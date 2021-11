52 Das hätte das 3:1 sein müssen! Marc Schnatterer nimmt auf der Außenbahn Rolf Feltscher den Ball ab und schickt Joseph Boyamba die linke Strafraumgrenze entlang. Der Stürmer findet mit einem starken Querpass Dominik Martinovic, der aus nur fünf Metern an Leo Weinkauf scheitert. Eine richtig gute Aktion des Torhüters.

48 Fridolin Wagner SV Waldhof Gelbe Karte für Fridolin Wagner (Waldhof Mannheim)

Der frisch eingewechselte Mittelfeldmann steigt gleich etwas übermotiviert mit gestrecktem Bein ein. Ergebnis: Gelbe Karte.

46 Weiter geht's in Duisburg mit einer personellen Veränderung bei den Gästen. Verletzungsbedingt bleibt Marco Höger in der Kabine. Für steht Fridolin Wagner auf dem Platz.

46 Fridolin Wagner SV Waldhof Einwechslung bei Waldhof Mannheim: Fridolin Wagner

46 Marco Höger SV Waldhof Auswechslung bei Waldhof Mannheim: Marco Höger

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Nach den ersten 45 Minuten führt Waldhof Mannheim beim MSV Duisburg mit 2:1. Die Gäste legten einen Traumstart hin. Bereits in der 4. Minute ging die Elf von Patrick Glöckner durch Marc Schnatterer mit 1:0 in Führung. Das Heimteam hingegen fand kaum in die Partie. Viel zu schnell gingen die Bälle im Aufbauspiel verloren. So war auch da 2:0 durch Marcel Costly hochverdient. Kurzdarauf wachten die Hausherren aber auf. Moritz Stoppelkamp setzte einen Freistoß an die Latte. In der 26. Minute gelang Aziz Bouhaddouz nach schöner Flanke von Marvin Ajani jedoch der Anschlusstreffer. Seitdem geht es hin und her. In einem umkämpften Spiel kommen beide Teams zu Chancen. Das darf im zweiten Durchgang gerne so weitergehen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Die Gäste bringen den ersten Durchgang in Unterzahl zu Ende. Mal sehen, ob Marco Höger nach dem Seitenwechsel wieder auf dem Rasen steht.

45 Die Begegnung ist unterbrochen. Ohne Gegnereinwirkung geht Marco Höger zu Boden. Der Mannheimer hält sich den Oberschenkel und wird behandelt.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Dicke Chance zum Ausgleich! Im Strafraum wird Aziz Bouhaddouz der Ball am Elfmeterpunkt aufgelegt. Mit der Innenseite zielt der Stürmer auf die linke Torecke, aber Timo Königsmann macht sich ganz lang und lenkt den Ball um den Pfosten. Da war mehr drin.

42 Von der rechten Seite flankt Marvin Ajani weit in den Strafraum auf den linken Pfosten. Dort köpft Aziz Bouhaddouz Waldhof-Verteidiger Niklas Sommer an und fordert Elfmeter. Schiedsrichter Patrick Alt entscheidet zu Recht auf Eckball.

39 Nach einem fahrlässigen Ballverlust von Oliver Steurer auf der linken MSV-Seite hat Marcel Costly sehr viel Platz. Er marschiert den Flügel fast bis zur Grundlinie durch. Die Hausherren haben Glück, dass seine flache Hereingabe in der Box keinen Abnehmer findet.

36 Rolf Feltscher Duisburg Gelbe Karte für Rolf Feltscher (MSV Duisburg)

Auf dem nassen Rasen rutscht Rolf Feltscher in Marcel Costly hinein. Dafür wird er verwarnt.

33 Auf der rechten Seite holt Marcel Costly den 3. Eckball für Waldhof Mannheim heraus. Marc Schnatterer bringt die Kugel in den Strafraum, aber der Flugkopfball von Marcel Seegert aus acht Metern verfehlt das Tor um zwei Meter.

30 Nach einer halben Stunde ist es eine ausgeglichene Partie. Die Anfangsphase haben die Hausherren völlig verschlafen, aber die Elf von Hagen Schmidt hat sich mit der Zeit ins Spiel zurück gekämpft. Was ist noch drin in den verbleibenden 15 Minuten?

26 Aziz Bouhaddouz Duisburg Tooor für MSV Duisburg, 1:2 durch Aziz Bouhaddouz

Anschlusstreffer! Die Zebras belohnen sich schnell für die ersten guten Minuten in diesem Spiel. Von der rechten Seite knallt Marvin Ajani eine Flanke scharf vor das Tor. Aziz Bouhaddouz hält fünf Meter vor dem Tor seinen Kopf rein und setzt den Ball in die Maschen.

23 Eine Hereingabe von der rechten Seite klärt Waldhof aus dem Sechzehner. Der Ball landet jedoch im Rückraum bei Leroy Kwadwo, der ohne zu zögern einen Schuss aus der zweiten Reihe abgibt. Knapp vorbei knallt die Pille links neben dem Tor gegen die Bande.

21 Lattentreffer! In aussichtsreicher Position legt sich Moritz Stoppelkamp das Leder 18 Meter vor dem Tor in halbrechter Position zurecht. Er nimmt einen kurzen Anlauf und setzt den Ball rechts oben an die Oberkante der Latte. Die erste und beste MSV-Chance bis hierher!

