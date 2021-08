72 Auf Seiten der Svensson-Auswahl deutet sich bisher nicht der ganz große Kräfteverschleiß an. Sie hat sich eine Abwehrschlacht in der Schlussphase redlich verdient; drei Punkte unter diesem Umständen wären schon fast eine Sensation.

69 Das Sommerwetter führt auch im zweiten Abschnitt dazu, dass Schiedsrichter Daniel Siebert eine Trinkpause anberaumt.

67 Forsberg flankt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld mit viel Effet an die mittige Fünferkante. FSV-Keeper Zentner hat den Braten gerochen und klären mit beiden Fäusten.

65 Marsch reagiert auf den weiterhin unerfreulichen Zwischenstand mit einem Dreifachwechsel. Szoboszlai, Sabitzer und Hwang kommen für Nkunku, Adams und Haïdara.

64 Amadou Haïdara RB Leipzig Auswechslung bei RB Leipzig: Amadou Haïdara

64 Marcel Sabitzer RB Leipzig Einwechslung bei RB Leipzig: Marcel Sabitzer

64 Tyler Adams RB Leipzig Auswechslung bei RB Leipzig: Tyler Adams

64 Dominik Szoboszlai RB Leipzig Einwechslung bei RB Leipzig: Dominik Szoboszlai

64 Christopher Nkunku RB Leipzig Auswechslung bei RB Leipzig: Christopher Nkunku

63 Kann der FSV seine aufwändige Spielweise bis zum Abpfiff durchhalten? Auf der Bank hat Trainer Bo Svensson nur etliche unerfahrene Spieler und mit Fürstner einen Routinier, der allerdings schon seit acht Jahren nicht mehr in der Bundesliga gespielt hat.

60 Simakan gegen Zentner! Leipzigs Neuzugang nimmt Nkunkus flaches Anspiel von der rechten Außenbahn aus mittigen 14 Metern mit dem rechten Innenrist direkt ab. Zentner steht schon in der halbrechten Ecke, reißt die Arme hoch und pariert zur Seite.

57 Leipzig hat nach dem Seitenwechsel wieder mehr Mühe, die Gastgeber an deren Sechzehner festzumachen. Mainz fängt in dieser Phase wieder viele Bälle bereits im Mittelfeld ab.

54 Forsberg packt nach Brustannahme am Elfmeterpunkt einen Drehschuss aus. Bell steht im Weg und blockt den gefährlichen Versuch mit der Brust, so dass Torhüter Zentner nicht eingreifen muss.

51 Nebel beinahe mit dem 2:0! Niakhaté schaltet sich über den rechten Flügel mit nach vorne ein, bedient Widmer auf der nahen Sechzehnerseite. Widmer spitzelt den Ball auf Höhe der Fünferkante flach vor den kurzen Pfosten. Nebel stochert ihn trotz enger Bedrängnis auf die rechte Ecke. Dort pariert Gulácsi mit dem linken Fuß.

48 Paul Nebel Mainz 05 Gelbe Karte für Paul Nebel (1. FSV Mainz 05)

Der junge Nebel streckt Adams im Mittelfeld mit einer seitlichen Grätsche unsanft nieder und handelt sich als erster FSV-Akteur eine Gelbe Karte ein.

47 Weder Bo Svensson noch Jesse Marsch haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Mewa-Arena! Der Vizemeister hat sich in den Anfangsminuten von den euphorisch beginnenden Rheinhessen überrumpeln und vielleicht auch überraschen lassen. Der FSV lebt bisher von seiner Effizienz sowie seiner cleveren Abwehrarbeit, doch gerade hinsichtlich des qurantänebedingt eingeschränkten Kaders ist der Weg zum Auftakterfolg noch ein weiter.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der 1. FSV Mainz 05 führt zur Pause des saisoneröffnenden Heimspiels gegen den RB Leipzig mit 1:0. Die Rheinhessen starteten couragiert und kamen durch einen Kopfball Lees zu einem frühen Pfostentreffer (6.). Nach der ersten Gästechance durch Angeliño (10.) nutzte die Svensson-Truppe einen individuellen Defensivfehler nach einer Ecke, um in Führung zu gehen; Torschütze war Niakhaté (13.) Sie konnte die Intensität in ihren Aktionen auch in der Folge hochhalten und war in der Lage, gegnerische Kontakte in den tiefen, zentralen Abwehrräumen bis auf ganz wenige Ausnahmen zu verhindern. Erst nach der Trinkpause (25.) waren die Sachsen erstmals für eine längere Phase dominant und ganz spät sogar fast erdrückend, wandelten die deutlich erhöhte Kontrolle allerdings nicht in klare Abschlüsse um. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Der Nachschlag in der Mewa-Arena soll 180 Sekunden betragen.

