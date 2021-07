31 ...Jopek tritt auch die Ecke und findet Lewald, der den Ball ein Stück über das Tor nickt.

30 May bringt den quirlingen Falcao auf der rechten Angriffsseite der Gastgeber zu Fall. Es gibt Freistoß für die Berliner. Jopek tritt den Standard, der zu einer Ecke von der linken Seite führt...

29 Nach einer Trinkpause geht es nun weiter.

27 Risse findet mit seiner punktgenauen Flanke von der rechten Seite sechs Meter vor dem Tor in halbrechter Position Bunjaku, der den Ball direkt abnimmt und im Berliner Tor unterbringt. Erneut steht der Angreifer der Gäste aber deutlich in der verbotenen Zone, das Tor zählt dementsprechend nicht.

22 Die Gastgeber lassen in Person von Ciğerci die Chance auf einen möglicherweise aussichtsreichen Torabschluss aus. Bei einer Umschaltsituation sucht Neuzugang Ciğerci Teamkollege Falcao - das Zuspiel wird von der Kölner Defensive abgefangen.

19 Bei einem Pass vor das Gäste-Tor wird es erneut gefährlich, Keeper Nicolas zeigt eine leichte Unsicherheit und wehrt den Ball nur ab, anstatt ihn aufzunehmen. Am Ende wird es für die Rechtsrheinischen aber nicht noch brenzliger.

16 Den Freistoß aus aussichtsreicher Position tritt der Gefoulte selbst - die Kugel fliegt knapp über den linken Torwinkel!

15 Kai Klefisch Vikt. Köln Gelbe Karte für Kai Klefisch (Viktoria Köln)

Klefisch zupft Falcao kurz vor dem eigenen Strafraum am Trikot und sieht dafür Gelb.

14 Beinahe der Führungstreffer für die Hausherren! Lucas Falcao wird mit einer Flanke von der rechten Seite halblinks im Strafraum gefunden und schließt schnell aus zwölf Metern ab - Moritz Nicolas ist auf dem Posten und pariert den Schuss reaktionsschnell!

13 Die Kölner nehmen in diesen Minuten nun etwas das Zepter in die Hand und üben sich in Spielkontrolle, während die Gastgeber den Fokus auf defensive Kompaktheit legen.

11 Das Spiel beginnt lebhaft und wird von beiden Seiten engagiert geführt.

8 Kurze Zeit später kommt es zu einem unglücklicken Zusammenprall im Kölner Strafraum zwischen dem aufgerückten Lewald, Rossmann und Torhüter Nicolas. Für alle beteiligten Akteure scheint es aber weitergehen zu können.

6 Auf der Gegenseite kommen die Gastgeber zu ihrem ersten Torabschluss. Risse klärt nach einem Freistoß unzureichend vor die Füße von Jopek, der aus 23 Metern halblinker Position einfach mal abzieht. Das Spielgerät rauscht links am Gehäuse der Gäste vorbei.

4 Der Ball liegt früh im Tornetz, doch dem Tor von Albert Bunjaku wird die Anerkennung verweigert. Der Stürmer stand bei seinem Abstauber nach einem Schuss von Federico Palacios-Martínez, den Philip Sprint im Tor der Berliner abklatschen ließ, deutlich im Abseits.

1 Nach dem Anpfiff folgt eine Schweigeminute für die Opfer der Flutkatastrophe. Nun rollt der Ball.

1 Spielbeginn

Bei den Kölnern haben es mit Torhüter Nicolas, Greger, Heister und Palacios-Martínez sogar vier Neue in die erste Elf geschafft. Hinzukommt Risse, der nach seiner Leihe nun fest vom 1. FC Köln verpflichtet worden ist.

Bei den Gastgebern stehen mit Ciğerci und Pinckert zwei Neuzugänge in der Startelf.

Viktoria Köln gelang der Aufstieg in Liga drei in der Saison 2018/2019. Sowohl in der Debütsaison in der Dritten Liga, als auch in der abgelaufenen Spielzeit liefen die Rechtsrheinischen am Ende mit der exakt gleichen Ausbeute von 51 Punkten auf Rang zwölf ein. Die Kölner waren in der letzten Saison zwischenzeitlich akut abstiegsgefährdet, konnten sich durch eine sehr gute Phase im März und April aber aus der gefährdeten Tabellenregion herausarbeiten.

Lediglich elf Ligaspiele bestritt Viktoria Berlin in der vergangenen Saison coronabedingt in der Regionalliga-Nordost. Die Mannschaft von Trainer Benedetto Muzzicato glänzte dabei mit voller Punkteausbeute und belegte bei Saisonabbruch mit somit 33 Zählern und einem Acht-Punkte-Vorsprung auf die zweitplatzierte VSG Altglienicke im Tableau den Platz an der Sonne. Die Hauptstädter stiegen als Meister in die Dritte Liga auf.