins RheinEnergieStadion.

Kuriose Statistik: Im Vergleich zur Vorsaison hat Köln aktuell elf Punkte mehr auf dem Konto als nach 22 Spieltagen 2020/21 während die Frankfurter elf Zähler weniger aufweisen. Außerdem holten die Adlerträger in den letzten 15 Samstagsspielen um 18:30 Uhr keinen Dreier. Der letzte Sieg zu dieser Anstoßzeit gelang der SGE 2016. Gegner beim damaligen 1:0: der 1. FC Köln.

Auch Frankfurts Coach Glasner setzt auf drei neue Spieler in der Startelf. Chandler, Kostić und Rode ersetzen da Costa, Lenz sowie Kamada (alle Bank).

Nach dem 1:3 in Leipzig gibt es in der Kölner Startelf drei Wechsel. Horn ersetzt den corona-positiven Schwäbe im Tor. Zudem verdrängen Ljubicic und Uth Duda und Thielmann auf die Bank.

Allerdings starteten die Frankfurter mit nur vier Punkten aus fünf Spielen enttäuschend in das Jahr 2022. Dem 3:2 in Stuttgart folgte vor Wochenfrist prompt ein bitteres 0:2 daheim gegen den VfL Wolfsburg. "In den entscheidenden Momenten vor dem gegnerischen und dem eigenen Tor sind wir gerade nicht so effizient und gut wie in unserer besten Phase", lieferte Oliver Glasner einen Erklärungsansatz für die Ergebnisse im neuen Jahr. Möglicherweise wird es den Frankfurtern auch entgegenkommen, dass Köln mit einer offensiveren Spielanlage auftritt und sich so mehr Räume ergeben werden.

Im Spiel des aktuellen Tabellenneunten gegen den -zehnten geht es für beide Mannschaften darum mit einem Sieg den Anschluss an die internationalen Plätze zu halten. Für die Kölner, die zwei Punkte hinter Platz 6 liegen, gab es am vergangenen Wochenende eine 1:3-Pleite in Leipzig, allerdings verlor der Effzeh unter Steffen Baumgart noch nie zwei Spiele in Folge. "Es wird ein Spiel auf Augenhöhe gegen einen Gegner, der uns viel abverlangen wird. Frankfurt hat eine kompakte Mannschaft, aber wir sollten darauf achten, wie wir Fußball spielen", sagte Kölns Trainer im Vorfeld auf der Pressekonferenz.