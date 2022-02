9 Viktoria-Keeper Bördner sorgt für die nächste extreme Pulssteigerung von Olaf Janßen. Wieder macht der gegnerische Angriff früh Druck und König ist drauf und dran, dem Torwart den Ball zu stibitzen. Gerade rechtzeitig setzt der Schlussmann aber eine ziemlich aggressive aber sehr faire Grätsche an und sichert sich so den Ballbesitz.

6 Geht ja schonmal gut los in Zwickau!

4 Riesenchance für den FSV! Und zwar durch einen Total-Aussetzer von Greger. Er wird halblinks im eigenen Sechzehner von May von der linken Außenbahn bedient und lässt das Leder extrem weit vom Fuß springen. König hat den Braten gerochen und luchst dem Verteidiger die Kugel ab, indem er sie direkt zu Baumann in die Mitte spiel. Der hat eigentlich sehr viel Zeit, gerät aber in Rückenlage und bringt den Abschluss nicht mehr auf den Kasten, er fliegt knapp am rechten Pfosten vorbei.

3 Die erste gute Chance hat aber die Viktoria! Handle zimmert das Leder von der linken Außenbahn flach an die Sechzehnergrenze. Dort macht Risse das Beste aus der Situation und schafft es, die Kugel relativ kontrolliert für Amny abzulegen. Der kurvt noch an einem Verteidiger vorbei und zieht dann aus zentraler Position und 17 Metern mit rechts halbhoch ab. Brinkies kann den Versuch auf das lange Eck nicht festhalten und hat Glück, dass ein Verteidiger den zweiten Ball hat.

2 Zum Auftakt reißen zunächst die Zwickauer das Spiel an sich. Mit ihrem Angriffspressing setzen sie die Kölner Hintermannschaft früh unter Druck und kommen so zu schnellen ersten Ballgewinnen.

1 Die Sachsen treten in Rot und Weiß auf, die Rheinländer tragen die komplett schwarze Auswärtsmontur.

1 In der GGZ-Arena rollt der Ball, Schiedsrichter Florian Lechner gibt die Partie frei!

1 Spielbeginn

Man darf gespannt sein, wer in den kommenden 90 Minuten seine gute Form unter Beweis stellen kann. Ein Sieg in diesem Nachbarduell wäre in Anbetracht der jüngsten Vergangenheit auch ein sehr positiver Faktor für die Psyche und das Selbstvertrauen.

Das Interessante an dieser Begegnung ist der genaue Blick auf die Tabelle. Beide Klubs hängen so ein bisschen im Mittelfeld, von dort kann es bei der knappen Tabellenlage allerdings schnell nach unten gehen. Auf der anderen Seite würde man mit einem Erfolg einen großen Schritt in Richtung Anschluss an die obere Tabellenhälfte machen. Etwas mehr unter Druck sind die Höhenberger, die, wie angesprochen, bereits eine Partie mehr absolviert haben.

Auch Olaf Janßen rotiert dreimal im Vergleich zum Freiburg-Spiel. Siebert, Risse und May rücken für Buballa, Klefisch (beide gelbgesperrt) sowie Hong (Bank) in die Startformation.

Die jüngste Vergangenheit der Gäste aus Köln ist der der Zwickauer ziemlich ähnlich. Auch sie blieben vor der Winterpause recht erfolglos und verloren vier der fünf letzten Begegnungen vor dem Break. Danach erkämpfte sich auch die Janßen-Truppe zwei starke Siege gegen den SC Verl und Waldhof Mannheim, verlor im Anschluss dann allerdings gegen die Münchner Löwen und kam bei der Zweitvertretung des SC Freiburg nicht über ein 1:1 hinaus.

FSV-Coach Joe Enochs nimmt im Vergleich zum Spiel gegen die Roten Teufel drei Veränderungen vor. Für Coskun, Nkansah und Lokotsch (alle Bank) stehen König, Frick und Hauptmann von Beginn an auf dem Rasen.

Nachdem die Hausherren in den Wochen vor der Winterpause in fünf Partien nur drei Zähler sammeln konnte, konnten sie die Unterbrechung offenbar gut nutzen und kamen mit zwei aufeinanderfolgenden Siegen gegen starke Gegner zurück. Sowohl für den SV Meppen als auch für Eintracht Braunschweig war gegen die Sachsen nichts zu holen. Der 1. FCK war am vergangenen Wochenende dann aber doch nochmal ein anderes Kaliber: die Enochs-Truppe unterlag zuhause mit 0:2.

Auch wenn sich am heutigen Abend nicht unbedingt die Top-Teams der aktuellen Drittliga-Saison gegenüberstehen, dürfte das Mittelfeld-Nachbarduell dennoch sehr interessant werden. Beide Mannschaften sammelten bisher 29 Punkte und belegen die Ränge zwölf und dreizehn. Der FSV hat aufgrund der elf Gegentore weniger etwas die Nase vorn und dabei auch noch eine Partie in der Hinterhand.