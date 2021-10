74 Mit dem Gegentor wird es im Volksparkstadion auch auf den Rängen zunehmend unruhig. Die Rothosen haben in Überzahl nachweislich deutlich zu wenig für das Spiel gemacht und es verpasst, druckvoll nachzusetzen. Eine gute Viertelstunde bleibt allerdings noch, um die Überzahl gewinnbringend auszuspielen.

71 Róbert Boženík Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:1 durch Róbert Boženík

Die Joker stechen und Düsseldorf gleicht aus dem Nichts auf 1:1 aus! Narey ist mal wieder über rechts durch und findet Klaus am ersten Pfosten, der gedankenschnell per Hacke für den hinter ihm lauernden Boženík ablegt. Fünf Meter vor dem Tor trifft der Slowake den Ball zwar nicht richtig, kann den Rechtsschuss aber dennoch im linken unteren Eck versenken. Heuer Fernandes sieht hierbei nicht gut aus.

71 Miro Muheim Hamburg Einwechslung bei Hamburger SV: Miro Muheim

71 Tim Leibold Hamburg Auswechslung bei Hamburger SV: Tim Leibold

70 Ao Tanaka Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Ao Tanaka

70 Marcel Sobottka Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Marcel Sobottka

70 Felix Klaus Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Felix Klaus

70 Rouwen Hennings Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Rouwen Hennings

70 Róbert Boženík Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Róbert Boženík

70 Kristoffer Peterson Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Kristoffer Peterson

69 Die Partie plätschert absolut ereignisarm vor sich hin. Der HSV verwaltet und der Fortuna fehlen in Unterzahl die Mittel.

66 Fortuna Düsseldorf ist bemüht, kommt aber gegen defensiv sehr kompakt stehende Hamburger, die kaum noch angreifen und stattdessen kontrolliert die Kugel durch die eigenen Reihen laufen zu lassen, partout nicht durch. Komplett All-In wollen die Flingeraner schließlich in Unterzahl auch nicht gehen. Eine entpsrechend zähe Angelegenheit ist diese Partie leider.

63 Doppelwechsel bei den Gastgebern. Walter bringt Alidou und Heyer, um die etwas schläfrige Offensive zu beleben.

63 Moritz Heyer Hamburg Einwechslung bei Hamburger SV: Moritz Heyer

63 Anssi Suhonen Hamburg Auswechslung bei Hamburger SV: Anssi Suhonen

63 Faride Alidou Hamburg Einwechslung bei Hamburger SV: Faride Alidou

63 Robin Meißner Hamburg Auswechslung bei Hamburger SV: Robin Meißner

59 Großchance für Düsseldorf! Wahnsinn! Das muss das 1:1 sein! Narey kann ganz alleine aufs Tor der Rothosen marschieren. Anstatt abzuschließen legt er allerdings für Hennings quer. Meffert ist per Grätsche dazwischen und verhindert, dass der Ball ankommt.

55 Meißner verwertet ein schwieriges Zuspiel von Glatzel, der den Ball nicht richtig trifft und per Aufsetzer weiterleitet, mit einem strammen Volley. Der Linksschuss aus 13 Metern geht knapp über den Kasten von Kastenmeier hinweg. Abstoß Düsseldorf.

54 Hamburg lässt defensiv weiterhin nichts anbrennen und kontrolliert die Partie mit Ballbesitzfußball. Wirklich eilig haben die Rothosen es im Spiel nach vorne allerdings nicht.

51 Ein Foul an Leibold wird vom VAR überprüft. Nach einer halben Minute wird der Schiedsrichter aber in seiner Momententscheidung bestätigt, keinen Strafstoß gegeben zu haben. Weiter geht's.

48 Narey ist mit Ball schneller als Schonlau ohne und dringt über rechts in den Sechzehner ein. Beim finalen Pass kann der HSV dann aber zur Ecke klären, die nichts weiter einbringt.

46 Beide Mannschaften kehren unverändert aufs Feld zurück. Die zweiten 45 Minuten laufen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Hamburg führt zur Pause mit 1:0 gegen Düsseldorf. Die Flingeraner begannen sehr passiv, nahmen dann aber nach schläfrigen ersten Minuten das Heft in die Hand. Über den auffälligen Narey kam F95 zu einigen vielversprechenden Angriffen, ehe dann der abgetauchte HSV praktisch aus dem Nichts die Führung markierte, bei der Glatzel mit einer herrlichen Ballannahme glänzte. Als nur vier Minuten später Prib nach rüdem Foul mit Rot vom Feld musste, überstürzten die Rothosen es nicht etwa, sondern konzentrierten sich darauf, defensiv nichts anbrennen zu lassen und vorne geduldig auf Momente zum Nachsetzen zu warten. Dicke Chancen gab es keine mehr. In Unterzahl muss sich die Fortuna jetzt etwas einfallen lassen, um die potenziell bereits fünfte Niederlage im zehnten Ligaspiel noch abzuwenden.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tim Leibold Hamburg Gelbe Karte für Tim Leibold (Hamburger SV)

Leibold räumt Narey ab. Auch diese Gelbe Karte geht in Ordnung.

45 Kittel steckt für Leibold durch, dessen Linksschuss aus 14 Metern allerdings noch abgeblockt wird. Die anschließende Ecke bringt nichts weiter ein.

45 Satte fünf Minuten gibt es aufgrund vom VAR-Check und etlichen Behandlungspausen noch on top.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

44 Die Partie plätschert jetzt relativ ereignislos dem Pausenpfiff entgegen. Der HSV hat den Ball und kontrolliert die Partie, ohne mit dem Kopf durch die Wand zu gehen.

41 Rouwen Hennings Düsseldorf Gelbe Karte für Rouwen Hennings (Fortuna Düsseldorf)

Hennings langt direkt vor den Augen des Schiedsrichters gegen Suhonen hart zu und checkt seinen Gegenspieler um. Klare Gelbe Karte.

39 Hartherz setzt sich über links durch und bringt die Kugel zu Peterson, der per Hacke für Sobottka auflegt. Dessen Abschluss aus 13 Metern wird allerdings erfolgreich von Schonlau geblockt.

36 Zimmermann steht wieder und die Partie geht weiter. Christian Preußer schickt dennoch schon einmal die Reservisten zum Aufwärmen.

35 Kastenmeier muss zum Klären nach draußen kommen und räumt dabei Mitspieler Zimmermann ab, der schon seit einer Minute auf dem Feld behandelt wird. Das raubt der Partie gerade das Tempo. Der Rechtsverteidiger scheint aber weiterspielen zu können.

32 Leibold bedient Kittel, der die Kugel auf Glatzel weiterleitet. Nedelcu ist aber noch dazwischen und kann klären, hat dabei allerdings Glück, dass er den Ball nicht im eigenen Tor versenkt. Die anschließende Ecke der Gastgeber verpufft dann.

29 Ludovit Reis ist über rechts durch und flankt scharf in den Strafraum. Einen Tick zu scharf für Robert Glatzel, der sich zwar lang macht, das Leder aber nicht mehr erreicht.

26 Leibold scheint nach längerer Behandlungspause weitermachen zu können. Indessen wurde der Linienrichter gerade von einem Kugelschreiber am Kopf getroffen, wodurch das Geschehen auf dem Platz auch in Verbindung mit dem Platzverweis extrem hektisch ist.

25 Edgar Prib Düsseldorf Rote Karte für Edgar Prib (Fortuna Düsseldorf)

Der Unparteiische wird vom VAR zur Seitenlinie zitiert, wo er sich das heftige Einsteigen von Prib noch einmal ansieht. Ihm bleibt keine andere Wahl, als die Gelbe Karte zurückzunehmen und Rot auszupacken.

23 Gelbe Karte für Edgar Prib (Fortuna Düsseldorf)

Prib kommt deutlich zu spät gegen Leibold und tritt seinen Gegenspieler auf Kniehohe übel um. Das ist nah an einer Roten Karte. Mit Gelb ist Prib gut bedient.

21 Narey schlägt eine Flanke in den Sechzehner, wo Hennings am zweiten Pfosten per Kopf einen Querpass spielen will, der allerdings nicht beim Gegenspieler ankommt. Düsseldorf kommt zwar regelmäßig nach vorne, die ganz dicken Gelegenheiten lassen allerdings weiterhin auf sich warten.

19 Robert Glatzel Hamburg Tooor für Hamburger SV, 1:0 durch Robert Glatzel

Aus dem Nichts geht jetzt der HSV in Führung. Nach einer eigentlich nicht allzu gefährlichen Kittel-Flanke aus dem linken Halbfeld nimmt Glatzel die Kugel geradezu genial an und dreht sich an Nedelcu vorbei. Aus zwölf Metern kann er sich anschließend die Ecke aussuchen und jagt das Leder humorlos in die rechte Ecke. Keine Chance für Kastenmeier.

17 Hartherz kann Meißner an einer Flanke hindern und klärt zur Ecke. Leibold führt kurz aus und Kittel schlägt anschließend die Flanke auf den kurzen Pfosten, wo die Düsseldorfer Defensive aber alles im Griff hat und per Kopf klärt.

