45 Ende 1. Halbzeit

45 Es gibt nochmal einen Freistoß aus 21 Metern rechts. Hennings visiert mit dem linken Innenspann den rechten Winkel an, doch zielt einen guten Meter zu hoch.

45 Marcel Benger Holstein Kiel Gelbe Karte für Marcel Benger (Holstein Kiel)



45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

42 Kastenmeier führt einen Freistoß schnell aus, wird dabei aber zurückgepfiffen. Das bringt die Zuschauer in der Arena auf.

40 Khaled Narey Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:1 durch Khaled Narey

Direkt danach der Ausgleich! Klaus wird am linken Flügel durch einen weiten Ball nach links geschickt. Kurz vor der Grundlinie flankt der Flügelspieler in hohem Bogen in die Mitte. Aus zwölf Metern lässt Narey mit der Brust abtropfen, um den Ball aus der Luft mit links aufs Tor zu drücken. Direkt neben Gelios schlägt der flache Volley ein, eine super Schusstechnik!

39 Wieder Mühling! In einem Gegenangriff wird der Mittelfeldmann nach rechts geschickt, wo er völlig frei in den Strafraum einziehen kann. Aus zwölf Metern schließt er, doch der Keeper hält.

36 Eine Ecke Düsseldorf fliegt auf den zweiten Pfosten, doch Klarer und Hennings behindern sich beim Kopfball aus neun Metern selbst.

34 Das dritte Mal stoßen die Gäste nach vorne, das dritte Mal brennt es im Sechzehner! Porath kann im Konter rechts Tempo aufnehmen und die Situation in der Mitte scannen. Kurz bevor er in die Box einzieht, gibt er flach auf den Fünfer, doch Skrzybski und Mees verpassen in der Mitte. So rollt das Zuspiel am langen Pfosten unter einem Raunen des Publikums ins Aus.

32 So ist kaum Tempo im Spiel und die Fortuna spielt sich immer wieder 30 Meter vor dem Ziel die Bälle von Seite zu Seite.

30 Am Bild ändert sich fast nichts. Alles spielt sich in der Angriffshälfte der Heim-Mannschaft ab, doch das ist so von den Kielern einkalkuliert. Weil die Störche das Zentrum verdichten, fällt den Düsseldorfern kaum etwas ein.

26 Das war knapp! Zimmermann schaltet beim Einwurf schnell und kann von rechts in den Strafraum hinter die Abwehr schmeißen. Klaus kann auf die Grundlinie zugehen, doch sein Zuspiel in den Rücken findet keinen Abnehmer. Beide Mitspieler waren direkt vor das Tor gestartet.

24 Flanke um Flanke schlagen die Gastgeber in die Mitte, weil die Zonen um den Strafraum permanent dicht sind. Die letzte Präzision fehlt dabei aber noch.

20 Die Kieler setzen dafür einen gefährlichen Nadelstich! Von links hat Mees zu viel Platz zum Flanken und bringt die Kugel mit links aus 22 Metern hinter die Abwehr. Am Zielort ist Porath genau im Moment des Auftitschens zur Stelle, doch der Drop-Kick aus sechs Metern geht über den linken Winkel. Eine große Chance!

18 Eine nächste Flanke, dieses Mal von links wird von einem Kieler abgefälscht. Aus 14 Metern kommt so Appelkamp an den Kopfball, doch der geht in hohem Bogen drei Meter über das rechte Eck.

16 Zimmermann wird rechts in den Strafraum geschickt und zieht eine Flanke scharf in die Mitte. Gegenspieler Lorenz fälscht mit dem Fuß nach oben ab, sodass der Ball gefährlich in Richtung Tor rauscht. Gelios kann aber über die Latte tippen.

15 Bei Gegenangriffen lässt F95 aber kaum etwas zu. Die wenigen Konter fangen sie in aller Regelmäßigkeit schon an der Mittellinie ab.

13 Immer wieder kommt die Fortuna in die Kieler Hälfte. Das liegt aber auch daran, dass sich das Team von Ole Werner gegen den Ball deutlich zurückzieht. Erst im Verteidigungsdrittel bekommen die Hausherren großen Druck.

10 Skrzybski, der bislang als falsche Neun agiert, muss kurz behandelt werden, darf wegen der Verwarnung aber zur Spiel-Fortsetzung auf dem Feld bleiben.

