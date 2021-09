57 Marco Richter wird auf Seiten der Gäste durch Myziane Maolida abgelöst.

57 Myziane Maolida Hertha BSC Einwechslung bei Hertha BSC: Myziane Maolida

57 Marco Richter Hertha BSC Auswechslung bei Hertha BSC: Marco Richter

55 Die Bochumer ziehen den fälligen Freitoß aus 22 Metern aus etwas spitzem Winkel von halbrechts direkt auf das kurze Toreck - Schwolow wehrt nach außen ab.

54 Maximilian Mittelstädt Hertha BSC Gelbe Karte für Maximilian Mittelstädt (Hertha BSC)

Der eingewechselte Mittelstädt wird für ein Einsteigen gegen Zoller verwarnt.

53 Löwen setzt einen Freistoß aus 25 Metern zentraler Position ein gutes Stück über die Querlatte.

50 Die Hausherren kommen mit einigem Schwung aus der Halbzeitpause. Wie schon zu Beginn des ersten Abschnitts ist die Hertha in dieser Phase am und im eigenen Strafraum viel gefordert.

47 Lucas Tousart Hertha BSC Gelbe Karte für Lucas Tousart (Hertha BSC)

Tousart holt Rexhbeçaj von den Beinen und sieht die erste Gelbe Karte der Partie. Der nachfolgende Freistoß aus dem halblinken Korridor 25 Meter vor dem Tor der Berliner bringt für die Bochumer nichts ein.

46 Die Berliner vollziehen mit Beginn des zweiten Durchgangs ihre Wechsel zwei und drei. Für Torunarigha und Jastrzembski kommen Mittelstädt und Gechter ins Spiel. Letzterer feiert sein Bundesliga-Debüt.

46 Linus Gechter Hertha BSC Einwechslung bei Hertha BSC: Linus Gechter

46 Dennis Jastrzembski Hertha BSC Auswechslung bei Hertha BSC: Dennis Jastrzembski

46 Maximilian Mittelstädt Hertha BSC Einwechslung bei Hertha BSC: Maximilian Mittelstädt

46 Jordan Torunarigha Hertha BSC Auswechslung bei Hertha BSC: Jordan Torunarigha

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zur Halbzeit führt Hertha BSC mit 2:0 beim VfL Bochum. Die Anfangsphase gehörte dem VfL, der druckvoll nach vorne spielte und die Berliner defensiv gehörig forderte. Nach etwas mehr als zehn Minuten schienen sich die Gäste besser zurechtzufinden und hatten selbst vermehrt eigene Ballbesitzphasen. Durchaus glücklich durfte sich die Alte Dame in der 20. Minute schätzen, als Zoller einen Kopfball nicht mehr richtig gedrückt bekam und freistehend am Tor vorbeisetzte. Das Spielgeschehen spielte sich dann vermehrt zwischen den Strafräumen ab, bis Serdar die Hertha durchaus etwas aus dem Nichts in der 37. Minute mit einer schönen Einzelaktion in Führung brachte. Sechs Minuten später legten die Hauptstädter zum 2:0 nach, erneut war Serdar der Torschütze. Vorausgegangen war ein Abwehrfehler der Bochumer nach einem Einwurf. Der VfL wird sich defensiv im zweiten Abschnitt wohl kaum mehr etwas erlauben dürfen und benötigt offensiv mehr Effizienz, will er heute noch etwas Zählbares einfahren.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Die Gäste haben kurz vor dem Pausenpfiff noch einmal eine Ecke von der linken Seite. Bochum kann im Strafraum klären.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4 Satte vier Minuten gibt es im ersten Abschnitt obendrauf. Grund dafür dürften die mehreren verletzungsbedingten Unterbrechungen sein.

43 Suat Serdar Hertha BSC Tooor für Hertha BSC, 0:2 durch Suat Serdar

Die Berliner legen nach! Nach einem Einwurf von der linken Seite bekommt Bella-Kotchap den Ball am eigenen Strafraum nicht geklärt und verliert das Gleichgewicht. Etwas zufällig gelangt der Ball im Durcheinander im Anschluss zu Serdar, der aus sechs Metern auf Höhe des zweiten Pfostens frei zum Abschluss kommt und das Leder mit links im Tor unterbringt.

40 Die Gastgeber zeigten bislang eine ansprechende Vorstellung, traten beim Gegentor aber deutlich zu passiv auf.

37 Suat Serdar Hertha BSC Tooor für Hertha BSC, 0:1 durch Suat Serdar

Die Gäste gehen in Führung! Durchaus etwas aus dem Nichts fällt das Führungstor der Berliner. Stark gewinnt mit einem energischen Tackling gegen Losilla an der Mittellinie den Ball, das Spielgerät landet über Darida bei Serdar. Der Mittelfeldmann macht in halblinker Position mit Ball am Fuß einen vertikalen Lauf bis zum Strafraum. Dort wird der Gäste-Akteur weiterhin nicht konsequent angegriffen, Serdar legt sich das Leder zurecht und trifft mit rechts aus 15 Metern ins rechte untere Toreck!

35 Zoller enteilt auf der rechten Seite Jastrzembski, seine anschließende Flanke gerät dann jedoch zu weit, um für unmittelbare Gefahr vor dem Gäste-Tor zu sorgen.

32 Zeefuik ersetzt Klünter auf der Position des Rechtsverteidigers in der Fünferkette der Berliner.

32 Deyovaisio Zeefuik Hertha BSC Einwechslung bei Hertha BSC: Deyovaisio Zeefuik

32 Lukas Klünter Hertha BSC Auswechslung bei Hertha BSC: Lukas Klünter

30 Klünter sitzt auf dem Spielfeld und schüttelt den Kopf. Für den Berliner scheint es aufgrund einer Verletzung im Schulterbereich nicht weiterzugehen.

29 Die Zuschauer bekommen bis dato ein von vielen Zweikämpfen geprägtes Spiel zu sehen, das sich vorrangig zwischen den Strafräumen abspielt. Die Bochumer haben bislang leichte Feldvorteile.

27 Der Linksverteidiger der Hertha kehrt auf das Feld zurück.

26 Dennis Jastrzembski wird gerade unweit des eigenen Tores behandelt, nachdem er sich im Luftduell mit Kostas Stafylidis wehgetan hat.

23 Ein Freistoß der Gäste aus der Zentrale 30 Meter vor dem VfL-Tor verpufft wirkungslos, weil Daridas Ball für Boyata zu weit gerät.

22 Richter probiert es auf der Gegenseite mit einem Abschluss aus der zweiten Reihe, sein Rechtsschuss streift ein paar Meter flach links am Tor vorbei.

20 Zoller! Der Stürmer der Hausherren erhält eine Flanke von der linken Seite von Rexhbeçaj, kommt aber am zweiten Pfosten nicht mehr richtig mit dem Kopf hinter den Ball. Zoller nickt das Leder rechts am Kasten vorbei, da haben die Gäste durchaus Glück!

19 Die Gastgeber greifen bislang in vielen Situationen früh an und stressen die Berliner so beim Spielaufbau.

18 Lampropoulos gewinnt 20 Meter vor dem eigenen Tor einen umkämpften Zweikampf gegen Richter. Andernfalls hätte das Bochumer Tor in Gefahr geraten können.

16 Klünter scheint zumindest vorerst weitermachen zu können, er ist wieder mit von der Partie.

15 Lukas Klünter wird gerade auf dem Feld behandelt. Der Rechtsverteidiger der Hertha ist bei einer Abwehraktion unweit des eigenen Strafraums unglücklich auf die Schulter gefallen.

13 Wirklich koordiniert wirken die Angriffsbemühungen der Alte Dame noch nicht. Durch einfache Abspielfehler geht der Ball bei den Gästen bislang meist schnell wieder verloren.

11 Langsam scheinen die Gäste defensiv etwas mehr Zugriff zu finden und auch eigene Ballbesitzphasen häufen sich in diesen Minuten bei der Hertha.

8 Erneut erhält der VfL einen Freistoß und ein weiteres Mal tritt Löwen den Standard. Aus halbrechter Position aus 25 Metern visiert der Mittelfeldspieler das kurze Toreck an und setzt das Leder ein Stück rechts am Kasten vorbei.

7 Die Gastgeber finden gut in die Partie. Die Hertha ist in den Anfangsminuten ausschließlich defensiv gefordert und wusste sich schon in mehreren Situationen nur mit Foulspielen zu helfen.

4 Der VfL verzeichnet einen ersten nicht ungefährlichen Torabschluss. Losilla kommt nach einer Kopfball-Abwehr von Boyata aus dem Rückraum aus 20 Metern Torentfernung zum Abschluss - Schwolow im Gäste-Tor pariert den Ball im bedrohten linken unteren Toreck sicher.

2 Die Hausherren bekommen im rechten Halbfeld 40 Meter vor dem Tor einen Freistoß zugesprochen. Hertha-Leihgabe Löwen nimmt sich der Aufgabe an - ohne Probleme kann die Alte Dame den Standard klären.

1 Die Partie in Bochum läuft.

1 Spielbeginn

Die beiden Mannschaften haben das Spielfeld betreten, die Seitenwahl läuft.

Gäste-Coach Dárdai nimmt an der Startelf seiner Mannschaft, die heute das zweite Mal hintereinander auswärts antritt, gegenüber der 0:5-Pleite in München größere Umbaumaßnahmen vor. Die Startelf der Hertha stellt sich auf sechs Positionen verändert dar, lediglich Torhüter Schwolow, sowie Boyata, Stark, Serdar und Tousart standen auch beim Anpfiff vor 15 Tagen in der bayerischen Landeshauptstadt in der ersten Elf.

VfL-Trainer Thomas Reis verändert seine Startformation im Vergleich zur 1:2-Niederlage in Köln personell auf zwei Positionen: Kostas Stafylidis und Eduard Löwen beginnen für Herbert Bockhorn und Miloš Pantović (beide Bank).

Gegen den Rekordmeister zeigten die Berliner trotz des frühen Gegentors eine ordentliche Anfangsphase, hatten dem FC Bayern dann aber mit fortlaufender Spieldauer immer weniger entgegenzusetzen. Insbesondere in der zweiten Hälfte, in der sich die Hertha noch drei Gegentreffer fing, war die Alte Dame den spielfreudigen Münchnern deutlich unterlegen.

Noch gänzlich ohne Punkt auf der Habenseite steht Hertha BSC nach drei Spieltagen da. Zum Saisonstart verloren die Berliner trotz früher eigener Führung mit 1:3 beim 1. FC Köln. Ebenfalls in Führung lag die Alte Dame am zweiten Spieltag im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Gegentreffer in der 74. und 88. Spielminute ließen die Mannschaft von Coach Pál Dárdai am Ende jedoch erneut als Verlierer vom Platz gehen. Eine 0:5-Niederlage der Haupstädter in München machte den Fehlstart der Hertha im Anschluss perfekt.

Die Gegentore gegen die Kölner fing sich der VfL erst in der 82. Minute und in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. Der Anschlusstreffer von Simon Zoller zum 1:2 wenig später kam für den Club aus dem Revier dann zu spät.

Der VfL holte an den drei ersten Spieltagen insgesamt drei Zähler. Nach der 0:1-Niederlage in Wolfsburg, bei der der Aufsteiger fast die komplette Spieldauer in Unterzahl bestritt, ließ die Mannschaft von Trainer Thomas Reis einen überzeugenden 2:0-Heimsieg gegen den FSV Mainz 05 folgen. Vor der Länderspielpause waren die Bochumer beim 1. FC Köln gefordert und verloren verdientermaßen mit 1:2.