45 Halbzeitfazit:

Die Reservemannschaft von Borussia Dortmund liegt zur Halbzeit verdient mit 2:0 gegen die Würzburger Kickers vorne! Bereits nach zwei Minuten schockte Tobias Raschl die Unterfranken, nach 25 Minuten legte Richmond Tachie schließlich nach. Bis zum Sechzehner sieht das Offensivspiel der Gäste gar nicht so verkehrt aus, allerdings offenbaren sich beim FWK immer wieder eklatante Mängel in der Defensive. Torsten Ziegner wird in der Kabine die richtigen Worte finden müssen, ansonsten könnte es sein letzter Durchgang als Kickers-Coach werden.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Die nächste Umschaltmöglichkeit der Würzburger über David Kopacz wird nicht genutzt, weil der weite Ball des 22-Jährigen auf Marvin Pourie misslingt.

43 An der Strafraumgrenze wird Berkan Taz von Lennard Maloney bedient, der sofort den Abschluss sucht. Lars Dietz wehrt den Versuch mit dem Oberschenkel ab.

42 Das ist ein deutliches Zeichen von Gäste-Trainer Torsten Ziegner, der bereits vor dem Seitenwechsel doppelt tauscht. Dominik Meisel sowie Alexander Lungwitz sollen die verunsicherte Kickers-Mannschaft stabilisieren.

41 Alexander Lungwitz Würzburg Einwechslung bei Würzburger Kickers: Alexander Lungwitz

41 Moritz Heinrich Würzburg Auswechslung bei Würzburger Kickers: Moritz Heinrich

41 Dominik Meisel Würzburg Einwechslung bei Würzburger Kickers: Dominik Meisel

41 Niklas Hoffmann Würzburg Auswechslung bei Würzburger Kickers: Niklas Hoffmann

40 Ohje, der Gäste starten eine optimale Kontergelegenheit über Marvin Pourie, der die Kugel zu Mirnes Pepić legt. Der leistet sich allerdings einen katastrophalen Fehlpass.

39 Bei den Unterfranken hängt Marvin Pourie völlig in der Luft. Der Torschützenkönig der Saison 2018/19 wartet damit weiterhin auf seinen ersten Torerfolg in der aktuellen Spielzeit.

36 Antonios Papadopoulos Dortmund II Gelbe Karte für Antonios Papadopoulos (Borussia Dortmund II)

Antonios Papadopoulos holt im Mittelfeld David Kopacz von den Beinen und kassiert die Verwarnung.

35 Es brennt im Kickers-Strafraum! Zunächst verpasst Richmond Tachie am Fünfmeterraum nach einer Hereingabe von Ansgar Knauff. Den Nachschuss von halbrechts setzt dann Christian Viet neben den Kasten.

34 Jetzt liegt BVB-Kapitän und Führungsspieler Franz Pfanne mit schmerzverzerrten Gesicht auf dem Platz. Auch für ihn geht es aber nach wenigen Momenten weiter.

30 Nächste Möglichkeit für die Hausherren! Nach einem Ballgewinn von Ansgar Knauff läuft die Kugel von links über Immanuël Pherai zu Richmond Tachie in die Mitte. Aus 14 Metern setzt der Angreifer den Flachschuss knapp neben den linken Pfosten.

28 Unmittelbar vor dem 2:0 erwischte Marvin Pourie im Duell Lennard Maloney mit der Hand im Gesicht. Nach einer Behandlungspause wegen einer blutiger Nase kehrt der Verteidiger nun auf den Rasen zurück.

25 Richmond Tachie Dortmund II Tooor für Borussia Dortmund II, 2:0 durch Richmond Tachie

Im zweiten Anlauf klappt es für Richmond Tachie und erhöht für die Gastgeber! Aus dem Zentrum chippt Tobias Raschl die Kugel nach rechts in den Sechzehner zum 22-Jährigen. Aus der Drehung schließt der Stürmer direkt ab und wuchtet das Leder in die rechte Ecke. Gäste-Keeper Hendrik Bonmann ist erneut geschlagen, für Tachie ist es der dritte Saisontreffer.

24 Plötzlich hat Immanuël Pherai in der Mitte ganz viel Platz und marschiert aus der eigenen Hälfte bis an den gegnerischen Strafraum. Dort bedient er Richmond Tachie, der im letzten Moment geblockt wird.

22 Dennis Waidner Würzburg Gelbe Karte für Dennis Waidner (Würzburger Kickers)

Dennis Waidner verliert die Kugel gegen Ansgar Knauff und kann den 19-Jährigen dann nur noch mit einem taktischen Foul stoppen.

21 Im linken Halbfeld rempelt Lars Dietz den flinken Berkan Taz um. Den anschließenden Freistoß fangen die Würzburger ab, nutzen die daraus resultierende Konterchance allerdings nicht.

