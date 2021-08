45 Halbzeitfazit:

Mit komfortabler 3:1-Führung geht Dortmund gegen Frankfurt in die Pause und der Zwischenstand ist hochverdient. Von Anfang an schnürte der BVB die Hessen tief in der eigenen Hälfte ein, konnte allerdings erst durchbrechen, als die SGE selbst die Anfangsnervosität ablegte und mutiger wurde. Mit perfektem Umschaltfußball markierte Reus die überfällige Führung, ehe Passlack die Adler postwendend mit einem geradezu kuriosen Eigentor einlud, wieder am Spiel teilzunehmen. Die Schockstarre der Schwarz-Gelben währte allerdings nur kurz. Nach einer Umschaltsituation bereitete Haaland erst uneigennützig den Führungstreffer von Hazard vor, ehe er gerade einmal zwei Minuten später selbst das 3:1 markierte. In der Folgezeit hatte die überforderte Glasner-Elf Glück, nicht noch höher in Rückstand zu geraten.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43 Die Hessen sehnen den Pausenpfiff herbei. Eintracht Frankfurt kann kaum einen Ball in den eigenen Reihen halten und hält dem enormen Druck der Schwarz-Gelben kaum noch stand.

40 Da ist das 4:1 für die Borussia, die gegen völlig überforderte Frankfurter nachlegt. Ein Reus-Ball wird in Richtung Grundlinie abgefälscht und Trapp will die Ecke verhindern. Mit der Hand hält er das Leder im Spielfeld, das der nachrückende Reus geistesgegenwärtig in die Maschen jagt. Anschließend hat die SGE aber richtig viel Glück: Der VAR meldet sich und gibt an, dass Trapp die Kugel erst hinter der Linie erreicht. Dementsprechend bleibt es beim 3:1 für den BVB.

39 Die Eintracht hat den Faden völlig verloren und lässt sich ähnlich wie zu Beginn der Partie wieder tief in der eigenen Hälfte einschnüren. Der BVB drückt auf das vierte Tor.

36 Frankfurt schwimmt und Dortmund markiert um ein Haar das 4:1. Haaland schickt dieses Mal Schulz über links, der aus acht Metern hart aufs kurze Eck abzieht. Trapp steht aber da, wo ein Keeper bei diesem Winkel stehen muss, und kann zur Ecke klären, die folgenlos bleibt.

34 Erling Haaland Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 3:1 durch Erling Haaland

Jetzt geht es Schlag auf Schlag und dieses Mal lässt sich Dortmunds Superstar Erling Haaland nach zwei Vorlagen den Treffer zum 3:1 nicht nehmen. Nach Kobel-Abschlag verlängert Reus per Kopf und Haaland stibitzt Ilsanker den eigentlich schon sicheren Ball vom Fuß. Von der Strafraumgrenze aus muss der Norweger sich nur noch präzise für eine Ecke entscheiden. Der flache Linksschuss ins rechte untere Eck lässt Trapp keinerlei Abwehrchance.

32 Thorgan Hazard Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 2:1 durch Thorgan Hazard

Der BVB überwindet die kurzzeitige Schockstarre direkt wieder und erhöht auf 2:1. Wieder ist es eine schnelle Umschaltsituation, mit der die Borussia sich über zwei Stationen zu Haaland kombiniert. Wieder begnügt der Goalgetter sich aber mit der Rolle als Vorbereiter und legt für den besser postierten Hazard ab. Aus halbrechter Position nimmt Hazard Maß aufs lange Eck, schließt mit dem Flachschuss aber etwas zu zentral ab. Trapp reißt den Fuß noch hoch, kann den Ball aber nicht mehr entscheidend ablenken.

30 Alle Zeiger wieder auf Null im Signal-Iduna-Park. Die Schwarz-Gelben wirken durch den Ausgleich etwas getroffen. Im Moment macht die SGE das Spiel, verhaspelt sich bei einem vielversprechenden Angriff aber im Abseits.