9 Christoph Klarer Düsseldorf Gelbe Karte für Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf)

Klarer rauscht mit offener Sohle auf den Spann von Skrzybski. Auch wenn er vorher den Ball wegspitzelt muss das Gelb geben.

7 Das ist ein erneuter Rückschlag für die Fortuna, die sich in den ersten Minuten eigentlich schon vorne festgesetzt hatten.

5 Alexander Mühling Holstein Kiel Tooor für Holstein Kiel, 0:1 durch Alexander Mühling

Die Störche mit dem ersten Saisontor! van den Bergh wird aus dem Rückraum nach links geschickt und flankt fünf Meter vor der Grundlinie den ersten Kontakt Drop-Kick in die Mitte. Von hinten stößt Mühling in die Box und drückt mit der Stirn in den linken Winkel. Ein herausragender Spielzug!

2 Lange dauert es nicht, bis die Kugel das erste Mal im Strafraum der Gäste ist. Narey zieht von rechts nach innen, muss dann aber zurücklegen. Aus zentralen 19 Metern zieht Prib ab, doch der Versuch geht in die Wolken.

1 Düsseldorf in Rot stößt an. Kiel dagegen trägt sein weißes Gewand.

1 Spielbeginn

Bevor es losgeht, gibt es eine Gedenkminute für Gerd Müller, den erfolgreichsten Torjäger der Bundesliga-Geschichte. Unglaubliche 365 Treffer konnte er erzielen.

Trotz Inzidenzen von über 100 hat die NRW-Regierung die Zuschauerkapazitäten durch eine neue Verordnung noch einmal erhöht. Dadurch dürfen heute 25.000 Zuschauer und Zuschauerinnen in die Düsseldorfer Arena. Das bezeichnet der neue Fortuna-Coach als großen Vorteil und verweist auf das bisher einzige Heimspiel gegen Bremen (2:3) mit "Power und Emotionen" von außen.

Auf der anderen Seite wird das Sturmzentrum durch einen Mann besetzt, der aus dem Verein kaum wegzudenken ist: Rouwen Hennings. Dennoch gibt es dahinter drei Veränderungen, denn Narey, Bodzek und Koutris ersetzen Hartherz, Kownacki und Peterson.

Insgesamt gibt es dennoch ganze sechs Wechsel in der Startelf der Störche: In der Defensive beginnen Korb (rechts) und Lorenz (innen) für Neumann und Thesker. Darüber hinaus müssen Arp, Reese, Sander und Erras auf die Bank, heute beginnen dafür Mees, Porath, Mühling und Benger. Auffällig daran ist, dass auf einen nominellen Stürmer verzichtet wird.

Über Holtby, der "unbedingt nach Deutschland zurückkehren" wollte, sagt Geschäftsführer-Sport Uwe Stöver: „Mit Lewis Holtby konnten wir einen international erfahrenen Mann für die Achter-/Zehner-Position verpflichten“. Unmittelbar kann er jedoch noch nicht helfen, der Neuzugang nimmt zunächst auf der Bank Platz.

Dass es nach dem verpassten Aufstieg und den Abgängen von Lee, Serra, Dehm, Hauptmann und Meffert eine schwierige Saison an der Förde werden würde, kommt nicht völlig überraschend. Dennoch hätten wohl die wenigsten mit einem so schwachen Start gerechnet. Zumindest reagierte der Verein unter der Woche mit der Verpflichtung von Lewis Holtby.

Noch schlechter lief es nur für vier Teams, darunter Schlusslicht Holstein Kiel. Der Aufstiegs-Relegations-Teilnehmer ist eines der beiden Teams ohne eigenen Treffer. Gegen St. Pauli, Schalke und Jahn Regensburg verlor das Team von Ole Werner jeweils mit 0:3.

Die Fortuna aus Düsseldorf startete zumindest mit einem 2:0-Erfolg beim SV Sandhausen in die Spielzeit. Darauf folgte jedoch eine knappe 2:3-Niederlage gegen Werder Bremen in einem turbulenten Heim-Auftakt, zuletzt setzte es in Nürnberg beim 0:2 eine weitere Pleite.

Schon früh in der Saison stehen beide Teams unter Druck. Sowohl Düsseldorf als auch Kiel waren als Aufstiegs-Kandidaten in die Saison gegangen, doch bisher kommen sie überhaupt nicht in Fahrt. So empfängt heute der 14. den 18. in der Tabelle.