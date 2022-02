63 Simon Terodde Schalke Tooor für FC Schalke 04, 1:1 durch Simon Terodde

Schalke kommt zum Ausgleich! Kamińskis hohe Hereingabe aus dem linken Halbraum macht der eben eingewechselte Bülter auf der rechten Strafraumseite wieder heiß, indem er sie vor den Kasten verlängert. Aus gut vier Metern spitzelt Terodde den Ball trotz enger Bewachung mit dem rechten Fuß in die Maschen.

63 Malick Thiaw Schalke Einwechslung bei FC Schalke 04: Malick Thiaw

63 Salif Sané Schalke Auswechslung bei FC Schalke 04: Salif Sané

62 Darko Churlinov Schalke Einwechslung bei FC Schalke 04: Darko Churlinov

62 Rodrigo Zalazar Schalke Auswechslung bei FC Schalke 04: Rodrigo Zalazar

62 Marius Bülter Schalke Einwechslung bei FC Schalke 04: Marius Bülter

62 Marvin Pieringer Schalke Auswechslung bei FC Schalke 04: Marvin Pieringer

62 Boukhalfa scheitert an der Latte! Im Rahmen eines Gegenstoßes treibt Regensburgs den Ball durch die Mitte nach vorne und zieht aus vollem Lauf und gut 23 Metern mit dem rechten Spann ab. Der Ball fliegt über Keeper Fraisl hinweg und klatscht gegen den Querbalken.

61 Boukhalfa beinahe mit dem 0:2! Der Leihspieler aus Freiburg zieht aus mittigen 18 Metern mit dem rechten Spann ab. Pálssons Berührung verändert die Flugbahn so, dass der Ball plötzlich in Richtung oberer rechter Ecke segelt. Die verfehlt er nur hauchdünn.

59 Schalkes Konkurrent Werder Bremen liegt gegen Karlsruhe übrigens mittlerweile mit 1:0 vorne. Nach aktuellem Stand beträgt der Rückstand der Königsblauen auf den Relegationsrang drei Punkte.

56 Pieringer zieht vom rechten Strafraumeck nach innen und probiert sich mit einem Schuss per linkem Innenrist. Der ist allerdings unplatziert und leichte Beute für Regensburgs Schlussmann Meyer.

53 Erik Wekesser Regensburg Gelbe Karte für Erik Wekesser (Jahn Regensburg)

Wekesser beschwert sich beim zuständigen Linienrichter lautstark über dessen korrekte Entscheidung auf Abseits. Auch hier ist eine Gelbe Karte wegen Meckerns fällig.

52 Die Oberpfälzer setzen ihren selbstbewussten Auftritt auch nach dem Seitenwechsel fort. Sie können einen offensiven Wiederbeginn der Königsblauen durch einen hohen Zugriff im Mittelfeld verhindern.

49 Weder Dimitrios Grammozis noch Mersad Selimbegović haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Veltins-Arena! Die Königsblauen haben gegen den formschwachen Gast in viel zu wenigen offensiven Situationen über eine ordentliche Durchschlagkraft verfügt, um sich aussichtsreiche Abschlüsse zu erarbeiten. Legen sie in dieser Hinsicht nicht deutlich zu, droht die erste Heimpleite seit Anfang November.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der SSV Jahn Regensburg führt zur Pause der Auswärtspartie beim FC Schalke 04 mit 1:0. Nach passiven ersten Momenten rissen die Gelsenkirchener schnell die Kontrolle an sich und schrammten nach einer guten Viertelstunde durch einen Lattenfreistoß Ouwejans nur hauchdünn an der Führung vorbei (15.). In der Folge gestalteten die Oberpfälzer die Kräfteverhältnisse wieder ausgeglichen und waren sogar etwas zielstrebiger unterwegs, ohne den Ball zunächst gefährlich auf den Heimkasten befördern zu können. Dies änderte sich in Minute 32, als Albers aus großer Distanz sehenswert in den rechten Winkel schoss; Fraisl war wegen einer schlechten Positionierung mitschuldig. In der jüngsten Viertelstunde tauchten die Hausherren zwar wieder häufiger im letzten Felddrittel auf, kamen dem Ausgleich aber nicht wirklich nahe. Bis gleich!

