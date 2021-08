46 Die Mannschaften kehren unverändert aufs Feld zurück. Weiter geht's.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Mit einem durchaus gerechten 1:1 geht die Begegnung zwischen Köln und Hertha BSC in die Pause. Die Gäste gingen in der fünften Spielminute nach einer Standardsituation in Führung und hatten dann sogar Chancen, um zu erhöhen. Es dauerte eine Weile, ehe die Geißböcke kamen, woraufhin sich die Hauptstädter weit in die eigene Hälfte zurückfallen ließen. Uth vergab nach Stark-Fehlpass die dicke Chance zum Ausgleich. Die Domstädter durften dann aber doch noch jubeln, als Modeste nach hartem Zweikampf, in dem er Dárdei mit beiden Armen zu Boden drückte, aus sechs Metern freistehend einköpfte. Anschließend taumelten verunsicherte Gäste, die sich in Kölner Druckphase beinahe noch das zweite Gegentor gefangen hätten, in die Pause. Alles noch offen im RheinEnergieStadion.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Auch weil das Publikum jetzt Alarm macht, setzen die Kölner stark nach. Erst macht Modeste es etwas zu kompliziert, aber dann ist Kainz über links auf dem Vormarsch und kann mit rechts einen unangenehmen Aufsetzer auf das rechte Eck abgeben. Schwolow lenkt den Ball mit einem bärenstarken Reflex um den Pfosten. Die anschließende Ecke verpufft dann.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

43 Die Gäste reklamieren vehement, aber der VAR schaltet sich nicht ein und bewertet die Situation so, dass keine klare Fehlentscheidung vorliegt. Es bleibt dennoch ein rustikal geführter Zweikampf des Kölner Angreifers. Die Geißböcke nehmen es jedenfalls gerne mit, denn jetzt muss die Hertha wieder etwas mehr fürs Spiel machen.

41 Anthony Modeste Köln Tooor für 1. FC Köln, 1:1 durch Anthony Modeste

Köln gleicht unter grenzwertigen Umständen auf 1:1 aus. Über links ist Thielmann durch, der die Flanke scharf in den Strafraum schlägt. Dort verschafft sich Modeste im Zweikampf mit Dárdai mit beiden Armen Platz. Der Berliner Verteidiger geht zu Boden und Modeste kann frei aus sechs Metern im Tor der Gäste einköpfen. Der Treffer zählt.

39 Ohne Gegnerkontakt ist Thielmann bei einer Rückwärtsbewegung umgeknickt. Er muss eine Weile auf dem Feld behandelt werden, aber jetzt kommt die Entwarnung: Es geht weiter!

36 Köln beißt sich in der Hälfte der Hertha fest und schnürt die Gäste tief im eigenen Drittel ein. Die Gäste stellen die Anspielstationen allerdings sehr gut zu und lassen die Geißböcke partout nicht zu Torabschlüssen kommen.

33 Pekarík legt Uth am linken Strafraumeck. Der Gefoulte führt den Freistoß selbst aus und sucht Skhiri am zweiten Pfosten, der allerdings knapp im Abseits steht. Sein unsauberer Kopfball versandet aber sowieso im Zentrum.

31 Eine halbe Stunde ist vorbei und die Gäste verwalten weiterhin ihre 1:0-Führung. Die Berliner überlassen den Hausherren überwiegend das Spielgerät, stellen die Räume zu und lauern auf Gelegenheiten, nach Ballgewinn auszuschwärmen. Die Kölner tun sich im Moment schwer.

28 Obwohl sich bei den Gästen die Fehler im Aufbauspiel häufen und Köln durch leichte Ballverluste und Fehlpässe immer wieder in vielversprechenden Positionen an den Ball kommt, lassen die ersten richtig dicken Chancen der Domstädter nach wie vor auf sich warten.

25 Kein Elfmeter für Berlin! Robert Hartmann attestiert Rafael Czichos kein absichtliches Handspiel und verweigert der Hertha damit den Elfmeter. Obwohl es für den Fußball an sich eine gute Entscheidung ist, hat Köln hier doch eine gute Portion Glück.

24 Gibt es jetzt gleich einen Strafstoß? Rafael Czichos geht im eigenen Sechzehner ins Luftduell, bekommt das Leder aber an den Ellenbogen. Der VAR zitiert den Unparteiischen zur Seitenlinie.

21 Uth stellt nahe der linken Eckfahne den Körper rein und zieht im Zweikampf gegen Tousart das Foul. Den Freistoß führt er selbst aus und findet am zweiten Pfosten Hübers, der aus fünf Metern allerdings in Rückenlage deutlich über das Gästetor hinweg köpft.

18 Wahnsinn! Berlin spricht eine absolute Einladung an die Geißböcke aus, um zum Ausgleich zu kommen, aber Köln lehnt dankend ab. Stark passt die Kugel direkt in die Füße von Kainz, der den freien Uth bedient. Alleine vor Schwolow scheitert der Goalgetter aber am Keeper der Hauptstädter. Den muss er machen!

16 Timo Hübers Köln Gelbe Karte für Timo Hübers (1. FC Köln)

Hübers steht beim Vorstoß der Berliner über links nicht gut. Hoch fliegt der Ball an ihm vorbei. Um diesem Angriff den Zahn zu ziehen, nimmt der Kölner seinen rechten Arm zu Hilfe. Glasklare Gelbe Karte.

15 Berlin ist nach Balleroberungen brandgefährlich. Skhiri verliert im Zentrum das Leder und Ascacíbar und Serdar kombinieren sich zusammen in den gegnerischen Sechzehner. Der nachgerückte Cunha ist es schließlich, der aus 14 Metern halbrechter Position mit rechts abzieht. Erneut ist Horn aber zur Stelle, um Schlimmeres zu verhindern.