19 Von rechts hebt David Kopacz eine Freistoßflanke ins Zentrum, wo die Dortmunder die Situation klären. Immerhin haben sich die Kickers aber mittlerweile gefangen.

16 Ein langer Schlag von Tobias Kraulich erreicht Moritz Heinrich im Sechzehner, der sich gegen Niklas Dams behauptet. Die flache und scharfe Hereingabe verpasst Marvin Pourie am Fünfer.

13 Nach einem Zweikampf mit Marvin Pourie liegt Lennard Maloney auf dem Rasen. Einige Augenblicke später kann der Borussia-Verteidiger aber weiterspielen.

12 Antonios Papadopoulos blockt eine Flanke von Dennis Waidner zur Ecke. Die folgende Hereingabe von Robert Herrmann findet im Zentrum allerdings keinen Abnehmer.

10 Dem auffälligen Berkan Taz misslingt ein Zuspiel zu Ansgar Knauff. Dennoch zählt der 22-Jährige inzwischen zu den Schlüsselspielern beim BVB und verbucht neben seinen vier Saisontoren mittlerweile auch drei Assists.

8 Insbesondere auf die rechte Seite der Dortmunder finden die Unterfranken in der Anfangsphase überhaupt keinen Zugriff. Das kann ein langer Vormittag für das Team von Torsten Ziegner werden.

4 Schon nach zwei Minuten offenbart sich, weshalb die Würzburger Kickers am unteren Ende der Tabelle stehen. Völlig ohne Gegenwehr kombinierten sich die Hausherren beim Führungstreffer nach vorne.

2 Tobias Raschl Dortmund II Tooor für Borussia Dortmund II, 1:0 durch Tobias Raschl

Traumstart für die BVB-Resverve! Im Mittelfeld setzt sich zunächst Franz Pfanne gegen Mirnes Pepić im Kopfballduell durch, sodass der Ball auf die rechte Außenbahn zu Berkan Taz gelangt. Dort hat der 22-Jährige alle Zeit der Welt und bedient der heranstürmenden Tobias Raschl im Rückraum, der das Leder anschließend aus rund zwölf Metern in der rechten Ecke versenkt.

1 Los geht’s im Stadion Rote-Erde! Schiedsrichter der Begegnung ist der junge Lukas Benen, der zum 25. Mal in der 3. Liga pfeift. Bei seinen ersten drei Auftritten diese Saison präsentierte sich der 28-Jährige durchaus als kartenfreudig.

1 Spielbeginn

Enrico Maaßen nimmt nach der Partie in München zwei Veränderungen in der Startelf vor und lässt Lennard Maloney sowie Ansgar Knauff für Kolbeinn Finnsson und Ole Pohlmann beginnen. Gäste-Coach Torsten Ziegner tauscht nach der deutlichen Heimniederlage gegen Wehen Wiesbaden sogar dreimal und schenkt diesmal Dennis Waidner, Niklas Hoffmann sowie Fanol Perdedaj das Vertrauen.

Es festigt sich bei den Unterfranken ein großes Problem - die Torgefahr. Erst fünf Treffer erzielte der FWK in den ersten zehn Begegnungen, was den schlechtesten Wert aller Mannschaften der Liga ergibt. Der kurze Aufwärtstrend nach dem Sieg in Magdeburg wurde zuletzt durch die 0:4 Niederlage gegen Wehen Wiesbaden sofort wieder gestoppt, weshalb das Duell gegen den starken Aufsteiger aus Westfalen richtungsweisend ist. "Die gesamten Spiele zeigen, dass Dortmund eine sehr spielstarke Mannschaft ist. Für uns gilt es in so einem Spiel eine große Zweikampfhärte an den Tag zu legen", erklärte Kickers-Coach Torsten Ziegner.

Trotz des positiven Saisonbeginns kämpfte die Borussia in den letzten Wochen gegen einige Probleme an. Zwei der letzten drei Spiele gingen verloren, unter anderem der Gastauftritt vor einer Woche bei Türkgücü München. Außerdem läuft es beim Team von Trainer Enrico Maaßen im heimischen Stadion noch nicht wirklich rund, denn dort gewannen die Dortmunder nur eine Partie aus vier Anläufen. Vor der Länderspielpause will der Regionalliga-Aufsteiger daher gegen den Absteiger aus der 2. Bundesliga unbedingt dreifach punkten.

Die Schwarzgelben können den hervorragenden Saisonstart als Aufsteiger krönen und durch einen Sieg zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze springen. Momentan befindet sich die BVB-Reverse mit einer Bilanz von 17 Zählern aus zehn Partien auf dem vierten Rang. Ganz anders stellt sich die Lage bei den Würzburger Kickers dar. Die Unterfranken hängen derzeit mit lediglich sieben Punkten auf dem 19. Platz fest.