20 Nachdem Sané ein flaches Anspiel Heises von links kurz vor Hofmann geklärt hat, schlägt Wanitzek die fällige Ecke von der linken Fahne vor den langen Pfosten. Vom Fünfereck nimmt Gordon direkt per rechtem Fuß ab und feuert den Ball weit über die kurze Ecke hinweg.

18 Die Grammozis-Truppe verfügt weiterhin über die bessere Spielanlage, lässt am und im gegnerischen Sechzehner aber noch die nötige Genauigkeit vermissen. Mit einem Treffer würde sie in der Live-Tabelle von Rang fünf auf den ersten Platz vorrücken.

15 Nach der Ausführung des fälligen Freistoßes aus dem linken Halbfeld prallen Sané und Hofmann im Luftduell unweit des Elfmeterpunkts mit dem Köpfen zusammen. Beide müssen auf dem Rasen behandelt werden, scheinen nach einer kurzen Pause aber weitermachen zu können.

12 Tim Breithaupt Karlsruhe Gelbe Karte für Tim Breithaupt (Karlsruher SC)

Breithaupt kommt im Mittelfeld mit einer Grätsche gegen Flick viel zu spät. Referee Ittrich ahndet das riskante Einsteigen mit der ersten Gelben Karte der Partie.

11 Nach Wanitzeks Eckstoßflanke von der rechten Fahne schraubt sich Hofmann zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt am höchsten. In Bedrängnis produziert der Angreifer nur einen sanften Kopfball, den Fraisl in der Tormitte problemlos fängt.

9 Idrizi wird auf der tiefen linken Strafraumseite durch ein flaches Anspiel Bülters von der nahen Grundlinie bedient. Er will den Ball aus gut acht Metern in die lange Ecke schlenzen, doch Heise blockt mit der Brust.

7 Bülter ist am Elfmeterpunkt Adressat einer halbhohen Hereingabe von der linken Außenbahn. Mit dem zweiten Kontakt packt er einen Volleyschuss mit dem linken Spann aus. Gordon steht diesem Weg und erspart Keeper Gersbeck die Arbeit.

4 Die Königsblauen haben in den ersten Momenten bei strahlendem Sonnenschein die höheren Ballbesitzanteile vorzuweisen, kommen im Passspiel präziser daher.

1 Karlsruhe gegen Schalke – Durchgang eins im BBBank-Wildpark ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Es gibt eine Gedenkminute für die Opfer des russischen Angriffs auf die Ukraine.

Soeben haben die Mannschaften vor 15000 Zuschauern den Rasen betreten. Wie angekündigt befindet sich auf der Brust der Gästetrikots nicht der Schriftzug des russischen Hauptsponsors, sondern der Aufdruck "Schalke 04".

Bei den Gelsenkirchenern, die das Wochenende nach eigenem Sieg im Optimalfall auf dem ersten Tabellenplatz abschließen können und die lediglich eine ihrer jüngsten sechs Partien in der Fremde gewannen, verzichtet Coach Dimitrios Grammozis nach dem 2:0-Heimsieg gegen den SC Paderborn 07 auf Umstellungen in seiner Startelf. Kapitän Pálsson sitzt nach überstandenen Oberschenkelproblemen wieder auf der Bank.

Auf Seiten der Badener, die das Hinspiel Mitte September durch die Treffer Chois (1.) und Wanitzeks (88.) mit 2:1 für sich entschieden und die den Vorsprung auf die Abstiegszone an diesem 24. Spieltag auf zehn Punkte ausbauen können, hat Trainer Christian Eichner im Vergleich zum 2:0-Auswärtserfolg bei der KSV Holstein eine personelle Änderung vorgenommen. Gordon ersetzt den am Oberschenkel verletzten Kobald.

Der FC Schalke 04 kehrte am Freitag auf seinen Weg in Richtung direkter Aufstiegsränge zurück, in dem er den SC Paderborn 07 durch die Tore Bülters (22.) und Churlinovs (74.) mit 2:0 niederrang. Infolge des 1:2-Ausrutschers bei Fortuna Düsseldorf waren die Königsblauen zwar weit von ihrer Optimalform entfernt und hätten sich nach der Pause nicht über den Ausgleich beschweren dürfen, tüteten den zwölften Saisonerfolg aber letztlich ein und wahrten den Ein-Punkt-Rückstand auf Rang zwei.

War der Karlsruher SC im Ligabetrieb mit nur einem Zähler aus drei Partien unterdurchschnittlich in das Kalenderjahr 2022 gestartet, ist in den letzten beiden Partien ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen: Dem 4:1-Heimerfolg gegen den 1. FC Nürnberg ließen die Blau-Weißen einen 2:0-Auswärtssieg bei der formstarken KSV Holstein folgen. Nach O'Shaughnessys Traumtor in Minute 16 machte Joker Schleusener mit dem zweiten Treffer Mitte der zweiten Halbzeit den dritten Sieg in der Fremde in der laufenden Saison perfekt.