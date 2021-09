2

Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Robert Andrich

Der Blitzstart für Leverkusen! Nach Ballverlust im Mittelfeld gelangt der Ball etwas glücklich nach links in den Sechzehnmeterraum zu Schick. Der Tscheche macht ihn fest, passt auf den Flügel und bestaunt Bakkers feine Flanke an den zweiten Pfosten. Dort muss Andrich nicht viel machen - sein Kopfball vom rechten Fünfereck landet in hohem Bogen ins Netz. Endo pennt da komplett in Sachen Manndeckung.