20 Marcel Seegert SV Waldhof Gelbe Karte für Marcel Seegert (Waldhof Mannheim)

Da kommt Marcel Seegert mit seiner Grätsche gegen Aziz Bouhaddouz reichlich zu spät und sieht den gelben Karton.

18 Marcel Costly SV Waldhof Tooor für Waldhof Mannheim, 0:2 durch Marcel Costly

Drin ist das Ding! Marcel Costly marschiert halbrechts etwa 30 Meter durch die gegnerische Hälfte. Dabei ist er beinahe ungestört. Sein Schuss von der Strafraumgrenze wird von Niclas Stierlin abgefälscht und schlägt unhaltbar für Leo Weinkauf in der linken Torecke ein.

15 Nach einer Viertelstunde ist Mannheim das bessere Team. Die Führung ist durchaus verdient. Das Heimteam findet nur schwer ins Spiel und ist bisher ohne Torschuss.

13 Ein vermeintliches Handspiel im Mittelfeld sorgt für Diskussionen der Duisburger mit Schiedsrichter Patrick Alt, weil der Pfiff ausbleibt. Stattdessen wird einige Meter weiter ein Foulspiel des MSV geahndet. Der Referee lässt sich von den Argumente der Gastgeber aber nicht umstimmen.

10 Mittlerweile steht die Elf von Patrick Glöckner etwas tiefer. Dadurch bekommt der MSV die Möglichkeit etwas Sicherheit zu gewinnen. Die Kugel rollt einige Zeit durch die eigenen Reihen. Der Weg nach vorne wird allerdings nicht zwingend gesucht.

7 Die Gäste aus Mannheim bleiben am Drücker. Duisburg wird weiterhin früh in der eigenen Hälfte unter Druck gesetzt. So geht der Ball im Spielaufbau immer wieder viel zu schnell verloren.

4 Marc Schnatterer SV Waldhof Tooor für Waldhof Mannheim, 0:1 durch Marc Schnatterer

Da zappelt der Ball im Netz! Die Gastmannschaft bestimmt zu Spielbeginn das Geschehen und legt einen Traumstart hin. Von der rechten Seite hebt Marco Höger das Leder butterweich an die Strafraumgrenze direkt in die Füße von Dominik Martinovic, der mit einem Außenrist-Pass am Elfmeterpunkt Marc Schnatterer in Szene setzt. Der aufgerückte Mittelfeldmann ist frei durch und schiebt mit der rechten Innenseite den Ball in die linke Torecke. So schnell geht's!

2 Der erste Vorstoß von den Gästen in den gelben Trikots läuft über die linke Seite. Dominik Martinovic treibt den Ball nach vorne und flankt in die Box. Dort ist aber Leroy Kwadwo zur Stelle. Er köpft die Kugel zurück in die Arme von MSV-Keeper Leo Weinkauf.

1 Los geht's! Welches Team erwischt den besseren Start ins Spiel?

1 Spielbeginn

Bei den Gastgebern gibt es im Vergleich zum München-Spiel zwei Veränderungen. Marvin Bakalorz und Vincent Gembalies müssen auf der Bank Platz nehmen. Dafür starten Leroy Kwadwo und Marvin Ajani.

Vor allem die Auswärtsbilanz von den Gästen ist mit nur einem Sieg nicht überzeugend. "Wir sind drauf und dran, jede Stellschraube zu drehen und unter jeden Stein zu gucken, woran es liegen könnte", sagte Patrick Glöckner, der heute Abend auf die Elf aus der Vorwoche setzt.

Waldhof Mannheim spielt oben mit, doch dem Team von Patrick Glöckner fehlt es an Konstanz. Erst einmal gelangen den Mannheimern zwei Siege in Folge. In den vergangenen fünf Partien ging man nur zweimal als Sieger vom Platz. Zuletzt gab es eine 1:2-Niederlage gegen den SC Freiburg II und ein 3:3 gegen den VfL Osnabrück. Nach 0:1-Rückstand drehte Mannheim das Spiel und erzielte nach zwischenzeitlichem Ausgleich in der 77. Minute durch Dominik Martinovic den 3:2-Führungstreffer. Ein unglückliches Eigentor von Marcel Seegert sorgte nur fünf Minuten später für den 3:3-Endstand.

In dieser Saison gab es für den MSV Duisburg bisher wenig zu feiern. Nur fünfmal gingen die Zebras in dieser Saison als Sieger vom Platz. Dazu kommen zehn Niederlagen - die zweitmeisten der Liga - und ein Remis. Seit vier Partien hat Hagen Schmidt das Zepter bei dem Team aus dem Ruhrgebiet übernommen. Immerhin vier Punkte holte seine Elf seitdem. Am vergangenen Wochenende zeigten die Duisburger beim TSV 1860 München eine engagierte Leistung. Doch am Ende ging die Begegnung knapp mit 3:2 verloren. "Wir schauen nicht zurück, sondern beschäftigen uns mit dem, was wir ändern können“, blickte der Trainer in der Medienrunde am Mittwoch auf das nächste Spiel.

Die Tabellensituation der beiden Vereine könnte kaum unterschiedlicher sein. Während die Hausherren auf einem Abstiegsplatz stehen (16.), liegt Waldhof Mannheim, bei einem Spiel weniger, nur drei Punkte hinter dem Relegationsrang (6.). Die Rollen sind damit klar verteilt. In noch vier ausstehenden Partien bis zum Jahresende kann jedoch noch viel passieren.