56 Luka Tankulić SV Meppen Tooor für SV Meppen, 2:0 durch Luka Tankulić

Meppen kontert sich zum 2:0! Faßbender treibt den Ball in der Umschaltsituation durch das Zentrum nach vorne. Vor dem Sechzehner legt er nach rechts in die Box zu Tankulić, der aus spitzem Winkel volles Risiko geht und hart auf die kurze Ecke schießt. Der Ball fliegt hoch unter die Latte! Ein toller Treffer!

55 Lorch weicht mal auf den linken Flügel aus und flankt butterweich ins Zentrum. Auf Höhe des Elfmeterpunkts steigt Möller freistehend hoch, setzt den Ball aber deutlich links vorbei. Da war mehr drin!

54 Max Dombrowka SV Meppen Gelbe Karte für Max Dombrowka (SV Meppen)

Dombrowka sieht seine fünfte Gelbe für ein taktisches Foul. Damit fehlt der Linksverteidiger im nächsten Spiel gelbgesperrt.

51 Gute Chance für die Emsländer! Ballmert schaltet sich auf der rechten Seite mit in die Offensive ein und flankt auf den langen Pfosten. Faßbender kommt mit Schwung eingelaufen, setzt den Kopfball als Aufsetzer aber genau in die Arme von Nicolas.

48 Handles Flanke von der rechten Seite landet zentral am Fünfer auf dem Kopf von Möller, der die Hereingabe aber am linken Pfosten vorbeisetzt.

46 Der zweite Durchgang läuft! Janßen wechselt zur Pause einmal und bringt Sontheimer für Klefisch auf die Doppelsechs.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Pause! Nach 45 Minuten führt der SV Meppen gegen Viktoria Köln mit 1:0! Insgesamt war es ein sehr umkämpftes Spiel, in dem sich beide Mannschaften wenig Raum schenkten und sich gegenseitig in viele Zweikämpfe verwickelten. Nach knapp 30 Minuten übernahmen die Gäste aber mehr das Kommando und kamen auch zu zwei guten Einschusschancen. Allerdings war es auf der Gegenseite Tankulić, der das einzige Tor des ersten Durchgangs erzielte und die Emsländer mit ihrer ersten guten Chance in Führung brachte (39.). Diese ist aufgrund der Spielanteile jedoch etwas glücklich, ein Remis entspräche eher dem Spielverlauf. Wir sind gespannt, wie es nach der Pause weitergehen wird. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Den ruhenden Ball setzt Marseiler in die Mauer.

45 Gute Freistoßposition für die Viktoria. Marseiler wird 20 Meter halblinks vor dem Strafraum zu Fall gebracht.

45 Es gibt nochmal zwei Minuten obendrauf.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Nächste Schusschance für die Emsländer. Egerers Versuch aus der Distanz fliegt aber deutlich über den Querbalken.

42 Wenige Minuten noch bis zur Pause. Die Führung für die Gastgeber kam etwas überraschend, waren die Gäste in den letzten Minuten doch die aktivere Mannschaft.

39 Luka Tankulić SV Meppen Tooor für SV Meppen, 1:0 durch Luka Tankulić

Die Führung für den SV Meppen! Eine zu kurz abgewehrte Flanke von der rechten Seite landet rechts am Strafraumeck vor den Füßen von Puttkammer, der den Ball nach links rüberlegt zu Tankulić. Aus knapp 15 Metern halbrechter Position setzt der Kapitän der Gastgeber den Ball links unten ins Eck!

38 Heisters Flanke von der rechten Seite fliegt an den zweiten Pfosten zu Möller durch, dem die Kugel aber bei der Annahme verspringt. Domaschke spielt gut mit und wirft sich auf den freien Ball.

36 Tankulićs Freistoß aus dem rechten Halbfeld fliegt scharf an den Fünfmeterraum, wo Ballmert hochsteigt, sich im Kopfballduell aber nicht ganz durchsetzen kann. Am Ende ist es Greger, der klären kann.

34 Die erste gute Chance des Spiels haben die Kölner! Marseiler dribbelt von links nach innen und spielt Lorch an, der sofort zu Klefisch weiterleitet. Dessen Schlenzer aus 22 Metern halblinker Position fliegt aber knapp rechts vorbei!

32 Den Gastgebern eröffnet sich mal etwas Raum im Umschaltspiel. Nach Tankulić Pass durch die Gasse ist Guder frei durch, allerdings geht die Fahne des Assistenten auch sogleich nach oben. Abseits!

31 In den letzten Minuten übernehmen die Gäste auch mehr das Kommando und verzeichnen ein Plus an Ballbesitz, ohne jedoch zwingend gefährlich zu werden.

28 Nun kombinieren sich die Kölner mal sehenswert über die rechte Bahn nach vorne. Das Zuspiel von Handle zu Heister kommt dann aber einen Tick zu spät. Die Fahne des Assistenten geht hoch, Abseits!

25 Weiterhin ist es ein sehr umkämpftes Spiel, was sich zum Großteil zwischen den Strafräumen abspielt. Torchancen sind bislang Mangelware.

