17 Felix Platte Paderborn Tooor für SC Paderborn 07, 0:2 durch Felix Platte

Platte bestraft konteranfällige Bremer eiskalt! Im Rahmen eines Gegenstoßes treibt Michel den Ball über die Mitte bis an den Sechzehner und bedient Platte per Flachpass auf die rechte Strafraumseite. Mit etwas Glück lässt dieser Friedl ins Leere grätschen und vollendet dann aus gut 13 Metern wuchtig per Rechtsschuss in die untere rechte Ecke.

16 Ein zweites Mal kehrt der Bremer Innenverteidiger auf das Feld zurück.

15 Bei SVW-Kapitän Toprak deutet nun doch vieles auf ein vorzeitiges Ende des Arbeitstages hin. Er muss - wohl mit Kopfschmerzen - erneut auf dem Rasen medizinisch begutachtet werden.

12 Der SCP hat alles andere als aktiv begonnen, ist zunächst fast ausschließlich in der Arbeit gegen den Ball gefordert gewesen. Seine Defensive kommt bei hohen Bällen weiterhin löchrig daher; die Führung ist nicht in Stein gemeißelt.

9 Felix Platte Paderborn Tooor für SC Paderborn 07, 0:1 durch Felix Platte

Paderborn reißt mit dem ersten Abschluss die Führung an sich! Collins kann nach einer Verlagerung von der linken Außenbahn unbedrängt in den Sechzehner auf den freien Platte flanken. DEr verlängert aus mittigen zehn Metern mit der Stirn präzise in die lange Ecke.

6 Infolge eines Luftduells mit Justvan unweit der Trainerbänke ist Toprak unglücklich auf dem oberen Rücken gelandet und muss kurz außerhalb des Feldes behandelt werden. In Kürze werden die Hausherren aber wieder vollständig sein.

3 Toprak mit der ersten Chance! Schmidt flankt die durch Mbom herausgeholte Premierenecke der Hausherren von der rechten Fahne auf den Elfmeterpunkt. Bremens Kapitän springt höher als Hünemeier und nickt auf die halblinke Ecke. Gästekeeper Huth verhindert den Einschlag mit den Fingerspitzen der rechten Hand.

1 Bremen gegen Paderborn – Durchgang eins im Wohninvest-Weserstadion ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Soeben haben die beiden Mannschaften vor gut 21000 Zuschauern den Rasen betreten.

Bei den Blau-Schwarzen, die in der Vorsaison lediglich vier ihrer 17 Auswärtspartien für sich entschieden und die heute einen favorisierten Widersacher mit einer aktiven Herangehensweise überflügen wollen, stellt Coach Łukasz Kwasniok nach der 1:2-Cup-Pleite bei der SG Dynamo Dresden zweimal um. Anstelle von Heuer und Pröger (beide auf der Bank) beginnen van der Werff und Srbeny.

Auf Seiten der Grün-Weißen, die den jüngsten Vergleich mit dem SCP im Juni 2020 auswärts mit 5:1 gewannen und die auf den ersten Heimdreier seit Ende Februar schielen, hat Trainer Markus Anfang im Vergleich zur 0:2-Pokalniederlage beim VfL Osnabrück eine personelle Änderung vorgenommen. Rapp verdrängt Schmid auf die Bank.

Auch der SC Paderborn 07 hätte sich einen erfolgreicheren Auftakt die neue Spielzeit gewünscht, kommt er doch noch sieglos daher. Bevor er sich durch eine 1:2-Pleite bei Aufsteiger SG Dynamo Dresden aus dem DFB-Pokal verabschiedete, sprangen in den Partien beim 1. FC Heidenheim 1846 (0:0) und gegen den 1. FC Nürnberg (2:2) Punkteteilungen heraus. Unter der Woche hat Paderborn mit Offensivspieler Kelvin Ofori (Fortuna Düsseldorf) noch einen weiteren Neuzugang getätigt.

Nach dem ersten Abstieg seit 40 Jahren ist der SV Werder Bremen wechselhaft in die neue Saison gestartet. Gelang infolge des schmeichelhaften 1:1-Heimunentschiedens gegen Hannover 96 ein spektakulärer 3:2-Last-Minute-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf, wurden die Norddeutschen im DFB-Pokal auf den harten Boden der Tatsachen zurückgeholt, indem sie beim drittklassigen VfL Osnabrück mit 0:2 verloren. Die vielen neuen Kaderänderungen machen es für Anhänger des SVW nicht einfacher, abzuschätzen, in welche Richtung die Reise in den nächsten Monaten gehen wird.