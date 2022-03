45 Halbzeitfazit:

Mit einem torlosen Remis geht es in Regensburg in die Kabinen. Paderborn ist die aktivere Mannschaft und war dem Torerfolg etwas näher. Allerdings kam auch der SCP nur einmal richtig zwingend vor das Tor. Muslija ließ die beste Möglichkeit in der 25. Minute liegen. Regensburg verteidigte konzentriert und zeigte sich offensiv nur phasenweise. Spätestens im letzten Drittel fehlt dem Jahn dann die Idee, um für Gefahr zu sorgen. Dementsprechend ist das 0:0 zur Pause keinesfalls überraschend und beide Teams können sich in der zweiten Hälfte noch deutlich steigern. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Es laufen bereits die letzten Minuten des ersten Durchgangs. Paderborn ist überlegen und hatte auch die besseren Möglichkeiten. Regensburg ist nur phasenweise offensiv aktiv und findet im letzten Drittel kaum Lösungen.

40 Ademi legt ein tiefes Anspiel halbrechts vor dem Strafraum gut für Srbeny ab. Der Angreifer legt sich den Ball kurz vor und zieht dann aus gut 20 Metern wuchtig ab. Der Ball rauscht perfekt in Richtung des rechten Knicks. Meyer macht sich ganz lang und lenkt das Ding mit einer Hand stark über den Querbalken.

38 Der Jahn wird kurz vor der Pause nochmal aktiver. Dabei stellen sie die SCP-Defensive jedoch vor keine großen Probleme.

35 Regensburg zeigt sich mal wieder im Angriffsdrittel. Über links kommen sie nach vorne. Die Flanke von Beste findet in der Box aber keinen Abnehmer. Im zweiten Anlauf kommt dann Makridis aus rund 20 zentralen Metern zum Abschluss. Der erste Versuch wird geblockt und beim zweiten probiert es der 25-Jährige mit einem Schlenzer auf das obere rechte Eck. Huth hat allerdings keinerlei Probleme den Schuss zu parieren.

32 Der offensive Druck der Gäste nimmt weiterhin zu. Den Ostwestfalen gelingt es jedoch nur selten zum Abschluss zu kommen. Einen Schuss auf das Tor gab es von beiden Teams noch nicht.

29 Nach einer kurzen Behandlungspause geht es für Hünemeier und Albers zum Glück weiter.

28 Uwe Hünemeier und Andreas Albers sind im Mittelfeld mit den Köpfen zusammengeprallt. Beide Akteure müssen behandelt werden. Deshalb ist die Begegnung derzeit unterbrochen.

25 Muslija mit der besten Chance der Partie! Srbeny setzt sich an der rechten Eckfahne stark durch, tunnelt seinen Gegenspieler und bedient dadurch Mehlem. Der Mittelfeldspieler hat rechts im Strafraum Platz und legt nochmal überlegt ab für den freistehenden Muslija. Der 23-Jährige visiert das untere rechte Eck an und verfehlt sein Ziel nur um wenige Zentimeter. Meyer war bereits auf dem Weg auf die andere Seite und hätte dementsprechend nicht eingreifen können.

24 Der SC Paderborn findet sich immer besser zurecht und hat mittlerweile komplett die Kontrolle über das Spiel übernommen.

22 Florent Muslija probiert es aus fast zentraler Position direkt. Mit dem rechten Innenrist schleißt der 23-Jährige allerdings ein gutes Stück zu hoch ab.

21 Der anschließende Freistoß bleibt ungefährlich. Allerdings bleibt Paderborn dran und nur wenige Sekunden später wird Correia knapp über 20 Meter vor dem Kasten gefoult. Jetzt liegt der Ball natürlich deutlich besser für einen direkten Versuch.

20 Benedikt Saller Regensburg Gelbe Karte für Benedikt Saller (Jahn Regensburg)

Saller grätscht Mehlem etwas über 30 Meter zentral vor dem eigenen Tor rüde um. Für das harte Einsteigen sieht der Rechtsverteidiger völlig zurecht Gelb.

17 Bei strahlendem Sonnenschein sehen die Zuschauer in Regensburg eine ausgeglichene Partie. Die SSV-Fans feuern die Jahnelf dabei lautstark an.

14 Collins kommt auf dem linken Flügel durch und bringt den Ball scharf nach innen. Kennedy ist am ersten Pfosten noch mit dem Bein dazwischen und fälscht den Ball entscheidend ab. Ansonsten hätte Platte nur noch den Fuß reinhalten müssen.

12 Von den Gästen ist offensiv nicht viel zu sehen. Ihre erste Ecke bringt Muslija von der linken Fahne herein. Meyer kommt aus dem Tor und packt sicher zu. Die erste SCP-Möglichkeit lässt also weiter auf sich warten.

10 Eine kurz ausgeführte SSV-Freistoßvariante missglückt im linken Halbfeld. Der Abpraller landet halbrechts vor dem Sechzehner bei Beste, der nicht lange fackelt und draufhält. Sein Schuss rauscht aber ein gutes Stück links über den Kasten.

8 Erik Wekesser ist auf das Feld zurückgekehrt und scheint glücklicherweise weitermachen zu können. Danach sah es zunächst nicht unbedingt aus.

6 Bitterer Moment für die Rothosen! Wekesser wird auf der linken Defensivseite von Meyer angespielt. Der 24-Jährige kann den Ball allerdings nicht annehmen, da er unglücklich umknickt und sofort zu Boden sinkt. Aktuell wird er behandelt.

3 Die Hausherren haben die erste Torannäherung. Eine flache Hereingabe von Makridis findet in der Mitte jedoch keinen Abnehmer. Der Jahn bleibt aber dran und der Ball segelt noch einmal in den Strafraum. Huth passt auf und schnappt sich die Kugel.

1 Los geht's! Paderborn stößt an und spielt heute in blauen Trikots mit schwarzen Hosen. Regensburg hält in Rot-Weiß dagegen.

1 Spielbeginn

Für die Jahnelf könnte Paderborn der passende Gegner zur richtigen Zeit sein. Schließlich konnte Regensburg die bisherigen drei Heimspiele in der 2. Bundesliga gegen die Ostwestfallen alle für sich entscheiden und kassierte dabei sogar kein Gegentor.

Beim SCP gibt es nach dem Remis gegen Düsseldorf gleich vier Veränderungen in der Anfangsformation. Uwe Hünemeier, Florent Muslija, Dennis Srbeny und Kemal Ademi, der erstmals von Anfang an ran darf, beginnen für Marco Schuster, Maximilian Thalhammer, Kai Pröger und Julian Justvan.

Mersad Selimbegović scheint mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Karlsruhe zufrieden gewesen zu sein. Der 39-Jährige schickt dieselbe Startelf auf den Rasen, die gegen den KSC ein 1:1 holte.

Die Paderborner stecken im Moment in einer kleinen Ergebniskrise. Der Sport-Club blieb zuletzt zwar dreimal in Folge ungeschlagen und verlor nur eine der letzten sechs Partien, jedoch gab es auch nur einmal die volle Punkteausbeute. Das Remis am letzten Wochenende dürfte bei den Ostwestfalen schlussendlich aber vermutlich dennoch als Erfolg verbucht worden sein. Immerhin kamen sie erst in der Nachspielzeit durch Ron Schallenberg zum ganz späten Ausgleich. Gegen die formschwachen Regensburger soll nun wieder ein Sieg her, um den Abstand auf den dritten Platz auf acht Zählern zu verkürzen und die ganz kleine Resthoffnung im Aufstiegsrennen am Leben zu erhalten.

Regensburg kann einfach nicht mehr gewinnen! Der Jahn führte gegen Karlsruhe lange mit 1:0, aber holte am Ende trotzdem nur einen Punkt. Dadurch ist der SSV mittlerweile seit sieben Partien sieglos und konnte sogar nur in einer der letzten elf Begegnungen einen Dreier einfahren. Tabellarisch rutschen die Bayern deswegen immer weiter ab. Derzeit belegen sie den elften Platz. Ihr Vorsprung beträgt allerdings nur noch sechs Zähler auf den Relegationsplatz. Für Mersad Selimbegović und sein Team geht es im heutigen Heimspiel darum den Negativlauf endlich zu beenden und wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern.