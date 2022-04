Pröger an den Pfosten! Der Angreifer entwischt über halblinks und rennt völlig frei auf Zieler zu. Der ehemalige deutsche Nationalkeeper kriegt aber die Beine rechtzeitig zusammen. Er lenkt die Pille an den rechten Innenpfosten, von dort springt sie zurück ins Feld.

45

Halbzeitfazit:

Pause in Paderborn, der SCP führt verdient mit 2:0 gegen Hannover 96. Die Ostwestfalen erwischten durch Klements Treffer einen Blitzstart. Gegen gut reagierende Niedersachsen legte Muslija eine Viertelstunde später das zweite Tor nach. Seitdem wechselt die Initiative hin und her, beide Teams möchten nach vorne spielen. Die Schwarz-Blauen machen dabei in der Regel den etwas gefährlicheren Eindruck gegen mutige, defensiv jedoch anfällige Ihmestädter. Für den zweiten Durchgang brauchen diese eine deutliche Leistungssteigerung - dann ist hier vielleicht noch was drin. Bis gleich!