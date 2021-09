45 Halbzeitfazit:

Arminia Bielefeld belohnt sich kurz vor der Pause mit dem 1:1 für einen couragierten Auftritt. Die Gäste haben am Anfang richtig Druck gemacht und sammelten früh die ersten Möglichkeiten. Die Borussia kam mit zunehmender Spielzeit dann aber immer besser in die Partie und ging mit dem ersten Schuss auf das Tor direkt in Führung. Der DSC wirkte davon kurz geschockt, aber kam doch noch zum nicht unverdienten Ausgleich. Beide Teams sind in dieser Bundesligasaison noch ohne Sieg und werden im zweiten Abschnitt sicherlich alles für den ersten Dreier geben. Es könnte also spannend werden. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Masaya Okugawa Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 1:1 durch Masaya Okugawa

Mit der letzten Aktion der ersten Hälfte kommt die Arminia zum Ausgleich! Prietl spielt einen Zuckerpass von der Mittellinie aus. Der Österreicher schickt Okugawa im Fallen perfekt auf die Reise. Der 25-Jährige scheitert freistehend vor Sommer mit links zunächst noch am glänzend reagierenden Keeper. Der Abpraller landet allerdings wieder beim Japaner, der den Ball dann gekonnt mit rechts über Sommer hinweg lupft und für das 1:1 sorgt. Der Treffer zählt zunächst nicht, da das Schiedsrichtergespann auf Abseits entscheidet. Der VAR meldet sich aber und sorgt doch noch für großen Jubel bei den Ostwestfalen.

45 60 Sekunden gibt es im ersten Durchgang oben drauf. Aufgrund der Behandlungspause von Ginter geht das in Ordnung.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

42 Bielefeld ist bemüht direkt auf den Rückstand zu antworten. Allerdings unterlaufen den Gästen im Moment einige leichte Ballverluste.

38 Jonas Hofmann scheint angeschlagen und spricht an der Seitenlinie mit Adi Hütter. Währenddessen sitzt Matthias Ginter auf dem Rasen und wird behandelt. Für beide scheint es zum Glück weiterzugehen.

37 Die Führung wird der Elf vom Niederrhein sicherlich guttun. Für Lars Stindl ist es der erste Treffer in dieser Saison, nachdem er gegen Leverkusen noch einen Elfmeter verschossen hat.

35 Lars Stindl M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Lars Stindl

Was für ein krummes Ding, aber das wird der Borussia egal sein! Netz ist zum wiederholten Mal von der Außenbahn eingerückt, verarbeitet einen Pass von Stindl sehr gut und bedient dann wieder seinen Kapitän. Aus halbrechter Position hält der 33-Jährige aus knapp 20 Metern einfach mal drauf. Der Schuss geht an die Hacke von Laursen und fliegt per Bogenlampe unhaltbar in das lange Eck.

34 Die Konter der Gäste bleiben gefährlich! Nach einer VfL-Ecke schalten die Bielefelder schnell um und Hack lässt Zakaria auf der rechten Seite locker stehen. Anschließend schlägt der 23-Jährige den Ball scharf vor der letzten Reihe entlang rein und Okugawa verpasst an der Strafraumgrenze nur haarscharf.

32 Beim letzten DSC-Auftritt in Mönchengladbach stand es bereits nach 18 Minuten 3:0 für die Rheinländer. Davon sind wir heute weit entfernt, da die Arminia sehr gut dagegenhält.

29 Rund 25.000 Zuschauer sind heute im Borussia-Park und feuern ihre Mannschaft lautstark an. Im ersten Heimspiel hat es die Fohlen zu einem 1:1 gegen die Bayern getragen.

26 Hofmann legt auf der rechten Seite ab für Scally. Anschließend startet der Nationalspieler direkt vorne rein und kommt am langen Pfosten sogar an die Hereingabe des Außenverteidigers. Aus vollem Lauf springt der 29-Jährige in den Ball, aber kriegt ihn nicht kontrolliert auf den Kasten.

23 In den letzten Minuten wird der Druck der Fohlen immer größer. Bielefeld verteidigt aber weiterhin gut und konnte auch schon einige Schüsse blocken. Stefan Ortega musste deshalb noch nicht ernsthaft eingreifen.

20 Pléa mit dem Tor, aber der Franzose stand im Abseits! Hofmann profitiert von einem katastrophalen Fehlpass der Arminia. Der 29-Jährige läuft anschließend unbedrängt auf Ortega zu. Aus zentraler Position legt er allerdings nochmal quer und Pléa, der problemlos einschieben kann, steht dabei leicht vor dem Ball. Deshalb ist die Entscheidung absolut korrekt und wird vom VAR auch nicht korrigiert.

19 Neuhaus vertändelt den Ball auf Höhe der Mittellinie und direkt machen die Gäste Dampf. Okugawa treibt an und bedient dann Klos. Der Stürmer zieht von rechts in der Box aus spitzem Winkel ab und jagt das Ding nur knapp am kurzen Eck vorbei.

