Gelbe Karte für Dominic Baumann (FSV Zwickau) Der Stürmer läuft mit nach hinten und hält Ochojski im Mittelfeld am Oberkörper fest. Der geht zu Boden und Baumann sieht für das taktische Foul die Gelbe Karte.

Grodowski verpasst! Ochojski bringt den Ball bei einem Freistoß aus dem rechten Halbfeld vor den kurzen Pfosten. Dort steigt Grodowski hoch, springt aber unter der Kugel her und letztlich klärt Hauptmann per Kopf zur Ecke. Die bringt nichts ein.

Halbzeitfazit: Mit einem torlosen Unentschieden geht es in die Kabinen. Die Anfangsphase gehörte den Gästen, die mutig nach vorne spielten und die Verler nur selten hinten raus kommen ließen. Die Hausherren kamen nach einer guten Viertelstunde besser ins Spiel und konnten sich wie der FSV einige Torchancen herausspielen. Die Partie gestaltete sich anschließend zunehmend ausgeglichener und war aufgrund der offensiven und selbstbewussten Herangehensweise beider Teams durchaus unterhaltsam. Das Highlight der ersten Hälfte war ein Pfostenschuss von Coskun. Gleich geht's weiter!

Deutlich drüber! Petkov dribbelt sich zunächst in den gegnerischen Strafraum, läuft sich dann aber fest und muss zurücklegen auf Corboz. Der versucht es halblinks aus zwanzig Metern mit einem Gewaltschuss. Der Ball fliegt aber gute zwei Meter über das Tor.

Das war nix. Nkansah will den Spielaufbau ankurbeln und den Ball rechts raus spielen. Das Ding rutscht ihm aber über den Fuß und landet auf der Trainerbank.

Mittlerweile ist der SC Verl die bessere Mannschaft mit den besseren Torchancen. Die Elf von Michél Kniat schafft es des Öfteren, sich in den Sechzehner der Sachsen zu spielen und auch mit Distanzschüssen für Unruhe in der Hintermannschaft des Gegners zu sorgen.

Schöner Schuss aus der Distanz! Mael Corboz fasst sich zentral gut 25 Meter vor dem Gehäuse ein Herz und zieht ab. Johannes Brinkies fliegt aber in die von ihm aus gesehen rechte Torecke und entschärft den Schuss mit einer sehenswerten Parade!

Wieder Coskun! Diesmal haut der gebürtige Berliner den Ball halbhoch von der linken Seite in die Mitte. Dort verlängert Mikic per Kopf und bereinigt damit die Situation.

Pfostentreffer von Can Coskun! Die Zwickauer schalten nach einem Ballgewinn schnell um. Der 24-Jährige wird links im Strafraum angespielt, schlägt einen Haken in die Mitte und zieht aus elf Metern ab. Der Ball prallt gegen das Aluminium und Verl kann letztlich klären!

Außennetz! Plötzlich tauchen die Verler dann doch mal im gegnerischen Sechzehner auf. Putaro wird links im Strafraum angespielt und fackelt nicht lange. Der 25-Jährige zieht aus sieben Metern und spitzem Winkel ab und haut das Ding knapp am linken Pfosten vorbei.

8

In der Anfangsphase ist Zwickau die etwas bessere Mannschaft. Die Mannschaft in den roten Trikots ist ballsicherer als der Gegner und kann sich immer mal wieder mit langen Bällen in die Gefahrenzone spielen. Verl unterlaufen im Spielaufbau noch zu viele Abspielfehler.