27 Felix Passlack Dortmund Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:1 durch Felix Passlack (Eigentor)

Das gibt es ja nicht! Frankfurt drückt, aber Dortmund hat bei diesem Angriff die Überzahl. Dann will Passlack jedoch zu resolut klären. An der eigenen Strafraumgrenze will er das Leder vermutlich in Richtung Tribüne jagen, erwischt den Ball aber im Stile eines absoluten Goalgetters. Der satte Rechtsschuss passt perfekt unten rechts in den Winkel. Der überraschte Kobel streckt sich zwar noch, kann den Einschlag bei diesem satten und platzierten Abschluss aber nicht mehr verhindern. Was für ein Eigentor!

26 Die Adler zeigen sich unbeeindruckt und beißen sich weiter in der gegnerischen Hälfte fest. Zu einem wirklich zwingenden Abschluss kommen die Gäste aus der Mainmetropole aber nicht. Aus ungünstigem Winkel landet ein Abschluss von da Costa auf der Tribüne. Abstoß Dortmund.

23 Marco Reus Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Marco Reus

Frankfurt ist weit aufgerückt und fängt sich nach Ballverlust von N'Dicka einen blitzsauberen Konter, der in den 0:1-Rückstand mündet. Bellingham schickt Haaland durchs Zentrum auf die Reise, der Hasebe abschüttelt und wartet, ehe Ilsanker kommt. Dann passt er im richtigen Moment auf Reus, der aus elf Metern keine Mühe hat, mit einem platzierten Flachschuss vorbei am chancenlosen Trapp den Führungstreffer zu markieren. Das ist Umschaltfußball par excellence!

20 Bellingham steckt für Reus durch, aber Ilsanker packt die Grätsche aus und bereinigt die Situation. Eigentlich ist Reus zuletzt am Ball, aber es gibt dennoch eine Ecke für den BVB, bei der allerdings keinerlei Gefahr entsteht, weil Witsel sich bei seinem Gegenspieler aufstützt. Der Unparteiische pfeift die Situation wegen eines Offensivfouls ab.

17 Eigentlich haben die Frankfurter die Situation schon bereinigt, aber dann schießt Hinteregger beim Klärversuch Barkok an, von dessen Rücken aus die Kugel direkt in den Lauf von Reyna abprallt. Ilsanker bekommt in letzter Sekunde den Fuß dazwischen und kann vor dem einschussbereiten Dortmunder klären.

16 Ein Steckpass kommt bei Haaland an, der allerdings aus dem Sechzehner heraus getrieben wird. Ohne hinzuschauen, gibt der Norweger eine Mischung aus Torabschluss und Flanke ab. Der hohe Ball landet jedoch vorbei an Freund und Feind im Nirwana.

14 Kostić schickt Kamada über links nach vorne, der zunächst Aushilfs-Innenverteidiger Witsel stehen lässt. Dann aber wird seine Hereingabe nach innen zur Ecke geblockt, die nichts weiter einbringt.

11 Die ersten zehn Minuten sind rum und die Adler werden kaum in der gegnerischen Hälfte vorstellig. Dortmund schnürt die Hessen regelrecht hinten ein und strebt die frühe Führung an.

8 Der BVB setzt nach. Bellingham erobert das Leder zurück und schickt erneut Hazard über rechts. Der geht ein paar Schritte und legt dann quer auf Haaland, der beim Einlaufen zur Grätsche runtergeht, aber denkbar knapp verpasst.

8 Die SGE ist defensiv früh gefordert, hält bislang aber alles zusammen. Bellingham schickt Hazard über rechts, aber N'Dicka passt auf und kann klären.

5 Die Borussia startet mit richtig viel Tempo. Passlack schickt Hazard rechts in die Tiefe, der eine Ecke rausholt, die dann allerdings nichts weiter einbringt.

