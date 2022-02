70 Derzeit spielt sich die Begegnung weitgehend zwischen den beiden Strafräumen ab. Im Vergleich zum ersten Durchgang ist es eine ausgeglichene Partie mit den besseren Möglichkeiten für Viktoria Köln.

66 Philipp Treu Freiburg II Einwechslung bei SC Freiburg II: Philipp Treu

66 Hugo Siquet Freiburg II Auswechslung bei SC Freiburg II: Hugo Siquet

66 Emilio Kehrer Freiburg II Einwechslung bei SC Freiburg II: Emilio Kehrer

66 Patrick Kammerbauer Freiburg II Auswechslung bei SC Freiburg II: Patrick Kammerbauer

63 Der zweite Eckball der Gäste fliegt in den Strafraum. Allerdings kommt die Hereingabe von Torschütze Simon Handle nur bis zum Fünfmeterraum. Sofort ist ein SC-Spieler zur Stelle und klärt die Situation.

60 Nach der ersten Viertelstunde in der zweiten Halbzeit sind die Gastgeber noch nicht wieder im Spiel angekommen. Bisher sind die Kölner das aktivere Team. Die Freiburger sind bisher ohne einen Torschuss.

57 Beinahe so schnell, wie der SC Freiburg in der ersten Halbzeit in Führung ging, ist Viktoria Köln nach dem Seitenwechsel zurück im Spiel. Die Gäste zeigen ein ganz anderes Gesicht. Deutlich mutiger geht es nach vorne und der Abschluss wird häufiger gesucht.

54 Simon Handle Vikt. Köln Tooor für Viktoria Köln, 1:1 durch Simon Handle

Da ist der Ausgleich! Florian Heister lässt sich die Gelegenheit nicht nehmen. Eiskalt setzt er den Strafstoß in die untere linke Torecke.

53 Elfmeter für Viktoria Köln! Bei einem Zweikampf mit Florian Heister innerhalb des SC-Strafraums verliert Julius Tauriainen das Leder aus den Augen. Dem Mittelfeldspieler fällt das Leder unglücklich im Rücken auf den ausgestreckten Arm. Referee Tom Bauer zeigt direkt auf den Punkt. Für Freiburg dürfte diese Entscheidung noch Gesprächsbedarf mit sich bringen, denn der Aktion ging ein kleiner Schubser von Florian Heister bevor.

51 Kiliann Sildillia Freiburg II Gelbe Karte für Kiliann Sildillia (SC Freiburg II)



49 In den ersten Minuten sind vor allem die Gäste am Ball. Der SC Freiburg steht tief in der eigenen Hälfte. Was hat sich die Elf von Olaf Janßen für den zweiten Durchgang vorgenommen?

46 Für Jamil Siebert ist es der erste Einsatz im Trikot von Viktoria Köln. Erst im Januar kam der Verteidiger von Fortuna Düsseldorf II.

46 Vincent Vermeij Freiburg II Einwechslung bei SC Freiburg II: Vincent Vermeij

46 Lars Kehl Freiburg II Auswechslung bei SC Freiburg II: Lars Kehl

46 Der zweite Durchgang beginnt. Beide Mannschaften verändern ihre Aufstellung auf einer Position. Weiter geht's!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause trennen sich der SC Freiburg II und Viktoria Köln 1:0. Die Hausherren machen das bessere Spiel. Bereits in der 5. Minute brachte Lars Kehl sein Team per Kopf in Führung. Die Chancen zum 2:0 waren da: Eine verunglückte Flanke von Hugo Siquet landete an der Latte (12.) und Yannik Engelhardt traf aus kurzer Distanz den Pfosten (18.). Von den Kölnern war im ersten Durchgang nur wenig zu sehen. Keinen Schuss gab die Elf von Olaf Janßen auf das Tor von Noah Atubolu ab. Gleichzeitig stellte das temporeiche Freiburger Spiel die Gäste vor Probleme.

45 Ende 1. Halbzeit

43 Einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld bringt Hugo Siquet scharf in den Strafraum. Wichtig für Köln, dass Patrick Koronkiewicz zur Stelle ist und ins Toraus klärt.

40 Fünf Minuten sind im ersten Durchgang noch auf der Uhr. Welches Team kommt noch einmal gefährlich vor das gegnerische Tor?

38 Die nächste Flanke bringt Julius Tauriainen aus dem rechten Halbfeld in den Sechzehner. Köln versucht zu klären, aber verlängert den Ball in die Füße von Hugo Siquet. Seinen knallharten Schuss aus zwölf Metern entschärft Elias Bördner mit Mühe.

37 Eine Hereingabe fliegt von der linken Seite gefährlich in den Strafraum. Schließlich fehlen Robert Wagner nur wenige Zentimeter Körpergröße um die Kugel per Kopf auf den Kasten zu wuchten.

34 David Philipp probiert es einfach mal aus der zweiten Reihe. Sein Schuss aus 18 Metern fliegt aber ein gutes Stück links oben über den Kasten.

31 Der Sportclub überlässt den Kölnern häufig den Ball, sodass diese sogar mehr Ballbesitz haben. Daraus machen die Gäste aber zu wenig. Freiburg hingegen bleibt mit dem blitzschnellen Umschaltspiel sehr gefährlich.

28 Daniel Buballa Vikt. Köln Gelbe Karte für Daniel Buballa (Viktoria Köln)

Daniel Buballa hält bei Patrick Kammerbauer den Fuß drauf, wofür er den gelben Karton sieht.

25 Starker Konter der Hausherren! Nach einem Kölner Eckball geht es ruck zuck in die andere Richtung. Kenneth Schmidt treibt das Leder durch die gegnerische Hälfte und setzt Lars Kehl links an der Strafraumgrenze in Szene. Der lässt mit einer schnellen Bewegung Kai Klefisch eiskalt stehen, schießt dann aber knapp rechts oben über das Tor.

23 Die Gastgeber bleiben weiterhin klar überlegen. Viktoria Köln gelingt es viel zu selten ins letzte Spieldrittel vorzudringen. Das Team von Olaf Janßen bleibt weiterhin ohne einen Schuss auf das Tor von Noah Atubolu.

20 An den Pfosten! Der SC Freiburg fährt einen schnellen Gegenangriff über die linke Seite. Von der linken Flanke spielt Julius Tauriainen den Ball scharf in den Strafraum. Dort rauscht der aufgerückte Yannik Engelhardt herein, der aber aus fünf Metern nur den Pfosten trifft.

18 Kein schlechter Versuch! 25 Meter vor dem Tor legt sich Hugo Siquet in halbrechter Position das Spielgerät für einen Standard zurecht. Der 19-Jährige probiert es direkt, aber Elias Bördner pariert den ruhenden Ball mit einer starken Flugeinlage.

15 Yannik Engelhardt Freiburg II Gelbe Karte für Yannik Engelhardt (SC Freiburg II)

Nach seinem zweiten Foul, dieses Mal an Kai Klefisch, kommt Yannik Engelhardt nicht ohne Strafe davon. Schiedsrichter Tom Bauer zeigt ihm die Gelbe Karte.

12 Lattentreffer! Vom rechten Flügel wird eine verunglückte Flanke von Hugo Siquet immer länger. Der Ball fliegt über Viktoria-Keeper Elias Bördner hinweg, aber knallt links oben an den Querbalken. Das wäre ein grandioser Einstand für den Neuzugang von Standard Liège gewesen.

10 Die Freistoßposition aus 19 Metern in halbrechter Position ist durchaus aussichtsreich. Zunächst landet aber die Ausführung von David Philipp in der Mauer. Anschließend fliegt der zweite Versuch weit über das Gehäuse.

9 Mit einer ordentlichen Grätsche holt Yannik Engelhardt wenige Meter vor dem Strafraum David Philipp von den Beinen. Der Freiburger hat Glück, dass es bei der Ermahnung bleibt.

7 Ein starker Start der Freiburger in die Partie. Gleich zu Beginn spielt die Mannschaft von Thomas Stamm mit Tempo nach vorne und belohnt sich mit der frühen Führung. Wie reagieren die Gäste auf den Rückstand?

5 Lars Kehl Freiburg II Tooor für SC Freiburg II, 1:0 durch Lars Kehl

Da zappelt der Ball im Netz! Eine Flanke aus dem linken Halbfeld landet bei Patrick Kammerbauer, der in halblinks im Strafraum im Rücken seinen Gegenspielern entwischt. Er legt die Kugel per Kopf vor das Tor, wo Lars Kehl aus fünf Metern vollendet. Ein schöner Treffer!

3 Ein erster langer an die Strafraumgrenze wird per Kopf in die Box auf Lars Kehl verlängert. An der Seitenlinie geht allerdings die Fahne hoch. Abseits!

1 Der Ball rollt im Breisgau! Welches Team erwischt den besseren Start?

1 Spielbeginn

Bei den Kölnern gab es nach zwei Siegen zum Anfang der Spielwoche gegen den SC Verl (5:2) und Waldhof Mannheim (1:0) zum Abschluss eine 0:1-Niederlage gegen den TSV 1860 München. Dafür gab es aber zu Beginn dieser Woche wieder etwas zu feiern: Trainer Olaf Janßen verlängerte seinen Vertrag vorzeitig. "In den nächsten Wochen werden wir alles dafür tun, dass wir in der 3. Liga bleiben", sagte der Coach, der sich über das "totale Vertrauen" der Verantwortlichen freut. Verzichten muss der Trainer heute aufgrund seiner Gelb-Roten Karte im vergangenen Spiel auf Niklas May. Zudem fehlen Jeremias Lorch und Seokju Hong. Marcel Risse nimmt zunächst auf der Bank Platz. Neu auf dem Rasen werden dafür Patrick Koronkiewicz, Kai Klefisch, David Philipp und Simon Handle stehen.

Die Hausherren trennten sich am vergangenen Freitag mit 1:1 von den Würzburger Kickers. Damit ist die Elf von Coach Thomas Stamm seit drei Spielen ungeschlagen. Zuvor gab es einen 4:2-Erfolg gegen Türkgücü München und ein weiteres 1:1 gegen Borussia Dortmund II. Die Negativserie von drei Niederlagen in Folge vom 19. bis 21. Spieltag ist damit innerhalb der Engschlichen Woche in jedem Fall gestoppt worden. "Was die Punkteausbeute angeht, sind wir zufrieden und auch personell sind wir gut durchgekommen“, sagte der Trainer. Für die heutige Partie wechselt Stamm das Personal auf drei Positionen. Für Philipp Treu, Claudio Kammerknecht und Sascha Risch (alle Bank) starten Hugo Siquet, Kiliann Sildillia und Julius Tauriainen.

Beide Mannschaften befinden sich im Mittelfeld der Liga. Dabei sind sie den Abstiegsrängen näher, als den Aufstiegsrängen. Der SC Freiburg steht mit 31 Punkten auf dem 11. Platz. Zwei Ränge darunter reiht sich der Gast aus Köln mit drei Zählern weniger ein. Am vergangenen Wochenende blieben beide Teams sieglos. Wer sichert sich heute die wichtigen Punkte?