45 Blendi Idrizi Schalke Gelbe Karte für Blendi Idrizi (FC Schalke 04)

Unmittelbar nach dem Pausenpfiff rennt Idrizi zum Schiedsrichter Welz und geigt diesem lautstark die Meinung. Das Meckern zieht eine Gelbe Karte nach sich.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins in der Veltins-Arena soll um 60 Sekunden verlängert werden.

43 Idrizi nimmt Maß! Der gebürtige Bonner taucht nach Ranftls Pass von der rechten Außenbahn an der mittigen Sechzehnerkante auf und visiert mit dem rechten Spann die rechte Ecke an. Die verfehlt er allerdings deutlich.

40 Wekesser will einen Freistoß aus halbrechten 22 Metern mit dem linken Fuß auf direktem Weg im rechten Kreuzeck unterbringen. Wegen starker Rücklage rauscht sein Versuch weit über das Heimgehäuse hinweg.

38 Sané gegen Meyer! Der aufgerückte Abwehrspieler ist zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt Adressat einer scharfen Eckstoßflanke Ouwejan von der linken Fahne. Er nickt wuchtig auf die halblinke Ecke. Dort packt Regensburgs Schlussmann sicher zu.

35 In der Live-Tabelle ziehen die Oberpfälzer durch den Treffer punktemäßig mit ihrem heutigen Widersacher gleich. Nach aktuellem Stand würden sie den Rückstand auf die Aufstiegszone auf drei Zähler verkürzen.

32 Andreas Albers Regensburg Tooor für Jahn Regensburg, 0:1 durch Andreas Albers

Albers bringt den Jahn nach einer guten halben Stunde in Führung! Gimbers erobert den Ball im Mittelkreis während des Schalker Aufbaus. Albert treibt ihn daraufhin im Zentrum nach vorne und packt aus vollem Lauf und gut 27 Metern einen Schuss mit dem rechten Fuß auf, der über den zu weit vor seinem Kasten stehenden Keeper Fraisl hinweg in die obere rechte Ecke segelt.

29 Benedikt Gimber Regensburg Gelbe Karte für Benedikt Gimber (Jahn Regensburg)

Für sein drittes regelwidriges Einsteigen bekommt Regensburgs Abwehrmann eine Verwarnung aufgebrummt.

28 Hinspieltorschütze Breitkreuz erreicht Wekessers Eckstoßflanke von der rechten Fahne gut acht Meter vor dem kurzen Pfosten per Kopf. Bei enger Bewachung durch Sané nickt er gut einen Meter an der rechten Stange vorbei.

27 Singh tankt sich von links temporeich in den Sechzehner, lässt Itakura aussteigen und visiert dann aus gut 14 Metern in Bedrängnis die nahe Ecke an. Auch sein Versuch ist ungefährlich, kullert nämlich deutlich links am Ziel vorbei.

25 Gimber gelangt im halbrechten Offensivkorridor vor die königsblaue Abwehrkette und setzt aus gut 21 Metern einen wuchtigen Schuss mit dem linken Spann ab. Der Ball rauscht weit an der anvisierten linken Ecke vorbei.

22 Die Tür zum zweiten Tabellenplatz steht für S04 übrigens noch offen, denn auch Konkurrent Werder Bremen kommt im Parallelspiel gegen Karlsruhe nicht über ein 0:0 hinaus.

19 Nach langer Zeit kann sich der Jahn aus der Umklammerung lösen und den Ball für eine nennenswerte Periode in seinen Reihen halten. Singhs Flanke von links findet zwar den Weg zu Albers, doch dessen Kopfstoß ist leichte Beute für Fraisl.

16 Steve Breitkreuz Regensburg Gelbe Karte für Steve Breitkreuz (Jahn Regensburg)

Nach mehreren härteren Einsteigen der Oberpfälzer ist die erste Verwarnung fällig: Nachdem Breitkreuz Ouwejan bei erhöhtem Tempo zu Fall gebracht hat, zückt Welz die Gelbe Karte.

