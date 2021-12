34 Fazit:

Beim Stand von 0:0 wird die Begegnung zwischen Duisburg und Osnabrück in der 34. Spielminute nach rassistischen Beleidigungen seitens der Duisburger Tribüne gegenüber Aaron Opoku abgebrochen. Der Täter konnte zwar identifiziert werden, die Gäste sahen sich insbesondere wegen des schwer in Mitleidenschaft gezogenen Opoku nicht mehr dazu imstande, weiterzuspielen. Für den MSV ist das eine ganz bittere Geschichte. Der Drittletzte der Tabelle erwischte einen bärenstarken Start und hätte direkt in der ersten Minute in Führung gehen können, wenn nicht sogar müssen, während der VfL sich bis zum Spielabbruch kaum aus der Umklammerung befreien konnte. Das Sportliche tritt allerdings angesichts des Rassismus-Eklats an diesem 4. Advent schnell in den Hintergrund.

34 Spielabbruch in Duisburg! Jetzt ist es offiziell: Die Gäste aus Niedersachsen sehen sich nach den rassistischen Beleidigungen gegen Aaron Opoku nicht mehr dazu imstande, weiterzuspielen. Die Begegnung am 4. Advent ist damit abgebrochen.

34 Die Verantwortlichen vom VfL Osnabrück kommen raus und packen alles ein. Ein offizielles Statement gibt es noch nicht, aber für die Niedersachsen scheint der heutige Tag wohl offenkundig beendet zu sein.

34 Der Pressesprecher von Osnabrück informiert darüber, dass Aaron Opoku schwer in Mitleidenschaft gezogen ist. Dem 22-Jährigen geht es nach den Beleidigungen sehr schlecht. Entschieden ist zwar noch nichts, aber das riecht jetzt schon schwer nach Spielabbruch. In Kürze wollen sich die sportlichen Leiter beider Teams mit dem Schiedsrichtergespann beraten.

34 Im Stadion ermittelt inzwischen auch die Polizei und vernimmt mehrere Fans, um weitere Informationen zum Tathergang zu sammeln. Derweil sind beide Mannschaften immer noch in ihren Kabinen. Gerüchten zufolge soll die Osnabrücker Mannschaft unter Schock stehen, weshalb es nun doch unklar ist, ob heute noch einmal Fußball gespielt wird in der Schauinsland-Reisen-Arena.

34 Applaus von den Rängen: Der Zuschauer, der Opoku rassistisch beleidigte, konnte mithilfe von Zeugenaussagen auf der Tribüne ermittelt werden und wurde nun des Stadions verwiesen. Folgerichtig müsste die Partie in Bälde fortgesetzt werden.

34 Auf der Tribüne machen sich andere Fans und Ordner auf die Suche nach den Übeltätern, die Opoku - so viel ist inzwischen bekannt - vehement rassistisch beleidigt haben. Osnabrück positioniert sich klar und stellt ein Ultimatum: Verschwinden die Rassisten nicht aus dem Stadion und können sie nicht identifiziert werden, was angesichts der durch die Pandemie sehr spärlich belegten Tribüne eigentlich möglich sein müsste, will der VfL heute nicht mehr weiterspielen.

34 Inzwischen ist auch das Schiedsrichtergespann sowie die Duisburger Mannschaft vom Feld gegangen. Die Partie ist nach offenkundig rassistischen Anfeindungen gegen Opoku seitens der Duisburger Tribüne in der 34. Minute offiziell unterbrochen worden. Was für ein Bärendienst gegenüber den Meiderichern, die inmitten ihrer exzellenten Verfassung nun von den eigenen Fans gestoppt werden.

33 Opoku begibt sich zur Eckfahne, um den fälligen Eckball auszuführen. Dann aber kommt es dort scheinbar zu heftigen Beleidigungen gegen den 22-Jährigen seitens der Duisburger Tribüne. Der Linienrichter hat es auch gehört und informiert sofort den Schiedsrichter. Derweil verlassen alle Osnabrücker Spieler geschlossen das Spielfeld.

32 Die Niedersachsen bekommen nach Pusch-Foul an Taffertshofer zwei Meter vor der Strafraumgrenze einen Freistoß aus vielversprechender Position. Opoku legt sich die Kugel zurecht und führt direkt aus. Der abgefälschte Ball senkt sich gefährlich und geht nur um Haaresbreite über die Latte hinweg. Glück für den MSV.

30 Aziz Bouhaddouz löst sich im verdichteten Zentrum spielerisch und nimmt Leroy Kwadwo mit, der auf dem linken Flügel aber zu früh die Flanke schlägt. Den weiten Ball in die Tiefe kann kein Mitspieler mehr erreichen.

27 Nach einer Osnabrücker Ecke macht Weinkauf das Spiel richtig schnell. Pusch lauert vorne an der Mittellinie und wäre auch frei durch gewesen, wenn Kühn nicht höllisch aufgepasst hätte. Gut 20 Meter vor seinem eigenen Strafraum fängt der VfL-Keeper das weite Zuspiel mit der Brust ab und kann klären.

26 Nach einer Umschaltsituation könnte es für den VfL mal ganz schnell gehen, aber erneut startet Heider einen Schritt zu früh und läuft ins Abseits. Offensiv kommt bislang noch deutlich zu wenig von den Gästen.

23 Die erste Hälfte des ersten Durchgangs ist rum und der MSV gibt weiterhin den Ton an. Immer wieder spielen die Zebras sehr zielstrebig und direkt nach vorne und stellen die Osnabrücker vor deutliche Probleme, die ihrerseits zu wenig Entlastungsangriffen kommen.

20 Ein weiterer starker Duisburger Diagonalball landet bei Ajani, der auf dem rechten Flügel ins Dribbling geht und zur Flanke kommt. Die verunglückt ihm aber ein Stück weit. Die unter Druck stehende Defensive der Niedersachsen kann die Kugel aus der Gefahrenzone schlagen, ehe Bouhaddouz zum Abschluss kommt.

17 Die Zebras drücken weiter, aber nach einer Pusch-Ecke steht die Osnabrücker Abwehr jetzt deutlich sicherer. Beim hohen Zuspiel auf Pusch nach dem zweiten Ball ist dann Kühn zur Stelle und fängt das Leder sicher ab.

14 Kolja Pusch serviert einen Eckball scharf ins Zentrum, wo Oliver Steurer sich im Luftduell gegen Sebastian Klaas behauptet und aus fünf Metern frei zum Kopfball kommt. Er setzt die Kugel allerdings deutlich über die Querlatte hinweg.

12 Pusch schickt Kwadwo über links, der Ademi im Zentrum findet. An der Strafraumgrenze kommt der zum Abschluss und setzt den strammen Rechtsschuss nur denkbar knapp am rechten Knick vorbei. Abstoß Osnabrück.

9 Auf einmal ist Osnabrück aber da. Heider kann sich rechts gegen zwei Gegenspieler behaupten und der Abschluss wird auf die andere Seite geblockt, wo Opoku aus 16 Metern freie Schussbahn hat. Sein Rechtsschuss aufs rechte untere Ecke wird allerdings entscheidend abgeblockt. Die anschließende Ecke verpufft dann.

8 Vom VfL ist noch nicht viel zu sehen. Beim ersten Vorstoß über die Mittellinie läuft Klaas prompt ins Abseits. Der Ballbesitz geht an die Meidericher zurück.

5 Die Meidericher legen los wie die Feuerwehr. Pusch findet mit einem herrlichen Diagonalball über gut und gerne 50 Meter erneut den auffälligen Ademi, der sich dieses Mal auf dem linken Flügel aber von Beermann abkochen lässt. Die Zebras treten dennoch keineswegs wie ein Team auf, das sicher auf einem Abstiegsplatz überwintern muss.

3 Wieder beweist Ademi viel Übersicht und bedient dieses Mal per Hacke Bouhaddouz, der Keeper Kühn umkurvt, dann allerdings zu weit außen ist. Der spitze Winkel ist zugestellt, sodass die Osnabrücker Defensive klären kann.

1 Großchance Duisburg! Direkt in der ersten Minute legt Ademi einen Pass in die Tiefe direkt in die Füße von Frey ab, der sich aus sieben Metern die Ecke aussuchen kann. Statt überlegt zu vollstrecken, haut er die Direktabnahme allerdings mitten auf Kühn. Was für eine dicke Chance!

1 Der Ball rollt in der Schauinsland-Reisen-Arena. Die Hausherren tragen ihre blau-weißen Heimfarben. Die Gäste aus Niedersachsen sind derweil nicht etwa in ihrem markanten Lila-Weiß gekleidet, sondern laufen in Rot-Schwarz auf. Los geht's.

1 Spielbeginn

Beide Teams stehen sich heute zum 28. Mal in einem Pflichtspiel gegenüber, wobei die Bilanz in aller Form in Richtung der Zebras ausschlägt. Der MSV gewann 17 der bisherigen 27 Duelle mit dem VfL (sieben Remis, drei Niederlagen). Letztmalig haben die Meidericher, die auch das Hinspiel mit 1:0 gewannen, im Jahr 1985 ein Heimspiel gegen Osnabrück verloren. Aktuell steht eine Serie aus 19 Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage gegen die Lila-Weißen zu Protokoll, die damit ein absoluter Lieblingsgegner der Duisburger sind.

Zuletzt musste der VfL eine 1:2-Auswärtsniederlage bei Ligaprimus und Hinrundenmeister Magdeburg hinnehmen. Trainer Daniel Scherning reagiert hierauf allerdings mit lediglich einem Wechsel. Für Ba-Muaka Simakala (Bank) beginnt heute Lukas Gugganig.

Beim VfL Osnabrück fällt das Zwischenfazit durchwachsen aus. Der Zweitliga-Absteiger startete zunächst denkbar schlecht, als nur einer von neun möglichen Punkten aus den ersten drei Ligaspielen geholt wurde. Dann folgte allerdings eine Stärkephase, in deren Rahmen die Lila-Weißen wieder nah an die Aufstiegszone heranrückten. Weil zuletzt aber wieder nur zwei von zwölf möglichen Zählern eingefahren wurden, beendeten die Niedersachsen die Hinrunde lediglich auf Rang sieben.

Aktuell ist der MSV seit vier aufeinanderfolgenden Ligaspielen sieglos, erkämpfte sich nach drei Niederlagen in Serie am vergangenen Samstag aber immerhin noch ein 2:2-Remis gegen den SC Verl. Im Vergleich zu dieser Partie wechselt Hagen Schmidt zweifach: Marvin Bakalorz und Marvin Ajani erhalten heute den Vorzug vor Tobias Fleckstein und Alaa Bakir (beide Bank).

Die Meidericher hielten diesen Sommer mit 43 Punkten gerade so die Klasse, steuern aktuell allerdings dem Abstieg in die Regionalliga entgegen. Auch ein Trainerwechsel im Oktober brachte keine Trendwende. Unter Hagen Schmidt holte der MSV nur fünf von 21 möglichen Punkten. Das Hauptproblem der Zebras ist dabei die zu anfällige Defensive, die in 19 Partien bereits 33 Gegentreffer zuließ.