12 Jetzt kommen die Kölner mal gefährlich nach vorne. Ljubicic schickt Kainz den linken Flügel entlang. Die Flanke kommt flach und scharf auf den freien Modeste, der beim Abschluss aus zehn Metern aber den Ball nicht richtig trifft. Schwolow kann die Kugel sicher aufnehmen.

10 Die Hertha legt los wie die Feuerwehr und schon wieder muss Horn in höchster Not klären. Dieses Mal ist es Serdar, der aus 14 Metern frei zum Abschluss kommt. Den strammen Linksschuss aufs linke untere Eck kratzt Horn allerdings mit einem starken Reflex aus dem Winkel.

8 Die Hauptstädter lauern auf Umschaltmomente und kommen um ein Haar zur nächsten Chance. Stark bringt den Ball scharf in die Tiefe, aber Jovetić steht knapp im Abseits.

5 Stevan Jovetić Hertha BSC Tooor für Hertha BSC, 0:1 durch Stevan Jovetić

Da ist das 1:0 für die Gäste! Uth langt von der Seite gegen Pekarík zu vehement zu. Das bringt der Hertha einen Freistoß aus ca. 28 Metern ein. Plattenhardt serviert das Leder hoch auf den zweiten Pfosten, wo Cunha frei zum Kopfball kommt. Horn kann den Einschlag mit einem starken Reflex noch verhindern, aber die Kugel landet wieder bei Cunha, der sie zum anderen Pfosten rüber schiebt. Dort steht Jovetić goldrichtig, staubt ab und drückt den Ball über die Linie.

2 Die erste Chance gehört den Hausherren. Thielmann hat viel Platz auf dem rechten Flügel und findet Mark Uth im Zentrum. Aus elf Metern nimmt er Maß aufs lange Eck, setzt den Kopfball aber gut einen Meter links am Pfosten vorbei. Abstoß Hertha.

1 Der Ball rollt in Köln. Die Hausherren treten ganz in Weiß an. Die Gäste aus der Hauptstadt sind in Dunkelblau gekleidet. Los geht's.

1 Spielbeginn

Interessant ist außerdem noch die Bilanz beider Teams am ersten Spieltag. Während die Hertha seit der letzten Abstiegssaison 2011/12 stets zum Saisonauftakt in der Bundesliga ungeschlagen blieb (sechs Siege, zwei Remis), haben die Geißböcke sich zuletzt sehr schwer getan. An den drei letzten ersten Spieltagen der Bundesliga gab es stets eine Niederlage für die Domstädter...

Es handelt sich heute übrigens um das 73. Duell zwischen beiden Klubs. Mit 31 Siegen (14 Remis, 27 Niederlagen) führt der 1. FC Köln den direkten Vergleich an. Letzte Saison ging es allerdings ausgesprochen langweilig in den Begegnungen zwischen Köln und Berlin zu. Sowohl das Hinspiel als auch das Rückspiel endete mit dem torlosen Remis. Die Hertha hat damit seit inzwischen drei Pflichtspielen nicht mehr gegen die Geißböcke getroffen.

Geglänzt hat die alte Dame in der 1. Runde vom DFB-Pokal am vergangenen Sonntag ebenfalls nicht. Erst in der ersten Minute der Nachspielzeit konnte Davie Selke das erlösende Tor zum 1:0-Auswärtssieg beim SV Meppen markieren, mit dem die Berliner der Verlängerung aus dem Weg gingen. Pál Dárdai nimmt heute zwei Veränderungen an seiner Startformation vor: Wieder mit dabei sind Lucas Tousart und Matheus Cunha. Draußen bleiben dafür Dodi Lukebakio (Bank) und Davie Selke (Gehirnerschütterung; nicht im Kader).

Die Gäste aus Berlin landeten letzte Saison mit nur zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz auf dem ernüchternden 14. Platz der Abschlusstabelle. Für einen Verein, der sich eigentlich auf die Fahne geschrieben hatte, nach horrenden Investitionen auf die europäische Bühne zurückkehren zu wollen, war das deutlich zu wenig. Eine neue Ausrichtung gibt es bei den Hauptstädtern dennoch nicht. Auf dem Transfermarkt wurde auch wegen des Verkaufs von Jhon Córdoba sogar ein Plus gemacht. Auch Trainer Pál Dárdai darf weitermachen. Mit Stevan Jovetić und Kevin-Prince Boateng konnten zwei starke Spieler vom neuen Sportdirektor Fredi Bobic sogar ablösefrei nach Berlin gelotst werden.

Der Saisonstart der Kölner war dennoch holprig. Bei Viertligist Carl Zeiss Jena bekleckerten die Domstädter sich in der 1. Runde vom DFB-Pokal nicht mit Ruhm. Mit einem Sieg im Elfmeterschießen wendeten die Geißböcke die Blamage gerade noch so ab. Steffen Baumgart sieht dennoch wenig Grund für Veränderungen. Neben einem Wechsel im Tor – Timo Horn erhält wieder den Vorzug vor Vertreter Marvin Schwäbe (Bank) – kommt es nur zu zwei weiteren Wechseln: Dejan Ljubicic und Ellyes Skhiri starten heute für Kingsley Ehizibue und Salih Özcan (beide Bank).

Die Kölner retteten sich letzte Saison über die Relegation, in der sie nach 0:1-Heimpleite im Hinspiel gegen Holstein Kiel mit einem deutlichen 5:1-Auswärtssieg im Norden der Republik die Voraussetzungen für ein weiteres Jahr Bundesliga schufen. Mit Steffen Baumgart wurde dann ein neuer Trainer verpflichtet, unter dem die Geißböcke eine starke Vorbereitung spielten. In sechs Partien gab es nicht eine Niederlage (vier Siege, zwei Remis).