2 Reus führt einen Freistoß kurz aus und sucht Haaland am kurzen Pfosten. Der Superstar hat aber da Costa eng an den Fersen und muss unter Bedrängnis aus spitzem Winkel abschließen. Der Abschluss geht deutlich vorbei. Abstoß Frankfurt.

1 Anpfiff im Signal-Iduna-Park! Die Hausherren treten in ihren gewohnten gelben Trikots über schwarzen Hosen an. Die Gäste aus der Mainmetropole sind ganz in Rot gekleidet. Der Ball rollt im ersten Samstagabendspiel der Saison 2021/22.

1 Spielbeginn

Es ist übrigens das bereits 104. Pflichtspiel zwischen beiden Vereinen. Mit 49 Siegen (20 Remis, 34 Niederlagen) schlägt der direkte Vergleich in Richtung der Schwarz-Gelben aus, die letzte Saison allerdings nur einen von sechs möglichen Zählern gegen die Adler holten. Nach 1:1-Remis im Hinspiel in Frankfurt musste die Borussia im Rückspiel am 3. April 2021 eine 1:2-Heimpleite gegen die Adler hinnehmen. Damit endete eine starke Serie von neun Heimsiegen in Serie gegen die Eintracht für die Dortmunder. Derweil sind heute übrigens auch Tore garantiert. In den letzten 50 Bundesliga-Spielen zwischen beiden Mannschaften fiel immer mindestens ein Treffer. Das letzte 0:0 liegt bereits über 31 Jahre zurück.

Trainer Marco Rose sieht nach dem Auswärtssieg im DFB-Pokal jedenfalls nicht allzu viel Handlungsbedarf. Angesichts von sieben Ausfällen (u.a. fehlen Hummels, Meunier, Brandt und Zagadou) stehen überdies auch nicht übermäßig viele Optionen zur Verfügung. Lediglich zwei Wechsel nimmt der Übungsleiter der Borussia vor: Axel Witsel, der heute als Innenverteidiger agiert, und Thorgan Hazard erhalten den Vorzug vor Antonios Papadopoulos und Steffen Tigges (beide Bank).

Borussia Dortmund durchlebte eine durchwachsene Vorbereitung, in der unter anderem ein Testspiel gegen Revier-Rivale VfL Bochum verloren ging. Das Pflichtspieldebüt von Marco Rose glückte dennoch in aller Form. Mit 3:0 siegten die Schwarz-Gelben im DFB-Pokal beim SV Wehen Wiesbaden und zogen nach einem Dreierpack von Superstar Erling Haaland souverän in die nächste Runde ein. Es bleibt dennoch abzuwarten, ob der BVB auch im Ligabetrieb den Abgang von Jadon Sancho zu Manchester United so gut kompensieren kann.

Oliver Glasner justiert dementsprechend nach dem 0:2 in Mannheim an seiner Startaufstellung nach. Insgesamt vier Veränderungen nimmt der ehemalige Wolfsburg-Coach vor: Filip Kostić, Stefan Ilsanker, Aymane Barkok und Makoto Hasebe kommen neu in die Startelf. Draußen bleiben dafür Christopher Lenz, Jesper Lindstrøm, Tuta (alle drei Bank) und Sebastian Rode (Knieprobleme; nicht im Kader).

Beide Mannschaften gehen mit neuem Trainer in die Saison 2021/22 und hoffen auf einen entsprechend guten Auftakt. Dabei stehen die Gäste aus Hessen etwas mehr unter Druck. Im ersten Pflichtspiel unter Oliver Glasner fing die SGE sind schließlich am vergangenen Samstag in der 1. Runde vom DFB-Pokal eine 0:2-Niederlage bei Drittligist Waldhof Mannheim, bei der bis auf Keeper Kevin Trapp etliche Spieler neben sich standen. Martin Hinteregger musste sogar mit der Ampelkarte vorzeitig unter die Dusche.