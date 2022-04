Heidenheim wird wieder etwas aktiver und nähert sich über Standards an.

Einen Freistoß von der rechten Seite fälscht vorne ein Auer ab, sodass die Kugel direkt zum Eckball durchrutscht. Links legt sich Mohr die Kugel zurecht und schlägt sie gut auf den zweiten Pfosten. Schöppner läuft ein, doch ist einen Moment zu weit vorne, weshalb er den Ball nur in die Mitte zum Gegner köpfen kann!

Die Veilchen greifen weiter an, aber mehrere Flanken landen beim Gegner und führen nicht zu Abschlüssen.

Gelbe Karte für Ben Zolinski (Erzgebirge Aue) An der rechten Seitenlinie übertreibt Zolinski beim Anlaufen und tritt Mohr schmerzhaft auf den linken Knöchel.

Einen zu weiten Pass in die Spitze fängt Philipp Klewin ein, der damit zum ersten Mal die Hände an den Ball bekommt.

3

Nach der ersten Chance lassen die Süddeutschen den Ball in aller Ruhe laufen. Aue hat sich zum Großteil in die eigene Hälfte zurückgezogen und läuft nur mit ein, zwei Mann an.