15 Düsseldorf trägt den nächsten Angriff über den rechten Flügel vor und wieder kommt die Flanke vom auffälligen Narey, der den freien Peterson findet. In letzter Sekunde kann die HSV-Defensive aber entscheidend stören und den Pass minimal ablenken, sodass es zu keinem Torabschluss kommt. Die Gäste sind weiterhin am Drücker.

12 Leibold verliert leichtsinnig im Aufbauspiel den Ball an Bodzek. Beim Konter über links passt Peterson dann aber zu unpräzise in den Sechzehner, wo Heuer Fernandes die Kugel nach einem Querschläger seiner Vorderleute sicher aus der Luft pflückt.

9 Narey darf erneut ungestört eine Flanke schlagen, die dieses Mal Hennings nicht festmachen kann. Im Zweikampf mit David geht er dann etwas zu theatralisch zu Boden. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Weiterspielen.

8 Wieder Narey, der gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber ordentlich motiviert zu sein scheint. In Ermangelung einer Anspielstation stößt der Flügelflitzer ins Zentrum und zieht einfach mal trocken aus 20 Metern ab. Der Linksschuss rauscht nur knapp über die Latte hinweg. Abstoß Hamburg.

6 Die erste nennenswerte Chance geht an die bislang noch sehr passiven Gäste, bei denen auf einmal Khaled Narey auf dem rechten Flügel enteilt. Die Flanke kommt perfekt auf Edgar Prib, der aus zwölf Metern abschließen könnte, sich die Kugel aber aus der Drehung heraus unglücklich an den Standfuß schießt.

4 Bislang passiert noch nicht viel im Volksparkstadion. Der HSV hat den Ballbesitz auf seiner Seite, findet aber in der gut sortierten Abwehr der Fortuna keine Lücke.

1 Der Ball rollt im hohen Norden. Die Hausherren treten in ihren gewohnten weißen Trikots über den roten Hosen an. Die Gäste aus Düsseldorf sind ganz in Schwarz gekleidet. Los geht's.

1 Spielbeginn

Beide Teams standen sich bislang übrigens 52 Mal in einem Pflichtspiel gegenüber – darunter alleine 46 Mal in der Bundesliga. Dabei hatten die Flingeraner insbesondere auswärts in Hamburg ihre Schwierigkeiten. Die letzten vier Gastspiele wurden allesamt verloren. Der letzte Auswärtssieg beim HSV liegt inzwischen bereits auf Mai 1985 zurück.

Düsseldorf-Trainer Christian Preußer reagiert auf die jüngste 2:3-Heimniederlage gegen den SC Paderborn und lässt kaum einen Stein auf dem anderen. Fünf Wechsel nimmt der 37-Jährige an seiner Startformation vor: Florian Kastenmeier kehrt nach abgesessener Rotsperre für Raphael Wolf (Bank) zwischen die Pfosten zurück. Zur ersten Elf gehören außerdem Edgar Prib, Dragoș Nedelcu, Adam Bodzek und Matthias Zimmermann. Draußen bleiben dafür Ao Tanaka, Felix Klaus, Jakub Piotrowski (alle drei Bank) und André Hoffmann (COVID-19).

Fortuna Düsseldorf feierte zuletzt zwei Auswärtssiege in Serie in Aue (1:0) und Ingolstadt (2:1), ist mit einer Ausbeute von elf von 27 möglichen Punkten allerdings nur in der unteren Tabellenhälfte zu finden. Das Hauptproblem ist die Verteidigung, die bereits 15 Gegentore zuließ. Damit stellt die Fortuna die fünftschlechteste Defensive der 2. Bundesliga.

Coach Tim Walter wechselt im Vergleich zum jüngsten 1:1-Remis bei Erzgebirge Aue auf drei Positionen: Robin Meißner, Anssi Suhonen und Ludovit Reis erhalten heute den Vorzug vor Manuel Wintzheimer, David Kinsombi und Moritz Heyer (alle drei Bank).

Die Hamburger hatten vor der Länderspielpause einen kleinen Lauf und blieben in sechs aufeinanderfolgenden Ligaspielen ungeschlagen. Bei gleich vier Punkteteilungen stehen nach neun absolvierten Partien allerdings erst drei Siege auf dem Konto der Norddeutschen, die nach den bisherigen Ergebnissen des zehnten Spieltags einen Rückstand von fünf Zählern auf einen Aufstiegsplatz haben. Dementsprechend zählt zuhause gegen die Flingeraner jetzt nur der Sieg.