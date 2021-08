68 Kolja Pusch Duisburg Tooor für MSV Duisburg, 3:0 durch Kolja Pusch

28 Sekunden liegen zwischen Einwechslung und Torjubel! Pusch ist gerade auf dem Platz, da verlängert Ademi einen hohen Ball perfekt in seinen Lauf. Wuchtig setzt Pusch sich durch, marschiert halblinks in den Strafraum und netzt nach einem Haken nach innen links unten ein.

68 Kolja Pusch Duisburg Einwechslung bei MSV Duisburg: Kolja Pusch

68 Alaa Bakir Duisburg Auswechslung bei MSV Duisburg: Alaa Bakir

66 Moritz Stoppelkamp Duisburg Tooor für MSV Duisburg, 2:0 durch Moritz Stoppelkamp

Einen besseren Zeitpunkt für den zweiten Treffer hätten sich die Duisburger nicht aussuchen können.

65 Nun gibt es Strafstoß für den MSV! Bakir zieht mit Tempo in die Box und schlägt halblinks einen kleinen Haken in die Mitte. Tasky berührt ihn unten leicht, sodass er zu Fall kommt. Der Referee zeigt sofort auf den Punkt.

63 Weinkauf hält die Führung der Zebras fest! Daedlow tankt sich über rechts durch und spielt Jaeschke flach am Elfemterpunkt an, wo dieser völlig blank steht. Letzterer nimmt die Hereingabe direkt, aber Weinkauf taucht rechtzeitig ab und pariert den Versuch.

61 Düker tritt zum Freistoß aus guten 20 Metern halbrechter Position an. Mit links möchte er die Kugel über die Mauer heben, bleibt aber an eben dieser hängen.

58 Die Gäste bleiben nach der vergebenen Chance zum Ausgleich aber weiterhin aktiv und befinden sich in ihrer besten Phase der Partie. Duisburg nimmt sich zum ersten Mal am heutigen Tag etwas zurück.

55 Wieder so ein Distanzkracher der Meidericher, wieder Quindt! Frey bugsiert das Leder aus 20 Metern wuchtig ins linke Eck, doch der Keeper des TSV antwortet mit einer gelungenen Flugparade.

53 Yannik Jaeschke TSV Havelse Elfmeter verschossen von Yannik Jaeschke, TSV Havelse

Jaeschke hat das erste Drittligator des TSV auf dem Schlappen, aber verschießt! Sein Elfer fliegt über das linke obere Eck hinweg in Richtung Tribüne.

52 Elfmeter für den TSV Havelse! Lakenmacher wird im Strafraum von hinten von Velkov geschubst und nimmt die Einladung dankend an. Der Schiedsrichter pfeift nach dem Fall des Stürmers sofort und zeigt auf den Punkt.

50 Feltscher hat halbrechts etwas Luft zum Atmen und zieht aus guten 25 Metern einfach mal ab. Der Ball rauscht in Richtung rechtes oberes Eck, aber Quindt pariert sehenswert.

49 Neue Halbzeit, altes Muster: Der MSV geht direkt wieder voran, der TSV hingegen beschränkt sich auf die Defensivarbeit.

46 Der Ball rollt wieder in Duisburg und es geht hinein in den zweiten Durchgang zwischen Duisburg und Havelse!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der MSV Duisburg führt in den ersten 45-Ligaminuten der Saison nach Corona-Zwangspause verdient mit 1:0 gegen den Aufsteiger TSV Havelse. Von Minute eins an waren die Gastgeber spielbestimmend, ohne dass ihnen alles gelingt. Von den Gästen dagegen ist kaum etwas zu sehen. Auffälligster Mann bei den Zebras ist bislang Moritz Stoppelkamp, der auch an der Entstehung des 1:0 beteilgt war. Letztlich vollstreckte Orhan Ademi eiskalt aus wenigen Metern im Strafraum (25.). In der Folge ließ der MSV dann aber einige gute Möglichkeiten aus, sonst hätte der Spielstand durchaus höher ausfallen können. Gleich geht es weiter!

45 Ende 1. Halbzeit

44 Die Partie plätschert ein wenig in Richtung Pause, auf beiden Seiten sind derzeit kaum Ideen im Spiel.

41 Plume holt aus 30 Metern zum Abschluss aus, sein Versuch ist aber nicht mehr als Verlegenheit. Der Ball rauscht deutlich über das Tor der Duisburger.

38 Julius Langfeld TSV Havelse Gelbe Karte für Julius Langfeld (TSV Havelse)

Langefeld kassiert für ein taktisches Foul im Mittelfeld den ersten Gelben Karton der Gäste.

36 Stoppelkamp trifft das Aluminium! Ademi macht den Ball im Strafraum fest und legt halblinks zurück auf die Nummer 10 des MSV. Stoppelkamp macht eine kleine Bewegung nach innen und zirkelt das Leder gegen die Latte im rechten oberen Eck.

34 Ademi! Der MSV lässt nun innerhalb weniger Minuten gleich zwei Hochkaräter liegen. Stoppelkamp hat im Mittelfeld die Übersicht, um gefühlvoll in die Schnittstelle auf Ademi durchzustecken, der nicht im Abseits steht. Er bekommt das Leder in den Lauf, aber Quindt im Kasten von Havelse reagiert gedankenschnell und eilt heraus, sodass er den Winkel gut verkürzt. Ademis Versuch fliegt dann auch zu zentral genau auf den Keeper.