42 Orban lauert nach Nkunkus scharfer Hereingabe von der linken Eckfahne vor dem langen Pfosten. Mit Mühe kann ihn Niakhaté von einem Kopfball aus spitzem Winkel abhalten.

40 Auf den Rängen herrscht auch kurz vor dem Pausentee eine hervorragende Stimmung; die Mainzer Anhänger feiern ihre Rückkehr, das tolle Wetter und natürlich die Führung ihrer Mannschaft. Kann der FSV das Momentum der letzten Rückrunde tatsächlich in die neue Saison retten?

37 Das Marsch-Team ist bemüht, die Mainzer Defensivabteilung nach Lücken abzuklopfen. Sie findet aber weiterhin nur ganz selten Wege in die zentralen Räume. Das Maximum sind gerade Durchbrüche auf den Außenbahnen.

34 Nach einem härteren Zweikampf mit Bell greift sich André Silva an die rechte Schläfe und bleibt kurz sitzen. Der Armkontakt des Verteidigers blieb ohne Foulpfiff; das wollte der Portugiese nur verdeutlichen. Er macht ohne Behandlung weiter.

31 Nach der Trinkpause verzeichnen die Roten Bullen erstmals Feldvorteile, halten den Schwerpunkt des Geschehens in der gegnerischen Hälfte. Mainz tut sich in diesen Minuten schwer, den Ball länger in den eigenen Reihen zu halten.

28 Leipzig lässt eine sehr gute Kontersituation ungenutzt! Gegen aufgerückte Hausherren rutscht ein Querpass im Mittelfeld mit etwas Glück zu Forsberg durch, der direkt auf Nkunku weiterleitet. Unterstützt von drei Kollegen, rennt der Franzose in den Sechzehner und holt zum Rechtsschuss aus, als ihn Tauer am Ende eines langen Sprints noch sauber abgrätschen kann.

25 Wegen der sommerlichen Temperaturen schickt Schiedsrichter Daniel Siebert die Spieler für eine Trinkpause an die Seitenlinie.

22 Auch Mitte des ersten Durchgangs kommt das erste Sonntagsspiel der Bundesligasaison ziemlich temporeich daher, ist geprägt von vielen schnellen Vorstoßversuchen.

19 Die Roten Bullen verzeichnen einige sehenswerte Angriffskombinationen, lassen im letzten Felddrittel aber noch die nötige Wucht vermissen, um regelmäßig in abschlussreifen Positionen aufzutauchen.

16 Die Svensson-Auswahl hat die Heimfans mit einer sehr aktiven Herangehensweise ins Boot geholt. In den Minuten nach dem Treffer wird jede gelungene Aktion der Rheinhessen lautstark gefeiert.

13 Moussa Niakhaté Mainz 05 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:0 durch Moussa Niakhaté

Mainz belohnt sich für den mutigen Beginn mit der Führung! Nach einer Ecke von der linken Fahne kommt zunächst Bell zum Kopfball. Mukiele will an der mittige Fünferkante klären, produziert aber eine Bogenlampe, die sich vor dem linken Pfosten senkt. Niakhaté reagiert am schnellsten und vollendet aus kürzester Distanz mit der linken Fußspitze.

10 Angeliño mit der ersten Großchance der Sachsen! Der Spanier ist auf der linken Strafraumseite Adressat eines steilen Flachpasses Nkunkus. Er will Zentner aus spitzem Winkel mit einem Linksschuss überwinden; Mainz' Torhüter pariert mit dem rechten Knie.

7 Kevin Kampl RB Leipzig Gelbe Karte für Kevin Kampl (RB Leipzig)

Kampl kommt im Mittelfeld mit seiner Grätsche zu spät gegen Barreiro, kann im letzten Augenblicke glücklicherweise noch leicht zurückstecken. Eine frühe Gelbe Karte ist dennoch fällig.

6 Lee trifft den Pfosten! Der Neuzugang aus Kiel verlängert Aarón Martíns Flanke von der linken Außenbahn von der nahen Sechzehnerseite aus gut zwölf Metern per Flugkopball auf die kurze Ecke. Der Ball prallt frontal gegen die Stange. Nebels Nachschuss aus spitzem Winkel verfehlt die lange Ecke nur knapp.

4 Die Nullfünfer deuten früh an, dass sie en Gästen heute durch schnelles Umschaltspiel gefährlich werden wollen. Nach Ballgewinnen suchen sie den direkten Weg in die Spitze.

1 Mainz gegen Leipzig – Durchgang eins in der Mewa-Arena ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Für den heute verstorbenen Gerd Müller gibt es eine Schweigeminute.

Vor wenigen Augenblicken haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Bei den Sachsen, die in der vergangenen Spielzeit 28 Zähler in der Fremde ergatterten und die in ihrer Bundesligahistorie gegen keinen Klub häufiger trafen als gegen die Nullfünfer (33-mal), verzichtet Coach Jesse Marsch nach dem souveränen 4:0-Pokalsieg beim SV Sandhausen auf personelle Umstellungen. Mit Simakan (RC Strasbourg) und André Silva (SG Eintracht Frankfurt) schickt er zwei Neuzugänge von Anfang an ins Rennen.

Auf Seiten der Rheinhessen, die den jüngsten Vergleich Ende Januar dank der Treffer von Niakhaté (24., 35.) und Barreiro (50.) für sich entschieden und die heute quarantänebedingt mit einem echten Notkader an den Start gehen, hat Trainer Bo Svensson im Vergleich zum knappen Pokalerfolg in Elversberg fünf personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von St. Juste, Lucoqui, Boëtius, Kohr und Szalai (allesamt nicht im Kader) beginnen Aarón, Hack, Lee, Tauer und Nebel.

Beim RB Leipzig beginnt nach zwei Jahren unter Julian Nagelsmann ein neues Trainerkapitel. Der Amerikaner Jesse Marsch, in der Saison 2018/2019 bereits ein Jahr lang Co-Trainer und zuletzt hauptverantwortlich beim RB Salzburg in der Übungsleiterrolle, soll dabei mithelfen, die Position der Roten Bullen in der nationalen Spitze weiter zu festigen und in der Champions League für Furore zu sorgen.

Mit 32 Punkten in der zweiten Saisonhälfte schob sich der 1. FSV Mainz 05 unter Trainer Bo Svensson am Ende doch noch souverän über die Linie und machte seine zwölfte aufeinanderfolgende Spielzeit in der Bundesliga perfekt. Der Aufschwung hat dem FSV Aufschwung gegeben; er hat natürlich zunächst zum Ziel, sich so schnell wie möglich nach unten abzusichern, traut sich aber durchaus zu, in den gesicherten Mittelfeldregionen der Tabelle mitzumischen.

Der 1. FSV Mainz 05 und der RB Leipzig gehen in ihre sechste gemeinsame Saison in der deutschen Eliteklasse. Bereits in der vergangenen Spielzeit standen sie sich am eröffnenden Wochenende gegenüber, damals allerdings in der Red-Bull-Arena. Für die Sachsen bedeutete der 3:1-Heimsieg die ersten Punkte auf dem Weg zur Vizemeisterschaft; aus Sicht der Nullfünfer war es der Startschuss für bemerkenswerte Saison mit zwei Trainerwechseln inklusive einer den Klassenerhalt sichernden Rückrunde auf dem Niveau eines Europapokalteilnehmers.