22 Tankulić verlagert das Spiel mit einem tollen Diagonalball nach rechts zu Guder. Seine scharfe Flanke wird von Rossmann zunächst geklärt, bevor Dombrowka den zweiten Ball aus der Distanz klar links vorbeisetzt.

20 Marseiler setzt in der eigenen Hälfte zum Solo an und lässt drei Gegenspieler stehen. Am Ende bleibt er aber an Ballmert hängen und foult diesen dann auch noch. Es geht mit Freistoß für die Emsländer weiter.

17 Florian Heister Vikt. Köln Gelbe Karte für Florian Heister (Viktoria Köln)

Heister bringt Krüger im Mittelfeld per Grätsche zu Fall. Exner zückt die erste Verwarnung des Spiels.

16 Schöne Kombination auf dem rechten Flügel zwischen Tankulić und Guder. Am Ende ist Buballa im Strafraum aber einen Schritt schneller am Ball und kann die Gefahr bereinigen.

14 Käuper legt vor dem Sechzehner nach links raus zum mitgelaufenen Dombrowka, doch dem Außenverteidiger rutscht die Kugel über den Fuß. Die Flanke segelt ins Toraus.

11 Die Mannschaften sind nach einer knapp zehnminütigen Unterbrechung wieder auf dem Rasen. Weiter geht's!

11 Im Interview bei Magenta Sport lässt Meppens Geschäftsführer Ronald Maul verlauten, dass sich mit den Fans auf eine Fortsetzung verständigt wurde und das Pfeifen nun unterlassen wird. Beide Teams sollen in wenigen Minuten auf den Platz zurückkommen.

11 Da einige Unbelehrbare im Publikum auch nach den eindringlichen Mahnungen nicht aufhören, unterbricht Exner die Partie und schickt beide Mannschaften in die Kabinen.

9 Aus Protest gegen die Montagsspiele lassen die Fans auf den Publikum weiter die Trillerpfeifen erklingen. Exner unterbricht erneut kurz das Spiel. Der Stadionsprecher macht eine Durchsage, während Meppens Keeper Domaschke aufgebracht zu den Fans rennt, um sie zum Aufhören zu bewegen.

6 Rossmann gewinnt die Kugel auf der rechten Abwehrseite im Laufduell mit Faßbender, spielt dann aber einen zu kurzen Pass ins Zentrum zu Greger. Käuper spritzt dazwischen, jedoch ist sein Zuspiel in die Box zu unpräzise. Die Viktoria kann klären.

4 Ein erster Freistoß von Handle fliegt aus dem rechten Halbfeld an den ballfernen Pfosten, wo Fritz aber etwas überrascht an den Ball kommt. Deshalb entsteht keine Gefahr und die Kugel fliegt links ins Toraus.

1 Nun geht es aber los! Meppen hat in blauem Outfit angestoßen, Köln ist in Weiß gekleidet.

1 Spielbeginn

Aufgrund von Trillerpfeifen im Publikum verzögert sich der Anpfiff. Referee Exner möchte zunächst sicherstellen, dass die Fans das Pfeifen unterlassen.

Ob die Viktoria an die beiden Aufeinandertreffen aus der letzten Saison anknüpfen kann? Damals gewannen die Kölner Hin- und Rückspiel mit jeweils 1:0. Geleitet wird die heutige Partie von Referee Florian Exner.

Gäste-Coach Janßen nimmt hingegen gleich vier Wechsel in der Startelf vor. Gegenüber dem 2:1-Erfolg bei Türkgücü München sind Rossmann, Buballa, Klefisch und Müller anstelle von Berzel, Risse, Sontheimer sowie Hong neu dabei.

Beim SV Meppen nimmt Trainer Rico Schmitt im Vergleich zum 1:0-Sieg bei Dortmunds Reserve vor der Länderspielpause lediglich eine Änderung vor. Florian Egerer rückt für David Blacha auf die Doppelsechs.

Doch auch Viktoria Köln hat sich in den letzten Wochen merklich stabilisiert und reist mit dem Rückenwind von vier ungeschlagenen Ligaspielen in Serie an, wodurch sich die Viktoria etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen konnte. „Die Jungs fühlen sich gut, jede Trainingseinheit ist äußerst intensiv. Diese Phase wollen wir unbedingt beibehalten“, erklärt Olaf Janßen die gute Form. Kölns Coach warnt aber im gleichen Atemzug auch vor dem heutigen Gegner: „Meppen ist schwer zu bespielen, unheimlich robust und mit einem guten Umschaltspiel. Es wird eine schwierige Aufgabe für uns.“

Der SV Meppen befindet sich aktuell im unerwarteten Höhenflug. Von den letzten sechs Spielen gewannen die Emsländer gleich fünf und mussten sich lediglich Spitzenreiter Magdeburg geschlagen geben. Dabei waren die Meppener sportlich im vergangenen Jahr abgestiegen und blieben nur aufgrund des Lizenzentzugs für den KFC Uerdingen drittklassig. Dementsprechend demütig gehen die Gastgeber mit der aktuellen Situation um. „Fußball ist so schnelllebig. Vor fünf Monaten sah das alles ganz anders aus. Drei Spiele verloren, dann führt die Reise wieder nach unten“, mahnt Trainer Rico Schmitt auch mit Blick auf die enge Tabelle.