32 Feltscher verpasst das 2:0! Nach einem Freistoß der Gäste setzen die Zebras zum Konter an. An dessen Ende bekommt Feltscher rechts im Strafraum die Kugel in den Lauf und will flach ins lange Eck abschließen. Der Ball kullert jedoch haarscharf am Pfosten vorbei.

30 Es ist noch kein Fußballgenuss, was die knapp 10.000 Fans in Duisburg bislang zu Gesicht bekommen. Sie sehen aber einen MSV, der seit Minute eins in allen Belangen überlegen ist. Havelses Offensivaktionen sind nur Stückwerk.

28 Rolf Feltscher Duisburg Gelbe Karte für Rolf Feltscher (MSV Duisburg)

Feltscher kassiert die zweite Verwarnung auf Seiten der Gastgeber, weil er Teichgräber übermotiviert von hinten in die Parade grätscht. Klare Gelbe Karte!

25 Orhan Ademi Duisburg Tooor für MSV Duisburg, 1:0 durch Orhan Ademi

Und jetzt steht's hier 1:0! Frey hat nach Zuspiel von Stoppelkamp in zentraler Position etwas Platz und setzt zum Distanzkracher an. Der Schuss misslingt ihm jedoch, stattdessen springt die Kugel zu Ademi links im Sechzehner. Er fackelt nicht lange und netzt mit dem zweiten Kontakt präzise rechts unten ein.

23 Ademi agiert bislang bemüht, aber etwas glücklos vorne. Jetzt wird er mal auf die Reise geschickt, leistet sich aber erneut einen technischen Schnitzer, sodass die Kugel ins Aus trudelt.

20 Auffällig ist, dass die Gäste sehr nickelig in den Zweikämpfen sind und auch gerne mal ein Foul ziehen. So versuchen sie, den Spielfluss des MSV zu unterbinden.

17 Stoppelkamp tanzt seinen Gegenspieler auf dem linken Flügel etwas zu leicht aus und bringt dann einen flachen Ball ins Zentrum. Diesen kann Ademi nicht festamchen, der ansonsten recht viel Platz im Sechzehner gehabt hätte.

14 Die Zebras sind spielbestimmend in dieser Anfangsphase, nichtsdestotrotz ist klar, dass ihnen aufgrund der kurzen Vorbereitung nicht alles gelingen kann. Der TSV sucht noch nach einem Weg, um in dieses Spiel zu kommen.

11 Marvin Ajani Duisburg Gelbe Karte für Marvin Ajani (MSV Duisburg)

Ajani ist mit einer Einwurf-Entscheidung des Schiedsrichters nicht einverstanden und wirft den Ball weg. Das gibt Gelb!

8 Den Gästen aus Havelse ist die Nervosität an dieser geschichtsträchtigen Spielstätte durchaus anzumerken. Ihr Auftreten ist bislang geprägt von vielen kleinen Ungenauigkeiten.

6 Stoppelkamp ist in diesen Anfangsminuten überall auf dem Platz. Nun führt er links einen Eckstoß aus, der über Umwege in den Rückraum zu Frey springt. Dieser setzt zum Drop-Kick an, aber sein Versuch wird geblockt.

3 Der Pfosten rettet für Havelse! Nach einem Foul rechts an der Seitenlinie tritt Stoppelkamp 25 Meter vor der Grundlinie zum Freistoß an. Mit seiner Hereingabe findet er Volkmer in perfekter Position im Strafraum. Dieser lässt den Ball nur leicht streifen, sein Versuch springt links im Eck gegen das Aluminium.

1 Los geht's in Duisburg! Die Gastgeber spielen – wie gewohnt – in den blau-weiß-gestreiften Trikots, Havelse läuft komplett in schwarz auf.

1 Spielbeginn

Trotz der erschwerten Umstände forderte Pavel Dotchev derweil von seiner Truppe einiges ein: "Wir spielen zuhause und wollen gewinnen. Es wird sich jetzt am Wochenende zeigen, wie weit die Mannschaft ist", gab er das Spiel als Standortbestimmung aus. Und weiter: "Ich freue mich auf das Wiedersehen mit Fans. Wir wissen, dass wir [ihnen] einiges schuldig sind."

Aber auch für den Gegner aus Havelse dürfte die Situation nicht die einfachste sein. Nach der knappen 0:1-Auftaktniederlage gegen den 1. FC Saarbrücken konnte die Mannschaft ihren Rhythmus selbstredend auch nicht wie erwünscht aufnehmen. Dabei war dem Liganeuling die Unerfahrenheit im neuen Geschoss in der ersten Partie noch etwas anzumerken, nun wartet mit dem MSV Duisburg gleich ein traditionsreicher Name am zweiten Spieltag.

Das Spiel am heutigen Sonntag steht unter besonderen – seit einiger Zeit aber nicht ganz unbekannten – Voraussetzungen. Für die Zebras handelt es sich nämlich nach einer Corona-Zwangspause um den Auftakt in die neue Spielzeit. Den eigentlichen Ligaauftakt vor zwei Wochen und den darauffolgenden Spieltag konnte die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev nicht wahrnehmen. Nun durfte in Meiderich erst seit Mittwoch wieder für das erste Spiel des MSV-Coaches vor Zuschauern normal trainiert werden.