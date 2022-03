Bei den Mecklenburgern, die heute erstmals seit knapp 14 Jahren wieder bei den Königsblauen zu Gast sind und die vier ihrer bisherigen sechs Saisonsiege in der Fremde einfuhren, stellt Coach Jens Härtel nach der 0:2-Heimniederlage gegen den 1. FC Nürnberg zweimal um. Duljević und Ingelsson verdrängen Bahn und Sikan auf die Bank.

Der FC Hansa Rostock steht ebenfalls unter Zugzwang, nachdem er am vergangenen Wochenende durch eine 0:2-Heimpleite gegen den 1. FC Nürnberg auf den Relegationsplatz ist. Der Aufsteiger hatte sich lange Zeit im gesicherten Mittelfeld der Tabelle aufgehalten, doch nach nur einem Sieg in den jüngsten elf Matches befindet er sich mittlerweile tief im Kampf um den Ligaerhalt. Die größte Baustelle der Hansakogge bleibt die Offensive: Nur zweimal gelangen ihr in der Rückrunde mehr als ein Treffer.