15 Ouwejan scheitert am Querbalken! Einen Freistoß von der rechten Außenbahn zirkelt der Niederländer im hohen Bogen direkt auf die lange Torecke. SSV-Keeper Meyer hat eine Flanke erwartet und steht deshalb zu weit vorne. Für ihn rettet letztlich die Oberkante der Latte.

12 Infolge des passiven Auftakts nehmen die Königsblauen immer mehr an Fahrt auf, attackieren vornehmlich über ihre linke Außenbahn. Regensburgs Innenverteidiger müssen Höchstleistung bringen, um Abnahmen von Teroddes zu unterbinden.

9 Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis ist zu einem frühen Wechsel gezwungen. Für den Winterneuzugang Vindheim, der sich wohl durch einen Pressschlag verletzt hat, betritt Ranftl den Rasen.

8 Reinhold Ranftl Schalke Einwechslung bei FC Schalke 04: Reinhold Ranftl

8 Andreas Vindheim Schalke Auswechslung bei FC Schalke 04: Andreas Vindheim

7 Ouwejan sucht Terodde! Im Rahmen des Premierenangriffs der Hausherren startet der Schalker Linksverteidiger auf dem freien Flügel durch und flankt scharft auf den Elfmeterpunkt. Vor Terodde kann Breitkreuz auf Kosten einer Ecke kläre. Die bringt S04 nichts ein.

5 Die Gäste beherrschen das Geschehen in den ersten Momenten, halten den Schwerpunkt des Geschehens tief in der gegnerischen Hälfte. Die Königsblauen sind noch nicht wirklich in diesem Spiel angekommen.

2 Albers taucht am Ende des ersten Vorstoßes auf der linken Sechzehnerseite hinter der gegnerischen Abwehrkette auf. Seinen Flachpass fängt S04-Keeper Fraisl am ersten Pfosten ab. Zudem hat der Däne im Abseits gestanden.

1 Schalke gegen Regensburg – Durchgang eins in der Veltins-Arena ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Soeben haben die Mannschaften vor 10000 Zuschauern den Rasen betreten.

Bei den Oberpfälzern, die das Hinspiel Ende August im Jahnstadion dank der Treffer Bestes (8.), Breitkreuz‘ (55.), Ottos (73.) und Singhs (86.) mit 4:1 für sich entschieden und die in der Fremde mit 14 Punkten in neun Matches eine ordentliche Bilanz vorzuweisen haben, stellt Coach Mersad Selimbegović nach der 1:2-Heimniederlage gegen die KSV Holstein zweimal um. Elvedi und Singh nehmen die Plätze von Saller (Gelbsperre) und Kennedy (Reisemüdigkeit) ein.

Auf Seiten der Gelsenkirchener, die vor heimischer Kulisse durchschnittlich 1,5 Gegentore pro Begegnung zulassen und die heute im Optimalfall auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken können, hat Trainer Dimitrios Grammozis im Vergleich zum 5:0-Kantersieg beim FC Erzgebirge Aue eine personelle Änderung vorgenommen. Kamiński verdrängt Thiaw auf die Bank.

Der SSV Jahn Regensburg befindet sich momentan nicht in seiner besten Form, verlor seit Anfang November sechs von acht Partien. Hatte er sich mit einem 3:0-Auswärtserfolg beim SV Sandhausen vielversprechend aus der Winterpause zurückgemeldet, musste er sich am vorletzten Sonntag der KSV Holstein trotz einer durch Kennedy erzielten, frühen Führung (12.) mit 1:2 geschlagen geben. Besonders ärgerlich: Besuschkow verschoss kurz vor dem Kabinengang beim Stand von 1:1 einen Strafstoß (42.).

Der FC Schalke 04 gehört im Aufstiegsrennen des nationalen Fußball-Unterhauses auch nach den ersten drei Rückrundenpartien noch zur Verfolgergruppe, könnte aber schon bald die Rolle des Gejagten einnehmen. Nachdem die Königsblauen mit einem wackeligen 1:1-Heimremis gegen die KSV Holstein in das Kalenderjahr 2022 gestartet waren, setzten sie vor 14 Tagen mit einem 5:0 beim Tabellenvorletzten FC Erzgebirge Aue ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz.