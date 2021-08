45 Halbzeitfazit:

Der FC Schalke 04 steuert auf den ersten Erfolg der neuen Zweitligasaison zu und führt zur Pause bei Holstein Kiel mit 2:0! Schon in der zweiten Minute brachte Torjäger Simon Terodde die Gäste nach einer Freistoßflanke von Thomas Ouwejan in Führung. Exakt die gleiche Kombination führte nach 21 Minuten zum zweiten Tor. Abgesehen davon hatte S04 auch noch eine gute Chance als Ouwejan die Latte traf. Abgesehen von den Unaufmerksamkeiten in der Defensive präsentierten sich aber auch die Störche ordentlich und kreierten gegen defensiv teils sehr passive Knappen immer wieder Möglichkeiten. Im Abschluss fehlt es aber Präzision. Ein Treffer von Skrzybski wurde wegen einer Abseitsstellung zu Recht aberkannt. Gleich geht's weiter mit der zweiten Hälfte im Holstein-Stadion!

45 Ende 1. Halbzeit

45 120 Sekunden gibt's obdendrauf.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Schalke kontert über links und Ouwejan sucht mit einer Flanke erneut seinen heutigen Spezi Terodde, doch Gelios hat aufgepasst und fängt die Kugel ab.

43 Während Ralf Fährmann weiter in Corona-Einzelquarantäne weilt, hat Michael Langer im Kasten erneut den Vorzug vor Martin Fraisl erhalten. Der 36-Jährige fängt die nächste Ecke der Störche locker ab und beruhigt das Spiel erstmal.

41 Nach einer weiteren Ecke wird es dann zumindest mal gefährlich! S04 klärt zu kurz und Reese darf aus 15 Metern abziehen. Ouwejan fälscht aber entscheidend ab und lenkt die Pille übers Tor.

40 Reese und Skrzybski holen auf der linken Seite eine Ecke heraus. Der aufgerückte Wahl kommt auch mit dem Kopf dran, nickt aber klar rechts vorbei.

38 Die Kieler schnaufen gerade erstmals so ein bisschen durch und Schalke hat im Moment keine Probleme, den Vorsprung zu verwalten. Langsam kombinieren die Knappen sich nach vorne, dann scheitert kurz vor der Box ein Doppelpassversuch von Bülter und Terodde.

36 S04 versucht nun, die Partie zu beruhigen und setzt in dieser Phase auf Ballbesitz. Das gelingt für den Moment auch ganz gut.

35 Einmal mehr hat Kiel auf der linken Angriffsseite viel Raum und Fabian Reese kann bis an den Sechzehner spazieren. Letztlich fehlt es dem Ex-Schalker am Ende aber oft an einer klaren Idee. Auch diesmal ist die Flanke viel zu ungenau.

32 Im Offensivspiel wissen die Gäste derweil durchaus zu gefallen. Immer wieder werden die vorderen Leute mit schnellen Kombinationen, oft über den auffälligen Ouwejan, gut in Szene gesetzt.

30 Kapitän Victor Pálsson redet immer wieder auf seine Mitspieler ein. S04 ist nach wie vor in vielen Phasen zu passiv und zu weit weg von den Gegenspielern. So ergeben sich immer wieder Möglichkeiten für Holstein.

27 Wenig später ist der Ball im Schalker Tor. Aber der Treffer zählt nicht! Fabian Reese war auf links durchgestartet und hatte dann in die Mitte zurückgelegt, Steven Skrzybski anschließend aus 18 Metern abgefälscht getroffen. Reese stand beim Zuspiel auf dem Flügel aber deutlich im Abseits.

26 Aus dem folgenden Freistoß machen die Störche zu wenig und kriegen den Ball nicht aufs Tor.

25 Florian Flick Schalke Gelbe Karte für Florian Flick (FC Schalke 04)

Flick senst Arp einen Meter außerhalb des Strafraums auf der Außenbahn klar um.

24 Blendi Idrizi schickt Marius Bülter links fein in die Tiefe. Der ehemalige Unioner will dann in der Box querlegen auf Terodde, wartet aber zu lange und wird geblockt. Ein Treffer wäre allerdings wohl auch auf eine mögliche Abseitsstellung Bülters überprüft worden.

23 Im Vorjahr waren die Standards Schalkes große Schwäche. Vorne entwickelte man kaum Gefahr, hinten kassierte man Treffer am Fließband. In dieser Spielzeit scheint das, zumindest in der Offensive, besser auszusehen.

21 Simon Terodde Schalke Tooor für FC Schalke 04, 0:2 durch Simon Terodde

Wieder eine Standardsituation für Schalke, wieder schlägt Terodde zu! Erneut ist es Thomas Ouwejan, der diesmal aus dem linken Mittelfeld den Ball zwischen Fünfer und Elfer schlägt. Terodde wird von der Kieler Verteidigung erneut nicht ernst genommen und schiebt durch die beine von Gelios ein.

20 Auch der zweite Schalker Distanzversuch ist ordentlich. Ioannis Gelios hat den Schuss von Marcin Kamiński aber im Nachfassen.

19 Dimitrios Grammozis ist sichtlich umzufrieden damit, wie sein Team sich nun hier präsentiert. Der Coach weist seine Jungs energisch an, näher bei den Leuten zu bleiben und mit nach hinten zu arbeiten.

17 Im Gegenzug wird auch Kiel gefährlich. Bartels bringt den Ball von rechts auf den zweiten Pfosten zu Reese, der aber auch diesmal zu lange braucht und letztlich geblockt wird.

16 Knappes Ding! Thomas Ouwejan zieht von der linken Außenbahn nach innen, wird gar nicht attackiert und zieht aus 198 Metern mit seinem starken linken Fuß ab. Der Ball flattert ganz unangenehm und klatscht letztlich auf die Querlatte!

15 Ähnlich wie gegen den HSV hat sich Schalke nach dem Führungstreffer weit zurückgezogen und agiert nun erstaunlich passiv. Dazu machen die Gäste noch einige leichte Fehler und holen Kiel so selbst in die Partie.

14 Patrick Erras Holstein Kiel Gelbe Karte für Patrick Erras (Holstein Kiel)

Nächste Verwarnung gegen die Gastgeber. Patrick Erras geht mit gestrecktem Bein in einen Zweikampf und steigt Drexler voll auf den Fuß.

13 Malick Thiaw leistet sich als letzter Schalker einen dicken Patzer und verliert die Kugel an Fabian Reese. Der wird aber dann etwas zu weit nach außen abgetragen und letztlich vom gut nachsetzenden Thiaw wieder gestellt. Fehler wieder gut gemacht!

11 Eine erste Flanke fliegt von links in den Strafraum der Gäste, ist für den am zweiten Pfosten lauernden Alexander Mühling aber etwas zu lang.

9 Die Störche haben sich einmal kurz geschüttelt und kommen nun selbst zu ersten Offensivaktionen. Bisher steht die Schalker Dreier- bzw. Fünferkette aber sehr stabil und lässt nichts anbrennen.

6 Der nächste Schalker Freistoß segelt auch wieder in den Sechzehner, findet diesmal aber keinen Abnehmer und geht schnurstracks ins Toraus.

5 Phil Neumann Holstein Kiel Gelbe Karte für Phil Neumann (Holstein Kiel)

Phil Neumann, neben Fabian Reese und Steven Skrzybski einer von drei ex-Schalkern bei Holstein Kiel, verliert in der eigenen Hälfte den Ball und reißt Dominick Drexler dann um. Klares taktisches Foul.

4 Genau wie im ersten Spiel gegen Hamburg gelingt Königsblau ein perfekter Start. Können die Männer von Dimitrios Grammozis daraus diesmal auch am Ende Kapital schlagen? Kiel muss sich nach dem Fehlstart erstmal sammeln.

2 Simon Terodde Schalke Tooor für FC Schalke 04, 0:1 durch Simon Terodde

Traumstart für S04! Schon nach wenigen Sekunden gibt es einen Freistoß im rechten Halbfeld, der von Thomas Ouwejan mit links scharf in den Strafraum geschlagen wird. Acht Meter vor dem Tor ist niemand an Simon Terodde dran und die Chance lässt sich der Torjäger nicht nehmen. Mit rechts drückt er den Ball im Fallen sicher ins linke Eck.

1 Der Ball rollt! Kiel spielt heute in dunkelblauen Shirts, Schalke in Weiß und Hellblau.

1 Spielbeginn

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Patrick Ittrich und seinen Assistenten Norbert Grudzinski und Fabian Porsch. Vierter Offizieller ist Eric Müller und über die Videobilder wachen Benjamin Brand und Markus Wollenweber.

Das letzte offizielle Duell der beiden Klubs liegt übrigens mehr als 59 Jahre zurück. Damals setzte sich Schalke im Achtelfinale des DFB-Pokals durch 4:3 durch. Waldemar Gerhardt konterte in der Schlussphase mit einem Doppelschlag die drei Tore des Kielers Eitel Galle.

Beide Trainer belassen es im Vergleich zu den Auftaktpleiten bei einer personellen Änderung. Bei den Gastgebern übernimmt Simon Lorenz in der Innenposition in der Viererkette für den verletzten Marco Komenda. Im Schalker Mittelfeld soll Blendi Idrizi den verletzten Kapitän Danny Latza ersetzen.

Bei den Schalkern herrschte nach der Auftaktpleite gegen den HSV Ernüchterung. Einerseits weil die insgesamt ordentliche Leistung der neu zusammengestellten Mannschaft von einigen äußerst schwachen und passiven Phasen getrübt wurde, die sehr an die letzte Spielzeit erinnerten. Andererseits weil sich mit Kapitän Danny Latza einer der Schlüsselspieler der neuen Schalker Mannschaft gleich zum Auftakt schwer am Knie verletzt hat und lange ausfallen wird. Dimitrios Grammozis war aber nicht mit allem unzufrieden. "Natürlich ärgern wir uns über die Gegentore, wir nehmen aber viele positive Ansätze mit", so der S04-Coach, der aber auch klarstellte: "Wir müssen unser Spiel mit dem Ball verbessern, damit wir mehr Ruhe reinbekommen."

Die Hausherren haben nach dem knapp verpassten Aufstieg im Sommer einen personellen Umbruch vollzogen. Ob es auch in dieser Saison wieder reicht, um ganz oben mitzuspielen, weiß man im Norden noch nicht so recht. "Wir hatten auf vielen Positionen Veränderungen im Sommer. Damit verändert sich auch die gesamte Statik", gab KSV-Coach Ole Werner zu bedenken. Im ersten Heimspiel der Saison setzen die Störche auch auf die Kieler Fans. "Positive Unterstützung wird sicher auch wichtig sein, um eine Mannschaft vom Kaliber Schalke nach Möglichkeit zu schlagen", so Werner im Vorfeld der Partie.

Den Auftakt hatten sich beide Mannschaften anders vorgestellt. Der Absteiger aus Gelsenkirchen verlor sein erstes Zweitligaspiel seit 30 Jahren vor heimischem Publikum trotz Führung und zeitweise ordentlicher Leistung mit 1:3 gegen den Hamburger SV. Die Störche, die um ein Haar Schalkes Platz in Liga eins eingenommen hätten und im Vorjahr nur knapp in der Relegation scheiterten, kamen beim FC St. Pauli sogar mit 0:3 unter die Räder. Beide Vereine wollen heute also endlich die ersten Zähler einfahren.