55 Heinrich führt den fälligen Freistoß aus halblinker Position aus und versucht den Ball über die Mauer zu befördern. Allerdings ist sein Versuch zu flach und kann von Sapina mit dem Oberkörper abgefälscht werden. Brüseke nimmt den verlangsamten Ball locker auf.

54 Herrmann geht 22 Meter vor dem Tor ins Dribbling und wird von Lannert ein wenig geschubst und gezogen. Der Entscheidung auf Freistoß ist ein wenig kleinlich, prinzipiell aber vertretbar.

53 Perdedaj steigt Rabihic auf den Fuß und bekommt einen Freistoß in der gegnerischen Hälfte gegen sich gepfiffen. Generell lässt sich aber anmerken, dass die Kickers den ansonsten gefährlichsten Verler ganz gut aus dem Spiel nehmen.

51 Die nächste Flanke von Waidner segelt von der rechten Seite in den Sechzehner. Unglücklicherweise ist der Versuch aber weder präzise noch hoch genug. Bruseke kann das Leder fünf Meter vor dem Tor sicher aufnehmen.

49 Die Kickers legen eine ganz andere Körpersprache an den Tag als in Abschnitt eins. Schon nach wenigen Minuten ist klar ersichtlich, dass Danny Schwarz seinen Männer in der Kabine eine ordentliche Ansage gemacht hat. Derzeit ist es der SC Verl, der sich in die eigene Hälfte zurückzieht. Waidner schlägt eine weitere gute Flanke in den Strafraum, die jedoch von Lach am kurzen Pfosten per Kopf geklärt werden kann.

46 Weiter geht's mit Halbzeit zwei. Die Kickers beginnen stürmisch und greifen über die linke Seite an. Lous Breunig erhält den Ball fünf Meter vor der Grundlinie, setzt seinen Flankenball aber etwas überhastet ins Toraus.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zur Halbzeit steht es zwischen dem SC Verl und den Würzburger Kickers 0:0. Die Gastgeber dominierten das Spiel von Beginn an und erspielten sich rasch ein deutliches Chancenplus. Die beste Gelegenheit hatte Akono, der frei vor dem Tor an Bonmann scheiterte. Wenig später reagierte der Würzburger Schlussmann erneut glänzend, als er einen Kopfball von Corboz gerade noch aus der Ecke tauchen konnte. Nach gut 30 Minuten befreiten sich die Kickers ein wenig und kamen immerhin zu drei Abschlusssituationen. Wirklich gefährlich war jedoch höchstens der Schuss von Herrmann, der knapp einen Meter am linken Pfosten vorbeisegelte. Wir dürfen gespannt sein, ob die Kickers in der zweiten Halbzeit ein wenig mehr die Initiative übernehmen möchten. Bislang ist die Spielweise der Würzburger im Großen und Ganzen schon sehr destruktiv.

45 Ende 1. Halbzeit

44 Lannert erhält auf der rechten Seite einmal mehr zu viel Platz und bedient Petkov per Flanke, der den Ball im Sechzehner annehmen und zu Corboz legen kann. Dieser versucht es aus halblinker Position mit einer Kombination aus Schuss und Flanke. Ein Würzburger wirft sich in den Weg und kann die Situation klären.

41 Verl versucht die Kontrolle wieder zu übernehmen, während sich Würzburg erneut zurückzieht. Die Gastgeber lassen den Ball gut laufen, ohne Raumgewinn zu erzielen. Sapina verfällt der Ungeduld und spielt den Ball Hägele in die Füße.

38 Würzburg hat Mut gefasst. Heinrich geht auf der halbrechten Seite ins Dribbling und kann 14 Meter vor dem Tor schießen. Allerdings probiert er es mit einem weiteren Haken, mit dem er an Schäfer scheitert. Verl kontert über Sapina, der Akono mit einem präzisen Anspiel bedient. 10 Meter vor dem Tor probiert es der Stürmer mit einem wuchtigen und hohen Schuss, verfehlt das kurze Eck jedoch um 30 Zentimeter. Die Fahne des Assistenten war aber ohnehin aufgrund einer Abseitsstellung oben.

35 Die Würzburger Kickers kommen zum zweiten Mal zum Abschluss und setzen diesen sogar mal auf das Tor. Hägele hatte sich 22 Meter vor dem Tor ein Herz gefasst und aus zentraler Position abgeschlossen. Sein halbhoher und mittiger Ball konnte Brüske aber natürlich nicht vor Probleme stellen. Wenig später kommt nach einem abgewehrten Eckball Heinrich zum Abschluss. Der Außenbahnspieler schließt aus 16 Metern halbrechter Position ab, jedoch rauscht das Leder einen Meter am langen Pfosten vorbei.

32 Lach setzt im Zweikampf mit Herrmann zu sehr die Arme ein. Die Gastgeber sind unzufrieden mit der etwas kleinlichen Linie, jedoch ist der Freistoß nahe des Mittelkreises die richtige Entscheidung.

30 Nach einer Flanke vom offensivstarken Lannert von der rechten Seite setzt sich Petkov am langen Pfosten sprunggewaltig im Kopfballduell durch. Vier Meter vor dem Tor kommt er jedoch nicht balanciert an den Ball und köpft einen guten Meter am linken Pfosten vorbei.

28 Lannert fährt an der Außenlinie den Arm gegen Perdedaj aus und wird zu Recht zurückgepfiffen. Der Verler regt sich fürchterlich auf und hat letztlich Glück, nicht verwarnt zu werden.

27 Über Rahibic und Petkov kommt der Ball per Direktspiel zu Corboz, der zwölf Meter vor dem Tor einen Moment Platz hat. Allerdings zögert der Mittelfeldspieler zu lange mit einem Abschluss aus halbrechter Position und wird vom Ball getrennt. Besser macht es Perdedaj auf der Gegenseite, der einen Distanzschuss aus 25 Metern abfeuert, allerdings zu hoch zielt sein Ziel um einen guten Meter verfehlt.

24 Die Würzburger Kickers agieren weiterhin erstaunlich destruktiv. Der Blick auf die Tabelle zeigt schließlich, dass die Nordbayern einen Sieg noch nötiger hätten. Der Zweitliga-Absteiger wartet praktisch ausschließlich in der eigenen Hälfte und kommt auch nur zu wenigen halbgaren Konteransätzen.

22 Eine ganz starke Hereingabe von Lannert segelt gefährlich in Richtung Petkov. Allerdings ist Kraulich per Kopf zur Stelle, der dem Ball gerade noch so mit dem Scheitel eine entscheidende Richtungsänderung zufügen kann.

19 Gefährliche Situation im Würzburg-Strafraum! Nach einer Halbfeldflanke von Petkov kommt es fünf Meter vor dem Tor zum Luftkampf zwischen Bonmann und Akono. Der Würzburg-Keeper bringt gerade so die Fäuste an den Ball. Allerdings prallt dieser Postwendend zu Corboz, der zehn Meter vor dem Tor per Kopf das kurze Eck anvisiert, jedoch am schnell reagierenden Bonmann scheitert.

16 Baack leistet sich einen Fehlpass im Mittelfeld. Heinrich sichert sich das Leder und setzt sich per Pressschlag auf der rechten Seite durch. Mit großen Schritten nähert er sich der Grundlinie, jedoch fehlt am Ende die Kraft für eine präzise Flanke. Der Würzburger trifft den Ball kaum, wodurch die Gastgeber die Situation ohne Probleme bereinigen können.

14 Die Anfangsphase geht klar an den SC Verl. Nach einem Eckball steigt Sapina am langen Pfosten am höchsten, kann das Leder jedoch nicht aufs Tor köpfen. Der Ball geht einen Meter vorbei.

13 Sapina schlägt eine scharfe Halbfeldflanke von der linken Seite vor das Tor. Im Zentrum wartet erneut Akono, der mit den Fußspitzen aber nicht mehr an den Ball kommt. Das Leder rutscht durch und kann von Bonmann per Hechtsprung zur Seite abgeblockt werden.

11 Kraulich leistet sich 30 Meter vor dem Tor einen bösen Fehlpass, wodurch Verl zur ersten Großchance kommt. Sapina schickt Akono mit einem Steckpass auf die Reise, der zwölf Meter vor dem Tor nur noch Bonmann vor sich hat. Der Würzburg-Keeper kommt jedoch schnell aus dem Kasten und verkürzt den Winkel geschickt. Akono scheitert im ersten Versuch und auch der Nachschuss kann von Kraulich von der Linie gekratzt werden.

8 Rabihic leistet sich einen leichtsinnigen Fehler im Mittelfeld und lädt Würzburg zu einem Konter ein. Allerdings ist das Zuspiel von Hägele zu unpräzise. Baack steht gut und fängt den Ball 30 Meter vor dem Tor ab.

6 Der SC Verl zieht auf halblinker Position einen Standard. Rabihic verweigert jedoch aus ca. 25 Metern Torentfernung einen Direktschuss. Seine etwas lasche Hereingabe mit rechts zum Tor hin ist nicht wirklich gefährlich und wird von einem Würzburger Verteidiger aus dem Strafraum geköpft.

4 Die Kickers kommen zu ihren ersten Eckball. Der Flankenball geht in Richtung kurzer Pfosten, wo jedoch Sapnina von Kraulich gestoßen wird. Es geht weiter mit Freistoß für Verl.

3 750 Zuschauer sorgen dafür, dass zumindest ein wenig Stimmung in der Bude ist. Die Gastgeber aus Verl werden die Unterstützung dringend benötigen. Der erste Angriff läuft über die rechte Seite. Allerdings kann sich Rabihic nicht gegen Strohdiek durchsetzen.

1 Der Ball rollt! Die Gastgeber aus Verl stoßen in den weißen Trikots und schwarzen Hosen an. Die Gäste aus Würzburg sind wie gewohnt in Rot gekleidet.

1 Spielbeginn

Alles ist angerichtet für Abstiegskampf pur! Die Partie heute ist womöglich ausschlaggebend über den weiteren Saisonverlauf und psychologisch enorm wichtig. Die beiden Teams befinden sich gerade noch im Spielertunnel und präparieren sich. In wenigen Minuten wird Schiedsrichter Tom Bauer das Startzeichen geben.

Würzburg-Coach Danny Schwarz schickt im Vergleich zur 0:3-Niederlage gegen 1860 München vier neue Akteure aufs Feld. Nicht in der Startelf stehen Leon Schneider, Alexander Lungwitz, Niklas Hoffmann und David Kopacz. Dafür sind Daniel Hägele, Louis Breunig, Maximilian Breunig und Christian Strohdiek von Beginn an mit dabei. Taktisch erwarten wir die Gäste in einem 4-2-3-1-System.

Im Vergleich zum 2:2-Unentschieden gegen Türkügü München vor Weihnachten belässt es Verl-Coach Guerino Capretti bei genau der gleichen Startaufstellung. Die Gastgeber werden wie gewohnt im 4-3-3-System auflaufen. Das Prunkstück der Verler Mannschaft ist eigentlich die Offensive um Petkov, Sapina und Akono. Das Trio muss in der Rückrunde jedoch an Stabilität und Effektivität zulegen, um die häufig aufkommenden defensive Probleme auffangen zu können.

Die Würzburger Kickers stecken seit Saisonbeginn unten im Tabellenkeller fest und konnten auch das kurze Oktober-Hoch nicht in den November und Dezember bringen. Der Absteiger holte aus den vergangenen sechs Spielen nur drei Punkte, nachdem man gegen Kaiserslautern (2:0) und Türkgücü München (2:1) eigentlich schon an die Wende zum Guten geglaubt hatte. Nun muss man das Jahr 2022 jedoch vom 19. Tabellenplatz in Angriff nennen. Mit einem Sieg heute, könnten die Kickers aber immerhin an Verl vorbei ziehen und an das rettende Ufer um einen Zähler herankommen.

Die Gastgeber aus Verl warten seit dem 18. Oktober auf einen Erfolg. Nach dem spektakulären 5:3-Erfolg gegen den TSV Havelse holte der Abstiegskandidat nur noch drei Punkte aus acht Spielen. Demnach wurde Verl bis auf den 18. Rang durchgereicht. Verloren ist noch lange nichts, jedoch sollten Coach Guerino Dapretti möglichst schnell eine Trendwende einleiten. Ein Sieg im direkten Duell gegen Würzburg wäre enorm wichtig, zumal man die Abstiegszone mit einem Sieg sogar fürs Erste hinter sich lassen könnte.