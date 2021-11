55 Langsam aber sicher wird das Schalker Publikum unruhig. Die Anhänger der Blau-Weißen wissen, dass die Abschlussstärke und Schnörkellosigkeit des fehlenden Torjägers Terodde in einigen Situation geholfen hätte.

53 Die Königsblauen spielen es nach vorne hin eigentlich gut, im Sechzehner agiert das Team von Dimitrios Grammozis dann aber ab und an zu kompliziert. Meistens ist es ein Abspiel zu viel.

51 Wieder Zalazar! Bülter behauptet den Ball im gegnerischen Strafraum und legt mit dem Rücken zum Tor stehend ab für seinen Teamkollegen. Der fleißige Zehner zieht aus elf Metern ab, aber sein Schuss wird geblockt und die Chance ist vertan.

50 S04 kam gut aus der Kabine und hatte eine Halbchance durch Pieringer sowie einen Schussversuch von Zalazar zu verzeichnen. Das Tor aber machen die Mannen von Alois Schwartz wie aus dem Nichts. Wie reagieren jetzt die Knappen?

47 Marcel Ritzmaier Sandhausen Tooor für SV Sandhausen, 0:1 durch Marcel Ritzmaier

Der Gast geht überraschend in Führung! Benschop gewinnt im Mittelfeld den Ball gegen Ranftl und der SVS schaltet blitzschnell um. Soukou treibt den Ball bis zum Schalker Strafraum und legt dann elegant links rüber auf den Torschützen. Der haut den Ball aus halblinker Position flach in die linke Ecke! Da ist für Fraisl nichts zu halten.

46 Weiter geht's!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Mit einem torlosen Remis geht es für die beiden Mannschaften in die Kabinen. Schalke dominierte große Teile der ersten Hälfte und erspielte sich einige Großchancen. Sandhausen begann zu defensiv und wurde erst nach knapp zwanzig Minuten etwas mutiger. Der SVS konnte dann immerhin gelegentlich für Entlastung sorgen und vor das Tor der Königsblauen kommen. Alles in allem fehlt es den Knappen ohne Terodde bisher an Kaltschnäuzigkeit für den ersten Treffer, den sie mittlerweile mehr als verdient hätten. Gleich geht's weiter!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Das muss die Führung sein! Zalazar köpft den Ball aus sechs Metern und zentraler Position in die Arme von Drewes. Der Ex-Paulianer ist zwar kein Kopfball-Ungeheuer, dennoch hätte er den über die Linie nicken müssen.

44 Weit vorbei! Die Sandhäuser nehmen nach einem Ballgewinn Tempo auf und kombinieren zunächst gut. Diekmeiers Flanke aus der rechten Strafraumhälfte rutscht durch auf Testroet. Der verfehlt das Tor aber aus halblinker Position so deutlich, dass die Kugel nur knapp neben der Eckfahne ins Toraus kullert.

41 Marius Bülter Schalke Gelbe Karte für Marius Bülter (FC Schalke 04)

Der 28-Jährige legt sich im Mittelfeld den Ball zu weit vor und kommt dann bei der Grätsche gegen Ajdini zu spät. Er holt sich die zweite Gelbe Karte der Saison ab.

39 Ajdini foult Drexler zentral 25 Meter vor dem SVS-Gehäuse. Den fälligen Freistoß hämmert Zalazar über die Mauer hinweg in Richtung linke Torecke. Das Ding rauscht aber einen guten Meter drüber.

36 Bülter verpasst. Pieringer bedient ihn von rechts, aber der Ex-Unioner verpasst. Der Ball rauscht an Freund und Feind vorbei.

35 Zalazar aus der zweiten Reihe! Der Uruguayer lässt Ritzmaier an der Strafraumkante mit einem Haken stehen und zieht flach ab. Drewes pariert den etwas zu langsamen Schuss ohne Probleme.

33 Schalke versucht es wie in der Anfangsphase mit langen Diagonalbällen auf die Flügelspieler. Sandhausen steht aber in dieser Phase etwas enger an den Männern und scheint im Spiel angekommen zu sein.

30 Zalazar wird links im Strafraum wunderbar mit einem Steilpass bedient. Er bringt den Ball flach in die Mitte, wo er aber keinen Abnehmer findet.

30 Die Knappen tun sich jetzt deutlich schwerer, ins letzte Drittel zu kommen. Immer wieder müssen sie hinten rum spielen, weil die Sandhäuser geschlossener und aggressiver anlaufen als zu Beginn.

27 Der SVS wird etwas mutiger. Die Mannschaft in den grünen Trikots steht seit einigen Minuten insgesamt höher und setzt Schalke im Spielaufbau unter Druck. Gleich zweimal konnte Soukou durch Dribblings über links für Gefahr sorgen.

24 Zhirov per Kopf! Ritzmaier findet den Innenverteidiger beim Eckball von links. Der Russe köpft den Ball aus sechs Metern drüber.

22 Zum ersten Mal kombinieren die Gäste in der gegnerischen Hälfte. Soukou geht vor dem linken Strafraumeck ins Dribbling und bekommt das Foulspiel. Der Freistoß kommt hoch in die Gefahrenzone, segelt aber ins Toraus.

21 Bei Schalke geht viel über die rechte Seite. Immer wieder bekommt Ranftl jede Menge Platz und kann Tempo machen.

18 Auch die Statistiken belegen die Dominanz von Blau-Weiß. 66 Prozent Ballbesitz haben die Mannen von Dimitrios Grammozis zu verzeichnen. Auch das Verhältnis von 7:0 Torschüssen pro Schalke sprechen eine klare Sprache.

15 Okoroji will nahe der Außenlinie klären und trifft Ranftl mit dem Fuß am Kopf. Nach einer kurzen Unterbrechung kann der Schalker weiterspielen.

14 Janik Bachmann Sandhausen Gelbe Karte für Janik Bachmann (SV Sandhausen)

Der 1,96 Meter-Mann grätscht Zalazar im Mittelfeld um und sieht richtigerweise die Gelbe Karte.

14 Sandhausen bekommt gar keinen Zugriff und läuft nur hinterher. Schalke macht das Spiel und kann sich sogar im letzten Spielfelddrittel den Ball in Ruhe zuspielen.

12 Lattentreffer von Thiaw! Der Abwehrspieler versucht es mit einem Schuss halbrechts aus zwanzig Metern. Der Ball segelt in Richtung lange Ecke und klatscht an die Latte. Den Nachschuss vergibt Bülter!

11 Die Gäste greifen im Spiel gegen den Ball erst kurz hinter der Mittellinie an und lässt Schalke machen. Die Knappen überspielen die erste Pressing-Reihe bislang ohne Probleme und spielen sich immer wieder ins letzte Drittel vor.

9 Zalazar aus der Distanz! Der Uruguayer hat in zentraler Position jede Menge Platz und zieht einfach mal ab. Der Schuss wird zur Ecke abgefälscht. Die bringt aber nichts ein.

8 Das muss die Führung für S04 sein! Die Hausherren schalten schnell um und Ranftl bringt den Ball von der rechten Seite scharf in die Mitte. Dort verpasst Bülter freistehend aus sechs Metern!

6 Flick per Kopf! Der 21-Jährige wird aus dem rechten Halbfeld bedient und versucht es zentral aus elf Metern. Drewes fängt den Ball aber ohne Probleme.

4 Erster Eckball für Blau-Weiß. Benschop fälscht den Ball ungünstig ab und das Ding fällt Itakura vor die Füße. Der zieht aus 13 Meten und halblinker Position ab. Drüber!

3 Schalke versucht das Spiel gleich in den ersten Minuten an sich zu reißen und die Kontrolle zu übernehmen.

1 Der Ball rollt!

1 Spielbeginn

Die beiden Mannschaften betreten den Rasen. In wenigen Augenblicken kann es losgehen!

Es ist erst das dritte Duell der beiden Vereine. In den Jahren 2012 und 2017 trafen die beiden Klubs im DFB-Pokal aufeinander. Beide Male konnte sich der Favorit aus Gelsenkirchen durchsetzen. Die Knappen setzten sich beim bislang letzten Vergleich nach Toren von Schöpf, Caligiuri, Naldo und Konoplyanka mit 4:1 durch. Für den SVS verkürzte Wooten zwischenzeitlich.

SVS-Trainer Alois Schwartz tauscht in der Startformation zwei Spieler aus. Für Zenga und Esswein beginnen Soukou und Benschop. Beim Gast läuft es wohl auf ein 4-1-3-2 hinaus. Bachmann wird wohl auf der Sechs hinter Soukou, Ritzmaier und Ajdini agieren. Vorne sollen Benschop und Testroet netzen.

Schalke-Coach Grammozis nimmt im Vergleich zum Remis in Bremen vier Veränderungen in der Startelf vor. Für Pálsson, Aydın, Latza und Terodde beginnen Flick, Ranftl, Zalazar und Pieringer. Während Terodde und Latza verletzt sind, nehmen Pálsson und Aydın auf der Bank Platz. Wir erwarten ein 3-5-2-System mit der Dreierkette bestehend aus Kamiński, Itakura und Thiaw sowie der Doppelspitze Bülter und Pieringer.

Während die Gäste auf dem vorletzten Tabellenplatz stehen, müssen wir bei den Schalkern weiter oben in der Tabelle schauen. S04 rangiert auf Platz sieben und kann sich nur mit einem Sieg an die Aufstiegsränge pirschen. Am vergangenen Spieltag nahm die Elf von Dimitrios Grammozis beim 1:1 in Bremen einen Punkt mit. Im Duell der Erstliga-Absteiger traf Terodde spät zur Schalker Führung, ehe Werder in einer turbulenten Schlussphase noch zum Ausgleich kam.

Das sah am vergangenen Mittwoch nach einer knappen Viertelstunde für die Jungs von Alois Schwartz ganz düster aus. Nach nicht einmal 14 Minuten lagen die Sandhäuser im Nachholspiel beim bärenstarken FC St. Pauli hinten und waren mit dem Ergebnis zur Pause mehr als gut bedient. In der zweiten Hälfte nahm der Gegner das Fuß vom Pedal und der SVS kam durch Höhn zum Anschlusstreffer. In der Schlussphase bekam Sandhausen noch das 1:3 und verlor alles in allem hochverdient.