16 Die Arminia geht weit vorne drauf. Sommer macht es ganz riskant, hält den Ball erst ziemlich lange und spielt dann auch noch durch die Mitte. Der Pass rutscht nur gerade eben durch zu Neuhaus, der dadurch dann aber viel Platz hat. Am Ende springt trotzdem nur ein geblockter Schuss von Stindl heraus.

14 Gladbach findet sich mittlerweile besser zurecht und hat aktuell die Kontrolle. Bielefeld verteidigt kompakt und lässt nur wenig zu.

11 Da ist der erste gute Angriff der Fohlen! Stindl rettet den Ball im Mittelfeld noch gerade eben vor dem Aus und grätscht das Leder perfekt zu Pléa. Der Franzose schaltet ganz schnell und schickt Netz. Ortega ist weit vor seinem Kasten. Deshalb probiert es der 18-Jährige aus über 20 Metern mit dem Lupfer. Allerdings erwischt er den Ball nicht optimal und der Schuss aus halblinker Position kullert links vorbei.

9 Jonas Hofmann tritt einen Freistoß von fast vor den Trainerbänken. Die Hereingabe des Nationalspielers gerät viel zu weit und landet hinter dem Tor im Aus.

7 Die Borussia hält den Ball aktuell erst einmal in den eigenen Reihen und beruhigt die Partie. Bielefeld ist deutlich besser gestartet und hat die einzigen Offensivaktionen vorzuweisen.

5 Schöpf zirkelt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld hoch an den Elfmeterpunkt. Beyer ist vor De Medina zur Stelle und kann zur Ecke klären. Die bleibt im Anschluss ungefährlich.

3 Bielefeld legt mutig los und hat direkt die nächste Chance! Wieder ist Hack beteiligt. Dieses Mal flankt der 23-Jährige den Ball von links im Sechzehner. Am zweiten Pfosten ist Wimmer völlig frei und kommt aus knapp acht Metern zum Abschluss. Die Direktabnahme des Österreichers missglückt allerdings und sein Versuch geht klar neben das Tor.

1 Los geht's! Die Gäste stoßen an und kommen durch einen weiten Schlag auch direkt nach vorne. Der zweite Ball landet halbrechts vor dem Strafraum bei Hack, der den Volley deutlich links neben den Kasten setzt.

1 Spielbeginn

Die Arminia hat keine guten Erinnerungen an den heutigen Kontrahenten. Ausgerechnet im Borussia-Park kassierte Bielefeld die letzte Pflichtspielpleite. Im April wurden die Ostwestfalen von Mönchengladbach überrannt. Am Ende hieß es 5:0 für die Elf vom Niederrhein. Von den damaligen Torschützen steht allerdings nur Alassane Pléa in der Anfangsformation. Breel Embolo, der gleich doppelt traf, ist aber wieder fit und sitzt zumindest auf der Bank.

Amos Pieper muss mit Sprunggelenkproblemen passen. Dafür rückt Nathan De Medina in die Startelf. Des Weiteren beginnen Alessandro Schöpf und Patrick Wimmer, der gegen Frankfurt das 1:1 erzielt hat, für Fabian Kunze und Florian Krüger.

Hütter reagiert auf den ausbleibenden Erfolg mit drei Wechseln und einer taktischen Umstellung. Ginter kehrt nach seiner Corona-Erkrankung zurück und bildet mit Beyer und Elvedi die Dreierkette. Dazu feiern Netz und Zakaria ihr Startelf-Debüt in dieser Bundesligasaison. Dafür bleiben Wolf und Kramer draußen. Bensebaini fehlt zudem verletzungsbedingt.

Bielefeld hat ebenfalls noch keinen Sieg vorzuweisen. Trotzdem ist die Situation bei den Ostwestfalen eine komplett andere. Die Arminia ist noch ungeschlagen und hat dreimal nacheinander Unentschieden gespielt. Am ersten Spieltag gab es eine Nullnummer gegen Freiburg. Darauf folgten zwei 1:1 gegen Fürth und Frankfurt. Dadurch ist der DSC saison- und wettbewerbsübergreifend nun siebenmal in Folge nicht als Verlierer vom Platz gegangen. Frank Kramer und sein Team wollen diese Serie heute natürlich fortsetzen.

Zum Saisonauftakt gab es für die Borussia ein 1:1-Unentschieden gegen den FC Bayern. An die starke Leistung konnten die Fohlen in den letzten beiden Begegnungen allerdings nicht mehr anknüpfen. Gegen Leverkusen kassierten sie eine deutliche 4:0-Klatsche und bei Union Berlin folgte eine 2:1-Pleite. Dadurch warten die Mönchengladbacher noch auf den ersten Dreier und stehen heute gehörig unter Druck.